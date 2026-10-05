پيئر لوئٽ هن سينئر سول سروس، ميڊيا ۽ ٽيليڪميونيڪيشن جي سنگم تي ڪيريئر جي پيروي ڪئي آهي: ڪورٽ آف آڊيٽرز ۾ مئجسٽريٽ، ايجنسي فرانس-پريس جو سي اي او، ڊپٽي مئنيجنگ ڊائريڪٽر...نارنگي، پوءِ 2018 کان جنوري 2026 تائين LVMH جي ماتحت ڪمپني، Les Échos-Le Parisien گروپ جو سي اي او. هي صفحو سندس ڪيريئر کي واپس وٺي ٿو ۽ وضاحت ڪري ٿو ته ڪيئن هڪ ڪمپني جي ڊائريڪٽرن جي معاوضي کي منظم ڪيو ويندو آهي جنهن ۾ رياست شيئر هولڊر آهي، جهڙوڪ اورنج، يا ڪنهن سرڪاري ايجنسي جهڙوڪ AFP،.
تربيت ۽ شروعات
31 ڊسمبر 1962 تي پيرس ۾ پيدا ٿيو، هڪ ادب جي پروفيسر جو پٽ، پيئر لوئيٽ سائنسز پو پيرس (1984) ۽ ENA (1989 جي لِبرٽي-ايگاليٽي-فرٽرنٽي ڪلاس) مان گريجوئيشن ڪئي. هو شامل ٿيو آڊٽ جي عدالت هڪ مئجسٽريٽ جي حيثيت سان، پوءِ 1993 کان 1995 تائين هو وزيراعظم ايڊورڊ بالادور جي ڪابينا ۾ آڊيو ويزوئل معاملن جي صلاحڪار جي حيثيت سان شامل ٿيو.
ڪميونيڪيشن، انٽرنيٽ ۽ اي ايف پي
پوءِ هن 1996 کان 2000 تائين Havas Advertising ۾ ڪم ڪيو، ConnectWorld ڪميونيڪيشن ايجنسي ٺاهي، پوءِ انٽرنيٽ بلبل جي وقت، Europ@web، برنارڊ آرنالٽ جي انٽرنيٽ سيڙپڪاري فنڊ ۾ شامل ٿيو.
نومبر 2003 ۾، هو مئنيجمينٽ جو انچارج مئنيجنگ ڊائريڪٽر ٿيوايجنسي فرانس-پريسيو، پوءِ ڊسمبر 2005 کان اپريل 2010 تائين چيئرمين ۽ سي اي او، برٽرينڊ ايونو جي جاءِ تي. مطابق اليزي مونڊيهن پنهنجي مدت جي آخر ۾ ڪجهه ملازمن سان ڇڪتاڻ وارن لاڳاپن جي باوجود، ايجنسي جي ماليات کي بحال ڪيو ۽ ان جي جديديت ۾ حصو ورتو. ايمانوئل هوگ اپريل 2010 ۾ سندس جاءِ تي آيو.
اورنج: سيڪريٽري جنرل ۽ ڊپٽي چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر
2010 ۾، اسٽيفن رچرڊ کيس فون ڪيو نارنگي سندس مدد ڪرڻ لاءِ. هو گروپ جو ڊپٽي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ۽ جنرل سيڪريٽري ٿيو، ايگزيڪيوٽو ڪميٽي جو ميمبر ٿيو، ۽ پوءِ فرانس ۾ آپريشنز جو چارج سنڀاليو. هن اپريل 2011 کان نيشنل ڊجيٽل ڪائونسل ۾ پڻ خدمتون سرانجام ڏنيون.
اڄ آپريٽر جو تجزيو ڪرڻ لاءِ، اسان جي پروفائل تي صلاح ڪريونارنگي اسٽاڪ.
