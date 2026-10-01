ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා ප්රධාන සංස්ථා වල ප්රධානියා ලෙස දෙවන වෘත්තීය ජීවිතය සාර්ථකව ආරම්භ කළ ප්රංශ ජ්යෙෂ්ඨ සිවිල් සේවකයින් කිහිප දෙනාගෙන් කෙනෙකි ඔහු. 1943 ඔක්තෝබර් 4 වන දින පැරිසියේ 15 වන ඇරොන්ඩිස්මන්ට් හි උපත ලැබූ ඔහු එයාර් ඉන්ටර් හි සභාපතිත්වය දැරූ අතර පසුව එයාර් ප්රංශයේ සභාපතිත්වය දැරූ අතර, 2004 දී සමාගමේ අර්ධ පුද්ගලීකරනය සහ එය KLM සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම මෙහෙයවූ අතර පසුව අරේවා හි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරීය. 2018 දී, දුම්රිය ප්රවාහනයේ අනාගතය පිළිබඳ "ස්පිනෙටා වාර්තාව" සමඟ ඔහුගේ නම ප්රවෘත්තිවල නැවත මතු විය. ඔහුගේ වෘත්තීය මාවත, ඔහුගේ ප්රධාන තීරණ සහ ගුවන් සේවා අංශයේ ආයෝජකයින් සඳහා ඒවා තවමත් අදහස් කරන දේ මෙන්න.
මූලාරම්භය සහ ගොඩනැගීම
ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා හැදී වැඩුණේ සමාජවාදයට ගැඹුරින් කැපවූ පවුලක ය. ඔහුගේ සීයා, කලා සහ මෙටියර්ස් පාසලේ ඉංජිනේරුවෙකු වූ සිරිල් ස්පිනෙටා, 1911 සිට ඇල්බි කම්කරු වීදුරු වැඩ කළමනාකරණය කළ අතර ජීන් ජවුරෙස්ට සමීප විය. ඔහුගේ මව, කෝර්සිකාහි පාසල් ගුරුවරියක වූ ඇන්ටොනෙට් බ්රිග්නෝලි සහ ඔහුගේ පියා, සිවිල් ඉංජිනේරුවෙකු වූ ඇඩ්රියන් ස්පිනෙටා, ජීන්-සිරිල් උපත ලැබූ පැරිසියේ පදිංචි වූහ.
වර්සයිල්ස් හි ලයිසී හෝචේ හි ශිෂ්යයෙකු වූ ඔහු පැරිසියේ නීති පීඨයෙන් මහජන නීතිය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ගත් අතර, විද්යා පෝ පැරිස් වෙතින් උපාධිය ලබා ගත් අතර, පසුව චාල්ස් ඩි ගෝල් පන්තියේදී ENA (ජාතික පරිපාලන පාසල) ට ඇතුළත් විය. ඔහු 1977 දක්වා සමාජවාදී පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකු විය.
ජ්යෙෂ්ඨ සිවිල් සේවකයෙකු ලෙස වෘත්තීය ජීවිතය (1969-1990)
ඔහුගේ පරිපාලන ජීවිතය පුළුල් හා විවිධාකාර වේ. ගුරු සහායකයෙකු ලෙස සේවය කිරීමෙන් පසු, ඔහු අනුප්රාප්තික ලෙස ජාතික අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ (ආයෝජන හා සැලසුම් කාර්යාලයේ ප්රධානියා, පසුව විද්යාල අධ්යක්ෂ), රාජ්ය කවුන්සිලයේ විගණකවරයෙකු ලෙස, රජයේ මහලේකම් කාර්යාලයේ සහ අග්රාමාත්යවරයාගේ තොරතුරු සේවයේ තනතුරු දැරීය.
පසුව ඔහු ප්රවාහන අංශයට සමීප වූ අතර, දෙවරක් මයිකල් ඩෙලෙබාරේගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානියා බවට පත්විය, විශේෂයෙන් දෙවැන්නා ප්රවාහන හා සමුද්රීය කටයුතු අමාත්යවරයා සහ පසුව යටිතල පහසුකම් අමාත්යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාලය තුළ. මෙම අත්දැකීම ඔහුට සිවිල් ගුවන් සේවා සහ එහි නියාමන අභියෝග පිළිබඳ සමීප දැනුමක් ලබා දුන්නේය.
