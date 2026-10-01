André Citroen (1878-1935) ප්රංශ කර්මාන්තයේ ශ්රේෂ්ඨ නම් වලින් එකකි. ඉකෝල් පොලිටෙක්නික් උපාධිධාරියෙකු වූ ඔහු මෝටර් රථය සොයා ගත්තේ නැත, නමුත් ඔහු යුරෝපයේ එය මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කළ, මහා පරිමාණයෙන් වෙළඳපල නිෂ්පාදනයක් ලෙස විකුණා අලෙවිකරණ මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කළ පළමු අයගෙන් කෙනෙකි. ඔහුගේ ජීවිතය ආර්ථික විද්යාවේ පාඩමක් ද වේ: ඉහළ යන ණය මගින් මූල්යකරණය කරන ලද දර්ශනීය කාර්මික සාර්ථකත්වයක්, එය බංකොලොත් භාවයෙන් සහ සමාගම මිචෙලින් විසින් අත්පත් කර ගැනීමෙන් අවසන් විය. 2026 දී, පැන්තියන් හි ඔහුගේ භූමදානය සඳහා වූ ව්යාපාරය සමඟ ඔහුගේ නම ප්රවෘත්තිවල නැවත මතු විය.
මුල් අවධිය: තාක්ෂණය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් ඇති සංක්රමණිකයන්ගේ පුත්රයා
ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් 1878 පෙබරවාරි 5 වන දින පැරිසියේ 9 වන ඇරොන්ඩිස්මන්ට් හි 44 රූ ලෆිට් හි උපත ලැබීය. ඔහු 1873 දී පැරිසියේ පදිංචි වූ ලන්දේසි යුදෙව් දියමන්ති වෙළෙන්දෙකු වන ලෙවී සිට්රොයින් සහ මුලින් වෝර්සෝහි පදිංචි වූ අමාලියා ක්ලයින්මන්ගේ පස්වන සහ අවසාන දරුවා විය. පවුලේ නම පැමිණෙන්නේ නෙදර්ලන්තයේ සිට්රස් වෙළෙන්දෙකු වූ මුතුන් මිත්තෙකුගෙනි ("සිට්රොයින්" යනු ලන්දේසි භාෂාවෙන් ලෙමන් යන්නයි); "e" හි ඩයරෙසිස් භාවිතා කළේ ඇන්ඩ්රේ ය.
ඔහුගේ ළමා කාලය ඛේදවාචකයකින් සනිටුහන් විය: 1884 දී, දකුණු අප්රිකාවේ දියමන්ති පතලක විනාශකාරී ආයෝජනයකින් පසු ඔහුගේ පියා සියදිවි නසා ගත්තේය. ලයිසී කොන්ඩෝර්සෙට් හි දක්ෂ ශිෂ්යයෙකු වූ අතර, ජූල්ස් වර්න් සහ අයිෆල් කුළුණ ඉදිකිරීම කෙරෙහි ඇල්මක් දැක්වූ ඇන්ඩ්රේ,කෝල් පොලිටෙක්නික් 1898 en.
හෙරින්ග්බෝන් ගියර්: ලාංඡනයක උපත
1900 දී, පෝලන්තයට ගිය සංචාරයකදී, ඔහු V-groove ගියර් සඳහා නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් සොයා ගත්තේය. මෙම ගියර්, නිහඬව හා ඉහළ බලයක් සම්ප්රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇති බැවින්, ඉහළ යන්ත්රෝපකරණ නිරවද්යතාවයක් අවශ්ය විය. ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් බලපත්රය මිලදී ගෙන වානේ භාවිතයෙන් කාර්මික නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් සංවර්ධනය කළේය. 1901 දී, ඔහු සහ උසස් පාසල් මිතුරන් දෙදෙනෙකු පැරිසියේ ෆවුබර්ග් සෙන්ට්-ඩෙනිස් දිස්ත්රික්කයේ ගියර් නිෂ්පාදන සමාගමක් ආරම්භ කළහ.
මෙම ද්විත්ව චෙව්රොන් එක පසුව මෝටර් රථ සන්නාමයේ ලාංඡනය බවට පත් විය: ගෝලීය කර්මාන්තයේ වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි ලාංඡනවලින් එකක් යාන්ත්රික කොටසකින් ආරම්භ විය.
