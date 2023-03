Mamisoa Fitahiana Dernière mise à jour: 26 mars 2023

META annonce une réduction considérable du nombre de ses employés. Selon Mark Zuckerberg, ce licenciement massif aboutirait à une plus grande efficience de la société.

META licencie 13 % de son effectif

Cette année 2023 est une année qui s’annonce comme « une année de l’efficacité » selon son fondateur. Le licenciement continue donc jusqu’à ce mois de mars. Plus de 11.000 employés (soit 13% de l’effectif) ont été licenciés depuis fin 2022 et ce n’est pas prêt de s’arrêter. La principale raison est financière. Effectivement, Meta comptait près de 82 482 employés en fin 2022, soit une réduction de plus de 20 % en une année. Parmi ce chiffre, les 11 000 qui sont et seront licenciés, y compris les cadres de la société.

Le chiffre d’affaires de la grande firme s’élève à 116,6 milliards de dollars (soit environ 109 milliards d’euros) pour un bénéfice net de plus de 23 milliards de dollars (soit plus de 21 milliards d’euros). Cependant, le marché actuel compte plus de concurrence que prévu. META (acheter action meta) subit ainsi une réelle chute des ventes globales de 4 % à 32 milliards de dollars au cours des derniers mois.

Vous, internautes, êtes au courant du nouveau challenge lancé par Meta, le Metavers avec la Reality Labs, technologie de réalité virtuelle. S’y ajoute une réalité augmentée utile au Metavers, ayant fait bénéficier à son fondateur près de 727 millions de dollars de recettes au cours du quatrième trimestre. Le fondateur opterait aussi pour le retour vers l’IA en délaissant le Metavers, qui a subi un échec phénoménal ces derniers temps.









Tiktok commence à détrôner le géant des réseaux sociaux ?

Un autre point clé de ce licenciement est l’explosion du nombre des usagers de TikTok, plateforme de streaming vidéo. Elle est en train de détrôner lentement mais sûrement le géant META. Ce qui diminue considérablement le bénéfice gagné par cette entreprise.

Le PDG Mark Zuckerberg a d’ailleurs annoncé qu’une réelle refonte du personnel était essentielle, « Je ne pense pas que vous vouliez une structure de gestion qui se résume à des managers gérant des managers, gérant des managers, gérant des managers, gérant les personnes qui font le travail ». Ce mécanisme désormais caduque justifie le remerciement de près de 11 000 salariés et même plus, pour mieux gérer la plateforme.

Il a aussi souligné l’allègement des coûts par ce licenciement, en réduisant certainement les dépenses pour une meilleure effectivité du service. D’ailleurs, une récente information larguée par Reuters annonce qu’une nouvelle vague de licenciement pourrait avoir lieu chez META au cours de cette année. Ceci étant toujours la conséquence de l’allègement bénéfice/coût instauré par son fondateur Mark Zuckerberg.

Ces salariés doutent malheureusement sur un possible non-paiement de leurs indemnités par le géant des réseaux sociaux. La raison est, selon eux, la perte au niveau des chiffres d’affaires subie par la société s’élevant à près de 4 % en une année.