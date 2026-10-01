André Citroen (1878-1935) este unul dintre marile nume din industria franceză. Absolvent al École Polytechnique, nu a inventat automobilul, dar a fost unul dintre primii din Europa care l-a produs în masă, l-a vândut ca produs pentru piața de masă și l-a folosit ca instrument de marketing. Viața sa este, de asemenea, o lecție de economie: un succes industrial spectaculos, finanțat prin datorii crescânde, care s-a încheiat cu falimentul și preluarea companiei de către Michelin. În 2026, numele său a reapărut în știri odată cu campania pentru înmormântarea sa în Panthéon.

Primii ani de viață: fiul unor imigranți, pasionat de tehnologie

André Citroën s-a născut pe 5 februarie 1878, la Paris, la numărul 44 de pe strada Laffitte, în arondismentul 9. A fost al cincilea și ultimul copil al lui Levie Citroen, un comerciant olandez de diamante evreu care se stabilise la Paris în 1873, și al Amaliei Kleinmann, originară din Varșovia. Numele de familie provine de la un strămoș care a fost comerciant de citrice în Olanda („citroen” înseamnă lămâie în olandeză); André a fost cel care a adoptat diereza de pe „e”.

Copilăria sa a fost marcată de tragedie: în 1884, tatăl său s-a sinucis după o investiție dezastruoasă într-o mină de diamante din Africa de Sud. Elev strălucit la Liceul Condorcet, fascinat de Jules Verne și de construcția Turnului Eiffel, André a intrat înȘcoala Politehnică în 1898.

Angrenaje în spic de hering: nașterea unui logo

În 1900, în timpul unei călătorii în Polonia, a descoperit un proces de fabricație pentru angrenaje cu canelură în V. Aceste angrenaje, mai silențioase și capabile să transmită o putere mare, necesitau o precizie ridicată de prelucrare. André Citroën a cumpărat licența și a dezvoltat un proces de producție industrială folosind oțel. În 1901, el și doi prieteni de liceu au fondat o companie producătoare de angrenaje în cartierul Faubourg Saint-Denis din Paris.

Acest chevron dublu avea să devină mai târziu emblema mărcii auto: unul dintre cele mai recunoscute logo-uri din industria globală își are originea într-o piesă mecanică.

Mors, America și descoperirea producției de masă

Din 1906 încoace, a fost chemat să ajute producătorul de automobile emite semnale morse, care se afla pe atunci în dificultate. El i-a reorganizat conducerea și gama de produse: producția a crescut de la 300 de mașini în 1908 la 800 în 1913. În 1912, o călătorie în Statele Unite l-a afectat profund: a vizitat fabrica Ford și a descoperit producția pe linii de asamblare. Ambiția sa a devenit să devină un „Henry Ford european”.

1915-1918: Fabrica de scoici de pe Quai de Javel

Mobilizat în 1914 ca ofițer de artilerie, a observat lipsa de muniție. În ianuarie 1915, a propus Ministerului de Război construirea, în câteva luni, a unei fabrici capabile să producă proiectile de 75 mm într-un ritm fără precedent. Pe motive de Docul JavelLa Paris, a construit o fabrică ultramodernă, care putea angaja până la 13.000 de femei. Aceasta a produs un total de aproximativ 23 de milioane de proiectile. Fabrica este remarcată și pentru serviciile sale sociale, rare la acea vreme: o cantină, o infirmerie și o creșă.

1919: Modelul Type A și prima mașină europeană produsă în serie

Imediat după armistițiu, fabrica și-a pierdut comenzile militare. André Citroën a anticipat acest lucru: a transformat amplasamentul într-o fabrică de automobile în câteva luni. În ianuarie 1919, a anunțat presei o mașină la un preț de 7.250 de franci, aproximativ jumătate din prețul celei mai ieftine mașini de pe piață. Campania a generat peste 16.000 de solicitări în două săptămâni.

La Citroën Tip ACitroën 2CV, proiectat de inginerul Jules Salomon, a fost lansat în același an. A fost prezentat ca prima mașină europeană fabricată în serie mare, cu un obiectiv de 30 de mașini pe zi. În 1929, Citroën a produs 102.891 de automobile, aproape o treime din producția franceză, și a angajat aproximativ 32.000 de muncitori în fabricile sale din Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen și Grenelle.

Un geniu al marketingului înaintea timpului său

André Citroën a înțeles înaintea altora că publicitatea vinde:

Pe 4 octombrie 1922, un avion a scris „Citroën” cu litere fumurii deasupra Arcului de Triumf în timpul Salonului Auto;

Din 1925 până în 1933, o firmă luminoasă gigantică realizată din turnul Eiffel un panou publicitar gigantic;

un panou publicitar gigantic; Expedițiile pe semi-pista Kégresse au lăsat o impresie puternică asupra opiniei publice: traversarea Saharei (1922-1923), Croazieră Neagră în Africa (1924), Croazieră Galbenă în Asia (1931);

în Africa (1924), în Asia (1931); De asemenea, inovează în domeniul post-vânzare: manual de utilizare, rețea de dealeri, piese de schimb originale garantate.

