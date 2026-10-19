پئسا ڪيئن ڪمائجن: مڪمل گائيڊ (سيڙپڪاري، واپار، ضمني سرگرميون)

پئسا ڪمائڻ جا ٽي ليور، صحيح ترتيب ۾
"پئسا ڪيئن ڪمائجن" ٽن مختلف سوالن تي مشتمل آهي جيڪي گوگل جو پهريون صفحو گڏ ڪري ٿو: جيڪو ڪمائي ٿو ان کي وڌايو - پگهار، سرگرمي، اضافي آمدني -، جيڪو ڪنهن وٽ آهي ان کي استعمال ڪرڻ لاءِ - بچت ۽ سيڙپڪاري -، ۽ جيڪو وڃائجي ويو آهي ان کي واپس آڻيو — اصلاح، امداد، بينڪنگ سروسز مان "مفت" پئسا. آرڊر فهرست جيترو اهم آهي: پهريون ليور ٻين ٻن کي شرط ڏئي ٿو، ڇاڪاڻ ته توهان صرف اهو ئي سيڙپڪاري ڪندا آهيو جيڪو توهان آزاد ڪيو آهي.
هي گائيڊ هن ترتيب جي پيروي ڪري ٿو - پهرين آمدني، ٻيو سيڙپڪاري، مسلسل اصلاح - سڀ کان وڌيڪ گهربل ليور کي شامل ڪندي، جيڪو انٽرنيٽ آمدني۽ تڪڙا مسئلا - جلدي پئسا ڳولڻ - ڪڏهن به وهم وڪڻڻ کان سواءِ: پٺيان ايندڙ طريقا ڪم، وقت يا سرمائي جي ضرورت هونديون آهن، ڪڏهن ڪڏهن ٽيئي.
پنهنجي مکيه آمدني وڌائڻ: اهو طريقو جيڪو هر شيءِ کان اڳ آهي
ضمني سرگرمين ۽ سيڙپڪاري کان اڳ، پگهار دولت جي جمع ٿيڻ جو بنيادي محرڪ رهي ٿي - ۽ سڀ کان گهٽ ڳالهه ٻولهه ٿيل. ٽي علائقا ان کي وڌائي رهيا آهن. سالياني ڳالهه ٻولهه حقيقتن سان گڏ انٽرويو جي تياري - ڪاميابيون، اضافي ذميواريون، عهدي لاءِ مارڪيٽ معاوضو - هڪ غير فعال گفتگو کي هڪ معقول بحث ۾ تبديل ڪري ٿو؛ مطالعي ڳالهين ڪندڙن ۽ انتظار ڪندڙن جي وچ ۾ هڪ مستقل فرق تي متفق ٿين ٿا.
La حرڪت انگن اکرن موجب، ملازمن کي تبديل ڪرڻ ڪنهن جي پگهار وڌائڻ جو تيز ترين طريقو رهي ٿو - مارڪيٽ سينيئرٽي کان وڌيڪ ثابت ٿيل صلاحيتن کي انعام ڏئي ٿي. ۽ مهارتن جي ترقي توهان جي صنعت جي نادر علائقن ۾ مهارتن کي ترقي ڏيڻ - ڊيٽا، اوزار، ٻوليون، سرٽيفڪيشن - بتدريج توهان جي پروفائل جي قيمت وڌائي ٿو. اهي ٽي علائقا گڏ ڪن ٿا: هڪ نادر، ثابت ٿيل، ۽ ڳالهين ڪيل مهارت - مثالي طور تي نئين پوزيشن ۾ - ڏهن سالن کان وڌيڪ انتظار جي لائق آهي.
آن لائن پئسا ڪمائڻ: آن لائن آمدني جو پول
هي سڀ کان وڌيڪ بار بار ڳولا آهي - ۽ خالي واعدن سان ڀريل سڀ کان وڌيڪ.
