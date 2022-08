Qtum Staking : Le processus de staking peut être semblable ou bien différer d’une crypto à une autre. Cet article sera spécialement dédié au staking du Qtum crypto ou Quantum. Devriez-vous Staker des Qtum pour cette année ? Est-ce rentable ou existe-t-il des inconvénients ? Ci-après les réponses.

Staking sur Qtum en 2022

Si vous avez des Qtum crypto, pensez à les staker cette année afin d’obtenir des bénéfices. En effet, le staking des Qtum est rendu possible par la plateforme depuis le 28 Août 2020. A ce jour, c’est une opportunité à ne pas rater pour les traders voulant réaliser des profits.

Par ailleurs, il serait plus judicieux de staker des Qtum cette année. Le nombre de récompenses pourrait être amené à baisser tout comme il peut monter pour les années à venir. En faisant du staking Qtum dès maintenant, vous pouvez tirer profit des innovations apportées par Qtum cette année.

Meilleurs Sites pour Acheter des Crypto Monnaies pour le Staker



1. Vantage - Meilleure Plateforme de Trading Crypto 2. RaiseFx - Meilleure Plateforme Crypto à Fort Effet de Levier 3. AvaTrade - Meilleure Broker à 0 Commission sur Cryptos 4. FXFlat - Meilleure Broker avec Futures Cryptos 5. BitPanda - Meilleure Application Crypto sur Smartphone 6. Coinhouse - Première Plateforme Crypto 100% Française Brokers Recommandés

Pour staker des Qtum crypto, les utilisateurs peuvent suivre les étapes ci-dessous.

Staking de QTUM Hors ligne

Cette option est très appréciée par les traders et est également très pratique. Par ailleurs, c’est la seule option possible. Voici comment l’effectuer.

Munissez-vous d’une clé privée sur Qtum. Ce dernier propose des wallets en fonction de votre niveau (traders débutants ou expérimentés). Seuls les traders ayant un portefeuille à froid peuvent staker des Qtum sur la plateforme.

Assurez-vous de bien synchroniser votre portefeuille avec l’ensemble de la blockchain du réseau, surtout la blockchain principale.

Pensez à alimenter votre portefeuille avec des jetons Qtum. Ces jetons devront correspondre aux nombres de pièces à staker ou plus.

Payez une redevance afin de pouvoir déléguer votre adresse (cela peut se faire sur un superstaker selon le cas). C’est la somme à payer afin de pouvoir utiliser les services de staking sur la plateforme.

Une fois cette adresse obtenue, rendez-vous sur la fenêtre de votre plateforme où le mot « Stake » est inscrit.

Cliquez sur « Stake » et ensuite sur « Déléguer ».

Commencez votre staking en définissant la valeur à miser. Une valeur par défaut peut y être inscrite mais ce n’est pas obligatoire.

Le nombre de pièces minimum requis pour le staking dépend de la plateforme. Pour entrer dans la catégorie super parieur, au minimum, il vous faut 100 Qtum. Ce chiffre peut changer selon les innovations apportées sur la plateforme.









5/5 Broker Recommandé Régulé par : CySEC, FCA, ASIC, FinCEN Crypto Monnaies :Bitcoin, Bitcoin Cash, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dash, EOS, NEO, Stellar Année de Création : 2007 Mode de Paiement : Carte bancaire, Virement, Klarna/Sofort, Paypal, Skrill, Neteller Acheter des Cryptos

Avis eToro



Qu’est-ce que le Qtum ?

Qtum, appelé également Quantum est une plateforme de blockchain open source créée en 2016 à Singapour. Entre autres, c’est un projet de blockchain destiné aux grandes entreprises pour leur permettre d’être plus productives à moindre coût. Qtum rallie la blockchain Ethereum et Bitcoin afin d’être plus efficace et pour amener une meilleure transaction.

Qtum est aussi le symbole du jeton natif de la plateforme Quantum. II s’agit du jeton utilisé comme monnaie d’échange sur la plateforme. Les jetons Qtum servent de monnaie de gouvernance sur la plateforme Qtum. Les détenteurs des jetons Qtum peuvent donc voter sur la plateforme avec des pouvoirs suivant leur nombre de jetons.

Qtum est le token veillant au bon fonctionnement de l’écosystème de Quantum. Il aide à l’exécution de tous les contrats intelligents du réseau et à répondre aux demandes de service des utilisateurs. Enfin, c’est la monnaie utilisée pour le jalonnement sur la plateforme Qtum afin d’obtenir des récompenses.

Le Principe du Proof of Stake

Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) Les Utilisateurs du Proof of Stake

Les Utilisateurs du Proof of Stake Principe Général du Proof of Stake

Principe Général du Proof of Stake Validation du Proof of Stake

1. Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake est une alternative créée pour ceux et celles ne voulant pas recourir aux Proof of Work (PoW). A l’inverse du PoW, le principe du Proof of Stake ne requiert pas l’usage d’un matériel très sophistiqué. Le PoS ne demande pas non plus de grandes ressources comme le PoW et est plus respectueux de l’environnement. S’ajoutant à cela, contrairement au PoW dont les gains peuvent ne pas exister, le PoS rapporte plus de gain.

2. Les Utilisateurs du Proof of Stake

En principe, tous les traders peuvent recourir au système du Proof of Stake. Grands ou petits investisseurs, tous peuvent l’utiliser pour faire des bénéfices. Les clientèles institutionnelles sont les plus attirées par cette méthode afin de ne pas avoir à passer par le PoW.

3. Principe Général du Proof of Stake (PoS)

En général, le PoS consiste à miser des crypto-monnaies pour recevoir d’autres cryptos en retour. Les récompenses obtenues dépendent du nombre de crypto ayant fait l’objet de staking. Le staking peut être effectué directement sur la plateforme de la crypto en question. Dans certains cas, le staking peut être réalisé via une plateforme d’échange.

4. Validation du PoS

Les validateurs ou les nœuds sont chargés de valider le processus de staking. Ce même réseau se chargera de la procédure de sécurité liée à vos jetons. Généralement, seuls les cryptos ayant été transmis à partir des portefeuilles numériques sont soumis aux validations. Les récompenses sont sous formes de jetons ou autre selon la plateforme. Ils sont obtenus après la validation.

Staking sur Qtum – Est-ce Rentable ?

Le staking sur Qtum peut être rentable par contre, les gains sont en fonction de votre mise. Pour optimiser vos résultats, il est conseillé de staker une grande quantité de Qtum crypto. Cependant, comme cela reste une activité risquée, pensez à bien méditer avant de staker vos jetons Qtum.

Pour avoir un aperçu de la rentabilité de votre staking vous pouvez passer en mode démonstration. Normalement, vous pouvez simuler votre staking Qtum et voir quel est le nombre de gains possibles. Même si le gain peut être faible, staker des Qtum reste rentable car cela rapporte toujours des récompenses.

Qtum et le Staking Ethereum

Si autrefois, le principe de la Preuve de Travail a dominé, depuis quelque temps, le staking Ethereum est également disponible. Le staking Qtum et Ethereum ont des points de ressemblance et de différence.

Le langage de programmation de Qtum est semblable à celui de l’Ethereum. Toutefois, sa blockchain ne cherche en rien à remplacer celle de l’Ethereum. Dans cette optique, staker des Qtum reviendrai à suivre un processus à peu près semblable à celui de l’Ethereum. Tout comme le staking Qtum, celui de l’Ethereum permet de rapporter des récompenses sous formes de cryptos. Il n’y a pas non plus de nombre de crypto minimum imposé.

Toutefois, contrairement à Qtum, le staking Ethereum n’exige pas un portefeuille spécialisé. Un simple portefeuille à froid pouvant répertorier votre Ethereum suffit. Vous n’avez pas besoin de télécharger un portefeuille dédié sur la plateforme Ethereum. En plus de cela, le staking Ethereum est disponible sur de nombreuses plateformes d’échange contrairement au staking Qtum.

Avantages et Inconvénients du Staking Qtum

1. Avantages du Staking de Qtum

La prise de contrôle : grâce au staking Qtum, vous avez le contrôle sur vos crypto. Étant un staking hors ligne, vos crypto Qtum sont plus sécurisés contrairement aux autres méthodes de staking sur le marché.

grâce au staking Qtum, vous avez le contrôle sur vos crypto. Étant un staking hors ligne, vos crypto Qtum sont plus sécurisés contrairement aux autres méthodes de staking sur le marché. Transaction facile et à moindre frais. Comme Qtum est une blockchain hybride, les transactions ne demandent pas de frais élevés. Dans ce cas ci, les smart contracts et dApps de l’Ethereum peuvent interagir avec la blockchain de bitcoin. Cela rend la transaction et le staking plus facile à réaliser.

Comme Qtum est une blockchain hybride, les transactions ne demandent pas de frais élevés. Dans ce cas ci, les smart contracts et dApps de l’Ethereum peuvent interagir avec la blockchain de bitcoin. Cela rend la transaction et le staking plus facile à réaliser. Sécurité des crypto Qtum. Les transactions et les staking avec les crypto Qtum profitent d’une meilleure sécurité grâce à la blockchain Qtum. En effet, cette blockchain cherche à surmonter les difficultés de celle de Bitcoin et de l’Ethereum.

Les transactions et les staking avec les crypto Qtum profitent d’une meilleure sécurité grâce à la blockchain Qtum. En effet, cette blockchain cherche à surmonter les difficultés de celle de Bitcoin et de l’Ethereum. Des gains intéressants. Si le principe de la preuve de travail peut ne rien rapporter, le staking Qtum permet d’obtenir des gains intéressants. Même si les récompenses dépendent du lot de crypto, le staking rapporte toujours des résultats.

2. Inconvénients du Staking Qtum

Risque de perte des crypto. Il est tout à fait possible que vous perdiez vos cryptos Qtum. Cette perte peut être due aux plateformes d’échange ou le fruit d’un acte piratage envers la plateforme de Qtum.

Il est tout à fait possible que vous perdiez vos cryptos Qtum. Cette perte peut être due aux plateformes d’échange ou le fruit d’un acte piratage envers la plateforme de Qtum. La réglementation. Comme tout investissement, staker des Qtum n’est pas sans risques. Contrairement aux institutions financières traditionnelles, les réglementations en vigueur pour les cryptos sont moins strictes. Ainsi, vous êtes moins protégé quand vous investissez dans des cryptos.

Conclusion – Est-ce le Bon Moment pour Investir dans le Staking de Crypto pour 2022 ?

Cette année peut être le moment idéal pour vous lancer dans le staking de crypto. Plusieurs raisons poussent à cette conclusion même si au final, la décision de faire du staking vous revient de droit.