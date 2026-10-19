هن ڪيترو ڪمايو؟ فريڊرڪ اوڊيا سوسائٽي جينيرال جي سربراهي ۾؟ اڳوڻي انسپيڪٽر جنرل آف فنانس 2009 کان 2023 تائين بينڪ جي اڳواڻي ڪئي، اهو عرصو مالي بحران کان وٺي وڌندڙ سود جي شرح تائين پکڙيل هو. هيٺ ڏنل انگ اکر سوسائٽي جينيرال جي سرڪاري پوسٽ بورڊ ميٽنگ ڪميونيڪيشن ۽ شيئر هولڊر ميٽنگ رپورٽن مان ورتل آهن، انهي سان گڏوگڏ سنوفي جي ريزوليوشن دستاويز مان هڪ تازي انگ اکر.
فريڊرڪ اوڊيا ڪير آهي؟
3 جولاءِ 1963 تي پيرس ۾ پيدا ٿيندڙ، فريڊرڪ اوڊيا گريجوئيٽ آهيÉcole پولي ٽيڪنڪيڪ تاڪين من آيل 'اين ايهو 1987 کان 1995 تائين جنرل انسپيڪٽر آف فنانس ۾ شامل ٿيو ۽ 1995 ۾ سوسائٽي جنرل ۾ شامل ٿيو.
هو اتي چيف فنانشل آفيسر ٿيو، پوءِ 2008 ۾ جنرل مئنيجر، بحران جي موقعي تي. مئي 2009 ۾، هن کي مقرر ڪيو ويو صدر ۽ سي اي اومئي 2015 ۾، چيئرمين ۽ سي اي او جا ڪردار الڳ ڪيا ويا: هو سي اي او رهيو، جڏهن ته هڪ نان ايگزيڪيوٽو چيئرمين مقرر ڪيو ويو.
هو بينڪ ڇڏي ٿو 23 مائي 2023سندس مدت جي آخر ۾، سلوومير ڪرپا سندس جاءِ تي آيو. هو اڄ آهي سنوفي جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين.
فريڊرڪ اوڊيا جو معاوضو سوسائٽي جنرل ۾: انگ اکر
|ج
|عنصر
|منٽٽن
|ذريعو
|2011
|سالياني متغير معاوضو
|€682,770 (-43٪ بمقابلہ 2010)
|اي ايم ايف ڏانهن جمع ڪرايل ريفرنس دستاويز
|2012
|سالياني متغير معاوضو
|≈ €1,400,000 (+75٪)
|اپڊيٽ ٿيل حوالو دستاويز، مئي 2013
|2013
|سالياني متغير معاوضو
|≈ €1,400,000 (+18٪)
|حوالو دستاويز، مارچ 2014
|2023
|سالياني متغير معاوضو (پهرين جنوري کان 23 مئي تائين تناسب)
|542 088 €
|7 فيبروري 2024 جي پوسٽ بورڊ ميٽنگ جي ڳالهه ٻولهه
مقرر ڪيل پگهار: €1,300,000، 2011 کان 2023 تائين تبديل نه ڪئي وئي.
فريڊرڪ اوڊيا جي معاوضي جي سڀ کان وڌيڪ قابل ذڪر خصوصيت سندس مقرر ڪيل پگهار جي استحڪام آهي. اهو برابر آهي هر سال €1,300,000 ڪل آمدني، رقم جيڪا 19 مئي 2015 تي بورڊ آف ڊائريڪٽرز پاران مقرر ڪئي وئي هئي ۽ 18 مئي 2016 تي جنرل ميٽنگ پاران منظور ڪئي وئي هئي، پر جيڪا حقيقت ۾ هئي 2011 کان وٺي تبديل نه ٿيو آهي.
8 مارچ 2023 تي بورڊ آف ڊائريڪٽرز واضح طور تي 2023 تائين هن سطح تي برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو، ٽن دليلن جو حوالو ڏيندي: CAC 40 جي نمبر 1 ايگزيڪيوٽو جي وچين مقرر معاوضي جي سطح (2022 ۾ مقابلي واري يورپي بينڪن لاءِ €2,5 ملين)، مارڪيٽ وچين، ۽ AFEP-MEDEF ڪوڊ جي سفارش جنهن جي مطابق مقرر ڪيل صرف نسبتا ڊگهي وقفن تي جائزو ورتو وڃي.
متغير: محدود ۽ ڪارڪردگي جي لحاظ کان تمام گهڻو وزن وارو
سالياني متغير معاوضو تي ٻڌل آهي 60 سيڪڙو معيار مقداري آهن. et 40 سيڪڙو معيار معياري آهن.مالي اشارا مجموعي آپريٽنگ منافعو، في شيئر آمدني ۽ قيمت کان آمدني جو تناسب، برابر حصن ۾ آهن.
