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Philippe Crouzet a prezidat consiliul de administrație al VallourecSpecialistul francez în tuburi fără sudură, din 2009 până în 2020. Născut pe 18 octombrie 1956, în Neuilly-sur-Seine, a absolvit ENA (Școala Națională de Administrație) cu cel mai bun clasament, a lucrat la Consiliul de Stat și apoi a petrecut peste douăzeci de ani la Saint-Gobain. A preluat conducerea Vallourec în perioada de vârf a boom-ului petrolier, înainte de a naviga printr-una dintre cele mai grave crize din istoria grupului. Cariera sa este un exemplu de manual pentru înțelegerea acțiunilor ciclice și a riscurilor asociate cu datoria.

Educație: Sciences Po, ENA și Consiliul de Stat

Student la Liceul Pasteur din Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet a absolvit Sciences Po Paris (1976, secția Funcție Publică). Apoi a intrat înȘcoala Națională de Administrațiedin care iese cel mai bun din clasa sa în 1981. Și-a început cariera la Consiliul de stat, ca auditor și apoi ca maestru al cererilor.

În 1983, s-a căsătorit cu Sylvie Hubac, o funcționară publică de rang înalt care avea să fie șefa de cabinet a președintelui François Hollande între 2012 și 2015.

Douăzeci și doi de ani la Saint-Gobain (1986-2008)

În 1986, Philippe Crouzet s-a alăturat Saint-Gobain, condusă pe atunci de Jean-Louis Beffa, în calitate de director al planului. A deținut diverse funcții acolo, atât operaționale, cât și financiare:

1989-1992 : director general al fabricilor de hârtie Condat;

: director general al fabricilor de hârtie Condat; 1992-1996 delegat general pentru Spania și Portugalia;

delegat general pentru Spania și Portugalia; de la 1996 : director al diviziei de ceramică industrială;

: director al diviziei de ceramică industrială; de la 2000 Director general adjunct responsabil cu finanțele, achizițiile și IT-ul, apoi al diviziei Distribuție în Clădiri.

Această carieră i-a oferit o experiență vastă în grupuri industriale globale: managementul fabricilor, supraveghere financiară și distribuție. Pentru a înțelege mai bine compania care l-a format, consultați analiza noastră despre...Acțiuni Saint-Gobain.

2009: Preluarea unui post la Vallourec

În aprilie 2008, Philippe Crouzet s-a alăturat consiliului de supraveghere al Vallourec; un an mai târziu, în 2009A fost numit președinte al consiliului de administrație. Mandatul său a fost reînnoit pentru patru ani în martie 2012. De asemenea, a ocupat funcția de director al EDF din 2009 timp de cinci ani și a prezidat comitetul de monitorizare a angajamentelor nucleare.

Vallourec se afla atunci în apogeu. Grupul fabrica tuburi din oțel fără sudură, utilizate în principal pentru forajul de petrol și gaze (așa-numitele tuburi OCTG), dar și pentru centrale electrice și industrie. Având în vedere că prețurile petrolului au rămas constant ridicate, cererea a fost puternică, iar acțiunea s-a numărat printre cele mai importante acțiuni de la Bursa de Valori din Paris.

2009-2014: Investiții pentru creștere

Strategia pentru această perioadă este de a consolida prezența Vallourec în zonele cu o creștere puternică a producției de hidrocarburi: Brazilia (cu o nouă oțelărie și un laminor construite în parteneriat cu compania japoneză Sumitomo), Statele Unite (unde boom-ul gazelor de șist și al petrolului susține cererea) și Orientul Mijlociu. Aceste investiții cresc capacitatea și datoria grupului, bazându-se pe presupunerea că cererea va rămâne puternică.

În 2010, remunerația sa era estimată la 2,73 milioane de euro, sumă criticată de unii acționari, conform presei de atunci, care considerau strategia prea ambițioasă.

2014-2020: Criza petrolului și prăbușirea pieței bursiere în infern

Scăderea bruscă a prețurilor petrolului începând cu a doua jumătate a anului 2014 a schimbat totul. Companiile petroliere și-au redus drastic investițiile în foraj, volumele și prețurile conductelor s-au prăbușit, iar Vallourec, împovărat de costuri fixe și datorii, a suferit o serie de pierderi. Grupul a lansat planuri de reducere a costurilor și a capacității, în special în Europa.