جيڪو واقعي ڪم ڪري ٿو ان جي وچ ۾ ايمانداري سان ترتيب ڏيڻ: مهارتن جي آزادانه ڪم — لکڻ، ترجمو، ترقي، ڊيزائن، ايڊيٽنگ — فري لانس پليٽ فارمن تي يا سڌو سنئون، جتي حقيقي صلاحيتن کي پهرين ئي منصوبن مان پئسا ڪمايا ويندا آهن؛ آن لائين وڪرو ٿيو — عام پليٽ فارمن تي استعمال ٿيندڙ شيون، بوتيڪ ۾ تخليقون يا خاص شيون — جيڪي اضافي کي ممڪن طور تي ڪاروبار بڻجڻ کان اڳ نقد ۾ تبديل ڪن ٿيون؛ مواد ۽ سامعين — چينل، بلاگ، خاص اڪائونٽس
ڊگهي عرصي ۾ پئسا ڪمائي سگهجن ٿا، پر صرف هڪ صبر کان پوءِ جيڪو ٿورا ماڻهو برقرار رکي سگهن ٿا؛ جي ٽيوشن ۽ ڪورس - ٻوليون، اسڪول جا مضمون، اوزار - جتي طلب فوري طور تي ڪلاڪ جي حساب سان ادا ٿئي ٿي؛ ۽ ادا ڪيل مائڪرو سروسز - ٽيسٽ، ادا ڪيل سروي، ننڍا ڪم - گذر سفر لاءِ ڪارآمد، پر آمدني قائم ڪرڻ جي قابل نه.
ڪنهن به آڇ کي ترتيب ڏيڻ جو قاعدو: جيڪو گهڻو واعدو ڪري ٿو، جلدي، قابليت کان سواءِ، عام طور تي ان سان ختم ٿئي ٿو جيڪو توهان کي ان جي قيمت ادا ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿو - اسڪيم بي صبري تي کارائيندا آهن، اسان جو وقف ٿيل سيڪشن هن ڏانهن موٽندو آهي.
جلدي پئسا ڳولڻ: جڏهن صورتحال تڪڙي هجي ته ايماندار حل.
درجه بندي جو ٻيو مقصد - "پئسا ڳولڻ" - هڪ ذميوار جواب جي ضرورت آهي.
هنگامي حالت ۾، جائز اختيارن کي قيمت وڌائڻ سان ترتيب ڏنو ويندو آهي: جيڪو سُتل آهي اهو وڪڻو — اليڪٽرانڪس، ڪپڙا، ريليز پليٽ فارمن تي سامان، تيز ترين ۽ سستو ذريعو؛ هڪ دفعي ڪم — مقامي خدمتون، ترسيل، واقعا — جيڪي هر ڪم جي ادائيگي ڪندا آهن؛ جائز پيش رفت - آجر سان ڳالهين ڪيل پگهار جي اڳڀرائي، قرض ڏيندڙن سان انوائسز لاءِ ادائيگي جا منصوبا
جيڪي قرض کان پاسو ڪن ٿا؛ ۽ آخري ڪوشش جي طور تي، گراهڪ ڪريڊٽ - ان جي حقيقي قيمت کي ڄاڻڻ ۽ ايپس مان مستقل اوور ڊرافٽ ۽ فوري ڪريڊٽ آڇن کان بچڻ سان، جن جي سالياني شرح باقاعده روايتي قرض کان وڌيڪ آهي.
جيڪو ڪڏهن به حل ناهي: آن لائن واعدو ڪيل "آسان فائدا" - معجزاتي واپار، ڪيسينو، بيٽنگ - جيڪي تڪڙ کي اضافي نقصان ۾ تبديل ڪن ٿا.
