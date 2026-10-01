ජීන්-ලුවී බෙෆා ඔහු 1986 සිට 2007 දක්වා දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් Saint-Gobain හි නායකත්වය දුන් අතර, 2010 දක්වා මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස සේවය කළේය. 1941 අගෝස්තු 11 වන දින නයිස් හි උපත ලැබූ, කෝප්ස් ඩෙස් මයින්ස් ඉංජිනේරු පාසලේ උපාධිධාරියෙකු වූ ඔහු, සිවිල් සේවයේ ඉහළ ස්ථරවල පුහුණුව ලත් සහ කර්මාන්තයේ උපායමාර්ගික භූමිකාව පිළිබඳව ඒත්තු ගැන්වූ ප්රමුඛ ප්රංශ ව්යාපාරික විධායකයින්ගේ පරම්පරාවක් මූර්තිමත් කරයි. Saint-Gobain ට ඔබ්බට, ඔහු තම වාර්තා සහ කාර්මික ප්රතිපත්ති පිළිබඳ පොත් හරහා මහජන විවාදයට බලපෑම් කළේය. CAC 40 කාර්මික කණ්ඩායම්වල තේරීම් අඛණ්ඩව දැනුම් දෙන වෘත්තියක් දෙස ආපසු හැරී බැලීමකි.
අධ්යාපනය: පොලිටෙක්නික්, පතල් සහ විද්යා පී.ඕ.
ඉංජිනේරුවෙකුගේ සහ ගුරුවරයෙකුගේ පුතෙකු වන ජීන් ලුවී බෙෆා, නයිස් හි ලයිසී මැසේනා හි තරඟ විභාග සඳහා සූදානම් වූ අතර...කෝල් පොලිටෙක්නික් 1960 දී ඔහු ඉංජිනේරුවෙකු බවට පත් විය පතල් බලකාය 1963 දී, ඔහු École Nationale supérieure du pétrole et des moteurs හි ද අධ්යාපනය ලැබූ අතර Institut d'études politiques de Paris (1966, ආර්ථික විද්යාව-මුල්ය අංශය) වෙතින් ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ගත්තේය.
බලශක්ති පරිපාලනයේ ආරම්භය
ඔහු ක්ලර්මන්ට්-ෆෙරන්ඩ් හි පතල් ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළ අතර, පසුව 1967 සිට 1974 දක්වා කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ ඉන්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ වූ අතර එහිදී ඔහු "පිරිපහදු කිරීමේ සහ උපයෝගීතා" සේවාවේ ප්රධානියා සහ පසුව නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ බවට පත්විය. මෙම අත්දැකීම ඔහුට බලශක්තිය සහ රාජ්යය සහ කර්මාන්තය අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ ගැඹුරු දැනුමක් ලබා දුන් අතර, එය ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරා දිවෙන තේමාවන් දෙකකි.
1974-1986: සෙන්ට්-ගෝබේන් හි නැගීම
1974 දී, ජීන්-ලුවී බෙෆා එක් විය ශාන්ත-ගොබෙන් සැලසුම් අධ්යක්ෂ ලෙස. පසුව ඔහු අධ්යක්ෂ ජනරාල් ලෙසත්, පසුව සභාපති ලෙසත් වැඩ භාර ගත්තේය. පොන්ට්-ඒ-මූසන්, වාත්තු යකඩ පයිප්ප පිළිබඳ විශේෂඥ අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන අතර, 1979 සිට 1982 දක්වා සමූහයේ "නල සහ යාන්ත්රික" ශාඛාව කළමනාකරණය කළේය. 1982 මාර්තු මාසයේදී, ශාන්ත-ගොබේන් ජනසතු කළ වර්ෂයේදී, ඔහු එහි කළමනාකාර අධ්යක්ෂවරයා බවට පත්විය.
