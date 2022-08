Santos FC (SANTOS) : le Fan Token en Forte Hausse de +140,58% !

Santos FC, le Fan Token (SANTOS), obtient une note très haussière de InvestorsObserver ce jeudi. La crypto est en hausse de 140,58% à 14,57 $ tandis que le marché plus large des cryptomonnaies est en baisse de 1,34%.

Santos FC en Forte Hausse

Au cours des cinq derniers jours, Santos FC Fan Token a obtenu une note très haussière sur le score de sentiment InvestorsObserver. Le Sentiment Score mesure la performance du Santos FC Fan Token au cours des cinq derniers jours en fonction du volume et de l’évolution des prix.

Le Sentiment Score fournit un aperçu rapide et à court terme des performances récentes de la crypto. Cela peut être utile à la fois pour les investisseurs à court terme qui cherchent à profiter d’un rallye et pour les investisseurs à plus long terme qui essaient d’acheter des crypto-monnaies pendant les baisses.

Niveaux de Prix du Santos FC

Le Fan Token du Santos FC se négocie actuellement à son plus haut niveau depuis cinq jours. La crypto est à 0,03% de son creux de cinq jours de 4,65 $.

Le prix du Santos FC Fan Token est actuellement au-dessus de la résistance. Avec un support fixé à environ 5,74 $ et une résistance à 6,37 $, le Santos FC Fan Token est potentiellement dans une position volatile si le rallye s’épuise.

Le Santos FC Fan Token s’est récemment négocié à faible volume. Cela signifie que le volume d’aujourd’hui est inférieur à son volume moyen des sept derniers jours.

Qu’est-ce que le Santos FC ?

Le Santos FC (SANTOS) est un altcoin de la famille des “Fan Token”. Comme son nom l’indique, il s’agit du token de l’équipe de football Santos FC (pour Santos Futebol Clube) au Brésil.