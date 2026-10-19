برنارڊ مشيل انهن ايگزيڪيوٽوز مان هڪ آهي جنهن جو نالو وڏي پيماني تي معلوم ناهي، پر جن جي دور ۾ ٽيهه سالن کان وڌيڪ عرصي تائين فرانسيسي لسٽ ٿيل فنانس ۽ ريئل اسٽيٽ شعبن کي نشانو بڻايو ويو آهي. هو هڪ ڊائريڪٽر آهي گيسيناهن 2010 کان 2018 تائين لا ڊيفنس ضلعي ۾ لسٽ ٿيل ريئل اسٽيٽ ڪمپني جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جي صدارت ڪئي ۽ آڪٽوبر 2011 کان جون 2013 تائين عبوري سي اي او طور ڪم ڪيو. هن پڻ صدارت ڪئي. ويپاريس، ڪنوينشن سينٽر آپريٽر. هي مضمون سندس ڪيريئر، سندس مينڊيٽ ۽ هڪ شيئر هولڊر انهن مان سکي سگهن ٿا سبقن جو سراغ لڳائي ٿو.
برنارڊ مشيل ڪير آهي؟
25 فيبروري 1948 تي ميٽز ۾ پيدا ٿيندڙ، برنارڊ مشيل هڪ فرانسيسي ڪاروباري ايگزيڪيوٽو آهي، 2010 کان 2018 تائين گيسينا جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين، ۽ بعد ۾ ويپارس ۽ ريئل اسٽيٽ يورپ جو چيئرمين. کيس 2019 ۾ نيشنل آرڊر آف ميرٽ جو ڪمانڊر بڻايو ويو.
اصل ۾ لورين جو رهواسي، هن وٽ معاشيات ۾ ڊگري آهي ۽ گريجوئيٽ آهي...نيشنل ٽيڪس اسڪولهي ٻٽي معاشي ۽ انتظامي تربيت سندس ڪيريئر جي پهرين حصي کي نشانو بڻايو، جيڪو خانگي شعبي ۾ منتقل ٿيڻ کان اڳ ڪنٽرول ۽ ريگيوليٽري ڪمن ۾ جڙيل هو.
تربيت: نيشنل اسڪول آف ٽيڪسيشن ۽ انسپيڪٽريٽ آف فنانسز
برنارڊ مشيل پنهنجي ڪيريئر جي شروعات ڪئي ٽيڪسن جو ڊائريڪٽوريٽ جنرلجتي هن 1970 کان 1983 تائين ٽيڪس انسپيڪٽر طور ڪم ڪيو. پوءِ هو معيشت ۽ ماليات جي وزارت ۾ شامل ٿيو. فنانس جو انسپيڪٽر جنرل 1983 کان 1987 تائين، هڪ اهڙو عرصو جنهن دوران هن آڊٽ ۽ ڪنٽرول مشن ڪيا.
هي انسپيڪٽر پروفائل فرانسيسي سينئر سول سروس جو هڪ ڪلاسڪ آهي: اهو پوءِ قدرتي طور تي وڏن گروپن، خاص طور تي بينڪن ۾ عام انتظامي عهدن ڏانهن وٺي ويندو آهي، جيڪي مضبوط ٽيڪس ۽ مالي ماهر جي ڳولا ۾ هوندا آهن.
GAN کان ڪريڊٽ ايگريڪل تائين
1987 ۾، برنارڊ مشيل گروپ ۾ شامل ٿيو گانجتي هو انشورنس فرانس جو ڊپٽي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ٿيو.
پوءِ هو گروپ ۾ شامل ٿيو Crédit Agricole 1996 ۾، هو ڪريڊٽ ايگريڪل ايس اي جي ايگزيڪيوٽو ڪميٽي ۾ شامل ٿيو. بعد ۾ هن اتي ڪيترائي اهم عهدا سنڀاليا:
- ڊپٽي چيف ايگزيڪيوٽو؛
- ڪمپني جي قيام سان، 1999 کان وٺي آپريشنل سسٽم جو ڊائريڪٽر پروجيڪٽ (پروجيسيئلز ڪريڊٽ ايگريڪل) گروپ جي سافٽ ويئر پيڪيجز جي اثاثن جي انتظام جو ذميوار؛
- جو صدر ڪريڊٽ ايگريڪل اموبيليئر ;
- چيف ايگزيڪيوٽو آف پرديڪا، گروپ جي سرمائيداري ڪمپني؛
- چيف ايگزيڪيوٽو آف ڪريڊٽ ايگريڪل انشورنس.
هن 2003 جي آخر کان سوپرا گروپ (جيڪو سوپرا اسٽيريا گروپ بڻجي ويو) جي ايڊمنسٽريٽر طور پڻ ڪم ڪيو. هو خاص طور تي ڪورسيڪا ۾ ڪريڊٽ ايگريڪل ريجنل بينڪ جي بحالي جي اڳواڻي جو ذميوار هو.
لائف انشورنس ۽ اثاثن جي انتظام ۾ هي تجربو ايڊبورس پڙهندڙ لاءِ اهم نه آهي: اهو پرچون مالي شين جي انهن جي نظر کي هڪ اندروني نقطه نظر ڏئي ٿو.
گيسينا: انتظاميا کان چيئرمين شپ تائين (2010-2018)
برنارڊ مشيل شامل ٿيو گيسينا 2010 ۾ بورڊ جي چيئرمين جي حيثيت سان. گيسينا هڪ لسٽ ٿيل ريئل اسٽيٽ سيڙپڪاري ڪمپني (SIIC) آهي جيڪا يوروونڪسٽ پيرس تي درج ٿيل آهي، جيڪا ايل-ڊي-فرانس علائقي ۾ ڪمرشل ريئل اسٽيٽ ۾ ماهر آهي.
