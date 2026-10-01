එරික් ට්රැපියර් 2013 ජනවාරි සිට Dassault Aviation හි නායකත්වය දැරීය. 1960 ජුනි 1 වන දින උපත ලැබූ ඔහු වයස අවුරුදු 24 දී කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වූ අතර නායකත්වය භාර ගැනීමට පෙර අපනයනය සඳහා ප්රහාරක ජෙට් යානා විකිණීම සඳහා ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයෙන් වැඩි කාලයක් ගත කළේය. ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ, නො සන්සුන්කමප්රංශයෙන් පිටත විකිණිය නොහැකි යැයි දිගු කලක් තිස්සේ සලකනු ලැබූ එය ගෝලීය වාණිජමය සාර්ථකත්වයක් බවට පත්ව ඇත. 2025 ජනවාරි මාසයේදී ඔහු මාසෙල් ඩැසෝල්ට් කාර්මික සමූහයේ (GIMD) සභාපතිත්වය ද භාර ගත්තේය. ආරක්ෂක වටිනාකම් ආරක්ෂා කරන සියලු දෙනාටම තීරණ වැදගත් වන විචක්ෂණශීලී නායකයෙකුගේ චිත්රයකි.
පුහුණුව සහ ආරම්භය
එරික් ට්රැපියර් යනු සුඩ්පැරිස් ටෙලිකොම් හි උපාධිධාරී ඉංජිනේරුවෙකි. ඔහු 1983 සහ 1984 දී ප්රංශ නාවික හමුදාවේ නිලධාරියෙකු ලෙස සිය හමුදා සේවය සම්පූර්ණ කළ අතර පසුව සම්බන්ධ විය. ඩැසෝට් ඒවියේෂන් 1984 දී. ඔහු දැන් සංචිත නාවික කපිතාන්වරයෙකි. 1983 දී විවාහ වූ ඔහු දරුවන් තිදෙනෙකුගේ පියෙකි.
අපනයන ක්ෂේත්රයේ වසර තිහක පළපුරුද්ද
Dassault Aviation හි ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ජාත්යන්තර කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත:
- 1984-1987 : සැලසුම් කාර්යාලය සහ ආයුධ පද්ධති කළමනාකරණය.
- 1987-1991 : දකුණු කොරියාව, සිංගප්පූරුව, සවුදි අරාබිය, චිලී සහ ජර්මනිය සමඟ සාකච්ඡා සඳහා වගකිව යුතු ජාත්යන්තර තාක්ෂණික කළමනාකරණය. ඔහු අත්ලාන්තික් සමුද්ර මුර සංචාර ගුවන් යානා විකිණීමට සම්බන්ධ වේ.
- 1991-1995 : ඉන්දියාව සමඟ මිරාජ් ගිවිසුම ඇතුළුව ආසියාවේ විකුණුම් සඳහා වගකිව යුතුය.
- 1995-2000 : එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ විකුණුම් සඳහා වගකිව යුතු අතර, එහිදී ඔහු මිරාජ් 2000-9 කොන්ත්රාත්තුව කළමනාකරණය කරයි.
- 2000-2005 : මැදපෙරදිග සහ අප්රිකානු කලාප අධ්යක්ෂ, පසුව හමුදා අපනයන අධ්යක්ෂ.
- 2006 : ජාත්යන්තර සාමාන්යාධිකාරී.
ඔහු සටන් ඩ්රෝන් නිරූපකය සඳහා කාර්මික ගිවිසුම් සාකච්ඡා කරයි. නියුරෝනDassault Aviation විසින් Saab (ස්වීඩනය), Alenia (ඉතාලිය), RUAG (ස්විට්සර්ලන්තය), HAI (ග්රීසිය) සහ EADS (ස්පාඤ්ඤය) සමඟ එක්ව මෙහෙයවන ලදී. මෙම යුරෝපීය වැඩසටහන රහසිගත සහ ස්වයංක්රීය නියමු තාක්ෂණයන් සඳහා රසායනාගාරයක් ලෙස සේවය කළේය.
2013: ඩැසෝල්ට් ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ ලාබාලතම ප්රධාන විධායක නිලධාරී
2012 දෙසැම්බර් 18 වන දින අධ්යක්ෂවරයෙකු ලෙස සහයෝගීව තේරී පත් වූ එරික් ට්රැපියර් සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස පත් කරන ලදී. ජනවාරි 8 2013චාල්ස් එඩෙල්ස්ටෙන්ගෙන් පසු ඔහු පත් විය. 52 වන වියේ පසුවන ඔහු, 1929 දී සමාගම නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු එහි පස්වන ප්රධාන විධායක නිලධාරියා බවට පත්වන අතර, මෙම තනතුර දැරූ ලාබාලතමයා බවට පත්වේ.