اضافي آمدني جيڪا اصل ۾ ڪم ڪري ٿي
پگهار ۽ سيڙپڪاري جي وچ ۾، اضافي آمدني جا ذريعا ساڳئي جاچ جا مستحق آهن. جيڪي ڪم ڪن ٿا اهي ٽي خاصيتون شيئر ڪن ٿا: الف موجوده مهارت يا اثاثو — توهان جيڪو ڄاڻو ٿا يا جيڪو توهان جي ملڪيت آهي ان مان پئسا ڪمايو ٿا، توهان رات جو نوڪري ايجاد نٿا ڪريو؛ الف ثابت ٿيل مطالبو — گراهڪ اڳ ۾ ئي هن سروس لاءِ ٻئي هنڌ پئسا ڏئي رهيا آهن؛ ۽ هڪ گھٽ داخلا خرچ - اضافي آمدني جنهن لاءِ اهم سرمائي يا ڊگهي تربيت جي ضرورت هوندي آهي، هڪ ٻي سرگرمي بڻجي ويندي آهي، شين کي گڏ ڪرڻ جو طريقو نه.
ثابت ٿيل زمرا: مقامي خدمتون، ڪسٽم دستڪاري، فردن لاءِ ملڪيت يا ڪم جو انتظام، ڪاروبار لاءِ هڪ ڀيرو ماهر - اسان جي چونڊ ڏسوننڍي سيڙپڪاري جا خيال باقي سفر لاءِ، هڪ ڀيرو شروعاتي اضافي شيون صاف ٿي وينديون.
توهان جي پئسن کي توهان لاءِ ڪم ڪندڙ بڻائڻ: سيڙپڪاري، ضرب اثر
هڪ ڀيرو مهيني جي فرق کي صاف ڪيو ويندو آهي - آمدني ۽ خرچن جي وچ ۾ فرق - سيڙپڪاري ختم ٿي ويندي آهي: اهو واحد ليور آهي جيڪو توهان جي سمهڻ دوران ڪم ڪندو آهي.
هڪ فرانسيسي بچت ڪندڙ لاءِ چڱي طرح سان ٺهيل رستو: پهرين احتياطي بچت - هڪ محفوظ سيڙپڪاري ۾ ٽن مهينن جي خرچن جو؛ پوءِ ٽيڪس ريپرز — ايڪوٽي بچت جا منصوبا ۽ سيڪيورٽي اڪائونٽس — جيڪي سالن کي ٽيڪس اتحادين ۾ تبديل ڪن ٿا، اسان جو گائيڊ اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ سيڙپڪاري ڪيئن ڪجي هر پهرين مرحلي جي تفصيل سان؛ ۽ حامي — بنيادي هولڊنگز لاءِ متنوع ETFs، سزا لاءِ چونڊيل اسٽاڪ، اسان جي گائيڊ ۾ پيش ڪيا ويا آهن. اسٽاڪ خريد ڪريو.
ليوريج جي طاقت ڪمپائونڊ سود ۾ آهي: تاريخي مارڪيٽ ريٽرن تي هر مهيني هڪ سؤ يورو جي سيڙپڪاري ويهن سالن کان پوءِ، انهن جي مجموعي رقم کان ڪيترائي ڀيرا وڌيڪ آهي - اڌ ڪم ڪرڻ جو وقت.
واپار: شروع ڪرڻ کان اڳ توهان کي ڇا ڄاڻڻ جي ضرورت آهي
ڳولا ۾ واپار هڪ شارٽ ڪٽ جي طور تي ظاهر ٿئي ٿو - ۽ هن گائيڊ ۾ مضبوط ترين ممڪن جوابي نقطي جي لائق آهي. دستاويزي حقيقت: فعال پرچون واپاري اڪائونٽس جي وڏي اڪثريت - خاص طور تي جيڪي ليوريجڊ پراڊڪٽس استعمال ڪندا آهن - پئسا وڃائي ڇڏيندا آهن، هڪ ڊيڄاريندڙ جيڪو هر منظم بروڪر کي ڏيکارڻ جي ضرورت آهي.