1986 ජනවාරි මාසයේදී ඔහු රොජර් ෆෝරොක්ස් වෙනුවට පත් විය. සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරීෆ්රැන්කොයිස් මිතරන්ඩ්ගේ සභාපතිත්වය යටතේ පත් කරන ලද අතර එවකට අගමැතිව සිටි ජැක් චිරැක් විසින් තහවුරු කරන ලද ඔහු, 1986 අවසානයේ සහජීවන රජයේ පළමු ප්රධාන පෞද්ගලීකරණය වන ශාන්ත-ගොබේන් පෞද්ගලීකරණයට නායකත්වය දුන්නේය.
1986-2007: සෙන්ට්-ගොබේන් හි ප්රධානියා ලෙස වසර විස්සක් සේවය කිරීම
ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ, සෙන්ට්-ගොබේන් ගැඹුරු පරිවර්තනයකට භාජනය විය. ඓතිහාසිකව වීදුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ මෙම කණ්ඩායම, ඉදිකිරීම් ද්රව්ය හා ද්රව්ය බෙදා හැරීමේ දී එහි පැවැත්ම පුළුල් කර, බෙහෙවින් ජාත්යන්තරකරණය විය. මෙම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු වූ ප්රධාන සන්ධිස්ථාන අතරට 1990 දී ඇමරිකානු සමාගමක් වන නෝර්ටන් අත්පත් කර ගැනීම ඇතුළත් වූ අතර එමඟින් සමූහය උල්ෙල්ඛ ද්රව්යවල ලෝක ප්රමුඛයා බවට පත් වූ අතර, ඉන්පසු 2005 දී ප්ලාස්ටර්බෝඩ් පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු වන බ්රිතාන්ය සමාගමක් වන BPB අත්පත් කර ගැනීම සිදු විය.
මෙම උපායමාර්ගය මගින් සෙන්ට්-ගෝබේන් නිවාස හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේ ලොව ප්රමුඛතම විශේෂඥයෙකු බවට පත් කර ඇති අතර, ඔහුගේ අනුප්රාප්තිකයින් මෙම ස්ථාවරය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගොස් ශක්තිමත් කර ඇත. ජීන්-ලුවී බෙෆා 2007 ජුනි දක්වා ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළ අතර පසුව 2010 දක්වා මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය; පියරේ-ඇන්ඩ්රේ ද චලෙන්ඩර් ඔහුගෙන් පසු ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස පත් විය. 2021 ජූලි මාසයේ සිට, සමූහය මෙහෙයවනු ලබන්නේ බෙනොයිට් බාසින් විසිනි.
ආයෝජකයින් සඳහා, බෙෆා යටතේ සෙන්ට්-ගෝබේන් ඉතිහාසය, සියවසක් පැරණි කාර්මික සමාගමකට අනුප්රාප්තික අත්පත් කර ගැනීම් හරහා තමන්වම නැවත සොයා ගත හැකි ආකාරය පෙන්වයි. අපගේ විශ්ලේෂණයසෙන්ට්-ගෝබේන් තොගය තිරසාර ඉදිකිරීම් සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම ප්රතිසංස්කරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති එහි වත්මන් පැතිකඩ විස්තර කරයි.
වැටුප් හා ඇස්බැස්ටෝස් පිළිබඳ විවාදය
ඔහුගේ පරම්පරාවේ අනෙකුත් විධායක නිලධාරීන් මෙන්, ජීන්-ලුවී බෙෆා ද විවිධ පැතිවලින් විවේචනවලට මුහුණ දුන්නේය. 2007 දී, ඔහු ඉහළම වැටුප් ලබන ප්රංශ ප්රධාන විධායක නිලධාරීන් අතර විය, එම වසරේ මාධ්ය ශ්රේණිගත කිරීම්වලට අනුව යුරෝ මිලියන 10,2 ක ඇස්තමේන්තුගත වන්දියක් ලබා ගත්තේය. තවද, පොන්ට්-ඒ-මූසන් හි ප්රධානියා ලෙස කටයුතු කළ කාලය තුළ, සමස්ත ද්රව්ය කර්මාන්තයම පීඩාවට පත් කළ මතභේද මධ්යයේ, ඇස්බැස්ටෝස් භාවිතයට විරුද්ධවාදීන් විසින් ඔහු ඉලක්ක කරන ලදී. ඇස්බැස්ටෝස් ගැටළුව සමූහයේ ප්රතිරූපයට සහ නීතිමය ස්ථාවරයට, විශේෂයෙන් එක්සත් ජනපදයේ, කල් පවතින ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති කළේය.
