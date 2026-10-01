André Citroen (1878 – 1935) je jedným z najväčších mien francúzskeho priemyslu. Absolvoval École Polytechnique a síce nevynašiel automobil, ale bol jedným z prvých v Európe, ktorí ho hromadne vyrábali, predávali ako produkt pre masový trh a používali ho ako marketingový nástroj. Jeho život je tiež lekciou z ekonómie: veľkolepý priemyselný úspech financovaný rastúcim dlhom, ktorý skončil bankrotom a prevzatím spoločnosti spoločnosťou Michelin. V roku 2026 sa jeho meno opäť objavilo v správach s kampaňou za jeho pochovanie v Panteóne.
Raný život: syn imigrantov s vášňou pre technológie
André Citroën sa narodil 5. februára 1878 v Paríži na ulici Laffitte 44 v 9. obvode. Bol piatym a posledným dieťaťom Levieho Citroëna, holandského židovského obchodníka s diamantmi, ktorý sa v roku 1873 usadil v Paríži, a Amalie Kleinmannovej, pôvodom z Varšavy. Priezvisko pochádza od predka, ktorý bol obchodníkom s citrusmi v Holandsku („citroen“ znamená v holandčine citrón); bol to André, kto prijal dierezu na „e“.
Jeho detstvo poznačila tragédia: v roku 1884 spáchal jeho otec samovraždu po katastrofálnej investícii do diamantovej bane v Južnej Afrike. Ako skvelý študent na Lycée Condorcet, fascinovaný Julesom Vernom a stavbou Eiffelovej veže, André nastúpil doPolytechnický s 1898.
Rybie ozubené kolesá: zrod loga
V roku 1900 počas cesty do Poľska objavil výrobný proces ozubených kolies s drážkou v tvare V. Tieto ozubené kolesá, tichšie a schopné prenášať vysoký výkon, vyžadovali vysokú presnosť obrábania. André Citroën kúpil licenciu a vyvinul priemyselný výrobný proces s použitím ocele. V roku 1901 založil spolu s dvoma kamarátmi zo strednej školy spoločnosť na výrobu ozubených kolies v parížskej štvrti Faubourg Saint-Denis.
Tento dvojitý šíp sa neskôr stal znakom automobilovej značky: jedno z najrozpoznateľnejších log na svetovom trhu vzniklo z mechanickej súčiastky.
Mors, Amerika a objav masovej výroby
Od roku 1906 bol povolaný pomáhať výrobcovi automobilov Morse, ktorá sa vtedy nachádzala v ťažkostiach. Reorganizoval jej riadenie a sortiment produktov: výroba sa zvýšila z 300 automobilov v roku 1908 na 800 v roku 1913. V roku 1912 ho hlboko zasiahla cesta do Spojených štátov: navštívil továreň Ford a objavil výrobu na montážnej linke. Jeho ambíciou sa stalo stať sa „európskym Henrym Fordom“.
1915-1918: Továreň na mušle na Quai de Javel
V roku 1914 bol mobilizovaný ako delostrelecký dôstojník a všimol si nedostatok munície. V januári 1915 navrhol ministerstvu vojny, aby v priebehu niekoľkých mesiacov postavila továreň schopnú vyrábať 75 mm granáty nebývalým tempom. Na základe Javelský dokV Paríži postavil ultramodernú továreň, ktorá zamestnávala až 13 000 žien. Celkovo vyrobila približne 23 miliónov mušlí. Továreň bola známa aj svojimi sociálnymi službami, ktoré boli v tom čase vzácne: jedáleň, ošetrovňa a jasle.
1919: Typ A a prvé sériovo vyrábané európske auto
Hneď po prímerí továreň stratila svoje vojenské objednávky. André Citroën to predvídal: v priebehu niekoľkých mesiacov premenil areál na automobilku. V januári 1919 oznámil tlači auto za cenu 7 250 frankov, čo je zhruba polovica ceny najlacnejšieho auta na trhu. Kampaň vygenerovala za dva týždne viac ako 16 000 dopytov.
La Citroën Typ AV tom istom roku bol uvedený na trh Citroën 2CV, ktorý navrhol inžinier Jules Salomon. Bol predstavený ako prvé európske auto vyrobené vo veľkých sériách s cieľom 30 áut denne. V roku 1929 Citroën vyrobil 102 891 automobilov, čo bola takmer tretina francúzskej produkcie, a vo svojich továrňach v Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen a Grenelle zamestnával približne 32 000 pracovníkov.
Marketingový génius, ktorý predbehol svoju dobu
André Citroën pochopil skôr ako ostatní, že reklama predáva:
- 4. októbra 1922 lietadlo počas autosalónu napísalo nad Víťazný oblúk dymovými písmenami nápis „Citroën“;
- Od roku 1925 do roku 1933 sa tu nachádzal obrovský svetelný nápis vyrobený z Eiffelova veža obrovský reklamný billboard;
- Kégresseho expedície na polopásových člnoch urobili silný dojem na verejnú mienku: prechod cez Saharu (1922 – 1923), Čierna plavba v Afrike (1924), Žltá plavba v Ázii (1931);
- Taktiež inovuje v oblasti popredajných služieb: návod na obsluhu, sieť predajcov, zaručené originálne náhradné diely.