ناياب، پائيدار پروفائلز ۾ ڇا فرق آهي: هڪ تحريري طريقو، هر پوزيشن لاءِ خطري جو انتظام، مهينن جا ڊيمو اڪائونٽس - ۽ اهو قبول ڪرڻ ته واپار هڪ پيشو آهي، نه ته هڪ پاسي وارو ڪم. انهن لاءِ جيڪي سنجيدگي سان تربيت حاصل ڪرڻ چاهين ٿا، اسان جو صفحو واپاري دلال پليٽ فارمن ۽ ڊيمو اڪائونٽس جو مقابلو ڪريو؛ اسٽاڪ کان ٻاهر گھڻن اثاثن جي واپار لاءِ، هڪ خاص پليٽ فارم جهڙوڪ Vantage → توهان کي حقيقي دنيا جي ڊيمو حالتن ۾ مشق ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.
ٻين سڀني لاءِ، ڊگهي مدي واري سيڙپڪاري ثابت ٿيل رستو رهي ٿي.
وهم کان سواءِ ڪرپٽو ڪرنسيون
Cryptocurrency ساڳين ڳولا ۾ ظاهر ٿئي ٿي - ايماندار جواب جا ٽي حصا آهن. اهو هڪ اثاثو آهي. غير مستحڪم ٻنهي طرفن ۾، ڪيترن ئي ڏهن سيڪڙو جي تبديلي عام آهي. اهو هڪ اثاثو آهي. ضمانت نه آهي ڪو به ضابطو سيڙپ ڪيل سرمائي جي حفاظت نٿو ڪري. ۽ اهو هڪ اثاثو آهي. قياسي کيسي وارو پئسو : هڪ متوازن پورٽ فوليو ۾، اهو صرف هڪ اقليتي حصي جي نمائندگي ڪري ٿو - جنهن جي سائيز بغير ڪنهن نتيجي جي گم ٿي وڃي ٿي.
اسان جو پينوراما ڪريپٽو ڪرنسي مارڪيٽ، منظم پليٽ فارمن ۽ احتياط جي ضابطن جي تفصيل ڏئي ٿو - انهن لاءِ جيڪي، خطرن کان آگاهه آهن، پنهنجي اثاثن جو هڪ حصو ان لاءِ وقف ڪرڻ جو فيصلو ڪن ٿا.
غير فعال آمدني: افسانو ۽ حقيقت
"غير فعال آمدني" هڪ صنعت جي مشهوري آهي - حقيقت کي رد ڪرڻ جي لائق آهي. تعمير کان پوءِ واقعي غير فعال: پورٽ فوليو آمدني - منافعو ۽ سود، جيڪي اڳ ۾ ذڪر ڪيل سيڙپڪاري مان نڪرندا آهن - ۽ ڪرائي تي هڪ مالي ۽ منظم اثاثن جو. نيم غير فعال - باقاعده سار سنڀال جي ضرورت آهي: هڪ نصب ٿيل ڪم تي ڪاپي رائيٽ، هڪ خودڪار اسٽور جنهن کي مارڪيٽنگ ۽ رسد جي ضرورت آهي، پئسا ٿيل مواد جنهن کي کارائڻ جي ضرورت آهي.
۽ بلڪل به غير فعال نه، انهن جي ليبل جي باوجود: گهڻيون آڇون جيڪي "غير فعال" طور وڪرو ٿين ٿيون - تربيتي ڪورس، سسٽم، معجزاتي الحاق پروگرام - لڪيل سرگرميون آهن، يا اڃا به اسڪيمون. سادو امتحان: جيڪڏهن ڪو توهان کي ٽرنڪي غير فعال آمدني وڪرو ڪري ٿو، ته وڪرو ڪندڙ جي غير فعال آمدني توهان آهيو.
