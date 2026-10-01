Gerard Mestrallet este unul dintre liderii care au modelat cel mai mult peisajul energetic francez în ultimii treizeci de ani. Născut pe 1 aprilie 1949 la Paris, a condus transformarea Compagnie de Suez într-un grup industrial, a orchestrat fuziunea cu Gaz de France în 2008, apoi a prezidat GDF Suez, redenumită Engie în 2015. Această biografie reia cariera sa, deciziile majore care au marcat-o, controversele pe care le-a stârnit și ce înseamnă moștenirea sa în 2026 pentru investitorii din sectorul energetic.

Educație: profil de inginer și funcționar public superior

Gérard Mestrallet a urmat o carieră tipică elitei administrative franceze, cu o puternică orientare științifică. Este fost student al École Polytechnique (promoția 1968), absolvent al École Nationale de l'Aviation Civile (1971), al Institutului de Études Politiques de Toulouse (1973), apoi al ENA, pe care a absolvit-o în 1978 cu promoția „Pierre Mendès France”.

După absolvirea ENA (Școala Națională de Administrație), s-a alăturat Departamentului Trezoreriei ca administrator civil. Din septembrie 1982 până în iulie 1984, a ocupat funcția de consilier tehnic pe probleme industriale în biroul lui Jacques Delors, pe atunci ministru al Economiei și Finanțelor. Această experiență la Bercy (Ministerul Finanțelor) i-a oferit o înțelegere profundă a relației dintre guvern și marile corporații, un atu care avea să se dovedească neprețuit de-a lungul carierei sale ulterioare.

De la Compania Financiară Suez la Societatea Generală a Belgiei

În 1984, s-a alăturat Suez Financial Company ca manager de proiect. A avansat rapid în funcții: delegat general adjunct pentru afaceri industriale în 1986, director general al European Rights Company (o filială a Suez) în 1987, apoi director general adjunct al companiei în 1991. Ulterior, a devenit director general și președinte al comitetului executiv al Société Générale de Belgique, una dintre cele mai vechi holdinguri industriale din Europa, a cărei dezvoltare o conduce.

Această experiență belgiană a fost esențială: Suez deținea participații în domeniul energiei electrice (Electrabel), finanțelor și industriei. Aceasta explică de ce Belgia rămâne, până în prezent, o piatră de temelie a activităților grupului, care avea să devină mai târziu Engie.

1995-2008: Transformarea Suez într-un grup de servicii

În 1995, Gérard Mestrallet a preluat conducerea Compagnie de Suez. Strategia sa era clară: să reorienteze un conglomerat financiar către trei domenii de activitate principale, energie, apă și curățeniePentru a realiza acest lucru, a inițiat fuziunea cu Lyonnaise des Eaux. În 1997, a fost creată Suez Lyonnaise des Eaux, al cărei consiliu de administrație a fost prezidat de el, în timp ce Jérôme Monod, directorul istoric al Lyonnaise, a prezidat consiliul de supraveghere.

Grupul a revenit apoi la numele Suez. În 2003, a adoptat o structură de guvernanță formată din consilii de administrație, Gérard Mestrallet devenind președinte și director general. În această perioadă, Suez și-a cesionat treptat activitățile financiare și s-a poziționat ca un jucător european în domeniul utilităților, adică al serviciilor esențiale (electricitate, gaze, apă, deșeuri).

2008: Fuziunea GDF Suez, o căsătorie de stat

Fuziunea dintre Gaz de France și Suez, finalizată în iulie 2008, este cea mai emblematică operațiune a carierei sale. Anunțată încă din 2006 în contextul unei amenințări cu o ofertă publică străină de preluare a Suez, aceasta a necesitat o legislație care să permită statului francez să își reducă participația la Gaz de France sub pragul minim pe care era obligat să îl mențină. Noul grup, GDF Suez, devine una dintre companiile energetice de top din lume. Gérard Mestrallet a fost directorul general al acesteia din iulie 2008 până în mai 2016, rămânând în același timp președinte al consiliului de administrație al Suez Environnement, filiala de apă și deșeuri care era listată separat la bursă.

Pentru investitori, această fuziune ilustrează un punct cheie: în sectoarele reglementate, valoarea unei companii depinde la fel de mult de strategia sa industrială, cât și de relația sa cu statul în calitate de acționar. Acesta este un criteriu de luat în considerare atunci când se analizează situația actuală...Acțiune Engieîn care statul francez rămâne un acționar majoritar.

2015: GDF Suez devine Engie

În 2015, GDF Suez și-a schimbat numele și a devenit EngieDincolo de schimbarea imaginii, grupul anunță o trecere către energii regenerabile, servicii energetice și eliminarea treptată a cărbunelui. Cu toate acestea, această trecere vine târziu, potrivit mai multor observatori: într-un articol din februarie 2020, Le Monde Acesta a făcut referire la „erori strategice” care au împiedicat tranziția grupului, menționând că trecerea la „verde” a început cu adevărat abia în 2013.

Pe 3 mai 2016, Gérard Mestrallet a renunțat la conducerea generală pentru a... Isabelle Kocher și își păstrează președinția consiliului de administrație. În 2018, predă președinția către Jean-Pierre ClamadieuDin 2021, Catherine MacGregor este directorul general al Engie.

Controversele: compensațiile și planurile de pensii suplimentare

Ca mulți directori generali din CAC 40 din generația sa, Gérard Mestrallet s-a aflat în centrul dezbaterilor privind remunerarea directorilor executivi:

2012 Remunerația sa totală a ajuns la 3.005.079 €, o ușoară scădere (-2,7%) față de 2011, care l-a plasat atunci pe locul 8 în CAC 40 (cifre preluate de pe Wikipedia pe baza presei economice).

Remunerația sa totală a ajuns la 3.005.079 €, o ușoară scădere (-2,7%) față de 2011, care l-a plasat atunci pe locul 8 în CAC 40 (cifre preluate de pe Wikipedia pe baza presei economice). Octombrie 2014 Cuantumul pensiei sale suplimentare, estimat la 21 de milioane de euro și făcut public de CGT, provoacă controverse într-un moment în care grupul înregistrează pierderi mari pentru exercițiul financiar 2013. Înaltul Comitet pentru Guvernanță Corporativă consideră că schema este conformă cu codul Afep-Medef; Emmanuel Macron, pe atunci ministru al Economiei, indică faptul că statul va vota împotriva acestui tip de rezoluție în viitor.

Cuantumul pensiei sale suplimentare, estimat la 21 de milioane de euro și făcut public de CGT, provoacă controverse într-un moment în care grupul înregistrează pierderi mari pentru exercițiul financiar 2013. Înaltul Comitet pentru Guvernanță Corporativă consideră că schema este conformă cu codul Afep-Medef; Emmanuel Macron, pe atunci ministru al Economiei, indică faptul că statul va vota împotriva acestui tip de rezoluție în viitor. Mai 2016 Devenit președinte neexecutiv, acesta anunță că renunță la salariul său de președinte (350.000 de euro pe an), care este plătit fundației corporative Engie.

Aceste evenimente au contribuit la schimbări în guvernanța companiilor franceze listate la bursă: vot obligatoriu al acționarilor privind remunerarea directorilor („say on pay”, legea Sapin 2 din 2016) și reglementări mai stricte privind pensiile suplimentare. Pentru un acționar individual, citirea secțiunii „guvernanță corporativă” din documentul de înregistrare universal face acum parte din orice analiză a guvernanței corporative. analiză fundamentală serios.

Paris Europlace, FACE și diplomația economică

Pe lângă atribuțiile sale operaționale, Gérard Mestrallet a prezidat Paris Europlace, asociația care promovează Parisul ca centru financiar, precum și Fundația pentru Acțiune Împotriva Excluziunii (FACE) Din 2007 până în 2020. În 2015, a fost numit „ambasador pentru învățare”; în aprilie 2016, Ségolène Royal i-a încredințat o misiune privind prețul carbonului în Europa, în urma COP21.

După Engie, a devenit președinte executiv alAgenția Franceză pentru Dezvoltarea AlUla (Afalula), responsabil pentru cooperarea franco-saudită în jurul acestui sit de patrimoniu. În februarie 2024, Emmanuel Macron l-a numit reprezentant al Franței pentru acest proiect. Coridorul economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC). De asemenea, a făcut parte din numeroase consilii de administrație: Société Générale, consiliul de supraveghere al Siemens, Masa Rotundă Europeană a Industriașilor și din mai multe consilii consultative internaționale din China și Hong Kong.

Este Comandor al Legiunii de Onoare (2016) și Comandor al Ordinului Național pentru Merit.

Ce îl învață pe investitor în 2026 pe parcursul său

Cariera lui Gérard Mestrallet scoate la iveală trei realități utile pentru oricine investește în valorile energiei și ale serviciilor publice:

Fuziunile mari schimbă natura unei acțiuni. Acționarul Suez deținea în 1995 o societate holding financiară; acționarul din 2008, o companie energetică integrată; iar acționarul din 2026, un grup axat pe energii regenerabile și infrastructură. Teza investițională trebuie revizuită în fiecare etapă. Defalcarea activităților creează uneori valoare. Suez Environnement, prezidată mult timp de Gérard Mestrallet, a intrat pe bursă în 2008, înainte de a deveni esențială în oferta de preluare a Veolia din perioada 2020-2022. Cei care urmăresc...Veolia acționează Ei cunosc bine acest episod, care a remodelat sectorul apei și al deșeurilor din Franța. Guvernarea are un preț. Controversele privind remunerarea nu au schimbat în sine traiectoria pieței bursiere a Engie, dar au accelerat implicarea acționarilor în deciziile consiliului de administrație.

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An Etapa 1949 Născut la Paris (1 aprilie) 1978 Absolvent al ENA, s-a angajat la Departamentul Trezoreriei 1982-1984 Consilier tehnic al lui Jacques Delors, ministrul Economiei 1984 Alăturarea la Suez Financial Company 1995 Preia conducerea companiei Suez 1997 Nașterea lui Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Fuziunea GDF Suez, CEO-ul noului grup 2015 GDF Suez devine Engie 2016 Isabelle Kocher devine CEO; el rămâne președinte 2018 Jean-Pierre Clamadieu îi succede în funcția de președinte al Engie 2024 Reprezentantul Franței pentru coridorul IMEC

FAQ

Care a fost rolul lui Gérard Mestrallet în crearea Engie?

El a condus fuziunea dintre Gaz de France și Suez în 2008, apoi a condus GDF Suez până în 2016. Grupul a luat numele Engie în 2015, sub președinția sa.

Cine l-a succedat pe Gérard Mestrallet la Engie?

Isabelle Kocher i-a succedat în funcția de director general în mai 2016, iar Jean-Pierre Clamadieu în funcția de președinte al consiliului de administrație în 2018.

De ce a stârnit controverse parașuta sa de aur?

În octombrie 2014, cifra menționată (21 de milioane de euro) a fost făcută publică în timp ce GDF Suez înregistra pierderi record și pregătea un plan de reducere a costurilor. Acordul a fost considerat conform cu codul Afep-Medef, dar a alimentat dezbaterea privind reglementarea remunerațiilor directorilor.