آڪٽوبر 2011 کان جون 2013 تائين، ڪرسٽوف ڪليميگرن جي روانگي کان پوءِ ۽ فلپ ڊيپوڪس جي آمد تائين، هن ٻٽي ڪردار ادا ڪيا. صدر ۽ سي اي او2013 ۾ کيس بورڊ جي چيئرمين طور تصديق ڪئي وئي، ڊائريڪٽر طور سندس مدت اپريل 2014 ۾ تجديد ڪئي وئي ۽ کيس گيسينا جو چيئرمين طور ٻيهر مقرر ڪيو ويو، اهو عهدو هو 2018 تائين برقرار رهيو.
ٻيا مينڊيٽ: ويپارس، ايم اي ڊي اي ايف پيرس ۽ سي سي آءِ
گيسينا کان علاوه، برنارڊ مشيل چيئرمين آهي ويپاريس، فرانس ۾ معروف ڪنوينشن سينٽر آپريٽرن مان هڪ، ۽ قونصلر ۽ ملازمت ڏيندڙ جون ذميواريون سنڀاليندو آهي: بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين MEDEF پيرس 2015 کان، ريئل اسٽيٽ يورپ جو ايڊمنسٽريٽر، پوءِ پيرس ايل-ڊي-فرانس ريجنل چيمبر آف ڪامرس اينڊ انڊسٽري جي صدر جو واپاري ميلن، نمائشن ۽ ڪاروباري سياحت لاءِ وفد، ۽ پروموسالون جو صدر.
سندس سفر سيڙپڪار کي ڇا سيکاري ٿو
برنارڊ مشيل جو ڪيريئر ٽن مفيد نقطن کي واضح ڪري ٿو جڏهن ڪنهن ريئل اسٽيٽ يا مالي اثاثن کي ٽريڪ ڪيو وڃي:
گورننس هڪ سگنل آهي. هڪ ريئل اسٽيٽ ڪمپني جو صدر جيڪو انشورنس ۽ اندروني ڪنٽرول مان ايندو آهي، خطري ۽ سولوينسي جو ڪلچر آڻيندو آهي، هڪ شعبي ۾ اهم مسئلا جيئن لسٽ ٿيل ريئل اسٽيٽ وانگر ليوريج ٿيل آهن.
مخلوط ڪم عام آهن پر انهن جي نگراني ڪرڻ گهرجي. تقريبن ٻن سالن تائين چيئرمين شپ ۽ سي اي او جي عهدي تي رهڻ (2011-2013) فيصلو سازي کي آسان بڻايو پر غير ايگزيڪيوٽو چيئرمين جي طاقت تي چيڪ ختم ڪري ڇڏيو. ڪردارن جي الڳ ٿيڻ هاڻي گورننس ڪوڊز پاران تجويز ڪيل معيار آهي.
پرچون مالي شين جو علم اهم آهي. پرڊيڪا ۽ ڪريڊٽ ايگريڪل ايشورنس ۾ ڪيريئر هڪ ٺوس سمجھ فراهم ڪري ٿو ته بچت ڪندڙ اصل ۾ ڇا برداشت ڪن ٿا.
برنارڊ مشيل اهم تاريخن ۾
|سال
|واقعي
|1948
|25 فيبروري تي ميٽز ۾ پيدا ٿيو
|1970-1983
|ٽيڪس ڊائريڪٽوريٽ جنرل آف ٽيڪسز ۾ ٽيڪس انسپيڪٽر
|1983-1987
|فنانس جو انسپيڪٽر جنرل
|1987
|انشورنس فرانس جي ڊپٽي مئنيجنگ ڊائريڪٽر، GAN ۾ شامل ٿيو
|1996
|ڪريڊٽ ايگريڪل ايس اي جي ايگزيڪيوٽو ڪميٽي جو ميمبر
|2008
|ويپارس جو صدر
|2010
|گيسينا جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين
|2011-2013
|گيسينا جو عبوري چيئرمين ۽ سي اي او
|2015
|MEDEF پيرس جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين
|2018
|گيسينا جي صدارت جو خاتمو
|2019
|نيشنل آرڊر آف ميرٽ جو ڪمانڊر
لوڊ
فنانس جي دنيا ۾ برنارڊ مشيل ڪير آهي؟
برنارڊ مشيل هڪ فرانسيسي ڪاروباري ايگزيڪيوٽو آهي، جيڪو 2010 کان 2018 تائين لسٽ ٿيل ريئل اسٽيٽ ڪمپني گيسينا جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين آهي، فرانسيسي ٽيڪس اٿارٽي، GAN ۽ ڪريڊٽ ايگريڪل ۾ ڪيريئر کان پوءِ. هو ويپارس جو چيئرمين آهي.
ڇا برنارڊ مشيل گيسينا جو انتظام ڪيو؟
ها، عارضي طور تي. سيپٽمبر/آڪٽوبر 2011 کان جون 2013 تائين، هن گيسينا جي چيئرمين ۽ سي اي او طور ڪم ڪيو، جڏهن ته 2018 تائين بورڊ جو چيئرمين رهيو.
برنارڊ مشيل ۽ ڪريڊٽ ايگريڪل جي وچ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟
هو 1996 ۾ ڪريڊٽ ايگريڪل ايس اي جي ايگزيڪيوٽو ڪميٽي جي ميمبر جي حيثيت سان گروپ ۾ شامل ٿيو ۽ پرڊيڪا ۽ ڪريڊٽ ايگريڪل ايشورنس سميت ڪيترن ئي جنرل مئنيجمينٽ عهدن تي رهيو.
[bouton_vantage subtitle="سي ايف ڊي ۾ فاریکس، انڊيڪس، شيون ۽ ڪرپٽو"]