"مفت" پئسا (تقريبن) موجود آهن: اصلاح ۽ حوالا
آخري ليور کٽڻ جي ضمانت نٿو ڏئي، اهو نقصان کي روڪي ٿو - ۽ اهو فوري آهي. بينڪنگ جي اصلاح بينڪن کي بغير فيس جي آڇ ڏانهن تبديل ڪرڻ، گروي انشورنس تي ٻيهر ڳالهه ٻولهه ڪرڻ، غير فعال سبسڪرپشنز کي منسوخ ڪرڻ - هڪ ڪلاڪ جي انوینٽري اڪثر ڪري هر سال ڪيترائي سو يورو آڻيندي آهي. اڻ دعويٰ ڪيل امداد : ٽيڪس، سماجي ۽ مقامي فائدا جن جو ڪو حقدار آهي بغير ڄاڻڻ جي - سرڪاري سيموليٽر انهن جي فهرست ڏين ٿا.
۽ اهو ڀليڪار بونس بئنڪون، بروڪرز، ۽ پليٽ فارم اڪائونٽ کولڻ لاءِ پئسا ڏين ٿا ۽... اسپانسرشپ — حقيقي رقم، هڪ ڀيرو ادا ڪئي وئي، جيستائين توهان شرطن ۽ ضابطن کي پڙهو ٿا، ڪو به ڪيچ نه - هڪ معمولي پر مڪمل طور تي حقيقي ذريعو، اسان جي صفحي تي مقابلي جي مقابلي ۾. آن لائن بروکرز انهن کي اپڊيٽ رکيو ويندو آهي. اهڙي طرح وصول ڪيل پئسا بچت ۾ شامل ڪيا ويندا آهن: بهتر ڪريو پوءِ سيڙپڪاري ڪريو، انهي ترتيب ۾.
"آسانيءَ سان پئسا ڪمايو" اسڪيم: ڳاڙهي فهرست
هن گائيڊ ۾ هر نيت جو پنهنجو بي ايمان مقابلو آهي.
خبردار ڪندڙ نشانيون جيڪي توهان کي ڀڄڻ تي مجبور ڪنديون: ضمانتي کٽڻ جو واعدو - ڪابه قانوني سيڙپڪاري هي پيش نه ڪندي؛ جي غير معمولي پيداوار — مارڪيٽ جي شرحن کان ٻاهر، اهو چارو آهي؛ جي وقتي دٻاءُ — "آخري موقعو"، آڇ اڄ رات ختم ٿي رهي آهي؛ جي ادا ڪيل ڀرتي - جڏهن آمدني ڪنهن پراڊڪٽ کي وڪڻڻ بدران ٻين کي رجسٽر ڪرڻ مان ايندي آهي؛ جي اڻ گهربل سڌو رابطو — سماجي نيٽ ورڪ، خانگي پيغام، جعلي صلاحڪار؛ ۽ مصنوعي پيچيدگي - وضاحت ڪرڻ جيترو ڏکيو هوندو، اوترو ئي اسان کي محتاط رهڻ گهرجي.
آخري اصول: ڪو به واعدو ڪرڻ کان اڳ، سرڪاري رجسٽرن ۾ وچولي کي چيڪ ڪريو - اسان جي حقيقت واري شيٽ تي AMF بليڪ لسٽ طريقو بيان ڪري ٿو.
ٽي پروفائل، ٽي روانگيون: ڪنڪريٽ ڪيس اسٽڊيز
نظريي کي حقيقي دنيا جي حالتن تي آزمايو ويندو آهي. نوجوان پيشيور سراسري پگهار، ڪابه بچت نه - ليور هڪ ۽ ٻئي کي ترجيح: پنهنجي پهرين پگهار تي ڳالهه ٻولهه ڪريو، هڪ نادر مهارت حاصل ڪريو، هر مهيني ٻه سو يورو پيدا ڪريو، هڪ PEA (ايڪٽي بچت پلان) کوليو ۽ خودڪار بڻايو - ٽيهه سالن جو افق باقي ڪم ڪري ٿو. سرگرم والدين : ڳرو ڪم جو بار، وقت جي کوٽ - فوري اصلاح ۽ هڪ ڀيرو مهارتن جي آمدني کي ترجيح، منظم سيڙپڪاري سان ڪم جي لوڊ کان سواءِ قبضو ڪرڻ.