Traction Avant a bankrot v roku 1934
V roku 1933, aby zostal konkurencieschopný voči Louisovi Renaultovi, dal André Citroën v priebehu niekoľkých mesiacov prestavať továreň Javel a premenil ju na jednu z najmodernejších v Európe. Najal si inžiniera Andrého Lefebvra, ktorý navrhol... za rok. Traction Avant, predstavený 24. marca 1934. Auto je revolučné, ale spoločnosť je finančne vyčerpaná: správa Francúzskej banky zverejnená v máji 1934 uvádza straty vo výške 200 miliónov frankov.
Banky ho odmietajú naďalej podporovať a vláda nechce zasahovať. 21 décembre 1934Spoločnosť Citroën bola vložená do súdnej likvidácie. Hlavný veriteľ, MichelinPrevzal vedenie spoločnosti. V januári 1935 André Citroën predal svoje akcie; v júli ho na poste prezidenta nahradil Pierre Michelin. André Citroën zomrel 3. júla 1935 v Paríži vo veku 57 rokov.
Dedičstvo: od Michelinu po Stellantis
Značka prežila a prosperovala pod vedením spoločnosti Michelin s ikonickými modelmi ako 2CV (1948) a DS (1955). V roku 1976 Peugeot kúpil Citroën, čím vznikol koncern. PSA Peugeot CitroënV januári 2021 vznikla fúzia spoločností PSA a Fiat Chrysler Hviezdnyz ktorých Citroën je jednou zo štrnástich značiek.
V Paríži bolo Quai de Javel v roku 1958 premenované na Quai André-Citroën a bývalá továreň bola nahradená parkom Parc André-Citroën. Rodina, najmä jeho vnuk Henri-Jacques Citroën, sa už niekoľko rokov zasadzuje za jeho pochovanie v Panteóne. 26. augusta 2026 prezident Medef (Francúzskej obchodnej konfederácie) Patrick Martin verejne podporil túto kandidatúru na letnej škole organizácie.
Čo príbeh Andrého Citroëna učí investora
Trajektória Citroënu ponúka ponaučenia, ktoré sú stále relevantné pre analýzu kótovaných výrobcov automobilov:
- Hlasitosť nie je dostatočná. Citroën predával veľa, ale za veľmi nízke ceny, aby dobyl trh. Bez dostatočných marží sa rast financovaný dlhmi stal krehkým. Na akciovom trhu sa pozeráte na prevádzkovú maržu a peňažný tok, nielen na tržby.
- Automobilový priemysel je veľmi kapitálovo náročný. Prestavba továrne alebo uvedenie revolučného modelu na trh stojí nemalé sumy. Platí to aj v roku 2026 s prechodom na elektrické vozidlá, čo zaťažuje financie všetkých výrobcov.
- Finančný partner je dôležitý. Veriteľ, spoločnosť Michelin, sa stal vlastníkom. Prepojenia medzi výrobcami a dodávateľmi zostávajú úzke; naša analýzaAkcie Michelin ukazuje, ako sa výrobca pneumatík odvtedy diverzifikoval.
Ak chcete sledovať súčasného dediča značky Chevron, pozrite si náš profil naStellantis zásobya porovnať s veľkým historickým rivalom Citroënu, tým naSkladové zásoby RenaultuTieto analýzy slúžia len na informačné účely a nepredstavujú investičné poradenstvo.
André Citroën v kľúčových dátumoch
|rok
|Événement
|1878
|Narodený v Paríži (5. februára)
|1898
|Vstup na École Polytechnique
|1901
|Založenie spoločnosti s ozubeným kolesom typu rybia kosť
|1906
|Preberá vedenie v odstraňovaní následkov nákazy Mors
|1915
|Výstavba továrne na výrobu škrupín na nábreží Javel
|1919
|Uvedenie modelu Citroën Type A na trh
|1924
|Čierna plavba
|1934
|Traction Avant (marec), súdna likvidácia (21. december)
|1935
|Prevzaté spoločnosťou Michelin; zomrel 3. júla
|1976
|Zrod spoločnosti PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën sa stáva značkou Stellantis
Často kladené otázky
Prečo má logo Citroënu dva šípky?
Pripomína ozubené kolesá v tvare V (rybia kosť), ktoré André Citroën vyrábal na začiatku svojej kariéry, predtým ako sa pustil do automobilového priemyslu.
Prečo Citroën v roku 1934 skrachoval?
Spoločnosť sa značne zadlžila na financovanie svojho rastu, rekonštrukcie továrne Javel a vývoja modelu Traction Avant, pričom nízke predajné ceny obmedzovali jej ziskové marže. Banky ju odmietli podporiť a 21. decembra 1934 bola spoločnosť umiestnená do nútenej správy.
Kto dnes vlastní Citroën?
Citroën je značka skupiny Stellantis, ktorá vznikla v roku 2021 fúziou spoločností PSA a Fiat Chrysler Automobiles.