මෝර්ස්, ඇමරිකාව සහ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයේ සොයාගැනීම
1906 සිට, මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයාට උදව් කිරීම සඳහා ඔහුව කැඳවනු ලැබීය. මෝර්ස්, එවකට දුෂ්කරතාවයට පත්ව තිබුණි. ඔහු එහි කළමනාකරණය සහ නිෂ්පාදන පරාසය ප්රතිසංවිධානය කළේය: නිෂ්පාදනය 1908 දී මෝටර් රථ 300 සිට 1913 දී 800 දක්වා වැඩි විය. 1912 දී එක්සත් ජනපදයට ගිය ගමනක් ඔහුට බෙහෙවින් බලපෑවේය: ඔහු ෆෝඩ් කර්මාන්ත ශාලාවට ගොස් එකලස් කිරීමේ මාර්ග නිෂ්පාදනය සොයා ගත්තේය. ඔහුගේ අභිලාෂය වූයේ "යුරෝපීය හෙන්රි ෆෝඩ්" කෙනෙකු වීමයි.
1915-1918: ක්වායි ඩි ජාවල් හි ෂෙල් කර්මාන්ත ශාලාව
1914 දී කාලතුවක්කු නිලධාරියෙකු ලෙස බලමුලු ගැන්වූ ඔහු පතොරම් හිඟය නිරීක්ෂණය කළේය. 1915 ජනවාරි මාසයේදී, ඔහු යුද අමාත්යාංශයට යෝජනා කළේ, මාස කිහිපයක් ඇතුළත, පෙර නොවූ විරූ අනුපාතයකින් 75mm ෂෙල් වෙඩි නිෂ්පාදනය කළ හැකි කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමටයි. හෙල්ල තටාකයපැරිසියේදී, ඔහු කාන්තාවන් 13,000 ක් දක්වා සේවය කරන අති නවීන කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදි කළේය. එය ආසන්න වශයෙන් ෂෙල් වෙඩි මිලියන 23 ක් නිෂ්පාදනය කළේය. එකල දුර්ලභ වූ සමාජ සේවාවන් සඳහා ද මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ප්රසිද්ධය: ආපන ශාලාවක්, රෝහලක් සහ තවානක්.
1919: A වර්ගය සහ මහා පරිමාණයෙන් නිපදවන ලද පළමු යුරෝපීය මෝටර් රථය
සටන් විරාමයෙන් පසු වහාම කර්මාන්ත ශාලාවට හමුදා නියෝග අහිමි විය. ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් මෙය අපේක්ෂා කළේය: ඔහු මාස කිහිපයක් ඇතුළත එම ස්ථානය මෝටර් රථ කර්මාන්ත ශාලාවක් බවට පරිවර්තනය කළේය. 1919 ජනවාරි මාසයේදී, ඔහු මාධ්යයට ෆ්රෑන්ක් 7,250 ක මිලකට මෝටර් රථයක් නිවේදනය කළේය, එය වෙළඳපොලේ ඇති ලාභම මිලෙන් අඩක් පමණ විය. මෙම ව්යාපාරය සති දෙකකින් විමසීම් 16,000 කට වඩා ජනනය කළේය.
La සිට්රොයින් වර්ගය Aඉංජිනේරු ජූල්ස් සලමොන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද සිට්රොයින් 2CV එම වසරේම නිකුත් කරන ලදී. දිනකට මෝටර් රථ 30 ක ඉලක්කයක් සහිතව විශාල ශ්රේණියේ නිෂ්පාදනය කරන ලද පළමු යුරෝපීය මෝටර් රථය ලෙස එය ඉදිරිපත් කරන ලදී. 1929 දී සිට්රොයින් මෝටර් රථ 102,891 ක් නිෂ්පාදනය කළ අතර එය ප්රංශ නිෂ්පාදනයෙන් තුනෙන් එකක් පමණ වූ අතර ජාවෙල්, සුරේන්ස්, ක්ලිචි, සෙන්ට්-ඕවන් සහ ග්රෙනෙල් හි පිහිටි එහි කර්මාන්තශාලාවල සේවකයින් 32,000 ක් පමණ සේවයේ යොදවා තිබුණි.
ඔහුගේ කාලයට පෙර සිටි අලෙවිකරණ දක්ෂයෙක්
වෙළඳ දැන්වීම් අලෙවි කරන බව අන් අය ඉදිරියේ ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් තේරුම් ගත්තේය:
- 1922 ඔක්තෝබර් 4 වන දින, මෝටර් රථ ප්රදර්ශනය අතරතුර, ගුවන් යානයක් ආර්ක් ඩි ට්රයොම්ප්ට ඉහළින් දුම් අකුරින් "Citroën" ලෙස ලිවීය;
- 1925 සිට 1933 දක්වා, දැවැන්ත ආලෝකමත් ලකුණක් සාදන ලදී අයිෆල් සංචාරය යෝධ වෙළඳ දැන්වීම් පුවරුවක්;
- කෙග්රෙස් අර්ධ ධාවන පථ ගවේෂණ මහජන මතය කෙරෙහි ප්රබල හැඟීමක් ඇති කළේය: සහරාව තරණය කිරීම (1922-1923), කළු කෲස් අප්රිකාවේ (1924), කහ කෲස් ආසියාවේ (1931);
- එය අලෙවියෙන් පසු ක්ෂේත්රයේ ද නවෝත්පාදනයන් සිදු කරයි: රියදුරු අත්පොත, අලෙවි නියෝජිත ජාලය, සහතික කළ මුල් අමතර කොටස්.
