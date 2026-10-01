පිලිප් කෲසෙට් මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරීය Vallourec2009 සිට 2020 දක්වා මැහුම් රහිත නල පිළිබඳ ප්රංශ විශේෂඥයෙකි. 1956 ඔක්තෝබර් 18 වන දින නියුලි-සර්-සේන් හි උපත ලැබූ ඔහු, ENA (ජාතික පරිපාලන පාසල) වෙතින් තම පන්තියේ ඉහළම උපාධිය ලබා, රාජ්ය කවුන්සිලයේ සේවය කළ අතර, පසුව ශාන්ත-ගොබේන් හි වසර විස්සකට වැඩි කාලයක් ගත කළේය. තෙල් උත්පාතයක උච්චතම අවස්ථාවේදී ඔහු වැලූරෙක්හි නායකත්වය භාර ගත්තේ, කණ්ඩායමේ ඉතිහාසයේ නරකම අර්බුදයකට මුහුණ දීමට පෙරය. ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය චක්රීය කොටස් සහ ණය හා සම්බන්ධ අවදානම් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පෙළපොත් නඩුවකි.
අධ්යාපනය: විද්යා Po, ENA සහ රාජ්ය කවුන්සිලය
නියුලි-සර්-සේන් හි ලයිසී පාස්චර් හි ශිෂ්යයෙකු වූ පිලිප් ක්රවුසෙට්, විද්යා පෝ පැරිස් (1976, රාජ්ය සේවා අංශය) වෙතින් උපාධිය ලබා ගත්තේය. පසුව ඔහු ඇතුළත් විය.ජාතික පරිපාලන පාසලඔහු මතුවන තැනින් ඔහුගේ පන්තියේ ඉහළම 1981 දී. ඔහු සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළේ රාජ්ය මණ්ඩලය, විගණකවරයෙකු ලෙස සහ පසුව ඉල්ලීම් පිළිබඳ ප්රවීණයෙකු ලෙස.
1983 දී ඔහු ජ්යෙෂ්ඨ සිවිල් සේවකයෙකු වූ සිල්වි හුබැක් සමඟ විවාහ විය. ඇය 2012 සිට 2015 දක්වා ජනාධිපති ෆ්රැන්කොයිස් හොලන්ඩ්ගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානියා ලෙස කටයුතු කළාය.
සෙන්ට්-ගොබේන් හි වසර විසි දෙකක් (1986-2008)
1986 දී පිලිප් කෲසෙට් එක් විය ශාන්ත-ගොබෙන්, එවකට සැලැස්මේ අධ්යක්ෂවරයා ලෙස ජීන්-ලුවී බෙෆා විසින් ප්රධානත්වය දරන ලදී. ඔහු එහි මෙහෙයුම් සහ මූල්ය යන දෙඅංශයෙන්ම විවිධ තනතුරු දැරීය:
- 1989-1992 : කොන්ඩට් කඩදාසි කම්හල්වල සාමාන්යාධිකාරී;
- 1992-1996 : ස්පාඤ්ඤය සහ පෘතුගාලය සඳහා සාමාන්ය නියෝජිතයා;
- 1996 වෙතින් : කාර්මික පිඟන් මැටි අංශයේ අධ්යක්ෂ;
- 2000 වෙතින් : මූල්ය, මිලදී ගැනීම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ භාර නියෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී, පසුව ගොඩනැගිලි බෙදාහැරීමේ අංශයේ.
මෙම වෘත්තීය මාවත ඔහුට ගෝලීය කාර්මික කණ්ඩායම්වල පුළුල් අත්දැකීම් ලබා දී ඇත: කර්මාන්තශාලා කළමනාකරණය, මූල්ය අධීක්ෂණය සහ බෙදා හැරීම. ඔහුව පුහුණු කළ සමාගම වඩා හොඳින් තේරුම් ගැනීමට, අපගේ විශ්ලේෂණය බලන්න...සෙන්ට්-ගෝබේන් තොගය.
2009: Vallourec හි තනතුරක් ලබා ගැනීම
2008 අප්රේල් මාසයේදී, පිලිප් කෲසෙට් වැලූරෙක් හි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට සම්බන්ධ විය; වසරකට පසුව, 2009ඔහු මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස පත් කරන ලදී. ඔහුගේ ධුර කාලය 2012 මාර්තු මාසයේදී වසර හතරකට දීර්ඝ කරන ලදී. ඔහු 2009 සිට වසර පහක් EDF අධ්යක්ෂවරයෙකු ලෙසද සේවය කළ අතර න්යෂ්ටික කැපවීම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ කමිටුවේ සභාපතිත්වය දැරීය.
ඒ වන විට Vallourec එහි උච්චතම අවස්ථාවෙහි සිටියේය. සමූහය ප්රධාන වශයෙන් තෙල් හා ගෑස් කැණීම් සඳහා (ඊනියා OCTG නල) භාවිතා කරන මැහුම් රහිත වානේ නල නිෂ්පාදනය කළ අතර, බලාගාර සහ කර්මාන්ත සඳහා ද භාවිතා කළේය. තෙල් මිල අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටමක පැවතීමත් සමඟ ඉල්ලුම ශක්තිමත් වූ අතර පැරිස් කොටස් වෙළඳපොලේ ප්රමුඛ කොටස් අතර කොටස් එකක් විය.
