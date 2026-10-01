Gerard Mestralet é um dos líderes que mais moldaram o panorama energético francês nos últimos trinta anos. Nascido em 1 de abril de 1949 em Paris, liderou a transformação da Compagnie de Suez em um grupo industrial, orquestrou a fusão com a Gaz de France em 2008 e, posteriormente, presidiu a GDF Suez, renomeada Engie em 2015. Esta biografia reconta sua trajetória, as principais decisões que a marcaram, as controvérsias que suscitou e o que seu legado ainda significa em 2026 para os investidores do setor energético.

Formação: perfil de engenheiro e funcionário público sênior.

Gérard Mestrallet seguiu uma trajetória profissional típica da elite administrativa francesa, com forte enfoque científico. Ele é ex-aluno da École Polytechnique (turma de 1968), graduado pela École Nationale de l'Aviation Civile (1971), pelo Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) e, posteriormente, pela ENA, onde se formou em 1978 na turma "Pierre Mendès France".

Após se formar na ENA (Escola Nacional de Administração), ingressou no Departamento do Tesouro como administrador civil. De setembro de 1982 a julho de 1984, atuou como assessor técnico em assuntos industriais no gabinete de Jacques Delors, então Ministro da Economia e Finanças. Essa experiência em Bercy (Ministério das Finanças) proporcionou-lhe uma profunda compreensão da relação entre o governo e as grandes corporações, uma qualidade que se mostraria inestimável ao longo de sua carreira subsequente.

Da Companhia Financeira de Suez à Sociedade Geral da Bélgica

Em 1984, ingressou na Suez Financial Company como gerente de projetos. Rapidamente ascendeu na hierarquia: Delegado-Geral Adjunto para Assuntos Industriais em 1986, Diretor-Geral da European Rights Company (uma subsidiária da Suez) em 1987 e, posteriormente, Diretor-Geral Adjunto da empresa em 1991. Em seguida, tornou-se Diretor-Geral e Presidente do Comitê Executivo da [empresa]. Sociedade Geral da Bélgica, uma das mais antigas holdings industriais da Europa, cujo desenvolvimento ele lidera.

Essa experiência belga foi crucial: a Suez detinha participações nos setores de eletricidade (Electrabel), finanças e indústria naquele país. Isso explica por que a Bélgica permanece, até hoje, um pilar das atividades do grupo, que mais tarde se tornaria a Engie.

1995-2008: A transformação da Suez em um grupo de serviços.

Em 1995, Gérard Mestrallet assumiu a presidência da Compagnie de Suez. Sua estratégia era clara: reorientar um conglomerado financeiro para três negócios principais, Energia, água e limpezaPara alcançar esse objetivo, ele iniciou a fusão com a Lyonnaise des Eaux. Em 1997, foi criada a Suez Lyonnaise des Eaux, da qual ele presidiu o conselho de administração, enquanto Jérôme Monod, o presidente histórico da Lyonnaise, presidiu o conselho fiscal.

O grupo então voltou a usar o nome Suez. Em 2003, adotou uma estrutura de governança com conselho de administração, tendo Gérard Mestrallet como presidente e CEO. Durante esse período, a Suez gradualmente desinvestiu em suas atividades financeiras e se posicionou como uma empresa europeia no setor de serviços públicos, ou seja, serviços essenciais (eletricidade, gás, água e resíduos).

2008: A fusão da GDF com o Suez, uma união de estados

A fusão entre a Gaz de France e a Suez, concluída em julho de 2008, é a operação mais emblemática de sua carreira. Anunciada já em 2006, no contexto de uma ameaça de aquisição estrangeira da Suez, exigiu legislação para permitir que o Estado francês reduzisse sua participação na Gaz de France abaixo do limite mínimo exigido. O novo grupo, GDF SuezA Suez se torna uma das principais empresas de energia do mundo. Gérard Mestrallet foi seu CEO de julho de 2008 a maio de 2016, enquanto permanecia como presidente do conselho de administração da Suez Environnement, o braço de água e resíduos que era listado separadamente na bolsa de valores.

Para os investidores, essa fusão ilustra um ponto fundamental: em setores regulamentados, o valor de uma empresa depende tanto de sua estratégia industrial quanto de seu relacionamento com o Estado enquanto acionista. Este é um critério a ser considerado na análise do cenário atual...Ação do motorda qual o Estado francês continua sendo um dos principais acionistas.

2015: A GDF Suez torna-se Engie

Em 2015, a GDF Suez mudou de nome e passou a se chamar EngieAlém da reformulação da marca, o grupo anuncia uma mudança em direção a energias renováveis, serviços energéticos e a eliminação gradual do carvão. No entanto, essa mudança está chegando tarde, segundo diversos observadores: em um artigo de fevereiro de 2020, Le Monde O texto se referia a "erros estratégicos" que haviam prejudicado a transição do grupo, observando que a mudança para a energia verde só havia começado de fato em 2013.

Em 3 de maio de 2016, Gérard Mestrallet deixou a direção geral para Isabelle Kocher e mantém a presidência do conselho de administração. Em 2018, ele passa a presidência para Jean-Pierre ClamadieuDesde 2021, Catherine MacGregor é a gerente geral da Engie.

As controvérsias: planos de compensação e pensões complementares

Assim como muitos CEOs do CAC 40 de sua geração, Gérard Mestrallet esteve no centro dos debates sobre remuneração de executivos:

2012 Sua remuneração total atingiu € 3.005.079, uma ligeira queda (-2,7%) em comparação com 2011, o que o colocou na 8ª posição no CAC 40 (dados retirados da Wikipédia com base na imprensa econômica).

