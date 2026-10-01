Eric Trappier vedie spoločnosť Dassault Aviation od januára 2013. Narodil sa 1. júna 1960, do skupiny sa pripojil vo veku 24 rokov a väčšinu svojej kariéry strávil predajom stíhačiek na export, kým sa ujal vedenia. Pod jeho vedením... rozčúlenieDlho považovaný za nepredajný mimo Francúzska, sa stal globálnym obchodným úspechom. V januári 2025 prevzal aj predsedníctvo priemyselnej skupiny Marcel Dassault (GIMD). Je to portrét diskrétneho lídra, ktorého rozhodnutia sú dôležité pre všetkých, ktorí presadzujú hodnoty obrany.
Tréning a začiatky
Éric Trappier je absolventom inžinierstva zo spoločnosti Télécom SudParis. Vojenskú službu absolvoval ako dôstojník vo francúzskom námorníctve v rokoch 1983 a 1984, potom nastúpil do Dassault Aviation v roku 1984. Teraz je záložným námorným kapitánom. Oženil sa v roku 1983 a je otcom troch detí.
Tridsať rokov v službách exportu
Jeho kariéra v spoločnosti Dassault Aviation sa takmer výlučne sústredila na medzinárodné záležitosti:
- 1984-1987 : konštrukčná kancelária a riadenie zbraňových systémov.
- 1987-1991 : medzinárodný technický manažment, zodpovedný za rokovania s Južnou Kóreou, Singapurom, Saudskou Arábiou, Čile a Nemeckom. Podieľa sa na predaji atlantického námorného hliadkového lietadla.
- 1991-1995 : zodpovedný za predaj v Ázii vrátane zmluvy Mirage s Indiou.
- 1995-2000 : zodpovedný za predaj v Spojených arabských emirátoch, kde riadi zmluvu na Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : riaditeľ pre regióny Blízkeho východu a Afriky, neskôr riaditeľ pre vojenský export.
- 2006 Medzinárodný generálny manažér.
Taktiež vyjednáva priemyselné dohody pre demonštrátor bojových dronov. neurónpod vedením spoločnosti Dassault Aviation so spoločnosťami Saab (Švédsko), Alenia (Taliansko), RUAG (Švajčiarsko), HAI (Grécko) a EADS (Španielsko). Tento európsky program slúžil ako laboratórium pre technológie stealth a autonómneho pilotovania.
2013: Najmladší generálny riaditeľ v histórii spoločnosti Dassault Aviation
Éric Trappier, kooptovaný ako riaditeľ 18. decembra 2012, bol vymenovaný za prezidenta a generálneho riaditeľa dňa Januára 8 2013nástupca Charlesa Edelstenna. Vo veku 52 rokov sa stal piatym generálnym riaditeľom spoločnosti od jej založenia v roku 1929 a najmladším v tejto pozícii.
Zdedil paradoxnú situáciu: Rafale bol technicky uznávaný, ale žiadny zahraničný zákazník si ho ešte nekúpil a lietadlo bolo podporované iba objednávkami od francúzskej vlády. Výzvou desaťročia preto bolo premeniť národný program na exportný úspech.
Hlavné predaje lietadiel Rafale pod jeho vedením
Nasledujúce desaťročie mu dalo za pravdu. Kľúčové zmluvy podpísané od roku 2015:
|rok
|Pays
|Objednať
|2015
|Egypt
|24 Rafale (prvý exportný zákazník), doplnený druhou objednávkou v roku 2021
|2015
|katar
|24 Rafale, neskôr zvýšený na 36
|2016
|Inde
|36 lietadiel Rafale pre francúzske letectvo
|2021
|Grèce
|Nové a použité lietadlá Rafale
|2021
|Croatie
|12 použitých Rafale
|2021
|Émirats Arabes Unis
|80 lietadiel Rafale, najväčšia exportná objednávka v histórii programu
|2022
|Indonézia
|42 lietadiel Rafale, v niekoľkých dávkach
|2024
|Serbie
|12 Rafale
|2025
|Inde
|26 lietadiel Rafale Marine pre indické námorníctvo
Tieto úspechy hlboko zmenili tvár spoločnosti Dassault Aviation: viacročná objednávková kniha, zvýšenie výroby a bezprecedentná viditeľnosť vo vojenskom sektore. Prospievajú aj hlavným partnerom programu, spoločnostiam Thales pre elektroniku a Safran pre motory M88. Investori, ktorí majú záujem o tento hodnotový reťazec, si môžu preštudovať naše analýzy...Akcie spoločnosti Dassault Aviation,Akcia Thales aAkcie spoločnosti Safran.