ඔහුට පරස්පර විරෝධී තත්වයක් උරුම විය: රෆේල් යානය තාක්ෂණිකව පිළිගනු ලැබුවද, විදේශීය පාරිභෝගිකයෙකු තවමත් එය මිලදී ගෙන නොතිබූ අතර, ගුවන් යානයට සහාය ලැබුණේ ප්රංශ රජයේ නියෝග මත පමණි. එබැවින් දශකයේ අභියෝගය වූයේ ජාතික වැඩසටහනක් අපනයන සාර්ථකත්වයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.
ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ රෆේල් හි ප්රධාන විකුණුම්
ඊළඟ දශකය ඔහු නිවැරදි බව ඔප්පු කළේය. 2015 සිට අත්සන් කරන ලද ප්රධාන ගිවිසුම්:
|ඇනී
|ගෙවන
|සඳහා
|2015
|ඊජිප්තුවේ
|රෆේල් 24 (පළමු අපනයන පාරිභෝගිකයා), 2021 දී දෙවන ඇණවුමකින් අතිරේක විය.
|2015
|කටාර්
|රෆේල් 24ක්, පසුව 36 දක්වා වැඩි කරන ලදී.
|2016
|ඉන්ඩෙක්ස්
|ප්රංශ ගුවන් හමුදාවට රෆේල් ගුවන් යානා 36ක්
|2021
|Grèce
|නව සහ භාවිතා කළ රෆේල් ගුවන් යානා
|2021
|Croatie
|භාවිතා කළ රෆේල් 12ක්
|2021
|එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය
|රෆේල් ගුවන් යානා 80ක්, වැඩසටහනේ ඉතිහාසයේ විශාලතම අපනයන ඇණවුම
|2022
|ඉන්දුනීසියාව
|රෆායෙල් ගුවන් යානා 42ක්, කාණ්ඩ කිහිපයකින්
|2024
|සර්බියාව
|12 රෆේල්
|2025
|ඉන්ඩෙක්ස්
|ඉන්දීය නාවික හමුදාවට රෆේල් මැරීන් ගුවන් යානා 26ක්
මෙම සාර්ථකත්වයන් Dassault Aviation හි මුහුණුවර ප්රගාඪ ලෙස වෙනස් කර ඇත: බහු-වසර ඇණවුම් පොතක්, නිෂ්පාදනයේ වේගවත් වීමක් සහ හමුදා අංශයේ පෙර නොවූ විරූ දෘශ්යතාවක්. ඒවා වැඩසටහනේ ප්රධාන හවුල්කරුවන් වන ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සඳහා Thales සහ M88 එන්ජින් සඳහා Safran සඳහා ද ප්රතිලාභ ලබා දෙයි. මෙම වටිනාකම් දාමය ගැන උනන්දුවක් දක්වන ආයෝජකයින්ට අපගේ විශ්ලේෂණ විමසා බැලිය හැකිය...Dassault Aviation කොටස්, සිටතේල්ස් ක්රියාව et de l 'සෆ්රාන් තොගය.
සංවේදී ගොනු: SCAF සහ Falcon
ඒක එච්චර සරල නෑ. යුරෝපීය වැඩසටහන අනාගත සටන් ගුවන් පද්ධතිය (FCAS)ජර්මනිය සහ ස්පාඤ්ඤය සමඟ දියත් කරන ලද මෙම ව්යාපෘතිය, Dassault Aviation සහ Airbus අතර කාර්යයන් බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් නැවත නැවතත් කාර්මික මතභේදයන්ගෙන් සනිටුහන් විය. හවුල්කරුවන් සමඟ නිතිපතා ආතතීන් ඇති කළ ස්ථාවරයක් වන, ප්රහාරක ජෙට් යානය සඳහා පැහැදිලිව හඳුනාගත් ප්රධාන කොන්ත්රාත්කරුවෙකුගේ අවශ්යතාවය එරික් ට්රැපියර් ප්රසිද්ධියේ ආරක්ෂා කළේය.
සිවිල් පැත්තෙන්, ව්යාපාරික ජෙට් යානා පරාසය උකුස්සා Falcon 6X යානය සේවයට පිවිසීමට පෙර, විශේෂයෙන් එන්ජින් ආශ්රිතව ප්රමාදයන් අත්විඳින ලද අතර, Falcon 10X යානය සංවර්ධනය කරන ලදී. Falcon ව්යාපාරය හමුදා ව්යාපාරයට වඩා ආර්ථික තත්ත්වයන්ට වඩාත් සංවේදීව පවතී.
GIMD හි සභාපති සහ කාර්මික සේවා යෝජකයින්ගේ ප්රමුඛ චරිතයකි
2025 ජනවාරි 9 වන දින, එරික් ට්රැපියර් චාල්ස් එඩෙල්ස්ටෙන් වෙනුවට සභාපති ධුරයට පත් විය. මාසෙල් ඩැසෝල්ට් කාර්මික සමූහය (GIMD)Dassault පවුලේ හිමිකාරී සමාගම, විශේෂයෙන් Dassault Aviation පාලනය කරන සහ Dassault Systèmes හි සැලකිය යුතු කොටස් හිමි සමාගමක් වන අතර, Thales හි බහුතර කොටස් හිමියා වේ. ඔහු Dassault Aviation හි ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස පවතී.