Le ريٽائرمينٽ جي ويجهو پروفائل جمع ٿيل سرمايو، وقت موجود آهي - جوڙجڪ جي ترجيح: بهتر ڪيل ٽيڪس ريپرز، وقت جي افق جي مطابق نمائش، چونڊيل سرگرمي سان گڏ ڪيل سرمائي آمدني. ٽي شروعاتي نقطا، هڪ مستقل: پهريون ليور جيڪو چالو ٿي سگهي ٿو - هڪ جيڪو هن مهيني استعمال ڪري سگهجي ٿو - ان مڪمل منصوبي کان بهتر آهي جيڪو ڪڏهن به شروع نه ڪيو ويو هو.
توهان اصل ۾ ڪيترو ڪمائي سگهو ٿا؟ ڪهاڻي جي پويان سچائي.
|لاويئر
|حقيقي مهيني صلاحيت
|ڪوشش / وقت
|پگهار جي ڳالهه ٻولهه / نقل و حرکت
|+100 کان +1000 €
|تياري 1-3 مهينا، مستقل اثر
|فري لانس صلاحيتون
|100 کان 2 يورو
|موجوده مهارت، 3-6 مهينن ۾ ترقي ڪئي وئي
|شيون وڪڻڻ / هڪ ڀيرو ڪم ڪرڻ
|50 کان 500 €
|فوري، غير بار بار ٿيندڙ
|سيڙپڪاري (€200/مهينو، 20 سال)
|پنج انگن جي خالص قيمت
|هن مهيني کان خودڪار ٿي سگهي ٿو
|اصلاحون + حوالا
|20 کان 100 €
|ڪجھ ڪلاڪ، سالياني اثر
ٽيبل جو ايمانداري سان مطالعو: ڪو به هڪ ليور توهان کي هڪ مهيني ۾ امير نه بڻائيندو - صحيح ترتيب ۾ ليور کي اسٽيڪ ڪرڻ سان، رفتار پيدا ٿيندي آهي. جيڪي ٻئي کان سواءِ ٽيبل جي آخري ڪالم جو واعدو ڪن ٿا اهي گهٽ ۾ گهٽ هڪ لائن تي ليٽي پيا آهن.
توهان جو ايڪشن پلان: شين کي اڳتي وڌائڻ لاءِ 30 ڏينهن
پهرين ليورز کي چالو ڪرڻ لاءِ هڪ مهينو ڪافي آهي. هفتو 1 : موجوده صورتحال — آمدني، خرچ، سبسڪرپشن، پئسا ڪمائڻ جون صلاحيتون؛ ٽي انگ: ڇا ڳالهين، وڪرو، بهتر ڪري سگهجي ٿو. هفتو 2 : فوري ڪارروائي - منسوخي، وڪرو، اڳڀرائي يا واڌ لاءِ درخواستون جيڪي لکت ۾ تيار ڪيون ويون آهن. هفتو 3 : انفراسٽرڪچر
احتياطي بچت اڪائونٽ خودڪار طريقي سان فنڊ ڪيو ويو، لفافن جي اهليت جي تصديق ڪئي وئي، پگهار جي وصولي تي منتقلي شيڊول ڪئي وئي. هفتو 4 : پهرين سيڙپڪاري - هڪ متنوع ETF يا چونڊيل بنياد، هڪ مقابلي واري بروڪر ذريعي - ۽ رفتار برقرار رکڻ لاءِ شعبي نيوز ليٽر لاءِ رجسٽريشن.