Citlivé súbory: SCAF a Falcon
Nie je to také jednoduché. Európsky program Budúci bojový letecký systém (FCAS)Projekt, ktorý sa začal s Nemeckom a Španielskom, bol poznačený opakovanými priemyselnými nezhodami ohľadom rozdelenia úloh medzi spoločnosti Dassault Aviation a Airbus. Éric Trappier verejne obhajoval potrebu jasne identifikovaného hlavného dodávateľa stíhačky, čo pravidelne vyvolávalo napätie medzi partnermi.
Z civilného hľadiska, ponuka obchodných lietadiel sokol Pred uvedením Falconu 6X do prevádzky došlo k oneskoreniam, najmä v súvislosti s motormi, a preto bol vyvinutý Falcon 10X. Divízia Falconov je naďalej citlivejšia na ekonomické podmienky ako vojenská divízia.
Prezident GIMD a popredná osobnosť priemyselných zamestnávateľov
9. januára 2025 Éric Trappier nahradil Charlesa Edelstenna na poste prezidenta Priemyselná skupina Marcela Dassaulta (GIMD)Rodinná holdingová spoločnosť Dassault, ktorá kontroluje najmä Dassault Aviation a drží významný podiel v Dassault Systèmes, je sama majoritným akcionárom spoločnosti Thales. On zostáva generálnym riaditeľom spoločnosti Dassault Aviation.
Zastáva aj niekoľko reprezentatívnych funkcií:
- Prezident Európskej asociácie leteckého a obranného priemyslu (ASD), zvolený v máji 2017;
- Prezident GIFAS (Francúzska asociácia leteckého priemyslu), zvolený 8. júna 2017;
- Prezident CIDEF (Francúzskej rady pre obranný priemysel) od marca 2021 do januára 2023;
- Prezident UIMM (Zväz hutníckeho priemyslu a remesiel), zvolený 15. apríla 2021.
Od januára 2025 je veliteľom Čestnej légie a držiteľom Medaily za aeronautiku (2023).
Európska obrana v roku 2026: prečo je jej úloha pre investora dôležitá
Od roku 2022 sa vďaka nárastu vojenských rozpočtov v Európe akcie obranných spoločností stali jednou z najsledovanejších tém na akciovom trhu. V tejto súvislosti si zaslúži pozornosť niekoľko bodov:
- Kniha objednávok Poskytuje prehľadnosť na niekoľko rokov, ale ziskovosť závisí od schopnosti dodať včas, teda od subdodávateľského reťazca.
- Štruktúra riadenia Väčšinovo vlastnenou spoločnosťou Dassault Aviation je spoločnosť GIMD, pričom Airbus je významným menšinovým akcionárom. Voľný obeh akcií je preto obmedzený, čo môže zosilniť pohyby cien akcií.
- Vývozné zmluvy : závisia od politických rozhodnutí, financovania a niekedy aj od transferu technológií, pričom harmonogram implementácie je často neistý.
- Kritériá ESG Niektoré fondy vylučujú zbrane, iné ich od roku 2022 reintegrujú. To ovplyvňuje dopyt po týchto cenných papieroch.
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Často kladené otázky
Odkedy je Eric Trappier na čele spoločnosti Dassault Aviation?
Od 8. januára 2013 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Dassault Aviation.
Aká bola úloha Erica Trappiera v predaji lietadiel Rafale?
Ako bývalý medzinárodný výkonný riaditeľ viedol exportnú stratégiu, ktorá umožnila prvé zmluvy (Egypt a Katar v roku 2015, India v roku 2016) a potom rekordnú objednávku 80 lietadiel Rafale Spojenými arabskými emirátmi v roku 2021.
Čo je GIMD, ktorému predsedá Éric Trappier?
Priemyselná skupina Marcel Dassault je rodinná holdingová spoločnosť, ktorá riadi spoločnosť Dassault Aviation. Éric Trappier sa stal jej predsedom 9. januára 2025.
Je Éric Trappier prezidentom UIMM?
Áno, 15. apríla 2021 bol zvolený za prezidenta Zväzu hutníckeho priemyslu a živností.