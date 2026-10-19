هن ڪيترو ڪمايو؟ پيئر-آندري ڊي چيلينڊر سينٽ-گوبين جي سربراهي ۾؟ ڪيترن ئي سي اي سي 40 سي اي اوز جي برعڪس، جواب قابل ذڪر طور تي واضح آهي: 2021 ۾ چيئرمين ۽ سي اي او جي ڪردارن جي الڳ ٿيڻ کان پوءِ، سندس معاوضو ٿي ويو خاص طور تي مقرر ٿيل، بغير ڪنهن متغير جزو جي. هيٺ ڏنل انگ اکر سينٽ-گوبين بورڊ آف ڊائريڪٽرز جي فيصلن ۽ جنرل ميٽنگ جي دستاويزن مان ورتا ويا آهن.
Pierre-André de Chalendar ڪير آهي؟
12 اپريل 1958 تي وچي ۾ پيدا ٿيندڙ، پيئر-اينڊري ڊي چالندر گريجوئيٽ آهياي ايس ايس اي سي تاڪين من آيل 'اين اي، اڳوڻو فنانس انسپيڪٽر.
هو ڪمپني ۾ شامل ٿيو سينٽ-گوبين 1989 ۾، 2005 ۾ ڊپٽي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ٿيو، 2006 ۾ ڊائريڪٽر، پوءِ جون 2007 ۾ جنرل مئنيجرهن جو نالو آهي صدر ۽ سي اي او 3 جون 2010 تيجين لوئس بيفا جي جاءِ تي.
اليزي 1er جولاءِ 2021 ۾، هن جنرل مئنيجمينٽ پنهنجي ڊپٽي جي حوالي ڪئي. بينوٽ بازين ۽ ٿئي ٿو غير انتظامي صدرهو پنهنجي رٽائرمينٽ جي حقن کي استعمال ڪرڻ کان پوءِ، 6 جون 2024 تي جنرل ميٽنگ جي آخر ۾ بورڊ آف ڊائريڪٽرز ڇڏي ڏيندو.
هو ان جو صدر پڻ آهيانسٽيٽيوٽ آف انٽرپرائز هو 2023 کان بي اين پي پريباس جو ڊائريڪٽر آهي. آڪٽوبر 2025 ۾، هو الٽيس فرانس گروپ ۾ نان ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر طور شامل ٿيو.
سينٽ-گوبين ۾ پيئر-آندري ڊي چيلندر جي تنخواه
هيٺ ڏنل رقمون سينٽ-گوبين پاران شايع ٿيل 29 فيبروري 2024 (مالي سال 2023) ۽ 27 فيبروري 2025 (مالي سال 2024) جي بورڊ آف ڊائريڪٽرز جي فيصلن مان حاصل ڪيون ويون آهن.
|ج
|فعل
|مقرر ڪيل معاوضو
|مختلف
|قسم جو فائدو
|2022
|بورڊ جو چيئرمين
|450 000 €
|Aucune
|€3,301 (ڪار)
|2023
|بورڊ جو چيئرمين
|450 000 €
|Aucune
|€3,301 (ڪار)
|2024
|ڪائونسل جو صدر (جنوري 1 - جون 6)
|€194,262 (حساب سان)
|Aucune
|ڪمپني ڪار
ڪائونسل جي فيصلي جا لفظ واضح آهن: "مسٽر پيئر-اينڊري ڊي چالندر جو معاوضو قائم ڪيو ويو آهي خاص طور تي هڪ مقرر حصو جيڪو €450,000 جي برابر آهي ۽ ڪو به فائدو نه ٿو ڏئيڪابه سالياني متغير معاوضو نه ».
ريٽائرمينٽ ۽ ان بابت توهان کي ڇا سمجهڻ جي ضرورت آهي
پيئر-اينڊري ڊي چالندر "SGPM" جي بيان ڪيل فائدي جي اضافي پينشن اسڪيم تحت پنهنجي رٽائرمينٽ فائدن جو دعويٰ ڪيو آهي، جنهن مان هن چيئرمين ۽ سي اي او جي حيثيت سان فائدو حاصل ڪيو. 1 تيer جولاء 2021.
سينٽ-گوبين بيان ڪري ٿو ته ان جو مجموعي سالياني پينشن تقريبن €417,942 هئي. 2023 مالي سال لاءِ، ۽ 188 308 € 1 کان وٺي عرصي لاءِer جنوري کان جون 6، 2024 ( pro rata temporis ).