එයාර් ඉන්ටර් පසුව එයාර් ප්රංශය: අගනුවර ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ විවෘත කිරීම
1990 සිට 1993 දක්වා ඔහු සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී විය.එයාර් ඉන්ටර්, ප්රංශ දේශීය ගුවන් සේවය, යුරෝපීය ගුවන් අවකාශය තරඟකාරිත්වයට විවෘත කිරීමට සූදානම් වෙමින් පැවති අවධියක. ජනාධිපති ෆ්රැන්කොයිස් මිතරන්ඩ් වෙත මෙහෙයුමක් සහ යුරෝපීය කොමිසමේ කාලයක් සේවය කිරීමෙන් පසු, ඔහු ප්රධානියා ලෙස පත් කරන ලදීගුවන් ප්රංශය 22 සැප්තැම්බර් 1997.
ඔහුගේ මාර්ග සිතියම දෙයාකාර විය: වසර ගණනාවක පාඩු වලින් ගොඩ එන සමාගමක් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ වෙළඳපොළට විවෘත කිරීම සඳහා සූදානම් වීම. 1999 දී, ඔහු නායකත්වය දුන්නේය එයාර් ප්රංශයේ අර්ධ පුද්ගලීකරනය, සමාගමේ මූලික මහජන නිකුතුව සමඟ. මෙම කාලය තුළ, එයාර් ප්රංශය 2000 දී ඩෙල්ටා, ඒරොමෙක්සිකෝ සහ කොරියානු එයාර් සමඟ ආරම්භ කරන ලද ස්කයිටීම් සන්ධානයට ද සම්බන්ධ විය.
2004: එයාර් ප්රංශය-KLM නිර්මාණය
ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ වඩාත්ම වැදගත් මෙහෙයුම වූයේ ලන්දේසි සමාගම සමඟ ඒකාබද්ධ වීමයි. KLM2004 දී නිම කරන ලද මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම, යුරෝපීය ගුවන් ප්රවාහනයේ පළමු ප්රධාන දේශසීමා ඒකාබද්ධ කිරීම විය. තෝරාගත් ව්යුහය ගුවන් සමාගම් දෙකක් සහ වෙළඳ නාම දෙකක්, මධ්යස්ථාන දෙකක් (පැරිස්-චාල්ස්-ඩි-ගෝල් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම්-ෂිපෝල්) ඒකාබද්ධව පවත්වාගෙන යනු ලබන, ප්රසිද්ධියේ වෙළඳාම් කරන ලද සමාගමක් යටතේ සංරක්ෂණය කරන ලදී. මෙම මෙහෙයුම එයාර් ප්රංශය පුද්ගලීකරනය කිරීමට ද හේතු වූ අතර, ප්රංශ රාජ්යයේ කොටස් බහුතර සීමාවට වඩා පහත වැටුණි.
ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා 2008 දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා සමූහයේ ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළ අතර, පසුව 2009 ජනවාරි 1 වන දින සිට එයාර් ෆ්රාන්ස්-කේඑල්එම් සහ එයාර් ෆ්රාන්ස් හි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයට පත් වූ අතර, පියරේ-හෙන්රි ගෝර්ජන් ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස වැඩ භාර ගත්තේය. 2011 ඔක්තෝබර් 17 වන දින, ගෝර්ජන්ගේ නික්ම යාමෙන් පසුව, ස්පිනෙටා 2013 දක්වා ප්රධාන විධායක නිලධාරියාගේ භූමිකාව නැවත ආරම්භ කළ අතර, ඇලෙක්සැන්ඩ්රේ ඩි ජුනියාක් ඔහුගෙන් පසු පත් විය.
2004 දී සංකල්පනය කරන ලද ද්විත්ව-හිස් ආකෘතිය බොහෝ විට සාකච්ඡා කර ඇත, විශේෂයෙන් 2019 දී පැරිස් සහ හේග් අතර ඇති වූ ආතතීන් අතරතුර, ලන්දේසි රාජ්යය සමාගමේ කොටස් අත්පත් කර ගත් විට. මෙම උරුමය තවමත් සමූහයේ තක්සේරුව මත බර වන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට, අපගේ විශ්ලේෂණයඑයාර් ප්රංශය-KLM කොටස් ප්රාග්ධන ව්යුහය සහ බලඇණි ගැටළු සමාලෝචනය කරයි.
අරේවා, ඇල්කැටෙල්-ලුසන්ට්, සෙන්ට්-ගොබේන්: අවශ්ය පරිපාලකයෙක්
සමාන්තරව, ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා බොහෝ පුවරු වල වාඩි වී සිටී. ඔහු මුලසුන හොබවයි අරේවා අධීක්ෂණ මණ්ඩලය 2009 අප්රේල් සිට 2013 ජුනි දක්වා, EPR ප්රතික්රියාකාරකයේ දුෂ්කරතා සහ න්යෂ්ටික කණ්ඩායමේ උපායමාර්ගය (ඉන්ධන චක්රය සඳහා ඔරානෝ බවට පත් වූ) ප්රශ්න කිරීමකින් සලකුණු වූ කාල පරිච්ඡේදයකි. ඔහු Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (2005 සිට), Unilever සහ GDF Suez හි අධ්යක්ෂවරයෙකු ලෙසද සේවය කරයි.
Saint-Gobain මණ්ඩලයේ ඔහුගේ පැමිණීම ඔහුව Jean-Louis Beffa වැනි චරිත සමඟ එක් කළේය; ද්රව්ය කණ්ඩායම ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට අපගේ පැතිකඩ පරීක්ෂා කළ හැකියසෙන්ට්-ගෝබේන් තොගය.
නඩු පැවරීමකින් තොරව වසා දැමූ නීතිමය නඩුවක්.
2006 ජූලි මාසයේදී, ගුවන් සේවා ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු වන හිටපු එයාර් ප්රංශ උප කොන්ත්රාත්කරුවෙකු ඉලක්ක කරගත් විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා අධිකරණය විසින් කැඳවන ලදී. අවසානයේ ඔහුගෙන් සහය ලත් සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙස ප්රශ්න කරන ලද අතර විධිමත් ලෙස චෝදනා එල්ල නොවීය. මෙම නඩුවේදී ඔහු සැමවිටම තම නිර්දෝෂීභාවය පවත්වා ගෙන ගොස් ඇත.
2018: දුම්රිය අනාගතය පිළිබඳ ස්පිනෙටා වාර්තාව
2018 පෙබරවාරි 15 වන දින, ඔහු "දුම්රිය ප්රවාහනයේ අනාගතය" පිළිබඳ වාර්තාවක් අගමැති එඩ්වඩ් පිලිප් වෙත ඉදිරිපත් කළේය. ඔහුගේ වඩාත්ම සාකච්ඡා කරන ලද නිර්දේශ අතර දුම්රිය සේවක තත්ත්වය යටතේ නව සේවකයින් බඳවා ගැනීමේ පුරුද්ද අවසන් කිරීම, SNCF පොදු සීමිත සමාගමක් බවට පරිවර්තනය කිරීම, දුම්රිය ජාලය තරඟකාරිත්වයට විවෘත කිරීම සඳහා සූදානම් වීම සහ ශාඛා මාර්ග ගණන අඩු කිරීම ඇතුළත් විය. දිගු වැඩ වර්ජන ව්යාපාරයකින් පසුව, 2018 දී සම්මත කරන ලද නව දුම්රිය ගිවිසුමක් සඳහා මෙම යෝජනාවලින් සමහරක් නීතියට ඇතුළත් කරන ලදී.
ඔහු 2013 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට, පාසල් සහ ව්යාපාරික ලෝකය සමීප කරවීමේ කාර්යය පැවරී ඇති ජාතික අධ්යාපන-ආර්ථික කවුන්සිලයේ සභාපතිත්වය ද දැරීය.
වෙනස
ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා යනු ලෙජියන් ඔෆ් ඔනර් සහ ජාතික කුසලතා අනුපිළිවෙලෙහි අණදෙන නිලධාරියෙකු වන අතර අධ්යයන පාම්ස් නිලධාරියෙකි. ඔහු "වසරේ කළමනාකරු" ලෙස තේරී පත් විය. ද නිව් ඉකොනොමිස්ට් 2003 දී සහ 2004 දී වෘත්තීය ගගනගාමී හා අභ්යවකාශ මාධ්යවේදීන්ගේ සංගමයෙන් Icare ත්යාගය ලබා ගත්තේය.
ඔහුගේ ගමන ආයෝජකයාට උගන්වන දේ
ගුවන් සේවා අංශය කොටස් වෙළඳපොලේ වඩාත්ම චක්රීය අංශයකි. ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටාගේ වෘත්තීය ජීවිතය මෙම සාධක කිහිපයක් නිරූපණය කරයි:
- වටිනාකම් නිර්මාණය කිරීමේ ප්රධාන මූලාශ්රය ඒකාබද්ධ කිරීමයි. එයාර් ෆ්රාන්ස්-කේඑල්එම්, පසුව අයිඒජී (බ්රිතාන්ය එයාර්වේස්-අයිබීරියා) සහ ලුෆ්තන්සා සමූහය ඒකාබද්ධ කිරීම් හරහා ගොඩනගා ඇත. වෙළඳපල ඔවුන්ගේ ජාල විධිමත් කිරීමට හැකියාව ඇති කණ්ඩායම් අගය කරයි.
- රාජ්යයේ පැවැත්ම සියල්ල වෙනස් කරයි. ප්රංශ සහ ලන්දේසි රාජ්යයන් එයාර් ෆ්රාන්ස්-කේඑල්එම් හි කොටස්කරුවන් ලෙස පවතී; මෙය 2020 වැනි අර්බුදකාරී කාලවලදී සහාය ලබා දෙන නමුත් උපායමාර්ගික නිදහස සීමා කරන අතර නැවත ප්රාග්ධනීකරණය කිරීමේදී තනුක කිරීමට හේතු විය හැක.
- සමාගම් නිෂ්පාදකයින් මත රඳා පවතී. බෙදා හැරීමේ ප්රමාදයන් සහ එන්ජින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ධාරිතාවයට බලපායි. බොහෝ ආයෝජකයින් නිෂ්පාදකයින් හරහා මෙම අංශයට නිරාවරණය වීමට කැමැත්තක් දක්වයි, අපගේ විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්නුම් කරන පරිදි...එයාර්බස් කොටස්.
Pour investir sur ces valeurs, un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne suffit ; pour trader la volatilité du secteur aérien via des CFD, notre මත සමාලෝචන Vantage détaille les conditions de ce courtier régulé (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා වැදගත් දිනවල
|ඇනී
|පියවරක්
|1943
|පැරිසියේ උපත (ඔක්තෝබර් 4)
|1990-1993
|එයාර් ඉන්ටර් හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී
|1997
|එයාර් ප්රංශයේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී තනතුරට පත් කරන ලදී (සැප්තැම්බර් 22)
|1999
|එයාර් ප්රංශය අර්ධ වශයෙන් පෞද්ගලීකරණය කිරීම සහ ලැයිස්තුගත කිරීම
|2004
|KLM සමඟ සමීප සබඳතා, එයාර් ප්රංශය-KLM හි උපත
|2009
|එයාර් ෆ්රාන්ස්-කේඑල්එම් මණ්ඩලයේ සහ අරේවා හි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති
|2011-2013
|ඔහු එයාර් ප්රංශ-කේඑල්එම් හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස නැවත රාජකාරි ආරම්භ කරයි
|2018
|දුම්රිය ප්රවාහනයේ අනාගතය පිළිබඳ වාර්තාව
නිති අසන පැණ
ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා එයාර් ප්රංශයේදී කළේ කුමක්ද?
ඔහු 1997 සිට 2008 දක්වා එයාර් ප්රංශයට නායකත්වය දුන් අතර, 1999 දී එහි අර්ධ පුද්ගලීකරනය සිදු කළ අතර 2004 දී KLM සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම සංවිධානය කළ අතර එමඟින් එයාර් ප්රංශ-KLM සමූහය බිහි විය.
ස්පිනෙටා වාර්තාව යනු කුමක්ද?
2018 පෙබරවාරි මාසයේදී රජයට ඉදිරිපත් කරන ලද දුම්රිය ප්රවාහනයේ අනාගතය පිළිබඳ වාර්තාවක්, එම වසරේම සම්මත කරන ලද SNCF ප්රතිසංස්කරණයට අනුබල දුන්නේය.
ජීන්-සිරිල් ස්පිනෙටා අරේවා සභාපතිත්වය දැරුවද?
ඔව්, ඔහු 2009 අප්රේල් සිට 2013 ජුනි දක්වා Areva හි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරීය.