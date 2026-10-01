ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් පසුගිය වසර තිහ තුළ ප්රංශ බලශක්ති භූ දර්ශනය වඩාත් හැඩගස්වා ඇති නායකයින්ගෙන් කෙනෙකි. 1949 අප්රේල් 1 වන දින පැරිසියේ උපත ලැබූ ඔහු, කොම්පැග්නි ඩි සූවස් කාර්මික කණ්ඩායමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට නායකත්වය දුන් අතර, 2008 දී ගෑස් ඩි ප්රංශය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම සංවිධානය කළ අතර, පසුව GDF සූවස් හි සභාපතිත්වය දැරූ අතර එය 2015 දී එන්ජි ලෙස නම් කරන ලදී. මෙම චරිතාපදානය ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය, එය සලකුණු කළ ප්රධාන තීරණ, ඔහු ඇති කළ මතභේද සහ බලශක්ති අංශය අනුගමනය කරන ආයෝජකයින් සඳහා 2026 දී ඔහුගේ උරුමය තවමත් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න නැවත සොයා ගනී.
අධ්යාපනය: ඉංජිනේරුවෙකු සහ ජ්යෙෂ්ඨ සිවිල් සේවක පැතිකඩක්
ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් ප්රංශ පරිපාලන ප්රභූ පැලැන්තියේ සාමාන්ය වෘත්තීය මාවතක් අනුගමනය කළ අතර එය ශක්තිමත් විද්යාත්මක අවධානයක් යොමු කළේය. ඔහු ඉකෝල් පොලිටෙක්නික් (1968 පන්තිය) හි හිටපු ශිෂ්යයෙකි, ඉකෝල් නැෂනල් ඩි එල්'ඒවියේෂන් සිවිලේ (1971), ඉන්ස්ටිටියුට් ඩි'එටියුඩ්ස් පොලිටික්ස් ඩි ටූලූස් (1973) සහ පසුව ඔහු 1978 දී "පියරේ මෙන්ඩස් ප්රංශය" පන්තියෙන් උපාධිය ලබා ගත් ENA හි උපාධිධාරියෙකි.
ENA (ජාතික පරිපාලන පාසල) උපාධිය ලැබීමෙන් පසු, ඔහු සිවිල් පරිපාලකයෙකු ලෙස භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ විය. 1982 සැප්තැම්බර් සිට 1984 ජූලි දක්වා, ඔහු එවකට ආර්ථික හා මුදල් අමාත්යවරයා වූ ජැක් ඩෙලෝර්ස්ගේ කාර්යාලයේ කාර්මික කටයුතු පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කළේය. බර්සි (මුදල් අමාත්යාංශය) හි මෙම අත්දැකීම ඔහුට රජය සහ විශාල සංස්ථා අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දුන් අතර, එය ඔහුගේ පසුකාලීන වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම මිල කළ නොහැකි වත්කමක් වනු ඇත.
සූවස් මූල්ය සමාගමේ සිට බෙල්ජියමේ සාමාන්ය සංගමය දක්වා
1984 දී ඔහු සූවස් මූල්ය සමාගමට ව්යාපෘති කළමනාකරුවෙකු ලෙස සම්බන්ධ විය. ඔහු ඉක්මනින්ම ඉහළ ගියේය: 1986 දී කාර්මික කටයුතු සඳහා නියෝජ්ය සාමාන්ය නියෝජිතයා, 1987 දී යුරෝපීය අයිතිවාසිකම් සමාගමේ (සූවස් අනුබද්ධිත ආයතනයක්) කළමනාකාර අධ්යක්ෂ, පසුව 1991 දී සමාගමේ නියෝජ්ය කළමනාකාර අධ්යක්ෂ. පසුව, ඔහු 1991 දී සමාගමේ කළමනාකාර අධ්යක්ෂ සහ විධායක කමිටුවේ සභාපති බවට පත්විය. බෙල්ජියමේ සාමාන්ය සංගමයයුරෝපයේ පැරණිතම කාර්මික හෝල්ඩින් සමාගම් වලින් එකක් වන අතර, එහි සංවර්ධනයට ඔහු නායකත්වය දෙයි.