În 2016, Vallourec a realizat o majorare de capital de aproximativ un miliard de euro, odată cu intrarea Nippon Steel & Sumitomo Metal și sprijinul Bpifrance, un acționar public. Această operațiune a permis companiei să depășească provocările sale, cu prețul unei diluări semnificative pentru acționarii existenți.

Perioada a fost marcată și de cazul oțelăriei.Ascoval, în Saint-Saulve (Nord), al cărei acționar și client era Vallourec. Rolul grupului în încercările de a prelua amplasamentul a fost aspru criticat, în special în documentarul Ascoval, bătălia pentru oțel de Éric Guéret.

Philippe Crouzet părăsește consiliul de administrație 2020Édouard Guinotte i-a succedat.

După Crouzet: restructurare și un nou început

În 2021, Vallourec a trecut printr-o restructurare financiară majoră: o mare parte din datoria sa a fost convertită în acțiuni, iar creditorii, inclusiv fondul Apollo, au devenit acționari majoritari. Acțiunile acționarilor existenți au fost diluate semnificativ. Sub conducerea lui Philippe Guillemot, numit în funcție în 2022, grupul și-a închis fabricile din Germania, s-a reorientat către cele mai profitabile locații ale sale (Brazilia, Statele Unite) și și-a redus drastic datoria. În 2025, ArcelorMittal a anunțat achiziționarea acțiunii de aproximativ 28% deținute de Apollo.

Pentru a urmări situația actuală a grupului, rezultatele și perspectivele acestuia, consultați analiza noastră asupraAcțiuni Vallourec.

Lecții pentru investitor

Performanța Vallourec în timpul mandatului lui Philippe Crouzet este unul dintre cele mai studiate exemple de la Bursa de Valori din Paris. Patru concluzii cheie:

O acțiune ciclică este evaluată pe parcursul întregului ciclu. Profiturile record în vârful unui ciclu nu sunt sustenabile. A evalua un grup precum Vallourec pe baza rezultatelor sale din 2008 sau 2013 însemna a uita că prețul petrolului ar putea scădea. Datoria amplifică totul. Într-o fază de boom, alimentează creșterea; într-o perioadă de recesiune, amenință supraviețuirea. Raportul datorie netă/câștiguri înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) este un indicator cheie de monitorizat. Majorările de capital și conversiile de datorii se diluează. Un acționar care își păstrează acțiunile în timpul unei restructurări își poate pierde cea mai mare parte a investiției, chiar dacă societatea supraviețuiește. Guvernarea contează. Un consiliu de administrație controlat de un consiliu de supraveghere, cu un acționar public la capital, nu protejează împotriva erorilor strategice.

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An Etapa 1956 Născut în Neuilly-sur-Seine (18 octombrie) 1981 Absolvent al ENA, fruntaș al promoției; a intrat în Consiliul de Stat 1986 Alăturarea la Saint-Gobain 2000 Director executiv adjunct al Saint-Gobain 2008 Membru al consiliului de supraveghere al Vallourec 2009 Președinte al consiliului de administrație al Vallourec; director al EDF 2012 Mandatul a fost reînnoit pentru patru ani 2016 Majorare de capital cu Nippon Steel și Bpifrance 2020 El părăsește președinția consiliului de administrație

FAQ

Când a condus Philippe Crouzet Vallourec?

A prezidat consiliul de administrație al Vallourec din 2009 până în 2020, după ce a făcut parte din consiliul de supraveghere din aprilie 2008.

De ce a scăzut prețul acțiunilor Vallourec în timpul mandatului său?

În principal din cauza prăbușirii prețurilor petrolului începând cu 2014, care a redus cererea de tuburi de foraj, în timp ce grupul era puternic îndatorat după investițiile sale de creștere.

Care a fost parcursul profesional al lui Philippe Crouzet înainte de Vallourec?

Absolvind ENA în 1981, a început activitatea la Consiliul de Stat înainte de a petrece mai mult de douăzeci de ani la Saint-Gobain, devenind în cele din urmă director general adjunct.