Les Échos-Le Parisien: هڪ پريس گروپ جو انتظام
2018 ۾، پيئر لوئٽ گروپ جي چيئرمين ۽ سي اي او جو عهدو سنڀاليو. ليس ايچوس-لي پيرسين، LVMH جي ملڪيت. اتي، هو اشاعتن جي ڊجيٽل تبديلي جي اڳواڻي ڪري ٿو ۽، 2020 ۾، پاڙيسري حقن تي گوگل سان ڳالهين ۾ جنرل انفارميشن پريس جي اتحاد جي صدارت ڪئي. هن 2021 ۾ شايع ڪيو. ديو ۽ ماڻهو، وڏن ڊجيٽل پليٽ فارمن جي اثر تي هڪ مضمون. 22 جنوري 2026 تي، مشيل بينبنان گروپ جي سي اي او طور سندس جاءِ تي آيو.
لاڳاپيل عملدارن جي معاوضي کي ڪيئن منظم ڪيو ويندو آهي؟
پيئر لوئٽ جي ڪيريئر جو رستو کيس مختلف قاعدن جي تابع بناوتن ذريعي وٺي ٿو:
|ساخت
|ڪيفيت
|معاوضي جو ڍانچو
|اي ايف
|هڪ خاص حيثيت سان هڪ ادارو، جزوي طور تي رياست طرفان فنڊ ڪيل.
|رياستي نگراني هيٺ، وچولي سطح تي، بورڊ آف ڊائريڪٽرز پاران مقرر ڪيل سي اي او معاوضو.
|نارنگي
|هڪ لسٽ ٿيل ڪمپني جنهن ۾ رياست هڪ اهم حصيدار آهي، پر اڪثريت حصيدار نه آهي.
|ڪارپوريٽ آفيسرن جي معاوضي تي عام اجلاس ۾ ووٽ ڏنو ويندو آهي؛ رياست، هڪ حصيدار جي حيثيت سان، ووٽن تي اهم اثر رکي ٿي.
|ليس ايچوس-لي پيرسين
|LVMH جي غير فهرست ٿيل ماتحت ڪمپني
|لازمي تفصيلي اشاعت کان سواءِ، گروپ پاران مقرر ڪيل
اورينج ۾، ڪارپوريٽ آفيسرن جو معاوضو هر سال يونيورسل رجسٽريشن دستاويز ۾ شايع ڪيو ويندو آهي. جڏهن هو ڊپٽي چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر هو، پيئر لوئيٽ جو معاوضو انهن دستاويزن ۾ شامل ڪيو ويو هو، ان سان گڏ سندس مقرر ۽ متغير جزا به شامل هئا. آبزرويٽري آف جرنلزم (OJIM) پاران شايع ٿيل هڪ پروفائل ۾ پڻ هي رقم شامل هئي. صحيح تفصيلن لاءِ، سال بہ سال، حوالو لاڳاپيل مالي سال لاءِ اورينج جو حوالو دستاويز رهي ٿو، جنهن کي اسان سيڪنڊ هينڊ انگن اکرن تي ڀروسو ڪرڻ بدران صلاح ڪرڻ جي صلاح ڏيون ٿا.
2016 جي سيپن 2 قانون سان "پئي تي چئو" جي پابند ٿيڻ کان وٺي، اورينج شيئر هولڊرز هر سال معاوضي جي پاليسي ۽ ادا ڪيل رقم تي ووٽ ڏيندا آهن.
سندس سفر سيڙپڪار کي ڇا سيکاري ٿو
- رياست حصيدار جي حيثيت سان ڪمپنين جي ايگزيڪيوٽوز جي گورننس ۽ معاوضي تي اثر انداز ٿئي ٿو جن ۾ ان جو اهم حصو آهي، جهڙوڪ اورينج.
- ميڊيا جيئن پاڙيسري حقن جي ڪيس ڏيکاريو آهي، وڏن ڊجيٽل پليٽ فارمن سان لاڳاپن تي وڌيڪ انحصار ڪيو پيو وڃي.
- ٽيليڪميونيڪيشن هڪ انفراسٽرڪچر شعبو آهي، تمام گهڻو سرمايو گهريو، جتي ضابطا ۽ مقابلو مارجن تي تمام گهڻو وزن رکي ٿو.