මෙම බෙල්ජියම් අත්දැකීම ඉතා වැදගත් විය: සූවස් එහි විදුලිය (ඉලෙක්ට්රබෙල්), මූල්ය සහ කර්මාන්තවල කොටස් දැරීය. බෙල්ජියම අද දක්වාම සමූහයේ ක්රියාකාරකම්වල මූලික ගලක් ලෙස පවතින්නේ මන්දැයි එය පැහැදිලි කරයි, පසුව එය එන්ජි බවට පත් විය.
1995-2008: සූවස් සේවා සමූහයක් බවට පරිවර්තනය වීම
1995 දී, ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට්, කොම්පැග්නි ද සූවස් හි ප්රධානියා ලෙස වැඩ භාර ගත්තේය. ඔහුගේ උපාය මාර්ගය පැහැදිලි විය: මූල්ය සමූහ ව්යාපාරයක් ප්රධාන ව්යාපාර තුනක් කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කිරීම, ශක්තිය, ජලය සහ පිරිසිදුකමමෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔහු ලියොනයිස් ඩෙස් ඉඕක්ස් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම ආරම්භ කළේය. 1997 දී සූවස් ලියොනයිස් ඩෙස් ඉඕක්ස් නිර්මාණය කරන ලද අතර, ඔහු කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරූ අතර ලියොනයිස් හි ඓතිහාසික ප්රධානියා වූ ජෙරෝම් මොනොඩ් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරීය.
පසුව සමූහය සූවස් යන නමට නැවත පැමිණියේය. 2003 දී, එය අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පාලන ව්යුහයක් සම්මත කරගත් අතර, ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් එහි සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී බවට පත්විය. මෙම කාලය තුළ, සූවස් ක්රමයෙන් එහි මූල්ය කටයුතු අතහැර දමා උපයෝගිතා, එනම් අත්යවශ්ය සේවාවන් (විදුලිය, ගෑස්, ජලය, අපද්රව්ය) සඳහා යුරෝපීය ක්රීඩකයෙකු ලෙස ස්ථානගත විය.
2008: රාජ්ය විවාහයක් වන GDF සූවස් ඒකාබද්ධ කිරීම
2008 ජූලි මාසයේදී අවසන් කරන ලද ගැස් ද ෆ්රාන්ස් සහ සූවස් අතර ඒකාබද්ධ කිරීම ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ වඩාත්ම සංකේතාත්මක මෙහෙයුමයි. සූවස් සඳහා විදේශීය අත්පත් කර ගැනීමේ තර්ජනයක් එල්ල වී ඇති සන්දර්භය තුළ 2006 තරම් මුල් භාගයේදී නිවේදනය කරන ලද අතර, ප්රංශ රාජ්යයට ගැස් ද ෆ්රාන්ස් හි තම කොටස් පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය අවම සීමාවට වඩා අඩු කිරීමට ඉඩ සලසන නීති අවශ්ය විය. නව කණ්ඩායම, GDF Suez, ලොව ප්රමුඛතම බලශක්ති සමාගම් වලින් එකක් බවට පත්වේ. ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් 2008 ජූලි සිට 2016 මැයි දක්වා එහි ප්රධාන විධායක නිලධාරියා වූ අතර, කොටස් හුවමාරුවේ වෙන වෙනම ලැයිස්තුගත කර ඇති ජල හා අපද්රව්ය ශාඛාව වන සූවස් එන්විරොන්මන්ට් හි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.
ආයෝජකයින් සඳහා, මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම ප්රධාන කරුණක් නිරූපණය කරයි: නියාමනය කරන ලද අංශවල, සමාගමක වටිනාකම එහි කාර්මික උපාය මාර්ගය මත මෙන්ම කොටස් හිමියෙකු ලෙස රාජ්යය සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය මත ද රඳා පවතී. මෙය අද දින විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු නිර්ණායකයකි...එන්ජින් ක්රියාවඑයින් ප්රංශ රාජ්යය ප්රධාන කොටස් හිමියෙකු ලෙස පවතී.
2015: GDF Suez Engie බවට පත් වේ
2015 දී, GDF Suez එහි නම වෙනස් කර එය බවට පත් විය Engieනැවත සන්නාමකරණයට අමතරව, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, බලශක්ති සේවා සහ ගල් අඟුරු ක්රමයෙන් ඉවත් කිරීම දෙසට මාරුවීමක් සමූහය නිවේදනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම මාරුව ප්රමාද වී පැමිණෙන බව නිරීක්ෂකයින් කිහිප දෙනෙකු පැවසීය: 2020 පෙබරවාරි ලිපියක, ලී මෝඩ කණ්ඩායමේ සංක්රාන්තියට බාධා කළ "උපායමාර්ගික දෝෂ" ගැන එය සඳහන් කළ අතර, "හරිත" මාරුව සැබවින්ම ආරම්භ වී ඇත්තේ 2013 දී පමණක් බව සඳහන් කළේය.
2016 මැයි 3 වන දින, ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් සාමාන්ය කළමනාකාරිත්වය අත්හැරියේය ඉසබෙල් කොචර් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය රඳවා ගනී. 2018 දී ඔහු සභාපතිත්වය භාර දෙයි ජීන්-පියර් ක්ලැමැඩියු2021 සිට, කැතරින් මැක්ග්රෙගර් එන්ජි හි සාමාන්යාධිකාරීවරිය ලෙස කටයුතු කර ඇත.
මතභේද: වන්දි සහ අතිරේක විශ්රාම වැටුප් සැලසුම්
ඔහුගේ පරම්පරාවේ බොහෝ CAC 40 ප්රධාන විධායක නිලධාරීන් මෙන්, ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් ද විධායක වන්දි පිළිබඳ විවාදවල හදවතේ සිට ඇත:
- 2012 : ඔහුගේ මුළු වේතනය යුරෝ 3,005,079 දක්වා ළඟා වූ අතර එය 2011 ට සාපේක්ෂව සුළු අඩුවීමක් (-2,7%) වන අතර එමඟින් ඔහු CAC 40 හි 8 වන ස්ථානයට පත්විය (ආර්ථික මාධ්ය මත පදනම්ව විකිපීඩියාවෙන් ලබාගත් සංඛ්යා).
- ඔක්ටෝබ්රේ 2014 2013 මූල්ය වර්ෂය සඳහා සමූහය දැඩි පාඩු වාර්තා කරමින් සිටින අවස්ථාවක, යුරෝ මිලියන 21 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති සහ CGT විසින් ප්රසිද්ධියට පත් කරන ලද ඔහුගේ අතිරේක විශ්රාම වැටුප් මුදල මතභේදයට තුඩු දෙයි. ආයතනික පාලනය පිළිබඳ ඉහළ කමිටුව මෙම යෝජනා ක්රමය Afep-Medef කේතයට අනුකූල බව සලකයි; එවකට ආර්ථික අමාත්යවරයා වූ එමානුවෙල් මැක්රොන්, අනාගතයේදී මෙම ආකාරයේ යෝජනාවකට එරෙහිව ඡන්දය දෙන බව පෙන්වා දෙයි.
- මැයි 2016 විධායක නොවන සභාපති ධුරයට පත්වීමෙන් පසු, ඔහු එන්ජි ආයතනික පදනමට ගෙවනු ලබන තම සභාපතිවරයාගේ වැටුප (වසරකට යුරෝ 350,000) අත්හරින බව නිවේදනය කරයි.
මෙම සිදුවීම් ප්රංශ ලැයිස්තුගත සමාගම්වල පාලනයේ වෙනස්කම් වලට දායක වී ඇත: විධායක වන්දි සඳහා කොටස් හිමියන්ගේ ඡන්ද බැඳීම ("වැටුප මත කියන්න," 2016 සැපින් 2 නීතිය), සහ අතිරේක විශ්රාම වැටුප් පිළිබඳ දැඩි රෙගුලාසි. තනි කොටස් හිමියෙකු සඳහා, විශ්ව ලියාපදිංචි ලේඛනයේ "ආයතනික පාලනය" කොටස කියවීම දැන් ඕනෑම කොටස් හිමියෙකුගේ දැනුමේ කොටසකි. මූලික විශ්ලේෂණය බරපතල.
පැරිස් යුරෝප්ලේස්, FACE සහ ආර්ථික රාජ්ය තාන්ත්රිකභාවය
ඔහුගේ මෙහෙයුම් රාජකාරිවලට අමතරව, ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් සභාපතිත්වය දැරීය පැරිස් යුරෝප්ලේස්, පැරිස් නගරය මූල්ය මධ්යස්ථානයක් ලෙස ප්රවර්ධනය කරන සංගමය මෙන්ම බැහැර කිරීමට එරෙහි ක්රියාමාර්ග සඳහා පදනම (FACE) 2007 සිට 2020 දක්වා. 2015 දී ඔහු "ඉගෙනුම් තානාපති" ලෙස පත් කරන ලදී; 2016 අප්රේල් මාසයේදී, සෙගොලීන් රෝයල් විසින් COP21 හි අනුප්රාප්තිකව යුරෝපයේ කාබන් මිල පිළිබඳ මෙහෙයුමක් ඔහුට භාර දෙන ලදී.
එන්ජිගෙන් පසු, ඔහු විධායක සභාපති බවට පත්විය.අල්උලා සංවර්ධනය සඳහා වූ ප්රංශ ඒජන්සිය (අෆලුලා), මෙම උරුම ස්ථානය වටා ෆ්රැන්කෝ-සවුදි සහයෝගීතාවයට වගකිව යුතුය. 2024 පෙබරවාරි මාසයේදී, එමානුවෙල් මැක්රොන් ඔහුව ව්යාපෘතිය සඳහා ප්රංශ නියෝජිතයා ලෙස පත් කළේය. ඉන්දියාව–මැදපෙරදිග–යුරෝපීය ආර්ථික කොරිඩෝව (IMEC). ඔහු Société Générale, Siemens අධීක්ෂණ මණ්ඩලය, යුරෝපීය කර්මාන්තකරුවන්ගේ වටමේස සහ චීනයේ සහ හොංකොං හි ජාත්යන්තර උපදේශක මණ්ඩල කිහිපයක ද සේවය කර ඇත.
ඔහු ලෙජියන් ඔෆ් ඔනර් (2016) හි අණදෙන නිලධාරියෙකු වන අතර ජාතික කුසලතා අනුපිළිවෙලෙහි අණදෙන නිලධාරියෙකි.
2026 දී ඔහුගේ ගමන ආයෝජකයාට උගන්වන දේ
බලශක්ති සහ පොදු සේවාවන්හි වටිනාකම් සඳහා ආයෝජනය කරන ඕනෑම කෙනෙකුට ප්රයෝජනවත් වන යථාර්ථයන් තුනක් පිළිබඳව ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය ආලෝකය විහිදුවයි:
- විශාල ඒකාබද්ධ කිරීම් කොටස්වල ස්වභාවය වෙනස් කරයි. 1995 දී සූවස් කොටස් හිමියා මූල්ය හිමිකාරී සමාගමක් හිමිකර ගත්තේය; 2008 කොටස් හිමියා, ඒකාබද්ධ බලශක්ති සමාගමක්; සහ 2026 කොටස් හිමියා, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ කණ්ඩායමක්. ආයෝජන නිබන්ධනය සෑම අදියරකදීම සමාලෝචනය කළ යුතුය.
- ක්රියාකාරකම් බිඳ දැමීම සමහර විට වටිනාකමක් නිර්මාණය කරයි. දිගු කලක් ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් විසින් සභාපතිත්වය දරන ලද සූවස් පරිසරය, 2020-2022 දී වීඕලියාගේ අත්පත් කර ගැනීමේ ලංසුවට කේන්ද්රීය වීමට පෙර 2008 දී ප්රසිද්ධියට පත් විය. අනුගමනය කරන අයVeolia ක්රියාව ප්රංශයේ ජල හා අපද්රව්ය අංශය නැවත හැඩගැස්වූ මෙම කථාංගය ඔවුන් හොඳින් දනී.