مهيني جي آخر ۾، مشين هلي رهي آهي: شروعات ۾ اها ٿورو آڻيندي - پر اها هلي رهي آهي، جيڪا اڳ ۾ ئي فعال بچائيندڙ کي دائمي پڙهندڙ کان ڌار ڪري ٿي.
پئسا ڪمائڻ بابت اڪثر پڇيا ويندڙ سوال
آساني سان پئسا ڪيئن ڪمائجن؟
صرف سچ پچ آسان طريقا اصلاح آهن: بينڪن کي تبديل ڪرڻ، غير فعال سبسڪرپشن منسوخ ڪرڻ، سبسڊيز جي دعويٰ ڪرڻ، ۽ ريفرلز استعمال ڪرڻ. ڪا به شيءِ جيڪا وڌيڪ آساني سان واعدو ڪري ٿي - خودڪار واپار، ضمانت ٿيل منافعو، ٽرنڪي سسٽم - يا ته هڪ اسڪيم آهي يا هڪ فريب.
هڪ شروعاتي طور تي آن لائن پئسا ڪيئن ڪمائجن؟
موجوده مهارت يا اثاثن کي پئسا ڏيڻ سان: شيون وڪڻڻ، بنيادي فري لانس ڪم، ٽيوشن، مائڪرو سروسز. حقيقي آمدني مستقل مزاجي ۽ شهرت سان گڏ ايندي آهي - ٽاسڪ پليٽ فارم تيز ترين داخلا پوائنٽ آهن.
ايمرجنسي ۾ جلدي پئسا ڪيئن ڳولجن؟
ترتيب ۾: جيڪو بيڪار آهي اهو وڪڻو، ڪڏهن ڪڏهن ڪم جي حساب سان ادا ڪيل ڪم وٺو، پگهار اڳواٽ حاصل ڪريو، ۽ بلن کي ورهايو. تڪڙو ڪريڊٽ آخري رستو رهي ٿو، هڪ سڃاتل قيمت سان - ڪڏهن به آن لائن جوا يا شرط نه، جيڪو صرف تڪڙ کي وڌائي ٿو.
ڇا اهو بهتر آهي ته پنهنجي آمدني وڌائي يا سيڙپڪاري ڪري؟
ٻئي، هن ترتيب ۾: صرف آمدني مان پيدا ٿيندڙ بچت کي سيڙپڪاري ڪيو ويندو آهي. آمدني ۾ اضافو ليوريج کي وڌائيندو آهي؛ سيڙپڪاري ان کي وقت سان گڏ وڌائيندي آهي. پهرين کي نظرانداز ڪرڻ ٻئي کي محدود ڪري ٿو.
ڇا واپار پئسا ڪمائڻ جو هڪ سٺو طريقو آهي؟
ماڻهن جي وڏي اڪثريت لاءِ، نه: فعال اڪائونٽس گهڻو ڪري پئسا وڃائي ڇڏيندا آهن، جيئن ريگيوليٽري ڊيڄاريندڙن مان ظاهر ٿئي ٿو. واپار لاءِ هڪ طريقو، خطري جي انتظام، ۽ مهينن جي تربيت ۽ مظاهرن جي ضرورت آهي - ڊگهي مدت جي سيڙپڪاري دولت جو ثابت ٿيل رستو رهي ٿي.
توهان کي سيڙپڪاري شروع ڪرڻ لاءِ ڪيتري ضرورت آهي؟
جديد بروڪرز سان صرف چند درجن يورو جي ضرورت آهي - جن ۾ جزوي آرڊر ۽ شيڊول ٿيل منصوبا شامل آهن. اصل ڪنجي خودڪار بچت آهي: هڪ باقاعده رقم، جيتوڻيڪ هڪ معمولي رقم، مڪمل شروعاتي سيڙپڪاري کان بهتر ڪارڪردگي ڏيکاري ٿي.
[bouton_vantage subtitle="سي ايف ڊي ۾ فاریکس، انڊيڪس، شيون ۽ ڪرپٽو"]