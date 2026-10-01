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Jean Louis Beffa A condus Saint-Gobain timp de peste două decenii, din 1986 până în 2007, înainte de a ocupa funcția de președinte al consiliului de administrație până în 2010. Născut pe 11 august 1941, la Nisa, absolvent al școlii de inginerie Corps des Mines, el întruchipează o generație de directori de afaceri francezi de top, formați în eșaloanele superioare ale funcției publice și convinși de rolul strategic al industriei. Dincolo de Saint-Gobain, a influențat dezbaterea publică prin rapoartele și cărțile sale despre politica industrială. O retrospectivă a unei cariere care continuă să influențeze alegerile grupurilor industriale CAC 40.

Educație: Politehnică, Mine și Sciences Po

Fiul unui inginer și al unui profesor, Jean-Louis Beffa s-a pregătit pentru examenele competitive la Liceul Masséna din Nisa și a fost admis în...Școala Politehnică în 1960. A devenit inginer de Corpul Minelor În 1963, a studiat și la École nationale supérieure du pétrole et des moteurs și a obținut o diplomă de la Institut d'études politiques din Paris (1966, secția Economie-Finanțe).

Începuturi în administrarea energiei

Și-a început cariera ca inginer minier în Clermont-Ferrand, apoi, între 1967 și 1974, s-a alăturat departamentului de combustibili al Ministerului Industriei, unde a devenit șef al serviciului „rafinare și utilizare” și apoi director adjunct. Această experiență i-a oferit cunoștințe aprofundate despre energie și relația dintre stat și industrie, două teme care aveau să-i fie remarcabile pe tot parcursul carierei.

1974-1986: Ascensiunea la Saint-Gobain

În 1974, Jean-Louis Beffa s-a alăturat Saint-Gobain ca director de planificare. Apoi a preluat funcția de director general, apoi de președinte al Pont-a-Mousson, o filială specializată în țevi din fontă, administrând în același timp și ramura „țevi și mecanică” a grupului din 1979 până în 1982. În martie 1982, anul naționalizării Saint-Gobain, a devenit directorul general al acesteia.

În ianuarie 1986, i-a succedat lui Roger Fauroux în funcția de președinte și director generalNumit sub președinția lui François Mitterrand și confirmat de Jacques Chirac, pe atunci prim-ministru, a condus privatizarea Saint-Gobain, prima privatizare majoră a guvernului de coabitare, la sfârșitul anului 1986.

1986-2007: Douăzeci de ani în fruntea Saint-Gobain

Sub conducerea sa, Saint-Gobain a trecut printr-o transformare profundă. Grupul, axat istoric pe sticlă, și-a extins prezența în domeniul materialelor de construcții și al distribuției de materiale și a devenit puternic internaționalizat. Printre momentele importante din această perioadă s-au numărat achiziția companiei americane Norton în 1990, care a transformat grupul într-un lider mondial în domeniul abrazivilor, urmată de achiziția companiei britanice BPB, specialistă în gips-carton, în 2005.

Această strategie a transformat Saint-Gobain într-unul dintre principalii specialiști din lume în domeniul locuințelor și construcțiilor, o poziționare pe care succesorii săi au continuat-o și consolidat-o. Jean-Louis Beffa a rămas CEO până în iunie 2007, apoi președinte al consiliului de administrație până în 2010; Pierre-André de Chalendar i-a succedat în funcția de CEO. Din iulie 2021, grupul este condus de Benoit Bazin.

Pentru investitori, istoria Saint-Gobain sub conducerea Beffa arată cum o companie industrială veche de un secol se poate reinventa prin achiziții succesive. Analiza noastră asupraAcțiuni Saint-Gobain detaliază profilul său actual, axat pe construcții durabile și renovări eficiente din punct de vedere energetic.

Dezbaterea despre salarii și azbest

La fel ca alți directori din generația sa, Jean-Louis Beffa s-a confruntat cu critici pe mai multe fronturi. În 2007, s-a numărat printre cei mai bine plătiți directori generali francezi, cu o compensație estimată la 10,2 milioane de euro, conform clasamentelor din presă din acel an. Mai mult, în timpul mandatului său la conducerea Pont-à-Mousson, a fost vizat de oponenții utilizării azbestului, în mijlocul controverselor care au afectat întreaga industrie a materialelor. Problema azbestului a avut un impact negativ de durată asupra imaginii și statutului juridic al grupului, în special în Statele Unite.

Un gânditor în domeniul politicii industriale

Jean-Louis Beffa s-a impus ca o voce influentă în ceea ce privește viitorul industriei franceze:

În 2004, Jacques Chirac i-a încredințat misiunea de a revitaliza politica industrială. Raportul său din ianuarie 2005, Către o nouă politică industrială, a dus la crearea Agenția pentru Inovație Industrială , al cărei consiliu de supraveghere îl prezidează din septembrie 2005;

, al cărei consiliu de supraveghere îl prezidează din septembrie 2005; În 2002, a fondat împreună cu laureatul Premiului Nobel pentru economie, Robert Solow, centrul Saint-Gobain pentru cercetare în economie, care a devenit centrul Cournot, apoi Fundația Cournot (2010), pe care o co-prezidă;

A publicat mai multe eseuri la Seuil: Franța trebuie să aleagă (2012), Franța trebuie să acționeze (2013), Cheile puterii (2015) și Transformare sau moarte: corporații mari versus startup-uri (2017).

Teza sa centrală: confruntată cu duo-ul SUA-China, puterea unei țări se bazează pe industria sa de export, tehnologiile sale, energia sa și capacitățile sale militare. El pledează pentru o strategie industrială coerentă, condusă de stat, și critică dezindustrializarea Franței. Unele dintre aceste idei au rezonat pe scară largă de la criza sanitară, cu dezbateri despre suveranitatea industrială și relocalizarea.

Lazard, Engie, Le Monde: o a doua carieră ca membru al consiliului

După Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa a devenit consilier senior al băncii LazardA făcut parte din consiliile de administrație ale GDF Suez și apoi ale Engie din 2008 până în 2015, unde a prezidat comitetul de nominalizări și remunerare, din consiliul de supraveghere al Siemens (2008-2013), din consiliul de administrație al Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) și din consiliul de supraveghere al Caisse des Dépôts (2014-2019). De asemenea, a fost director al BNP Paribas și Gaz de France. Este membru al consiliului de supraveghere al grupului din 1994. Le MondeA devenit președintele acesteia pe 5 octombrie 2017.

Rolul său la Engie îl aduce mai aproape de problemele majore legate de energie, un sector pe care îl analizăm în special în fișa noastră informativă despre...Acțiune Engie.

distincții

Jean-Louis Beffa este Mare Ofițer al Legiunii de Onoare (2007), Mare Cruce a Ordinului Național al Meritului (2016) și Comandor al Ordinului Artelor și Literelor (2005). A primit numeroase distincții străine, inclusiv Ordinul Soarelui Răsare (Japonia). Pasionat de operă, a prezidat asociația pentru promovarea Operei Naționale din Paris.

Ce îl învață pe investitor parcursul său

Grupurile industriale se reinventează în etape. Saint-Gobain și-a schimbat centrul de greutate fără a-și schimba numele: trebuie să analizezi defalcarea veniturilor pe linii de afaceri pentru a-i înțelege valoarea.

Saint-Gobain și-a schimbat centrul de greutate fără a-și schimba numele: trebuie să analizezi defalcarea veniturilor pe linii de afaceri pentru a-i înțelege valoarea. Achizițiile majore sunt jocuri de noroc. Acestea creează valoare dacă integrarea are succes, dar afectează datoria pe termen scurt.

Acestea creează valoare dacă integrarea are succes, dar afectează datoria pe termen scurt. Contextul politic contează. Naționalizare, privatizare, politică industrială: deciziile publice au influențat profund traiectoria Saint-Gobain.

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FAQ

Cât timp a condus Jean-Louis Beffa Saint-Gobain?

A fost președinte și director executiv al companiei din ianuarie 1986 până în iunie 2007, apoi președinte al consiliului de administrație până în 2010.

Ce cărți a scris Jean-Louis Beffa?

Mai ales Franța trebuie să aleagă (2012), Franța trebuie să acționeze (2013), Cheile puterii (2015) și Transformă-te sau mori (2017), toate publicate de Seuil.

Ce este Agenția pentru Inovație Industrială?

Un organism public creat în 2005 în urma raportului său privind politica industrială, destinat sprijinirii proiectelor majore de cercetare și inovare. El a prezidat consiliul său de supraveghere.