Sua remuneração total atingiu € 3.005.079, uma ligeira queda (-2,7%) em comparação com 2011, o que o colocou na 8ª posição no CAC 40 (dados retirados da Wikipédia com base na imprensa econômica). Outubro 2014 O valor de sua pensão complementar, estimado em 21 milhões de euros e divulgado pela CGT (Comissão de Supervisão Financeira da Turquia), está causando controvérsia em um momento em que o grupo registra grandes prejuízos no exercício de 2013. O Alto Comitê de Governança Corporativa considera o plano em conformidade com o código Afep-Medef; Emmanuel Macron, então Ministro da Economia, indicou que o Estado votaria contra esse tipo de resolução no futuro.

O valor de sua pensão complementar, estimado em 21 milhões de euros e divulgado pela CGT (Comissão de Supervisão Financeira da Turquia), está causando controvérsia em um momento em que o grupo registra grandes prejuízos no exercício de 2013. O Alto Comitê de Governança Corporativa considera o plano em conformidade com o código Afep-Medef; Emmanuel Macron, então Ministro da Economia, indicou que o Estado votaria contra esse tipo de resolução no futuro. pode 2016 Tendo-se tornado presidente não executivo, ele anuncia que está renunciando ao seu salário de presidente (350.000 euros por ano), que é pago à fundação corporativa da Engie.

Esses eventos contribuíram para mudanças na governança das empresas francesas listadas em bolsa: votações vinculativas dos acionistas sobre a remuneração dos executivos ("say on pay", Lei Sapin 2 de 2016) e regulamentações mais rigorosas sobre pensões complementares. Para um acionista individual, a leitura da seção de "governança corporativa" do documento de registro universal agora faz parte do conhecimento de qualquer acionista. analise fundamental sério.

Paris Europlace, FACE e diplomacia econômica

Além de suas funções operacionais, Gérard Mestrallet presidiu Paris Europlace, a associação que promove Paris como centro financeiro, bem como a Fundação para Ação Contra a Exclusão (FACE) De 2007 a 2020. Em 2015, foi nomeado “embaixador para a aprendizagem”; em abril de 2016, Ségolène Royal confiou-lhe uma missão sobre o preço do carbono na Europa, na sequência da COP21.

Após Engie, ele se tornou presidente executivo daAgência Francesa para o Desenvolvimento de AlUla (Afalula), responsável pela cooperação franco-saudita em torno deste patrimônio histórico. Em fevereiro de 2024, Emmanuel Macron o nomeou representante da França para o projeto. Corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa (IMEC). Ele também atuou em diversos conselhos: Société Générale, conselho de supervisão da Siemens, Mesa Redonda Europeia de Industriais e vários conselhos consultivos internacionais na China e em Hong Kong.

Ele é Comendador da Legião de Honra (2016) e Comendador da Ordem Nacional do Mérito.

O que sua trajetória ensina ao investidor em 2026

A trajetória de Gérard Mestrallet lança luz sobre três realidades úteis para qualquer pessoa que invista nos valores da energia e dos serviços públicos:

Fusões de grande porte alteram a natureza de uma ação. O acionista da Suez em 1995 era dono de uma holding financeira; o acionista de 2008, de uma empresa integrada de energia; e o acionista de 2026, de um grupo focado em energias renováveis ​​e infraestrutura. A tese de investimento precisa ser revisada em cada etapa. Decompor atividades em etapas menores pode gerar valor. A Suez Environnement, presidida durante muito tempo por Gérard Mestrallet, abriu o capital em 2008 antes de se tornar peça central na oferta de aquisição da Veolia entre 2020 e 2022. Aqueles que acompanham aações da Veolia Eles conhecem bem esse episódio, que remodelou o setor de água e resíduos na França. Governar tem um preço. As controvérsias sobre a remuneração não alteraram, por si só, a trajetória das ações da Engie no mercado, mas aceleraram o envolvimento dos acionistas nas decisões do conselho.

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Ano passo 1949 Nascida em Paris (1º de abril) 1978 Formou-se na ENA e ingressou no Departamento do Tesouro. 1982-1984 Assessor técnico de Jacques Delors, Ministro da Economia. 1984 Ingressando na Suez Financial Company 1995 Assume o comando da Companhia de Suez 1997 Nascimento de Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Fusão GDF Suez, CEO do novo grupo 2015 GDF Suez se torna Engie 2016 Isabelle Kocher assume o cargo de CEO; ele permanece como presidente do conselho. 2018 Jean-Pierre Clamadieu sucede-o como presidente da Engie. 2024 Representante da França para o corredor IMEC

Perguntas frequentes

Qual foi o papel de Gérard Mestrallet na criação da Engie?

Ele liderou a fusão entre a Gaz de France e a Suez em 2008, e depois chefiou a GDF Suez até 2016. O grupo adotou o nome Engie em 2015, sob sua presidência.

Quem sucedeu Gérard Mestrallet na Engie?

Isabelle Kocher sucedeu-o como diretora-geral em maio de 2016, e Jean-Pierre Clamadieu como presidente do conselho de administração em 2018.

Por que sua indenização milionária causou controvérsia?

Em outubro de 2014, o valor mencionado (€21 milhões) foi divulgado enquanto a GDF Suez registrava prejuízos recordes e preparava um plano de redução de custos. O acordo foi considerado em conformidade com o código Afep-Medef, mas alimentou o debate sobre a regulamentação da remuneração de executivos.