Shiba Inu : les Gros Investisseurs (Whales) passent à l’Action ?

Les porteurs de Shiba Inu (SHIB) sont finalement soulagés après que leur token ait été la dernière victime de la chute des crypto monnaies.

En effet, Shytoshi Kusama, qui est parmi les meilleurs développeurs de Shiba Inu, a dévoilé une importante mise à jour de la structure de l’écosystème Shiba.

Selon Kusama, ces mises à jour seront “formidables pour Shib (token SHIB), les propriétaires de Shiboshi et Shibarium.” Cette ” journée de téléchargement ” imminente pourrait-elle être l’occasion de rebondir pour le Cours Shiba Inu qui lutte dans le climat actuel ?

#SHIBARMY… there will be burns from the game period. Upcoming details will explain why #ShibaEternity is powerful, challenging, great for Shib, Shiboshi holders, and Shibarium once the blockchain version is released. The real question is where will you be on #downloadday ? pic.twitter.com/duUBent2oH

— Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) September 17, 2022