هي اسڪيم، جيڪا عام طور تي "ضمني پينشن" جي نالي سان مشهور آهي، AFEP-MEDEF گورننس ضابطن کان وٺي سخت ضابطن جي تابع آهي: اهو صرف موجوده ايگزيڪيوٽوز لاءِ دستياب آهي ۽ انهن جي وڃڻ کان پوءِ بهتر نه ٿي سگهي. اهو 2019 کان نون ايگزيڪيوٽوز لاءِ پڻ بند ڪيو ويو آهي.
چيئرمين ۽ سي اي او کي الڳ ڪرڻ: سينٽ-گوبين ڪيس
2021 ۾، سينٽ-گوبين بينوئٽ بازن پاران پيئر-اينڊري ڊي چالندر جي جانشيني جي عمل ۾ هڪ هموار ۽ ڪامياب منتقلي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ڪردارن کي الڳ ڪيو. هي سٺي حڪمراني جو هڪ درسي ڪتاب مثال آهي: ٻاهر نڪرندڙ ايگزيڪيوٽو غير ايگزيڪيوٽو چيئرمين جي حيثيت سان پنهنجي جاءِ تي رهي ٿو جڏهن ته سندس جانشين عهدو سنڀاليندو آهي.
ياد ڏياريندڙ طور، مئنيجنگ ڊائريڪٽر جي حيثيت سان بينوئٽ بازين جو معاوضو هو €1,000,000 مقرر پگهار ۽ €1,700,000 متغير پگهار (يعني، €2,700,000 نقد ۾) 2022 ۽ 2023 مالي سالن دوران، اڳتي وڌڻ کان اڳ €1,300,000 مقرر ٿيل 7 جون 2024 کان لاڳو، اهو تاريخ جنهن تي هو چيئرمين ۽ سي اي او جو ٻٽو ڪردار ادا ڪندو.
هڪ حصيدار هن مان ڇا حاصل ڪري سگهي ٿو
هڪ غير ايگزيڪيوٽو صدر جيڪو مقرر پگهار ادا ڪندو آهي اهو مسلسل هوندو آهي. هو هاڻي آپريشنز جو انتظام نٿو ڪري: هن کي آپريشنل ڪارڪردگي سان ڳنڍيل هڪ متغير تفويض ڪرڻ جو ڪو سبب ناهي.
اصل مسئلو ڇڏڻ جي قيمت آهي. تقريباً €400,000 في سال جو هڪ اضافي پينشن پلان ڪمپني لاءِ هڪ ڊگهي مدت جي وابستگي جي نمائندگي ڪري ٿو. ڪارپوريٽ گورننس رپورٽ ۾ اهو هڪ نقطو آهي جنهن جي نگراني ڪرڻ گهرجي.
اختيارن جي الڳ ٿيڻ سان مفادن جي ٽڪراءَ کي گهٽجي ٿو. هي سينٽ-گوبين 2021 جي منتقلي جو مکيه سبق آهي.
لوڊ
سينٽ-گوبين ۾ پيئر-آندري ڊي چيلندر جي تنخواه ڇا هئي؟
بورڊ جي چيئرمين جي حيثيت سان، هن کي هر سال €450,000 جي مقرر پگهار ملندي هئي، جنهن ۾ ڪو به متغير معاوضو نه هوندو هو، جنهن جي اضافي ۾ ڪمپني جي ڪار جي فائدي جي لڳ ڀڳ €3,300 هوندي هئي.
ڇا Pierre-André de Chalendar وٽ گولڊن پيراشوٽ آھي؟
ها. هن پهرين تاريخ تي ايس جي پي ايم اسڪيم تي پنهنجا حق دعويٰ ڪيا.er جولاءِ 2021؛ سينٽ-گوبين 2023 مالي سال لاءِ تقريبن €417,942 جي سالياني مجموعي پينشن جو اشارو ڏئي ٿو.
سينٽ-گوبين ۾ پيئر-آندري ڊي چيلينڊر کي ڪير تبديل ڪيو؟
جون 2021 کان سي اي او، بينوئٽ بازين، پهرين تاريخ تي سي اي او جو عهدو سنڀاليو.er جولاءِ 2021 ۽ پوءِ 7 جون 2024 کان چيئرمين ۽ چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر جا ڪم.
[bouton_vantage subtitle="سي ايف ڊي ۾ فاریکس، انڊيڪس، شيون ۽ ڪرپٽو"]