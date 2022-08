Réglementation Web3 : la Vie Privée après les Sanctions de Tornado

Zac Williamson, PDG de la couche de confidentialité Ethereum Aztec Network, explique ce que pourrait être l’avenir de la confidentialité sur Web3.

“Un gouvernement proactif envisagerait d’émettre une devise de base directement sur des chaînes de blocs comme Ethereum“, a expliqué Williamson dans un long fil Twitter.

“Des actifs fongibles du monde réel combinés à une autonomie gouvernementale privée et à de faibles barrières à l’entrée dans les réseaux ouverts pourraient créer le début d’une nouvelle renaissance financière”, a ajouté le PDG du réseau aztèque.

Les pirates de Corée du Nord ou d’autres pays sanctionnés continueraient à utiliser Tornado Cash ou un clone, a déclaré Williams. “Les entités douteuses offriront toujours aux criminels un renfort tant que les faits de l’affaire sont contestables à distance.”

À la lumière de l’interdiction de TornadoCash, j’ai quelques réflexions sur l’avenir des réseaux de confidentialité que j’aimerais partager avec vous tous.