1 کانer سيپٽمبر 2014 تائين، ان جي رقم محدود ڪئي وئي آهي مقرر ٿيل معاوضي جو 135٪ سي اي او لاءِ. ڊگهي مدت جي ترغيب جي ادائيگين کي پڻ مقرر ڪيل پگهار جي 100 سيڪڙو تائين گھٽائي ڇڏيو ويو آهي. مالي سال 2023 لاءِ متغير معاوضي جو هدف مقرر ڪيل پگهار جي 120 سيڪڙو مقرر ڪيو ويو آهي.
هڪ حوالي جي طور تي، بحران دوران، فريڊرڪ اوڊيا وٽ هو 2008 ۽ 2009 جي مالي سالن لاءِ سندس متغير معاوضو معاف ڪيو.
روانگي جون حالتون: ڪابه سيورينس پگهار، ڪابه اضافي پينشن نه
هي هڪ شيئر هولڊر لاءِ سڀ کان وڌيڪ معلوماتي نقطو آهي. بورڊ آف ڊائريڪٽرز کان 22 مئي 2024 جي جنرل ميٽنگ تائين جي رپورٽ واضح آهي: فريڊرڪ اوڊيا جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر جي حيثيت سان مدت جي خاتمي جي نتيجي ۾ ڪو به آخري مدت جو معاوضو نه مليو.۽ هو ڪنهن به ضمني پينشن حقن مان فائدو نه ٿو وٺي سوسائٽي جنرل کان.
واحد معاوضو: سندس غير مقابلي واري شق جي مطابق، هن کي درخواست جي مدت لاءِ پنهنجي مقرر ڪيل ماهوار پگهار ملي، يعني. ڇهه مهينا. سندس ڊگهي مدت جي ترغيب واري حصص جيڪي اڃا تائين شامل نه ڪيا ويا هئا، گرانٽ ۽ 23 مئي 2023 جي وچ ۾ گذري ويل وقت جي تناسب سان شامل ڪيا ويا، ٻين ڪارڪردگي جي حالتن جي برقرار رکڻ جي تابع.
بينڪنگ کان پوءِ: سنوفي جي صدارت
فريڊرڪ اوڊيا سنوفي جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين آهي. 2026 جي سالياني جنرل ميٽنگ لاءِ قراردادن جي دستاويز موجب، 2025 لاءِ سندس معاوضو مقرر ڪيو ويو هو €880,000 مجموعي مقرر پگهار، جنهن ۾ هڪ قسم جو فائدو شامل ڪيو ويو 4 836 € (ڪمپني ڪار ڊرائيور سان)، يعني هڪ ڪُل €884,836هن کي ڪو به متغير معاوضو نه ملندو، نه اسٽاڪ تي ٻڌل معاوضو، نه ڪا سيورينس پگهار، ۽ نه ئي ڪو اضافي پينشن حق.
هڪ حصيدار هن مان ڇا حاصل ڪري سگهي ٿو
هڪ فليٽ فڪسڊ گيئر واري سائيڪل ڪمزوري جي نشاني ناهي. ٻارهن سالن تائين 1,3 ملين يورو برقرار رکڻ گورننس جي نظم و ضبط کي ظاهر ڪري ٿو، معيشت کي نه.
روانگي جي اصل قيمت ضميمن ۾ ملي سگهي ٿي. معاوضي ۽ اضافي پينشن جي فائدن جي غير موجودگي مقرر پگهار جي انگ کان وڌيڪ ڳالهائي ٿي.
سالن جو مقابلو ڪرڻ وقت محتاط رهو. 2023 جي رقم پنجن مهينن کان گهٽ عرصي جي آفيس جي مدت تي تناسب سان ترتيب ڏني وئي آهي: انهن جو مقابلو هڪ مڪمل سال سان ڪرڻ ڪو به مطلب ناهي.
لوڊ
Société Générale ۾ فريڊرڪ اوڊيا جي تنخواه ڇا هئي؟
سندس سالياني مقرر ڪيل پگهار €1,300,000 مجموعي هئي، جيڪا 2011 کان 2023 تائين تبديل نه ڪئي وئي، ان سان گڏ هڪ محدود متغير جزو. 2023 لاءِ ڏنل متغير جزو، 23 مئي تائين تناسب سان، €542,088 آهي.
ڇا فريڊرڪ اوڊيا کي طلاق جي ادائيگي ملي هئي؟
نه. مئي 2024 ۾ جنرل ميٽنگ ۾ تصديق ڪئي وئي ته سندس مدت جي خاتمي سان ڪو به معاوضو نه مليو ۽ هو ڪنهن به اضافي پينشن حقن مان فائدو حاصل نٿو ڪري.
فريڊرڪ اوڊيا اڄ ڇا ڪري رهيو آهي؟
هو سنوفي جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جو چيئرمين آهي، هڪ اهڙو عهدو جنهن تي هو 2025 ۾ €880,000 جي مقرر پگهار سان فائز آهي ۽ ڪو به متغير جزو ناهي.
[bouton_vantage subtitle="سي ايف ڊي ۾ فاریکس، انڊيڪس، شيون ۽ ڪرپٽو"]