ට්රැක්ෂන් ඇවන්ට් සහ 1934 බංකොලොත්භාවය
1933 දී, ලුවී රෙනෝල්ට් සමඟ තරඟකාරීව සිටීම සඳහා, ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් මාස කිහිපයකින් ජාවල් කර්මාන්ත ශාලාව නැවත ගොඩනඟා, එය යුරෝපයේ වඩාත්ම නවීන එකක් බවට පරිවර්තනය කළේය. ඔහු වසරක් තුළ... නිර්මාණය කළ ඉංජිනේරු ඇන්ඩ්රේ ලෙෆෙබ්වර් බඳවා ගත්තේය. ඉදිරිපස රෝද ධාවකය, 1934 මාර්තු 24 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෝටර් රථය විප්ලවීයයි, නමුත් සමාගම මූල්යමය වශයෙන් වෙහෙසට පත්ව ඇත: 1934 මැයි මාසයේදී ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රංශ බැංකුවේ වාර්තාවකින් ෆ්රෑන්ක් මිලියන 200 ක පාඩු වාර්තා වේ.
බැංකු ඔහුට දිගටම සහාය දීම ප්රතික්ෂේප කරන අතර රජය මැදිහත් වීමට කැමති නැත. 21 décembre 1934සිට්රොයින් සමාගම අධිකරණ ඈවර කිරීමකට ලක් කර ඇත. ප්රධාන ණයහිමියා, මිචිලින්ඔහු සමාගම භාර ගත්තේය. 1935 ජනවාරි මාසයේදී ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් ඔහුගේ කොටස් විකුණා දැමීය; ජූලි මාසයේදී පියරේ මිචලින් ඔහු වෙනුවට සභාපති ධුරයට පත් විය. අසනීපව, ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් 1935 ජූලි 3 වන දින පැරිසියේදී වයස අවුරුදු 57 දී මිය ගියේය.
උරුමය: මිචෙලින් සිට ස්ටෙලැන්ටිස් දක්වා
2CV (1948) සහ DS (1955) වැනි සුප්රසිද්ධ මාදිලි සමඟින්, Michelin හි හිමිකාරිත්වය යටතේ මෙම සන්නාමය නොනැසී පැවතුන අතර සමෘද්ධිමත් විය. 1976 දී, Peugeot සමාගම Citroën අත්පත් කර ගැනීමෙන් සමූහය බිහි විය. පීඑස්ඒ පියුජියෝ සිට්රොන්2021 ජනවාරි මාසයේදී, PSA සහ Fiat Chrysler ඒකාබද්ධ කිරීම නිර්මාණය විය ස්ටෙලන්ටිස්එයින් සිට්රොයින් වෙළඳ නාම දහහතරෙන් එකකි.
පැරිසියේදී, ක්වායි ඩි ජාවෙල් 1958 දී ක්වායි ඇන්ඩ්රේ-සිට්රොයින් ලෙස නම් කරන ලද අතර, පෙර කර්මාන්ත ශාලාව පාර්ක් ඇන්ඩ්රේ-සිට්රොයින් විසින් ප්රතිස්ථාපනය කරන ලදී. වසර ගණනාවක් තිස්සේ, පවුල, විශේෂයෙන් ඔහුගේ මුනුපුරා වන හෙන්රි-ජැක් සිට්රොයින්, පැන්තියන් හි ඔහුගේ භූමදානය වෙනුවෙන් පෙනී සිට ඇත. 2026 අගෝස්තු 26 වන දින, මෙඩෙෆ් (ප්රංශ ව්යාපාරික සම්මේලනයේ) සභාපති පැට්රික් මාටින්, සංවිධානයේ ගිම්හාන පාසලේදී මෙම අපේක්ෂකත්වය ප්රසිද්ධියේ අනුමත කළේය.
ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින්ගේ කතාව ආයෝජකයාට උගන්වන දේ
ලැයිස්තුගත මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයින් විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා තවමත් අදාළ වන පාඩම් සිට්රොයින් හි ගමන් පථය ඉදිරිපත් කරයි:
- ශබ්දය ප්රමාණවත් නොවේ. සිට්රොයින් බොහෝ දේ අලෙවි කළ නමුත් වෙළඳපොළ ජය ගැනීම සඳහා ඉතා අඩු මිලකට. ප්රමාණවත් ආන්තිකයන් නොමැතිව, ණය-මූල්යකරණය කරන ලද වර්ධනය බිඳෙන සුළු විය. කොටස් වෙළඳපොලේදී, ඔබ විකුණුම් පමණක් නොව මෙහෙයුම් ආන්තිකය සහ මුදල් ප්රවාහය දෙස බලයි.