කාර්මික ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ චින්තකයෙක්
ප්රංශ කර්මාන්තයේ අනාගතය පිළිබඳ බලගතු හඬක් ලෙස ජීන්-ලුවී බෙෆා තමාව ස්ථාපිත කරගෙන තිබේ:
- 2004 දී, ජැක් චිරැක් ඔහුට කාර්මික ප්රතිපත්තිය පුනර්ජීවනය කිරීමේ මෙහෙවරක් භාර දුන්නේය. 2005 ජනවාරි මාසයේ ඔහුගේ වාර්තාව, නව කාර්මික ප්රතිපත්තියක් කරා, නිර්මාණයට හේතු වියකාර්මික නවෝත්පාදන ඒජන්සිය, ඔහු 2005 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරීය;
- 2002 දී, ඔහු ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ නොබෙල් ත්යාගලාභී රොබට් සොලෝ සමඟ එක්ව ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා ශාන්ත-ගෝබේන් මධ්යස්ථානය ආරම්භ කළ අතර, එය කෝර්නොට් මධ්යස්ථානය බවට පත් වූ අතර, පසුව කෝර්නොට් පදනම (2010) බවට පත් වූ අතර, එහි ඔවුන් සම සභාපතිත්වය දරනු ලැබීය;
- ඔහු සෝයිල් සමඟ රචනා කිහිපයක් ප්රකාශයට පත් කළේය: ප්රංශය තෝරා ගත යුතුයි (2012) ප්රංශය ක්රියා කළ යුතුයි (2013) බලයට යතුරු (2015) සහ පරිවර්තනය හෝ මිය යාම: විශාල සමාගම් එදිරිව ආරම්භක ව්යාපාර (2017).
ඔහුගේ කේන්ද්රීය නිබන්ධනය: ඇමරිකා එක්සත් ජනපද-චීන යුගලයට මුහුණ දෙන විට, රටක බලය රඳා පවතින්නේ එහි අපනයන කර්මාන්තය, එහි තාක්ෂණයන්, එහි ශක්තිය සහ එහි මිලිටරි හැකියාවන් මත ය. ඔහු රාජ්යය විසින් මෙහෙයවනු ලබන සුසංයෝගී කාර්මික උපාය මාර්ගයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අතර ප්රංශයේ කාර්මිකකරණය විවේචනය කරයි. මෙම අදහස් සමහරක් සෞඛ්ය අර්බුදයෙන් පසු පුළුල් ලෙස අනුනාද වී ඇති අතර කාර්මික ස්වෛරීභාවය සහ නැවත ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳ විවාද සමඟින්.
Lazard, Engie, Le Monde: අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස දෙවන වෘත්තිය
සෙන්ට්-ගෝබෙන් පසු, ජීන්-ලුවී බෙෆා බැංකුවේ ජ්යෙෂ්ඨ උපදේශක බවට පත්විය. Lazardඔහු 2008 සිට 2015 දක්වා GDF Suez සහ පසුව Engie හි මණ්ඩලවල සේවය කළ අතර, එහිදී ඔහු නාමයෝජනා සහ වේතන කමිටුවේ සභාපතිත්වය දැරූ අතර, Siemens හි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ (2008-2013), Groupe Bruxelles Lambert හි (2001-2013) සහ Caisse des Dépôts හි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ (2014-2019) සභාපතිත්වය දැරීය. ඔහු BNP Paribas සහ Gaz de France හි අධ්යක්ෂවරයෙකු ලෙසද සේවය කළේය. ඔහු 1994 සිට සමූහයේ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකි. ලී මෝඩඔහු 2017 ඔක්තෝබර් 5 වන දින එහි සභාපති ධුරයට පත්විය.