ٽيليڪام ۽ ميڊيا اسٽاڪ کي ٽريڪ ڪرڻ لاءِ، اسان جي حقيقت واري شيٽ تي پڻ صلاح ڪريو...LVMH حصص، ليس ايچوس-لي پيرسين گروپ جو مالڪ. انهن اسٽاڪ تي مختصر مدت جي پوزيشن وٺڻ لاءِ، ڪجهه سيڙپڪار CFDs استعمال ڪندا آهن؛ اسان جو تي جائزو Vantage هي مضمون هڪ بروڪر پيش ڪري ٿو جيڪو انهن کي پيش ڪري ٿو. سي ايف ڊيز نقصان جي وڏي خطري سان ليوريجڊ پراڊڪٽس آهن. هي مضمون صرف معلوماتي مقصدن لاءِ آهي ۽ سيڙپڪاري جي صلاح نه ٿو ڏئي.
ميڊيا بمقابله پليٽ فارم: پاڙيسري حقن جو مسئلو
2019 ۾، فرانس پهريون ملڪ بڻجي ويو جنهن يورپي هدايتن کي منتقل ڪيو جنهن پريس پبلشرز لاءِ "پاڙيسري حق" پيدا ڪيو، انهن کي ڊجيٽل پليٽ فارمن پاران انهن جي مواد جي استعمال لاءِ معاوضو ڏيڻ جي اجازت ڏني. گوگل شروعاتي طور تي ادائيگي ڪرڻ کان انڪار ڪيو، مقابلي واري اٿارٽي پاران نيڪ نيتي سان ڳالهيون کولڻ تي مجبور ٿيڻ کان اڳ، ۽ پوءِ 2021 ۾ ائين ڪرڻ ۾ ناڪامي تي 500 ملين يورو جرمانو ڪيو ويو. بعد ۾ پيئر لوئٽ جي صدارت هيٺ الائنس ڊي لا پريس ڊي انفارميشن جنرل (الائنس فار جنرل انفارميشن پريس) سان معاهدا ڪيا ويا. هي ڪيس وڏن پليٽ فارمن تي ميڊيا آئوٽليٽس جي وڌندڙ انحصار کي واضح ڪري ٿو، جيڪي آن لائن اشتهارن جي آمدني جو هڪ اهم حصو قبضو ڪن ٿا، ۽ قدر جي ورڇ ۾ ضابطي جو ڪردار. سيڙپڪارن لاءِ، اهو ظاهر ڪري ٿو ته ريگيوليٽري فيصلا ميڊيا ۽ ٽيڪنالاجي گروپن جي ڪاروباري ماڊلز کي خاص طور تي تبديل ڪري سگهن ٿا.
پيئر لوئٽ اهم تاريخن ۾
1962: پيرس ۾ پيدا ٿيو. 1989: ENA (نيشنل اسڪول آف ايڊمنسٽريشن) مان گريجوئيشن ڪئي، ڪورٽ آف آڊيٽرز ۾ شامل ٿيو. 1993-1995: وزيراعظم جو صلاحڪار. 2005-2010: AFP (ايجنسي فرانس-پريس) جو سي اي او. 2010: اورينج جو ڊپٽي سي اي او. 2018: ليس ايچوس-لي پيرسين گروپ جو سي اي او. جنوري 2026: مشيل بينبنان سندس جاءِ تي آيو.
لوڊ
پيئر لوئٽ اورينج ۾ ڇا ڪيو؟
هو 2010 کان گروپ جو ڊپٽي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ۽ سيڪريٽري جنرل، ايگزيڪيوٽو ڪميٽي جو ميمبر، 2018 ۾ ليس ايڪوس-لي پيرسين گروپ ۾ شامل ٿيڻ کان اڳ هو.
پيئر لوئيٽ ڪڏهن AFP جي سربراهي ڪئي؟
ڊسمبر 2005 کان اپريل 2010 تائين، صدر ۽ سي اي او جي حيثيت سان.
اورينج جي عملدارن جو معاوضو ڪٿان ملندو؟
"ڪارپوريٽ آفيسرن جو معاوضو" جي عنوان هيٺ، اورنج پاران هر سال شايع ٿيندڙ عالمگير رجسٽريشن دستاويز ۾.