2009-2014: වර්ධනය සඳහා ආයෝජනය
මෙම කාල පරිච්ඡේදය සඳහා උපාය මාර්ගය වන්නේ ශක්තිමත් හයිඩ්රොකාබන් නිෂ්පාදන වර්ධනයක් ඇති ක්ෂේත්රවල Vallourec හි පැවැත්ම ශක්තිමත් කිරීමයි: බ්රසීලය (ජපානයේ සුමිටෝමෝ සමඟ හවුල්කාරිත්වයෙන් ඉදිකරන ලද නව වානේ කම්හලක් සහ රෝලිං කම්හලක් සමඟ), එක්සත් ජනපදය (ෂේල් ගෑස් සහ තෙල් උත්පාතය ඉල්ලුමට සහාය වන ස්ථානය) සහ මැද පෙරදිග. ඉල්ලුම ශක්තිමත්ව පවතිනු ඇතැයි යන උපකල්පනය මත පදනම්ව, මෙම ආයෝජන සමූහයේ ධාරිතාව සහ ණය වැඩි කරයි.
2010 දී, ඔහුගේ වේතනය යුරෝ මිලියන 2,73 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, එම උපායමාර්ගය ඉතා අභිලාෂකාමී ලෙස සැලකූ එවකට මාධ්යයට අනුව, සමහර කොටස් හිමියන් විසින් විවේචනය කරන ලද මුදලකි.
2014-2020: තෙල් අර්බුදය සහ කොටස් වෙළඳපොළ අපායට ඇද වැටීම
2014 දෙවන භාගයේ සිට තෙල් මිලෙහි තියුණු පහත වැටීම සියල්ල වෙනස් කළේය. තෙල් සමාගම් ඔවුන්ගේ කැණීම් ආයෝජන විශාල ලෙස අඩු කළ අතර, නල පරිමාවන් සහ මිල ගණන් පහත වැටුණි, ස්ථාවර පිරිවැය සහ ණය බරින් මිරිකී සිටි Vallourec පාඩු රැසකට මුහුණ දුන්නේය. සමූහය විශේෂයෙන් යුරෝපයේ පිරිවැය අඩු කිරීමේ සහ ධාරිතාව අඩු කිරීමේ සැලසුම් දියත් කළේය.
2016 දී, නිපොන් වානේ සහ සුමිටෝමෝ ලෝහ ඇතුළුවීම සහ පොදු කොටස් හිමියෙකු වන බීපීඅයිෆ්රාන්ස් හි සහාය ඇතිව, වැලූරෙක් විසින් යුරෝ බිලියනයක පමණ ප්රාග්ධන වැඩිවීමක් සිදු කරන ලදී. මෙම මෙහෙයුම මඟින් සමාගමට පවතින කොටස් හිමියන්ට සැලකිය යුතු ලෙස දියාරු කිරීමේ වියදමින් එහි අභියෝග ජය ගැනීමට ඉඩ සැලසුණි.
වානේ වැඩ නඩුව මගින් ද මෙම කාල පරිච්ඡේදය සනිටුහන් විය.ඇස්කොවල්, Saint-Saulve (Nord) හි, එහි Vallourec කොටස් හිමියෙකු සහ ගනුදෙනුකරුවෙකු විය. වෙබ් අඩවිය අත්පත් කර ගැනීමේ උත්සාහයන්හිදී සමූහයේ කාර්යභාරය දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක්ව ඇත, විශේෂයෙන් වාර්තා චිත්රපටයේ ඇස්කොවල්, වානේ සඳහා සටන එරික් ගුරෙට් විසිනි.
පිලිප් කෲසෙට් මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වේ 2020ඔහුගෙන් පසු එඩ්වඩ් ගිනොට් පත් විය.
ක්රවුසෙට්ගෙන් පසු: ප්රතිව්යුහගතකරණය සහ නව ආරම්භයක්
2021 දී, Vallourec ප්රධාන මූල්ය ප්රතිව්යුහගත කිරීමකට භාජනය විය: එහි ණයෙන් විශාල කොටසක් කොටස් බවට පරිවර්තනය කරන ලද අතර, ඇපලෝ අරමුදල ඇතුළු ණයහිමියන් බහුතර කොටස් හිමියන් බවට පත්විය. පවතින කොටස් හිමියන්ගේ කොටස් සැලකිය යුතු ලෙස තනුක කරන ලදී. 2022 දී පත් කරන ලද පිලිප් ගිලෙමොට්ගේ නායකත්වය යටතේ, සමූහය එහි ජර්මානු කම්හල් වසා දමා, එහි වඩාත්ම ලාභදායී ස්ථාන (බ්රසීලය, එක්සත් ජනපදය) කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කළ අතර, එහි ණය විශාල ලෙස අඩු කළේය. 2025 දී, ඇපලෝ සතුව තිබූ ආසන්න වශයෙන් 28% ක කොටස් අත්පත් කර ගැනීම ආර්සෙලර්මිට්ටාල් නිවේදනය කළේය.
කණ්ඩායමේ වත්මන් තත්ත්වය, එහි ප්රතිඵල සහ ඉදිරි දැක්ම අනුගමනය කිරීමට, අපගේ විශ්ලේෂණය බලන්නVallourec තොගය.
ආයෝජකයා සඳහා පාඩම්
පිලිප් කෲසෙට්ගේ පාලන සමයේදී වැලූරෙක්ගේ කාර්ය සාධනය පැරිස් කොටස් වෙළඳපොලේ වඩාත්ම අධ්යයනය කරන ලද උදාහරණවලින් එකකි. ප්රධාන කරුණු හතරක්:
- චක්රීය තොගයක් සම්පූර්ණ චක්රය පුරා විනිශ්චය කෙරේ. චක්රයක උච්චතම අවස්ථාවේදී වාර්තාගත ලාභ තිරසාර නොවේ. 2008 හෝ 2013 ප්රතිඵල මත පදනම්ව Vallourec වැනි කණ්ඩායමක් තක්සේරු කිරීම යනු තෙල් මිල පහත වැටිය හැකි බව අමතක කිරීමයි.
- ණය සියල්ල වැඩි කරයි. උත්පාත අවධියක දී, එය වර්ධනයට ඉන්ධන සපයයි; පසුබෑමක දී, එය පැවැත්මට තර්ජනය කරයි. පොලී, බදු, ක්ෂයවීම් සහ ක්රමක්ෂය කිරීමට පෙර ඉපැයීම් වලට ශුද්ධ ණය අනුපාතය (EBITDA) නිරීක්ෂණය කළ යුතු ප්රධාන දර්ශකයකි.
- ප්රාග්ධනය වැඩි වන අතර ණය පරිවර්තනයන් තනුක වේ. ප්රතිව්යුහගත කිරීමකදී තම කොටස් රඳවා ගන්නා කොටස් හිමියෙකුට, සමාගම නොනැසී පැවතුනද, ඔවුන්ගේ ආයෝජනයෙන් වැඩි කොටසක් අහිමි විය හැකිය.
- පාලනය වැදගත්. ප්රාග්ධනයේ පොදු කොටස් හිමියෙකු සිටින, අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් පාලනය කරනු ලබන කළමනාකරණ මණ්ඩලයක්, උපායමාර්ගික දෝෂ වලින් ආරක්ෂා නොවේ.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre මත සමාලෝචන Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
පිලිප් ක්රවුසෙට් ප්රධාන දිනවල
|ඇනී
|පියවරක්
|1956
|නියුලි-සර්-සේන් හි උපත (ඔක්තෝබර් 18)
|1981
|ENA උපාධිය ලබා, පන්තියේ ඉහළම ලකුණු ලබා; රාජ්ය කවුන්සිලයට සම්බන්ධ විය.
|1986
|සෙන්ට්-ගෝබේන් හා එක්වීම
|2000
|සෙන්ට්-ගෝබේන් හි නියෝජ්ය ප්රධාන විධායක නිලධාරී
|2008
|Vallourec හි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජික
|2009
|Vallourec මණ්ඩලයේ සභාපති; EDF හි අධ්යක්ෂ
|2012
|ජනවරම වසර හතරකට අලුත් කරන ලදී
|2016
|නිපොන් වානේ සහ බීපීඅයිෆ්රාන්ස් සමඟ ප්රාග්ධන වැඩිවීමක්
|2020
|ඔහු මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉවත් වේ.
නිති අසන පැණ
පිලිප් ක්රවුසෙට් වැලූරෙක් කළමනාකරණය කළේ කවදාද?
2008 අප්රේල් සිට එහි අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සේවය කිරීමෙන් පසු ඔහු 2009 සිට 2020 දක්වා Vallourec හි කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ සභාපතිත්වය දැරීය.
ඔහුගේ පාලන කාලය තුළ Vallourec හි කොටස් මිල පහත වැටුණේ ඇයි?
ප්රධාන වශයෙන් 2014 සිට තෙල් මිල පහත වැටීම හේතුවෙන්, කැණීම් නල සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩු වූ අතර, එහි වර්ධන ආයෝජනවලින් පසු සමූහය දැඩි ලෙස ණයගැති විය.
Vallourec ට පෙර පිලිප් කෲසෙට්ගේ වෘත්තීය මාවත කුමක්ද?
1981 දී ENA ආයතනයෙන් තම පන්තියේ ඉහළම උපාධිය ලබා ගත් ඔහු, Saint-Gobain ආයතනයේ වසර විස්සකට වැඩි කාලයක් සේවය කිරීමට පෙර රාජ්ය කවුන්සිලයේ සේවය ආරම්භ කළ අතර අවසානයේ නියෝජ්ය කළමනාකාර අධ්යක්ෂ ධුරයට පත්විය.