Engie හි ඔහුගේ භූමිකාව ඔහුව ප්රධාන බලශක්ති ගැටළු වලට සමීප කරයි, විශේෂයෙන් අපගේ කරුණු පත්රිකාවේ අපි විශ්ලේෂණය කරන අංශයක්...එන්ජින් ක්රියාව.
වෙනස
ජීන්-ලුවී බෙෆා යනු ලෙජියන් ඔෆ් ඔනර් හි ග්රෑන්ඩ් ඔෆිසර් (2007), ජාතික කුසලතා අනුපිළිවෙලෙහි ග්රෑන්ඩ් ක්රොස් (2016) සහ කලා හා ලිපි අනුපිළිවෙලෙහි කමාන්ඩර් (2005) ය. ඔහු ඕඩර් ඔෆ් ද රයිසින් සන් (ජපානය) ඇතුළු විදේශීය සම්මාන රාශියක් ලබා ඇත. ඔපෙරා ලෝලියෙකු වූ ඔහු පැරිස් ජාතික ඔපෙරා ප්රවර්ධනය සඳහා වූ සංගමයේ සභාපතිත්වය දැරීය.
ඔහුගේ ගමන ආයෝජකයාට උගන්වන දේ
- කාර්මික කණ්ඩායම් අදියර කිහිපයකින් තමන්වම ප්රතිනිර්මාණය කරමින් සිටිති. සෙන්ට්-ගෝබේන් එහි නම වෙනස් නොකර එහි ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්රය වෙනස් කර ඇත: එහි වටිනාකම තේරුම් ගැනීමට ඔබ ව්යාපාර රේඛාව අනුව ආදායමේ බිඳවැටීම දෙස බැලිය යුතුය.
- ප්රධාන අත්පත් කර ගැනීම් සූදුවකි. ඒකාබද්ධ කිරීම සාර්ථක වුවහොත් ඔවුන් වටිනාකමක් නිර්මාණය කරයි, නමුත් කෙටි කාලීන ණය මත බර පටවයි.
- දේශපාලන සන්දර්භය වැදගත් වේ. ජනසතු කිරීම, පෞද්ගලීකරණය, කාර්මික ප්රතිපත්තිය: පොදු තීරණ ශාන්ත-ගොබෙන්ගේ ගමන් පථයට ප්රබල ලෙස බලපා ඇත.
Saint-Gobain සහ Engie සුදුසුකම් ලබන්නේ පීඒප්රංශ කොටස්වල දිගුකාලීන ආයෝජන සඳහා සම්මත බදු-වාසි සහිත ආයෝජන වාහනය. මෙම ලිපිය තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක් වන අතර ආයෝජන උපදෙස් නොවේ.
නිති අසන පැණ
ජීන්-ලුවී බෙෆා කොපමණ කාලයක් ශාන්ත-ගොබේන්ට නායකත්වය දුන්නාද?
ඔහු 1986 ජනවාරි සිට 2007 ජුනි දක්වා එහි සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරියා වූ අතර පසුව 2010 දක්වා මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විය.
ජීන් ලුවී බෙෆා ලියූ පොත් මොනවාද?
විශේෂයෙන්ම ප්රංශය තෝරා ගත යුතුයි (2012) ප්රංශය ක්රියා කළ යුතුයි (2013) බලයට යතුරු (2015) සහ පරිවර්තනය හෝ මිය යාම (2017), සියල්ල සෝයිල් විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.
කාර්මික නවෝත්පාදන ඒජන්සිය යනු කුමක්ද?
ප්රධාන පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන ව්යාපෘති සඳහා සහාය වීම සඳහා ඔහුගේ කාර්මික ප්රතිපත්ති වාර්තාවෙන් පසුව 2005 දී නිර්මාණය කරන ලද මහජන ආයතනයකි. ඔහු එහි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරීය.