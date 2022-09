Shiba Inu : les Baleines achètent 272 milliards de SHIB, le prix augmente de 2%

Les gros investisseurs crypto (Whales) ont acquis Shiba Inu en grosse quantité. Des milliards de tokens Shiba Inu ont été transférés lors de deux transactions majeures au cours des dernières 24 heures.

Shiba inu Crypto : 272 Milliards Achetés en 24 heures !

L’une des transactions a été effectuée via un échange mondial de crypto monnaie bien connu, tandis que l’autre a été effectuée dans un portefeuille inconnu. L’achat massif de Shiba Inu au cours des dernières 24 heures pourrait être un bon signe pour le prix de la pièce. Des transactions de cette taille peuvent réduire la quantité de tokens en circulation sur le marché, augmentant ainsi la demande de tokens. Par conséquent, le prix du SHIB devrait également augmenter.

La baleine ETH “Galion” vient d’acheter 99 999 999 999 $shib (1 102 999 USD).

Le Shiba Inu est la deuxième plus grande crypto monnaie mème au monde. C’est également le deuxième token de mème le plus populaire après dodgecoin. Les principaux achats de ce token ont été effectués par des crypto baleines au cours des dernières 24 heures. Les données montrent que 418 millions de ces tokens ont été échangés via l’échange Binance. Alors que la deuxième transaction a été effectuée via un portefeuille inconnu.

La baleine $ETH “Galion” vient d’acheter 172.000.000.000 $SHIB (1.897.160 USD)

Cours Shiba Inu : Explosion en vue, les $ 0.0001 comme Objectif ?

Parallèlement à cela, un bond du cours du Shiba Inu a également été enregistré au cours des dernières 24 heures. Son prix a augmenté de 2,45%. Les baleines Ethereum ont encore d’énormes réserves de Shiba Inu.

Nous sommes restés coincés dans un range pendant un certain temps, le prix du Shiba inu aura besoin d’un catalyseur pour casser ces niveaux.

Les baleines crypto pourraient être la réponse s’ils ne vendent pas leur SHIB tout de suite et souhaitent le conserver à long terme.

Si c’est le cas, nous pourrions voir une envolée du prix du SHIB et peut-être atteindre l’objectif le plus attendu de 0,0001$.

Cependant, il y a quelque temps, lorsque le prix du bitcoin est passé en dessous de 19 000 dollars, ce nombre a été réduit. Les statistiques montrent que les 1000 meilleures baleines Ethereum détiennent des tokens Shiba Inu d’une valeur de 133 680 683 $. Le prix estimé est de 11 861 640 017 746 tokens Shiba Inu.