Quanto ele ganhou? Emmanuel Faber À frente da Danone? A pergunta surge com frequência, já que o ex-presidente do grupo alimentício se destacou de seus pares do CAC 40 por meio de diversas concessões públicas: uma aposentadoria complementar, um pacote de indenização e uma redução voluntária de seu salário fixo durante a crise da Covid-19. Esta página reúne os dados disponíveis, sempre incluindo o ano e a fonte, contextualiza sua remuneração ao longo de sua carreira e explica o que um acionista poderá receber em 2026.

Quem é Emmanuel Faber?

Nascido em 22 de janeiro de 1964 em Grenoble, Emmanuel Faber formou-se na HEC Paris (1986). Iniciou sua carreira na Bain & Company, passou para o banco Barings e, em 1993, ingressou na Legris Industries como diretor administrativo e financeiro, cargo que ocupou até se tornar diretor-geral em 1996.

Ele ingressou na Danone em 1997 como Diretor de Finanças, Estratégia e Sistemas de Informação, tornou-se Diretor Financeiro e membro do Comitê Executivo em 2000, e Vice-Presidente da região Ásia-Pacífico em 2005. De 2008 a setembro de 2014, foi Vice-Presidente Executivo, sucedendo a Franck Riboud como Diretor Financeiro. gerente geral Em outubro de 2014. Em 2017, ocupou vários cargos e tornou-se presidente e CEOEle deixou o grupo em março de 2021.

Sua carreira está intrinsecamente ligada à economia social: ele lançou a joint venture Grameen Danone Foods em Bangladesh com Muhammad Yunus (2006), supervisionou a criação do fundo de investimento Danone Communities e, em 2020, liderou a adoção do status de empresa social pela Danone.empresa orientada por uma missãoAprovado por mais de 99% dos acionistas.

Salário de Emmanuel Faber: valores por ano

Os valores abaixo foram extraídos de informações publicadas nas assembleias gerais da Danone e divulgadas pela imprensa especializada e pela Wikipédia. Para detalhes oficiais (salário fixo, salário variável anual, ações de desempenho), consulte o Documento de Registro Universal da Danone referente ao ano em questão.

exercício fonction Remuneração declarada fonte 2016 Directeur Général € 4,82 milhões (aproximadamente 170 vezes o salário médio dos funcionários do grupo) Imprensa econômica, citada pela Wikipédia 2018 PDG € 2,8 milhões, aprovados por 98% dos membros da Assembleia Geral Ordinária em 25 de abril de 2019. Assembleia Geral da Danone 2019 2020 PDG A taxa fixa foi reduzida em 30% para o restante do ano, a seu pedido. Decisão do Conselho de Administração, maio de 2020

É importante observar dois pontos. Primeiro, os valores de um ano para o outro não são diretamente comparáveis: a componente variável e a valorização das ações de desempenho dependem dos resultados e do mercado de ações. Segundo, a diminuição entre 2016 e 2018 não significa uma redução do salário-base, mas sim uma alteração nos componentes variáveis ​​e de longo prazo.

As renúncias que causaram alvoroço

Pensão complementar e indenização por rescisão contratual (2019)

Na assembleia geral de 25 de abril de 2019, Emmanuel Faber anunciou sua renúncia ao cargo. indenização por demissão forçada e no seu pensão suplementar de benefício definidoEssa pensão complementar, estimada em € 1,2 milhão por ano, é um benefício significativo. Ele indicou que pretende receber apenas o plano de pensão padrão para funcionários do grupo. Essa atitude contrasta fortemente com as controvérsias envolvendo outros executivos do CAC 40 na mesma época.

Redução de 30% nos custos fixos durante a crise sanitária (2020)

Em maio de 2020, o conselho de administração aceitou sua proposta de reduzir sua remuneração fixa em 30% pelo restante do ano, em solidariedade aos funcionários e em um contexto em que a Danone estava sofrendo o impacto dos lockdowns, particularmente em suas águas minerais vendidas fora de casa.

A partida em março de 2021: quando o mercado de ações alcançar a missão

No final de 2020, o fundo ativista Capital da campainha adquire uma participação na empresa e critica o desempenho "decepcionante" do grupo no mercado de ações. Em fevereiro de 2021, Parceiros ArtesãosO terceiro maior acionista, com aproximadamente 3% do capital, também pede a renúncia do CEO. Os números alimentam o debate: entre 1º de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2020, o preço das ações da Danone caiu quase 23%, enquanto o índice CAC 40 subiu 4,5% no mesmo período. Por outro lado, seus apoiadores apontam que as ações atingiram o maior valor histórico em setembro de 2019, com alta de 58% desde sua nomeação como CEO em 2014.