- පාලනය මිලකට පැමිණේ. වේතනය පිළිබඳ මතභේද එංගි හි කොටස් වෙළෙඳපොළ ගමන් පථය තනිවම වෙනස් කළේ නැත, නමුත් ඒවා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණවලට කොටස් හිමියන්ගේ සහභාගීත්වය වේගවත් කළේය.
ප්රධාන යුරෝපීය බලශක්ති කොටස් වලට නිරාවරණය වීම සඳහා, බොහෝ තනි ආයෝජකයින් සුරැකුම්පත් ගිණුමක් හෝ මාර්ගගත තැරැව්කරුවෙකු සමඟ PEA (ප්රංශ කොටස් ඉතුරුම් සැලැස්මක්) භාවිතා කරයි; CFD හරහා මෙම කොටස්වල චලනයන් වෙළඳාම් කිරීමට කැමති අය සඳහා, අපගේ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් Vantage මෙම ලිපියෙන් මෙම තැරැව්කරුගේ ගාස්තු, රෙගුලාසි සහ සීමාවන් විස්තර කෙරේ (CFDs ලීවරය හේතුවෙන් පාඩු ලැබීමේ ඉහළ අවදානමක් දරයි). සෑම විටම මෙන්, මෙම ලිපිය තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක් වන අතර ආයෝජන උපදෙස් නොවේ.
ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට් ප්රධාන දිනවල
|ඇනී
|පියවරක්
|1949
|පැරිසියේ උපත (අප්රේල් 1)
|1978
|ENA උපාධිය ලබා, භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ විය.
|1982-1984
|ආර්ථික අමාත්ය ජැක් ඩෙලෝර්ස්ගේ තාක්ෂණික උපදේශක
|1984
|සූවස් මූල්ය සමාගමට සම්බන්ධ වීම
|1995
|සූවස් සමාගමේ නායකත්වය දරයි
|1997
|Suez Lyonnaise des Eaux ගේ උපත
|2008
|GDF Suez ඒකාබද්ධ කිරීම, නව සමූහයේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී
|2015
|GDF Suez Engie බවට පත්වේ
|2016
|ඉසබෙල් කොචර් ප්රධාන විධායක නිලධාරිනිය වෙයි; ඔහු සභාපති ධුරයේ රැඳී සිටියි
|2018
|ඔහුගෙන් පසු එන්ජි හි සභාපති ධුරයට ජීන්-පියරේ ක්ලැමඩියු පත් වේ.
|2024
|IMEC කොරිඩෝව සඳහා ප්රංශ නියෝජිතයා
නිති අසන පැණ
එන්ජි නිර්මාණය කිරීමේදී ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට්ගේ කාර්යභාරය කුමක්ද?
ඔහු 2008 දී ගෑස් ද ප්රංශය සහ සූවස් අතර ඒකාබද්ධයට නායකත්වය දුන් අතර, පසුව 2016 දක්වා GDF සූවස් හි ප්රධානියා විය. ඔහුගේ සභාපතිත්වය යටතේ කණ්ඩායම 2015 දී එන්ජි යන නම ලබා ගත්තේය.
එන්ජි හි ජෙරාඩ් මෙස්ට්රලට්ගෙන් පසු කවුද?
2016 මැයි මාසයේදී ඉසබෙල් කොචර් ඔහුගෙන් පසු සාමාන්යාධිකාරී ලෙසත්, 2018 දී අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස ජීන්-පියරේ ක්ලැමඩියුත් පත් විය.
ඔහුගේ රන් පැරෂුටය මතභේදයට තුඩු දුන්නේ ඇයි?
2014 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී, GDF Suez වාර්තාගත පාඩු වාර්තා කරමින් සහ පිරිවැය අඩු කිරීමේ සැලැස්මක් සකස් කරමින් සිටියදී, සඳහන් කළ අගය (€ මිලියන 21) ප්රසිද්ධ කරන ලදී. මෙම විධිවිධානය Afep-Medef කේතයට අනුකූල යැයි සලකනු ලැබුවද, එය විධායක වන්දි නියාමනය පිළිබඳ විවාදයට ඉන්ධන සැපයීය.