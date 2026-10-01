Philippe Crouzet presidiu o conselho de VallourecEspecialista francês em tubos sem costura, de 2009 a 2020. Nascido em 18 de outubro de 1956, em Neuilly-sur-Seine, formou-se em primeiro lugar na ENA (Escola Nacional de Administração), trabalhou no Conselho de Estado e, em seguida, passou mais de vinte anos na Saint-Gobain. Assumiu o comando da Vallourec no auge do boom do petróleo, antes de enfrentar uma das piores crises da história do grupo. Sua trajetória é um exemplo clássico para a compreensão de ações cíclicas e dos riscos associados à dívida.

Educação: Sciences Po, ENA e Conselho de Estado

Philippe Crouzet, aluno do Lycée Pasteur em Neuilly-sur-Seine, formou-se no Sciences Po Paris (1976, área de Serviço Público). Em seguida, ingressou naÉcole Nationale d'administrationde onde ele emerge o melhor da sua turma Em 1981. Ele começou sua carreira em Conselho de Estado, como auditor e depois como mestre de solicitações.

Em 1983, ele se casou com Sylvie Hubac, uma alta funcionária pública que viria a ser chefe de gabinete do presidente François Hollande de 2012 a 2015.

Vinte e dois anos na Saint-Gobain (1986-2008)

Em 1986, Philippe Crouzet ingressou Saint-Gobain, então chefiado por Jean-Louis Beffa, como diretor do plano. Ele ocupou vários cargos lá, tanto operacionais quanto financeiros:

1989-1992 Gerente geral das fábricas de papel Condat;

Gerente geral das fábricas de papel Condat; 1992-1996 Delegado-geral para Espanha e Portugal;

Delegado-geral para Espanha e Portugal; de 1996 : diretor da divisão de cerâmica industrial;

: diretor da divisão de cerâmica industrial; de 2000 Subgerente geral responsável por finanças, compras e TI, e posteriormente pela divisão de Distribuição de Edifícios.

Essa trajetória profissional proporcionou a ele uma experiência abrangente em grupos industriais globais: gestão de fábricas, supervisão financeira e distribuição. Para entender melhor a empresa que o formou, veja nossa análise de...Ações da Saint-Gobain.

2009: Assumiu um cargo na Vallourec

Em abril de 2008, Philippe Crouzet ingressou no conselho de supervisão da Vallourec; um ano depois, em 2009Ele foi nomeado presidente do conselho. Seu mandato foi renovado por quatro anos em março de 2012. Ele também atuou como diretor da EDF de 2009 a 2019, por cinco anos, e presidiu o comitê de monitoramento dos compromissos nucleares.

A Vallourec estava então no auge. O grupo fabricava tubos de aço sem costura, usados ​​principalmente para perfuração de petróleo e gás (os chamados tubos OCTG), mas também para usinas de energia e indústria. Com os preços do petróleo permanecendo consistentemente altos, a demanda era forte e as ações estavam entre as principais da Bolsa de Valores de Paris.

2009-2014: Investindo para o Crescimento

A estratégia para este período é fortalecer a presença da Vallourec em áreas de forte crescimento da produção de hidrocarbonetos: Brasil (com uma nova usina siderúrgica e laminadora construídas em parceria com a japonesa Sumitomo), Estados Unidos (onde o boom do gás e petróleo de xisto está sustentando a demanda) e Oriente Médio. Esses investimentos estão aumentando a capacidade e o endividamento do grupo, partindo do pressuposto de que a demanda permanecerá forte.

Em 2010, sua remuneração foi estimada em 2,73 milhões de euros, um valor criticado por alguns acionistas, segundo a imprensa da época, que consideraram a estratégia ambiciosa demais.

2014-2020: A crise do petróleo e a queda vertiginosa do mercado de ações.

A queda acentuada nos preços do petróleo a partir do segundo semestre de 2014 mudou tudo. As companhias petrolíferas reduziram drasticamente seus investimentos em perfuração, os volumes e os preços dos oleodutos despencaram e a Vallourec, sobrecarregada com custos fixos e dívidas, sofreu uma série de prejuízos. O grupo lançou planos de redução de custos e de capacidade produtiva, principalmente na Europa.

Em 2016, a Vallourec realizou um aumento de capital de aproximadamente um bilhão de euros, com a entrada da Nippon Steel & Sumitomo Metal e o apoio da Bpifrance, uma acionista de capital aberto. Essa operação permitiu à empresa superar seus desafios, ao custo de uma diluição significativa para os acionistas existentes.

O período também foi marcado pelo caso da siderúrgica.Ascoval, em Saint-Saulve (Nord), da qual a Vallourec era acionista e cliente. O papel do grupo nas tentativas de assumir o controle do local foi alvo de fortes críticas, principalmente no documentário. Ascoval, a batalha pelo aço Por Éric Guéret.

Philippe Crouzet deixa o conselho em 2020Édouard Guinotte o sucedeu.

Depois de Crouzet: reestruturação e um novo começo

Em 2021, a Vallourec passou por uma grande reestruturação financeira: uma parcela significativa de sua dívida foi convertida em ações, e os credores, incluindo o fundo Apollo, tornaram-se os acionistas majoritários. As participações dos acionistas existentes foram diluídas consideravelmente. Sob a liderança de Philippe Guillemot, nomeado em 2022, o grupo fechou suas fábricas na Alemanha, concentrou-se em suas unidades mais rentáveis ​​(Brasil e Estados Unidos) e reduziu drasticamente sua dívida. Em 2025, a ArcelorMittal anunciou a aquisição da participação de aproximadamente 28% detida pela Apollo.

Para acompanhar a situação atual do grupo, seus resultados e perspectivas, consulte nossa análise doAções da Vallourec.

Lições para o investidor

O desempenho da Vallourec durante a gestão de Philippe Crouzet é um dos exemplos mais estudados na Bolsa de Valores de Paris. Quatro pontos principais:

Uma ação cíclica é avaliada ao longo de todo o ciclo. Lucros recordes no auge de um ciclo não são sustentáveis. Avaliar um grupo como a Vallourec com base nos resultados de 2008 ou 2013 seria ignorar a possibilidade de queda no preço do petróleo. A dívida amplifica tudo. Em uma fase de expansão, impulsiona o crescimento; em uma recessão, ameaça a sobrevivência. A relação entre a dívida líquida e o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) é um indicador fundamental a ser monitorado. Aumentos de capital e conversões de dívida diluem o capital. Um acionista que mantém suas ações durante uma reestruturação pode perder a maior parte de seu investimento, mesmo que a empresa sobreviva. A governança é importante. Um conselho de administração controlado por um conselho fiscal, com um acionista público no capital, não protege contra erros estratégicos.

Para investir em ações cíclicas, o ideal é diversificar e evitar a concentração. Geralmente, pessoas físicas utilizam um PEA (Plano de Poupança em Ações Francês) ou uma conta de valores mobiliários com uma corretora online; quem deseja negociar ciclos de alta e baixa por meio de CFDs encontrará o que precisa em nosso... opinião sobre Vantage As taxas e operações desta corretora; a alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas. Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento de investimento.

Ano passo 1956 Nascida em Neuilly-sur-Seine (18 de outubro) 1981 Formou-se na ENA, sendo o melhor aluno da sua turma; ingressou no Conselho de Estado. 1986 Ingressando na Saint-Gobain 2000 Vice-presidente executivo da Saint-Gobain 2008 Membro do conselho de supervisão da Vallourec 2009 Presidente do conselho de administração da Vallourec; diretor da EDF. 2012 Mandato renovado por quatro anos. 2016 Aumento de capital com a Nippon Steel e a Bpifrance 2020 Ele está deixando a presidência do conselho.

Perguntas frequentes

Quando Philippe Crouzet treinou o Vallourec?

Ele presidiu o conselho de administração da Vallourec de 2009 a 2020, após ter atuado em seu conselho fiscal desde abril de 2008.

Por que o preço das ações da Vallourec caiu durante sua gestão?

Principalmente devido ao colapso dos preços do petróleo a partir de 2014, que reduziu a demanda por tubos de perfuração, enquanto o grupo estava fortemente endividado após seus investimentos em crescimento.

Qual foi a trajetória profissional de Philippe Crouzet antes de Vallourec?

Formado em primeiro lugar na ENA em 1981, iniciou sua carreira no Conselho de Estado antes de passar mais de vinte anos na Saint-Gobain, onde chegou a ser vice-diretor-geral.