Em 1º de março de 2021, o conselho decidiu separar os cargos de presidente do conselho e CEO. Em 14 de março de 2021, o contrato de trabalho de Emmanuel Faber foi rescindido com efeito imediato. Gilles Schnepp, ex-CEO da Legrand, assumiu a presidência do conselho; Antoine de Saint-Affrique tornou-se CEO em setembro de 2021. Tendo renunciado à sua indenização rescisória dois anos antes, Emmanuel Faber não recebeu uma "indenização milionária" ao deixar a empresa.

Este caso tornou-se um exemplo estudado em escolas de negócios: demonstra que um líder pode ser reconhecido pela sua visão social e ambiental, mesmo sendo penalizado por acionistas que consideram a criação de valor insuficiente em comparação com concorrentes como a Nestlé ou a Unilever. Para comparar essas trajetórias, consulte nossas fichas informativas sobre...Ações da Danone e noAções da Nestlé.

Após a Danone: Capital de risco e padrões extrafinanceiros

Em outubro de 2021, Emmanuel Faber tornou-se sócio para a Europa na [empresa/organização].Astanor Ventures, um fundo de capital de risco especializado em agricultura e alimentação. Em dezembro de 2021, ele foi nomeado presidente doISSB O Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade (ISSB), órgão criado pela Fundação IFRS para definir normas globais de relatórios de sustentabilidade, publicou suas duas primeiras normas, IFRS S1 e IFRS S2 (clima), em junho de 2023. Essas normas servem como referência para muitas jurisdições.

Para o investidor, este não é um detalhe insignificante: esses padrões determinam a qualidade dos dados ESG publicados pelas empresas listadas e, portanto, a capacidade de comparar empresas com base em critérios extrafinanceiros.

O caso Faber oferece uma estrutura analítica útil, aplicável a qualquer empresa do CAC 40:

Diferenciar entre fixo, variável e de longo prazo. O valor fixo diz pouco; são os critérios variáveis ​​(crescimento, margem, fluxo de caixa, critérios ESG) que revelam as prioridades do conselho.

O valor fixo diz pouco; são os critérios variáveis ​​(crescimento, margem, fluxo de caixa, critérios ESG) que revelam as prioridades do conselho. Observe o índice de patrimônio líquido. Desde a Lei Pacte de 2019, as empresas cotadas em bolsa publicam a relação entre a remuneração do gestor e a remuneração média e mediana dos funcionários.

Desde a Lei Pacte de 2019, as empresas cotadas em bolsa publicam a relação entre a remuneração do gestor e a remuneração média e mediana dos funcionários. Acompanhe as votações na assembleia. Uma votação sobre remuneração com menos de 80% dos votos é um sinal de desconfiança que deve ser levado a sério. Em 2019, a remuneração de Emmanuel Faber foi aprovada por 98%, o que não impediu sua saída dois anos depois: consenso sobre salário não garante consenso sobre estratégia.

Uma votação sobre remuneração com menos de 80% dos votos é um sinal de desconfiança que deve ser levado a sério. Em 2019, a remuneração de Emmanuel Faber foi aprovada por 98%, o que não impediu sua saída dois anos depois: consenso sobre salário não garante consenso sobre estratégia. Identificar compromissos diferidos. Planos de previdência complementar, indenizações por rescisão contratual e cláusulas de não concorrência podem ter um peso maior do que o salário anual.

Para acompanhar de perto essas questões e votar na assembleia geral, você precisa possuir as ações diretamente. ERVILHA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre opinião sobre Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Perguntas frequentes

Qual era o salário de Emmanuel Faber na Danone?

Sua remuneração total declarada foi de € 4,82 milhões em 2016 e € 2,8 milhões em 2018 (valor aprovado por 98% dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária de abril de 2019). Esses valores incluem componentes fixos, variáveis ​​e de longo prazo.

Emmanuel Faber recebeu alguma indenização por rescisão de contrato?

Não. Ele renunciou à sua indenização por demissão forçada e à sua pensão complementar, estimada em 1,2 milhão de euros por ano, em abril de 2019.

Por que Emmanuel Faber deixou a Danone?

Sob pressão de fundos ativistas (Bluebell Capital, Artisan Partners) que consideraram o desempenho do mercado de ações insuficiente, o conselho de administração decidiu por sua saída em 14 de março de 2021.

O que Emmanuel Faber está fazendo hoje?

Após a Danone, ele ingressou no fundo Astanor Ventures (2021) e foi nomeado presidente do ISSB em dezembro de 2021, órgão que desenvolve padrões internacionais para relatórios de sustentabilidade.