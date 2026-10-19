هن ڪيترو ڪمايو؟ Xavier Huillard ونچي جي سربراهي ۾؟ سوال بار بار اڀري ٿو، جڏهن ته تعمير، موٽر وي، ۽ ايئرپورٽ رعايت گروپ جي سربراهه فرانسيسي سرمائيداري جي ويهن سالن کي ڪيترو شڪل ڏني آهي. هيٺ ڏنل انگ اکر سرڪاري ونچي دستاويزن مان ورتل آهن: بورڊ ميٽنگ کان پوءِ مواصلات، گروپ جو گورننس پيج، ۽ شيئر هولڊرز جي ميٽنگ جي اعلانن. انهن کي انهن جو سال ۽ ذريعو مهيا ڪيو ويو آهي، جيئن هن قسم جي ڊيٽا لاءِ معياري عمل آهي.
زيويئر هيوئلارڊ ڪير آهي؟
1954ع ۾ ڄائو، زيويئر هيوئلارڊ هڪ گريجوئيٽ انجنيئر آهيÉcole پولي ٽيڪنڪيڪ تاڪين من آيل 'نيشنل اسڪول آف برجز اينڊ روڊزهن پنهنجي ڪيريئر جي شروعات 1996 ۾ سوگيا ۾ ڪئي، 1998 ۾ ان جو مئنيجنگ ڊائريڪٽر بڻيو، ۽ پوءِ 2000 کان 2002 تائين ونسي ڪنسٽرڪشن جي صدارت ڪئي.
هو ونسي ايگزيڪيوٽو ڪميٽي ۾ شامل ٿئي ٿو ۽ بڻجي ٿو 2006 ۾ گروپ جو مئنيجنگ ڊائريڪٽرپوء 2010 ۾ صدر ۽ سي اي اوسندس دور ۾، VINCI موٽر وي ۽ ايئرپورٽ رعايتن، توانائي ۽ خدمتن ۾ وڏي پيماني تي تنوع پيدا ڪيو، ۽ فرانس ۾ پيدا ٿيندڙ ان جي ٽرن اوور جو حصو 66٪ کان گهٽجي 42٪ ٿي ويو.
17 اپريل 2025 تي، VINCI جي جنرل ميٽنگ منظور ڪئي چيئرمين ۽ چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر جي ڪردارن جي الڳ ٿيڻ، 1 مئي 2025 کان لاڳو زيويئر هيوئلارڊ ڊائريڪٽرن جي بورڊ جو چيئرمين بڻجي ويو، جڏهن ته پيئر اينجولراسمئي 2024 کان چيف آپريٽنگ آفيسر، چئن سالن جي مدت لاءِ چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر بڻجي ٿو.
زيويئر هيلارڊ جي پگهار: سال جي حساب سان انگ اکر
هيٺ ڏنل جدول VINCI پاران شايع ٿيل رقم ڏيکاري ٿو. اهو معاوضي جي وچ ۾ فرق ڪري ٿو. مشق لاءِ مختص ڪيل (بورڊ جو فيصلو) معاوضي تي اصل ۾ سال دوران ادا ڪيو ويوجيڪو ساڳي ڳالهه ناهي.
|ج
|فعل
|ورزش لاءِ معاوضو
|ذريعو
|2023
|صدر ۽ سي اي او
|3،303،580 €
|ونسي، گورننس
|2024
|صدر ۽ سي اي او
|3،302،605 €
|ونسي، گورننس
|2024
|ڊگهي مدت جي ترغيب وارو منصوبو (اپريل 9، 2024)
|3،379،994 €
|ونسي، گورننس
|2024
|ڪل منافعي جي حصيداري سميت
|6،682،599 €
|ونسي، گورننس
|2023
|ڪل منافعي جي حصيداري سميت
|6،683،568 €
|ونسي، گورننس
La سالياني مجموعي مقرر پگهار جي برابر آهي 1،300،000 € 2024 لاءِ، بورڊ آف ڊائريڪٽرز پاران 3 فيبروري 2022 تي اپريل 2022 ۾ شروع ٿيندڙ آفيس جي مدت لاءِ مقرر ڪيل رقم. اهو 2023 ۽ 2024 ۾ ساڳيو رهيو.
زيويئر هيلارڊ جي معاوضي ۾ ڇا شامل آهي - ۽ شامل ناهي
VINCI پاران شايع ٿيل معلوماتي شيٽ واضح ڪري ٿي ته زيويئر هيلارڊ رپورٽ نٿو ڪري روزگار جو معاهدو نه آهي گروپ سان، جنهن مان هو فائدو حاصل ڪري ٿو، تنهن هوندي به، هڪ ضمني پينشن پلان ۽ اهو ته هو نٿو سمجهي نه ئي سيورينس پگهار ۽ نه ئي غير مقابلي وارو معاوضو.