Traction Avant și falimentul din 1934

În 1933, pentru a rămâne competitiv împotriva lui Louis Renault, André Citroën a reconstruit fabrica de la Javel în doar câteva luni, transformând-o într-una dintre cele mai moderne din Europa. L-a angajat pe inginerul André Lefebvre, care a proiectat... într-un an. Traction Avant, prezentată pe 24 martie 1934. Mașina este revoluționară, dar compania este epuizată financiar: un raport al Băncii Franței publicat în mai 1934 raportează pierderi de 200 de milioane de franci.

Băncile refuză să-l sprijine în continuare, iar guvernul nu dorește să intervină. 21 Decembrie 1934Compania Citroën a fost plasată în lichidare judiciară. Principalul creditor, MichelinA preluat compania. În ianuarie 1935, André Citroën și-a vândut acțiunile; Pierre Michelin l-a înlocuit în funcția de președinte în iulie. Bolnav, André Citroën a murit pe 3 iulie 1935, la Paris, la vârsta de 57 de ani.

Moștenirea: de la Michelin la Stellantis

Marca a supraviețuit și a prosperat sub conducerea Michelin, cu modele emblematice precum 2CV (1948) și DS (1955). În 1976, Peugeot a achiziționat Citroën, dând naștere grupului. PSA Peugeot CitroënÎn ianuarie 2021, fuziunea dintre PSA și Fiat Chrysler a creat Stelardintre care Citroën este una dintre cele paisprezece mărci.

La Paris, Quai de Javel a fost redenumit Quai André-Citroën în 1958, iar fosta fabrică a fost înlocuită de Parc André-Citroën. De câțiva ani, familia, în special nepotul său, Henri-Jacques Citroën, a pledat pentru înmormântarea sa în Panthéon. Pe 26 august 2026, președintele Medef (Confederația Franceză de Afaceri), Patrick Martin, a susținut public această candidatură la școala de vară a organizației.

Ce îl învață pe investitor povestea lui André Citroën

Traiectoria Citroën oferă lecții care sunt încă relevante pentru analiza producătorilor de automobile listați la bursă:

Volumul nu este suficient. Citroën a vândut mult, dar la prețuri foarte mici pentru a cuceri piața. Fără marje suficiente, creșterea finanțată prin datorii a devenit fragilă. Pe piața bursieră, te uiți la marja operațională și la fluxul de numerar, nu doar la vânzări. Industria auto are o intensitate mare de capital. Reconstrucția unei fabrici sau lansarea unui model revoluționar costă sume considerabile. Acest lucru este valabil și în 2026, odată cu tranziția către vehicule electrice, care pune presiune pe finanțele tuturor producătorilor. Partenerul financiar contează. Michelin, creditorul, a devenit proprietar. Legăturile dintre producători și furnizori rămân strânse; analiza noastră asupraAcțiuni Michelin arată cum s-a diversificat producătorul de anvelope de atunci.

Pentru a-l urmări pe actualul moștenitor al mărcii chevron, consultați profilul nostru peAcțiuni Stellantisși să se compare cu marele rival istoric al Citroën, cel de peStoc RenaultAceste analize sunt doar în scop informativ și nu constituie consultanță de investiții.

An eveniment 1878 Născut la Paris (5 februarie) 1898 Intrarea la École Polytechnique 1901 Înființarea unei companii de echipamente herringbone 1906 Preia conducerea în recuperarea Mors 1915 Construcția fabricii de scoici de pe cheiul Javel 1919 Lansarea modelului Citroën Type A 1924 Croazieră Neagră 1934 Traction Avant (martie), lichidare judiciară (21 decembrie) 1935 Preluată de Michelin; decedată pe 3 iulie 1976 Nașterea PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën devine o marcă Stellantis

FAQ

De ce are sigla Citroën două chevronuri?

Este o reminiscență a angrenajelor în formă de V (în spic de hering) pe care André Citroën le-a fabricat la începutul carierei sale, înainte de a se aventura în industria automobilelor.

De ce a dat faliment Citroën în 1934?

Compania contractase datorii semnificative pentru a-și finanța creșterea, reconstrucția fabricii Javel și dezvoltarea modelului Traction Avant, în timp ce prețurile de vânzare scăzute îi limitau marjele de profit. Băncile au refuzat să o sprijine, iar compania a fost plasată în administrare judiciară pe 21 decembrie 1934.

Cine deține Citroën astăzi?

Citroën este o marcă a grupului Stellantis, creată în 2021 prin fuziunea dintre PSA și Fiat Chrysler Automobiles.