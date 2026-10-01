EduBourse » Știri EduBourse » Biografia lui Éric Trappier, CEO al Dassault Aviation și arhitect al vânzărilor Rafale

Eric Trappier a condus Dassault Aviation din ianuarie 2013. Născut pe 1 iunie 1960, s-a alăturat grupului la vârsta de 24 de ani și și-a petrecut cea mai mare parte a carierei vânzând avioane de vânătoare pentru export înainte de a prelua conducerea. Sub conducerea sa, RafaleConsiderată mult timp imposibil de vândut în afara Franței, a devenit un succes comercial global. În ianuarie 2025, a preluat și președinția Grupului Industrial Marcel Dassault (GIMD). Un portret al unui lider discret ale cărui decizii contează pentru toți cei care susțin valorile apărării.

Antrenament și începuturi

Éric Trappier este inginer absolvent al Télécom SudParis. Și-a îndeplinit serviciul militar ca ofițer în Marina Franceză în 1983 și 1984, apoi s-a alăturat Dassault Aviation în 1984. Acum este căpitan de rezervă în marină. Căsătorit în 1983, este tatăl a trei copii.

Treizeci de ani în serviciul exportului

Cariera sa la Dassault Aviation s-a concentrat aproape în întregime pe afaceri internaționale:

1984-1987 : birou de proiectare și managementul sistemelor de armament.

: birou de proiectare și managementul sistemelor de armament. 1987-1991 : management tehnic internațional, responsabil de negocierile cu Coreea de Sud, Singapore, Arabia Saudită, Chile și Germania. Este implicat în vânzarea aeronavei de patrulare maritimă Atlantic.

: management tehnic internațional, responsabil de negocierile cu Coreea de Sud, Singapore, Arabia Saudită, Chile și Germania. Este implicat în vânzarea aeronavei de patrulare maritimă Atlantic. 1991-1995 : responsabil pentru vânzările din Asia, inclusiv contractul Mirage cu India.

: responsabil pentru vânzările din Asia, inclusiv contractul Mirage cu India. 1995-2000 : responsabil cu vânzările în Emiratele Arabe Unite, unde gestionează contractul Mirage 2000-9.

: responsabil cu vânzările în Emiratele Arabe Unite, unde gestionează contractul Mirage 2000-9. 2000-2005 : director pentru regiunile Orientul Mijlociu și Africa, apoi director pentru exporturi militare.

: director pentru regiunile Orientul Mijlociu și Africa, apoi director pentru exporturi militare. 2006 Director general internațional.

De asemenea, el negociază acordurile industriale pentru demonstratorul de drone de luptă. neuroncondus de Dassault Aviation împreună cu Saab (Suedia), Alenia (Italia), RUAG (Elveția), HAI (Grecia) și EADS (Spania). Acest program european a servit drept laborator pentru tehnologiile de pilotaj stealth și autonom.

2013: Cel mai tânăr CEO din istoria Dassault Aviation

Cooptat în funcția de director la 18 decembrie 2012, Éric Trappier a fost numit președinte și director general la Ianuarie 8 2013succedându-i lui Charles Edelstenne. La 52 de ani, devine al cincilea CEO al companiei de la înființarea acesteia în 1929 și cel mai tânăr care deține această funcție.

El a moștenit o situație paradoxală: Rafale era recunoscut tehnic, dar niciun client străin nu îl achiziționase încă, iar aeronava era susținută doar de comenzile guvernului francez. Provocarea deceniului a fost, așadar, transformarea unui program național într-un succes la export.

Principalele vânzări ale Rafale sub conducerea sa

Deceniul următor i-a dat dreptate. Contracte cheie semnate din 2015 încoace:

An Pays Comandă 2015 Egipt 24 Rafale (primul client la export), suplimentate de o a doua comandă în 2021 2015 Qatar 24 Rafale, ulterior mărit la 36 2016 India 36 de avioane Rafale pentru Forțele Aeriene Franceze 2021 Grèce Avioane Rafale noi și second-hand 2021 Croată 12 Rafale folosite 2021 Émirats Unis Arab 80 de avioane Rafale, cea mai mare comandă de export din istoria programului 2022 Indonezia 42 de avioane Rafale, în mai multe loturi 2024 Serbie 12 Rafale 2025 India 26 de avioane Rafale Marine pentru Marina Indiană

Aceste succese au schimbat profund fața Dassault Aviation: un portofoliu de comenzi multianuale, o creștere a producției și o vizibilitate fără precedent în sectorul militar. De asemenea, acestea beneficiază principalii parteneri ai programului, Thales pentru electronică și Safran pentru motoarele M88. Investitorii interesați de acest lanț valoric pot consulta analizele noastre despre...Acțiuni Dassault Aviation,Acțiunea Thales șiAcțiuni Safran.

Fișiere sensibile: SCAF și Falcon

Nu este chiar atât de simplu. Programul european de Viitorul Sistem Aerian de Luptă (FCAS)Proiectul, lansat împreună cu Germania și Spania, a fost marcat de repetate dezacorduri industriale privind împărțirea sarcinilor între Dassault Aviation și Airbus. Éric Trappier a apărat public necesitatea unui antreprenor principal clar identificat pentru avionul de vânătoare, o poziție care a alimentat în mod regulat tensiunile cu partenerii.

Pe partea civilă, gama de avioane de afaceri Şoim Falcon 6X a întâmpinat întârzieri, în special legate de motoare, înainte de intrarea în serviciu, iar Falcon 10X a fost dezvoltat. Afacerea Falcon rămâne mai sensibilă la condițiile economice decât afacerea militară.

Președinte al GIMD și o figură importantă în rândul angajatorilor industriali

Pe 9 ianuarie 2025, Éric Trappier i-a succedat lui Charles Edelstenne în funcția de președinte al Grupul Industrial Marcel Dassault (GIMD)Holdingul familiei Dassault, care controlează în special Dassault Aviation și deține o participație semnificativă la Dassault Systèmes, este ea însăși acționarul majoritar al Thales. El rămâne CEO al Dassault Aviation.

De asemenea, deține mai multe funcții reprezentative:

Președintele Asociației Industriilor Aerospațiale și de Apărare din Europa (ASD), ales în mai 2017;

Președinte al GIFAS (Asociația Industriilor Aerospațiale Franceze), ales la 8 iunie 2017;

Președinte al CIDEF (Consiliul Francez al Industriilor de Apărare) din martie 2021 până în ianuarie 2023;

Președinte al UIMM (Uniunea Industriilor și Meseriilor Metalurgice), ales la 15 aprilie 2021.

Este Comandant al Legiunii de Onoare din ianuarie 2025 și decorat cu Medalia Aeronautică (2023).

Apărarea europeană în 2026: de ce rolul său este important pentru investitor

Din 2022, creșterea bugetelor militare în Europa a făcut ca acțiunile din domeniul apărării să fie una dintre cele mai urmărite teme de pe piața bursieră. În acest context, merită atenție câteva aspecte:

Registrul de comenzi : oferă vizibilitate pe mai mulți ani, dar profitabilitatea depinde de capacitatea de a livra la timp, prin urmare, de lanțul de subcontractare.

: oferă vizibilitate pe mai mulți ani, dar profitabilitatea depinde de capacitatea de a livra la timp, prin urmare, de lanțul de subcontractare. Structura de control Dassault Aviation este deținută majoritar de GIMD, Airbus fiind un acționar minoritar semnificativ. Prin urmare, volumul liber de acțiuni în circulație este limitat, ceea ce poate amplifica fluctuațiile prețului acțiunilor.

Dassault Aviation este deținută majoritar de GIMD, Airbus fiind un acționar minoritar semnificativ. Prin urmare, volumul liber de acțiuni în circulație este limitat, ceea ce poate amplifica fluctuațiile prețului acțiunilor. Contracte de export acestea depind de decizii politice, finanțare și uneori transferuri de tehnologie, cu un calendar de implementare adesea incert.

acestea depind de decizii politice, finanțare și uneori transferuri de tehnologie, cu un calendar de implementare adesea incert. Criterii ESG Unele fonduri exclud armele, altele le-au reintegrat din 2022. Acest lucru influențează cererea pentru aceste valori mobiliare.

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FAQ

De când este Eric Trappier la conducerea Dassault Aviation?

El este președinte și director executiv al Dassault Aviation din 8 ianuarie 2013.

Care a fost rolul lui Eric Trappier în vânzările Rafale?

Fost director general internațional, a condus strategia de export care a permis semnarea primelor contracte (Egipt și Qatar în 2015, India în 2016), apoi comanda record de 80 de avioane Rafale de către Emiratele Arabe Unite în 2021.

Ce este GIMD, prezidat de Éric Trappier?

Grupul Industrial Marcel Dassault este holdingul familial care controlează Dassault Aviation. Éric Trappier a devenit președintele acestuia pe 9 ianuarie 2025.

Este Éric Trappier președintele UIMM?

Da, a fost ales președinte al Uniunii Industriilor și Meseriilor Metalurgice pe 15 aprilie 2021.