ඔහු නියෝජිත තනතුරු කිහිපයක් ද දරයි:
- 2017 මැයි මාසයේදී තේරී පත් වූ යුරෝපීය අභ්යවකාශ සහ ආරක්ෂක කර්මාන්ත සංගමයේ (ASD) සභාපති;
- 2017 ජුනි 8 වන දින තේරී පත් වූ GIFAS (ප්රංශ අභ්යවකාශ කර්මාන්ත සංගමය) හි සභාපති;
- 2021 මාර්තු සිට 2023 ජනවාරි දක්වා CIDEF (ප්රංශ ආරක්ෂක කර්මාන්ත කවුන්සිලය) හි සභාපති;
- 2021 අප්රේල් 15 වන දින තේරී පත් වූ UIMM (ලෝහ කර්මාන්ත හා වෙළඳ සංගමය) හි සභාපති.
ඔහු 2025 ජනවාරි සිට ලෙජියන් ඔෆ් ඔනර් හි අණදෙන නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර 2023 දී ගගනගාමී පදක්කම (XNUMX) ලබා ඇත.
2026 දී යුරෝපීය ආරක්ෂාව: ආයෝජකයාට එහි කාර්යභාරය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
2022 සිට යුරෝපයේ මිලිටරි අයවැය වැඩිවීම ආරක්ෂක කොටස් කොටස් වෙළඳපොලේ වඩාත්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලද තේමාවක් බවට පත් කර ඇත. මෙම සන්දර්භය තුළ, අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේ:
- ඇණවුම් පොත : එය වසර ගණනාවක් පුරා දෘශ්යතාව සපයයි, නමුත් ලාභදායීතාවය රඳා පවතින්නේ නියමිත වේලාවට ලබා දීමේ හැකියාව මත වන අතර එම නිසා උප කොන්ත්රාත් දාමය මත රඳා පවතී.
- පාලන ව්යුහය Dassault Aviation හි බහුතර හිමිකාරිත්වය GIMD සතු වන අතර එයාර්බස් සැලකිය යුතු සුළුතර කොටස් හිමියෙකු වේ. එබැවින් නොමිලේ පාවෙන ඉඩ සීමිත වන අතර එමඟින් කොටස් මිල චලනයන් වැඩි කළ හැකිය.
- අපනයන කොන්ත්රාත්තු : ඒවා බොහෝ විට අවිනිශ්චිත ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසටහනක් සමඟ, දේශපාලන තීරණ, අරමුදල් සහ සමහර විට තාක්ෂණ මාරු කිරීම් මත රඳා පවතී.
- ESG නිර්ණායක : සමහර අරමුදල් ආයුධ බැහැර කරයි, අනෙක් ඒවා 2022 සිට නැවත ඒකාබද්ධ කර ඇත. මෙය මෙම සුරැකුම්පත් සඳහා ඇති ඉල්ලුමට බලපායි.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre මත සමාලෝචන Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
නිති අසන පැණ
එරික් ට්රැපියර් ඩැසෝල්ට් ඒවියේෂන් භාරව සිටියේ කවදා සිටද?
ඔහු 2013 ජනවාරි 8 වන දින සිට Dassault Aviation හි සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස කටයුතු කර ඇත.
රෆේල් අලෙවියේදී එරික් ට්රැපියර්ගේ කාර්යභාරය කුමක්ද?
හිටපු ජාත්යන්තර කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයා වූ ඔහු, පළමු කොන්ත්රාත්තු (2015 දී ඊජිප්තුව සහ කටාර්, 2016 දී ඉන්දියාව), පසුව 2021 දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය විසින් රෆායෙල් 80 ක වාර්තාගත ඇණවුම ලබා ගැනීමට හැකි වූ අපනයන උපාය මාර්ගයට නායකත්වය දුන්නේය.
එරික් ට්රැපියර් සභාපතිත්වය දරන GIMD යනු කුමක්ද?
මාර්සෙල් ඩැසෝල්ට් කාර්මික සමූහය යනු ඩැසෝල්ට් ගුවන් සේවා පාලනය කරන පවුලේ හිමිකරු සමාගමයි. එරික් ට්රැපියර් 2025 ජනවාරි 9 වන දින එහි සභාපති ධුරයට පත්විය.
UIMM හි සභාපති එරික් ට්රැපියර් ද?
ඔව්, ඔහු 2021 අප්රේල් 15 වන දින ලෝහ කර්මාන්ත හා වෙළඳ සංගමයේ සභාපති ලෙස තේරී පත් විය.