- මෝටර් රථ කර්මාන්තය ඉතා ප්රාග්ධන-අවශ්ය වේ. කර්මාන්ත ශාලාවක් නැවත ගොඩනැගීම හෝ විප්ලවීය ආකෘතියක් දියත් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු මුදලක් වැය වේ. 2026 දී විදුලි වාහන වෙත මාරුවීමත් සමඟ මෙය සත්ය වේ, එය සියලුම නිෂ්පාදකයින්ගේ මූල්ය කටයුතු මත පීඩනයක් ඇති කරයි.
- මූල්ය සහකරු වැදගත් වේ. ණයහිමියා වන මිචෙලින් හිමිකරු බවට පත් විය. නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් අතර සම්බන්ධතා සමීපව පවතී; අපගේ විශ්ලේෂණයමිචිලින් තොගය එතැන් සිට ටයර් නිෂ්පාදකයා විවිධාංගීකරණය වී ඇති ආකාරය පෙන්වයි.
චෙව්රොන් සන්නාමයේ වත්මන් උරුමක්කාරයා අනුගමනය කිරීමට, අපගේ පැතිකඩ බලන්නස්ටෙලැන්ටිස් කොටස්සහ සිට්රොයින්ගේ ශ්රේෂ්ඨ ඓතිහාසික ප්රතිවාදියා වන, මත සිටින තැනැත්තා සමඟ සංසන්දනය කිරීමටරෙනෝල්ට් කොටස්මෙම විශ්ලේෂණයන් තොරතුරු දැනගැනීමේ අරමුණු සඳහා පමණක් වන අතර ආයෝජන උපදෙස් නොවේ.
වැදගත් දිනවල ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින්
|ඇනී
|සිදුවීම
|1878
|පැරිසියේ උපත (පෙබරවාරි 5)
|1898
|École Polytechnique වෙත ඇතුල් වීම
|1901
|හෙරින්ග්බෝන් ගියර් සමාගමක් පිහිටුවීම
|1906
|මෝර්ස් සුවය ලැබීමේ පෙරමුණ ගනී
|1915
|හෙල්ල කවච කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකිරීම
|1919
|සිට්රොයින් වර්ගයේ A දියත් කිරීම
|1924
|කළු කෲස්
|1934
|ට්රැක්ෂන් ඇවන්ට් (මාර්තු), අධිකරණ ඈවර කිරීම (දෙසැම්බර් 21)
|1935
|මිචෙලින් විසින් භාර ගන්නා ලදී; ජූලි 3 වන දින මිය ගියේය
|1976
|PSA Peugeot Citroën හි උපත
|2021
|සිට්රොයින් ස්ටෙලැන්ටිස් සන්නාමයක් බවට පත්වේ
නිති අසන පැණ
සිට්රොයින් ලාංඡනයේ ෂෙව්රොන් දෙකක් ඇත්තේ ඇයි?
එය ඇන්ඩ්රේ සිට්රොයින් සිය වෘත්තීය ජීවිතයේ ආරම්භයේ දී, මෝටර් රථ කර්මාන්තයට පිවිසීමට පෙර නිෂ්පාදනය කළ V-හැඩැති (හෙරින්ග්බෝන්) ගියර් සිහිගන්වයි.
1934 දී සිට්රොයින් බංකොලොත් වූයේ ඇයි?
සමාගම එහි වර්ධනයට, ජාවල් කර්මාන්ත ශාලාව ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට සහ ට්රැක්ෂන් ඇවන්ට් සංවර්ධනයට මුදල් සැපයීම සඳහා සැලකිය යුතු ණයක් ලබාගෙන තිබූ අතර, එහි අඩු විකුණුම් මිල ගණන් එහි ලාභ ආන්තිකය සීමා කළේය. බැංකු එයට සහාය දීම ප්රතික්ෂේප කළ අතර, එය 1934 දෙසැම්බර් 21 වන දින අත්පත් කර ගන්නා ලදී.
අද සිට්රොයින් අයිති කාටද?
සිට්රොයින් යනු 2021 දී PSA සහ ෆියට් ක්රයිස්ලර් ඔටෝමොබයිල්ස් අතර ඒකාබද්ධ වීමෙන් නිර්මාණය වූ ස්ටෙලැන්ටිස් සමූහයේ සන්නාමයකි.