ان جو بيان ڪيل فائدي وارو پينشن پلان، جيڪو مارچ 2010 ۾ ايگزيڪيوٽوز لاءِ لاڳو ڪيو ويو، ان جي برابر حصو جي حد سان مشروط آهي سالياني سماجي سيڪيورٽي جي حد کان اٺ ڀيرا : هي سون جي پيراشوٽ تي لاڳو ڪيل حدن جو فرانسيسي ترجمو آهي.
2025 ۾ سي اي او جي حيثيت سان سندس مدت جي آخر ۾، هو حاصل نه ڪندو 2025 لاءِ ڪو به ڊگهي مدت جو متغير معاوضو نه آهي..
جنرل مئنيجمينٽ جي روانگي، اپريل-مئي 2025
ڊائريڪٽرن جي بورڊ، 17 اپريل 2025 جي پنهنجي اجلاس ۾، ٻنهي ڪردارن کي الڳ ڪرڻ جو فيصلو ڪيو جيڪو 1 مئي 2025 کان لاڳو ٿيندو. ونسي زور ڏئي ٿو ته اهو فيصلو "احتياط سان منصوبابندي ڪيل منتقلي جو نتيجو آهي." پيئر اينجولراس، ان وقت 59 سالن جو، ايڪول پولي ٽيڪنڪ ۽ ايڪول ڊيس پونٽس ايٽ چوسيس جو گريجوئيٽ، اڳ ۾ ئي ونسي ڪنسٽرڪشن جي سربراهي ڪري رهيو هو ۽ مئي 2024 ۾ زيويئر هيوئلارڊ سان گڏ منتقلي جي نگراني لاءِ چيف آپريٽنگ آفيسر مقرر ڪيو ويو هو.
جنرل ميٽنگ 99,35 سيڪڙو ووٽن سان بورڊ آف ڊائريڪٽرز ۾ سندس مقرري جي منظوري ڏني. زيويئر هيلارڊ گهٽ ۾ گهٽ 2026 جي جنرل ميٽنگ تائين گروپ جو چيئرمين رهندو.
ايگزيڪيوٽوز پاران رکيل سيڪيورٽيز جي جدول ۾، VINCI اهو پڻ ظاهر ڪري ٿو ته زيويئر هيلارڊ وڪرو ڪيو آهي 41,999 ونسي جا حصا سوال ۾ عرصي دوران.
جڏهن توهان شيئر هولڊر آهيو ته ايگزيڪيوٽو جي معاوضي جي تشريح ڪيئن ڪجي
ٽي رد عمل VINCI تي لاڳو ٿين ٿا جيئن ڪنهن ٻئي وڏي لسٽ ٿيل گروپ تي.
مقرر کي متغير کان الڳ ڪريو. هتي، €1,3 ملين جي مقرر ڪيل پگهار هن سائيز جي گروپ جي حوالي سان معمولي آهي؛ اهو متغير جزو آهي ۽ خاص طور تي ڊگهي مدت جي ترغيب جيڪا ڪل €6,6 ملين کان مٿي آڻيندي آهي.
هميشه ٻن سالن جي ڪل رقم تي نظر وجهو. ترغيب جا منصوبا ٽن کان پنجن سالن تائين پکڙيل آهن: هڪ سال غلط ٿي سگهي ٿو، مٿي يا هيٺ.
پيداوار سان مقابلو ڪريو. معاوضو صرف تڏهن سمجهه ۾ اچي ٿو جڏهن ساڳئي عرصي دوران شيئر هولڊر لاءِ پيدا ڪيل قدر جي حوالي سان غور ڪيو وڃي. اهو حقيقي معيار آهي، الڳ ٿيل مجموعي رقم نه.
لوڊ
ونسي ۾ زيويئر هيلارڊ جي پگهار ڪيتري هئي؟
سندس سالياني مجموعي مقرر ڪيل معاوضو €1,300,000 هو. ان کي هڪ متغير جزو ۽ هڪ ڊگهي مدت جي ترغيب سان پورو ڪيو ويو: 2024 مالي سال لاءِ معاوضو €3,302,605 آهي، ۽ €6,682,599 آهي جنهن ۾ ترغيب واري منصوبي تحت مختص ڪيل حصص جي قيمت شامل آهي.
ڇا زيويئر هيلارڊ اڃا تائين ونسي جو سي اي او آهي؟
نه. 1 مئي 2025 کان، هو بورڊ جو چيئرمين آهي ۽ پيئر اينجولراس گروپ جو سي اي او آهي.
ڇا زيويئر هيلارڊ کي سيورينس جي ادائيگي ملي هئي؟
VINCI پاران شايع ٿيل معلومات ظاهر ڪري ٿي ته هن کي ڪا به سيورينس پگهار يا غير مقابلي واري معاوضي نه ملي ٿي.
[bouton_vantage subtitle="سي ايف ڊي ۾ فاریکس، انڊيڪس، شيون ۽ ڪرپٽو"]