EduBourse » Notícias EduBourse » Biografia de Jean-Louis Beffa, o homem que liderou a Saint-Gobain por vinte anos.

Jean Louis Beffa Ele liderou a Saint-Gobain por mais de duas décadas, de 1986 a 2007, antes de atuar como Presidente do Conselho de Administração até 2010. Nascido em 11 de agosto de 1941, em Nice, e formado pela escola de engenharia Corps des Mines, ele personifica uma geração de líderes empresariais franceses, formados nos altos escalões do serviço público e convictos do papel estratégico da indústria. Além da Saint-Gobain, ele influenciou o debate público por meio de seus relatórios e livros sobre política industrial. Uma retrospectiva de uma carreira que continua a influenciar as decisões dos grupos industriais do CAC 40.

Formação: Politécnica, Minas e Ciências Políticas

Filho de um engenheiro e uma professora, Jean-Louis Beffa preparou-se para os exames de admissão no Lycée Masséna, em Nice, e foi aceito na...École Polytechnique Em 1960, ele se tornou engenheiro de Corpo de Minas Em 1963, estudou também na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs e obteve um diploma do Institut d'études politiques de Paris (1966, secção Economia-Finanças).

Inícios na administração de energia

Ele iniciou sua carreira como engenheiro de minas em Clermont-Ferrand, e de 1967 a 1974 integrou o departamento de combustíveis do Ministério da Indústria, onde chefiou o serviço de "refino e utilização" e, posteriormente, tornou-se diretor adjunto. Essa experiência lhe proporcionou um conhecimento profundo sobre energia e a relação entre o Estado e a indústria, dois temas que permeariam toda a sua trajetória profissional.

1974-1986: A Ascensão da Saint-Gobain

Em 1974, Jean-Louis Beffa juntou-se Saint-Gobain como diretor de planejamento. Ele então assumiu o cargo de diretor-geral e, em seguida, o de presidente de Pont-à-Mousson, uma subsidiária especializada em tubos de ferro fundido, além de gerenciar o ramo de "tubos e mecânica" do grupo de 1979 a 1982. Em março de 1982, ano da nacionalização da Saint-Gobain, ele se tornou seu diretor-geral.

Em janeiro de 1986, ele sucedeu Roger Fauroux como presidente e CEONomeado durante a presidência de François Mitterrand e confirmado por Jacques Chirac, então primeiro-ministro, ele liderou a privatização da Saint-Gobain, a primeira grande privatização do governo de coabitação, no final de 1986.

1986-2007: Vinte anos à frente da Saint-Gobain

Sob sua liderança, a Saint-Gobain passou por uma profunda transformação. O grupo, historicamente focado em vidro, expandiu sua presença para materiais de construção e distribuição de materiais, e tornou-se altamente internacionalizado. Marcos importantes durante esse período incluíram a aquisição da empresa americana Norton em 1990, que tornou o grupo líder mundial em abrasivos, seguida pela aquisição da empresa britânica BPB, especialista em placas de gesso, em 2005.

Essa estratégia fez da Saint-Gobain uma das principais especialistas mundiais em habitação e construção, um posicionamento que seus sucessores mantiveram e fortaleceram. Jean-Louis Beffa permaneceu como CEO até junho de 2007 e, posteriormente, como Presidente do Conselho de Administração até 2010; Pierre-André de Chalendar o sucedeu como CEO. Desde julho de 2021, o grupo é liderado por Benoit Bazin.

Para os investidores, a história da Saint-Gobain sob a gestão de Beffa mostra como uma empresa industrial centenária pode se reinventar por meio de sucessivas aquisições. Nossa análise daAções da Saint-Gobain Detalha seu perfil atual, que se concentra em construção sustentável e reforma com eficiência energética.

O debate sobre salários e amianto

Assim como outros executivos de sua geração, Jean-Louis Beffa enfrentou críticas em diversas frentes. Em 2007, ele figurava entre os CEOs franceses mais bem pagos, com uma remuneração estimada em € 10,2 milhões, segundo rankings da imprensa daquele ano. Além disso, durante sua gestão à frente da Pont-à-Mousson, foi alvo de opositores ao uso do amianto, em meio a controvérsias que afetaram toda a indústria de materiais. A questão do amianto teve um impacto negativo duradouro na imagem e na situação jurídica do grupo, principalmente nos Estados Unidos.

Um pensador sobre política industrial

Jean-Louis Beffa se consolidou como uma voz influente sobre o futuro da indústria francesa:

Em 2004, Jacques Chirac confiou-lhe a missão de revitalizar a política industrial. Seu relatório de janeiro de 2005, Em direção a uma nova política industrial, levou à criação do Agência de Inovação Industrial , do qual preside o conselho de supervisão desde setembro de 2005;

, do qual preside o conselho de supervisão desde setembro de 2005; Em 2002, ele fundou com o ganhador do Prêmio Nobel de Economia Robert Solow o Centro Saint-Gobain de Pesquisa em Economia, que se tornou o Centro Cournot e, posteriormente, a Fundação Cournot (2010), da qual são co-presidentes;

Ele publicou vários ensaios com Seuil: A França deve escolher (2012) A França precisa agir. (2013) As Chaves do Poder (2015) et Transformar-se ou morrer: grandes corporações versus startups (2017).

Sua tese central: diante da dupla EUA-China, o poder de um país reside em sua indústria de exportação, suas tecnologias, sua energia e suas capacidades militares. Ele defende uma estratégia industrial coerente liderada pelo Estado e critica a desindustrialização da França. Algumas dessas ideias ganharam ampla repercussão desde a crise sanitária, com debates sobre soberania industrial e relocalização da produção.

Lazard, Engie, Le Monde: uma segunda carreira como membro do conselho

Após a Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa tornou-se consultor sênior do banco. LazardEle atuou nos conselhos da GDF Suez e, posteriormente, da Engie, de 2008 a 2015, onde presidiu o comitê de nomeações e remuneração; no conselho fiscal da Siemens (2008-2013); no conselho do Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013); e no conselho fiscal da Caisse des Dépôts (2014-2019). Também foi diretor do BNP Paribas e da Gaz de France. É membro do conselho fiscal do grupo desde 1994. Le MondeEle se tornou presidente da organização em 5 de outubro de 2017.

Sua posição na Engie o aproxima de importantes questões energéticas, um setor que analisamos em particular em nossa ficha informativa sobre...Ação do motor.

Distinções

Jean-Louis Beffa é Grande Oficial da Legião de Honra (2007), Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito (2016) e Comendador da Ordem das Artes e das Letras (2005). Recebeu inúmeras distinções internacionais, incluindo a Ordem do Sol Nascente (Japão). Entusiasta de ópera, presidiu a associação para a promoção da Ópera Nacional de Paris.

O que sua jornada ensina ao investidor

Os grupos industriais estão se reinventando em etapas. A Saint-Gobain mudou seu centro de gravidade sem mudar seu nome: é preciso analisar a composição da receita por linha de negócios para entender seu valor.

A Saint-Gobain mudou seu centro de gravidade sem mudar seu nome: é preciso analisar a composição da receita por linha de negócios para entender seu valor. Grandes aquisições são apostas. Elas criam valor se a integração for bem-sucedida, mas representam um peso para a dívida de curto prazo.

Elas criam valor se a integração for bem-sucedida, mas representam um peso para a dívida de curto prazo. O contexto político importa. Nacionalização, privatização, política industrial: as decisões públicas influenciaram profundamente a trajetória da Saint-Gobain.

A Saint-Gobain e a Engie são elegíveis para ERVILHAO veículo de investimento padrão com vantagens fiscais para investimentos de longo prazo em ações francesas. Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento de investimento.

Perguntas frequentes

Por quanto tempo Jean-Louis Beffa liderou a Saint-Gobain?

Ele foi presidente e CEO da empresa de janeiro de 1986 a junho de 2007, e depois presidente do conselho até 2010.

Que livros Jean-Louis Beffa escreveu?

especialmente A França deve escolher (2012) A França precisa agir. (2013) As Chaves do Poder (2015) et Transformar-se ou morrer (2017), todos publicados pela Seuil.

O que é a Agência de Inovação Industrial?

Órgão público criado em 2005, na sequência do seu relatório sobre política industrial, com o objetivo de apoiar grandes projetos de pesquisa e inovação. Ele presidiu ao seu conselho de supervisão.