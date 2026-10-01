Jean-Louis Beffa Spoločnosť Saint-Gobain viedol viac ako dve desaťročia, od roku 1986 do roku 2007, predtým ako do roku 2010 pôsobil ako predseda predstavenstva. Narodil sa 11. augusta 1941 v Nice, absolvoval inžiniersku školu Corps des Mines a stelesňuje generáciu popredných francúzskych obchodných manažérov, ktorí boli vyškolení vo vyšších vrstvách štátnej správy a presvedčení o strategickej úlohe priemyslu. Okrem Saint-Gobain ovplyvňoval verejnú diskusiu aj prostredníctvom svojich správ a kníh o priemyselnej politike. Pohľad späť na kariéru, ktorá naďalej ovplyvňuje rozhodnutia 40 priemyselných skupín CAC.
Vzdelanie: Polytechnika, baníctvo a prírodné vedy
Jean-Louis Beffa, syn inžiniera a učiteľky, sa pripravoval na súťažné skúšky na Lycée Masséna v Nice a bol prijatý do...Polytechnický v roku 1960. Stal sa inžinierom Zbor baní V roku 1963 študoval aj na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs a získal diplom na Institut d'études politiques de Paris (1966, sekcia Ekonomika-Financie).
Začiatky v energetickej správe
Svoju kariéru začal ako banský inžinier v Clermont-Ferrand, potom v rokoch 1967 až 1974 nastúpil do oddelenia palív ministerstva priemyslu, kde sa stal vedúcim oddelenia „rafinácie a využitia“ a neskôr zástupcom riaditeľa. Táto skúsenosť mu poskytla hlboké znalosti o energetike a vzťahu medzi štátom a priemyslom, čo sú dve témy, ktoré sa prelínali celou jeho kariérou.
1974 – 1986: Vzostup spoločnosti Saint-Gobain
V roku 1974 sa pridal Jean-Louis Beffa Saint-Gobain ako riaditeľ plánovania. Potom prevzal funkciu generálneho riaditeľa a potom prezidenta Pont-a-Mousson, dcérskej spoločnosti špecializujúcej sa na liatinové rúry, a zároveň v rokoch 1979 až 1982 riadil pobočku skupiny „rúry a mechanika“. V marci 1982, v roku znárodnenia spoločnosti Saint-Gobain, sa stal jej generálnym riaditeľom.
V januári 1986 nahradil Rogera Faurouxa na tejto pozícii. prezident a generálny riaditeľVymenovaný za prezidenta Françoisa Mitterranda a potvrdený vtedajším premiérom Jacquesom Chiracom viedol privatizáciu spoločnosti Saint-Gobain koncom roka 1986, prvú veľkú privatizáciu kohabitačnej vlády.
1986 – 2007: Dvadsať rokov na čele spoločnosti Saint-Gobain
Pod jeho vedením prešla spoločnosť Saint-Gobain hlbokou transformáciou. Skupina, historicky zameraná na sklo, rozšírila svoju prítomnosť v oblasti stavebných materiálov a distribúcie materiálov a stala sa vysoko internacionalizovanou. Medzi kľúčové míľniky v tomto období patrila akvizícia americkej spoločnosti Norton v roku 1990, ktorá zo skupiny urobila svetového lídra v oblasti abrazív, po ktorej nasledovala akvizícia britskej spoločnosti BPB, špecialistu na sadrokartón, v roku 2005.
Vďaka tejto stratégii sa spoločnosť Saint-Gobain stala jedným z popredných svetových špecialistov na bývanie a stavebníctvo, pričom jeho nástupcovia túto pozíciu udržali a posilnili. Jean-Louis Beffa zostal generálnym riaditeľom do júna 2007, potom predsedom predstavenstva do roku 2010; na poste generálneho riaditeľa ho nahradil Pierre-André de Chalendar. Od júla 2021 skupinu vedie Benoit Bazin.
Pre investorov história spoločnosti Saint-Gobain pod vedením Beffu ukazuje, ako sa storočná priemyselná spoločnosť môže prerodiť prostredníctvom postupných akvizícií. Naša analýzaAkcie spoločnosti Saint-Gobain podrobne opisuje jeho súčasný profil, ktorý sa zameriava na udržateľnú výstavbu a energeticky úspornú rekonštrukciu.
Diskusia o platoch a azbeste
Rovnako ako iní manažéri jeho generácie, aj Jean-Louis Beffa čelil kritike na viacerých frontoch. V roku 2007 patril medzi najlepšie platených francúzskych generálnych riaditeľov s odhadovaným platom 10,2 milióna eur podľa rebríčkov tlače v danom roku. Okrem toho sa počas svojho pôsobenia na čele spoločnosti Pont-à-Mousson stal terčom kritiky odporcov používania azbestu uprostred kontroverzií, ktoré sužovali celý priemysel s materiálmi. Problém s azbestom mal trvalý negatívny vplyv na imidž a právne postavenie skupiny, najmä v Spojených štátoch.
Mysliteľ v oblasti priemyselnej politiky
Jean-Louis Beffa sa etabloval ako vplyvný hlas v otázke budúcnosti francúzskeho priemyslu:
- V roku 2004 ho Jacques Chirac poveril úlohou oživiť priemyselnú politiku. Jeho správa z januára 2005, Smerom k novej priemyselnej politike, viedli k vytvoreniuAgentúra pre priemyselné inovácie, ktorej dozornej rade predsedá od septembra 2005;
- V roku 2002 založil spolu s nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu Robertom Solowom centrum Saint-Gobain pre výskum v ekonómii, ktoré sa neskôr premenovalo na Cournotovo centrum a neskôr na Cournotovu nadáciu (2010), ktorej spolupredsedajú.
- Spolu so Seuilom publikoval niekoľko esejí: Francúzsko si musí vybrať (2012), Francúzsko musí konať (2013), Kľúče k moci (2015) et Transformácia alebo smrť: veľké korporácie verzus startupy (2017).
Jeho ústredná téza: zoči-voči duu USA a Čína spočíva sila krajiny v jej exportnom priemysle, technológiách, energii a vojenských schopnostiach. Zasadzuje sa za koherentnú priemyselnú stratégiu vedenú štátom a kritizuje deindustrializáciu Francúzska. Niektoré z týchto myšlienok rezonujú od vypuknutia zdravotnej krízy v rámci diskusií o priemyselnej suverenite a návrate do zahraničia.
Lazard, Engie, Le Monde: druhá kariéra člena predstavenstva
Po Saint-Gobain sa Jean-Louis Beffa stal hlavným poradcom banky LazardV rokoch 2008 až 2015 pôsobil v predstavenstvách spoločností GDF Suez a potom Engie, kde predsedal nominačnému a odmeňovaciemu výboru, v dozornej rade spoločnosti Siemens (2008 – 2013), v predstavenstve spoločnosti Groupe Bruxelles Lambert (2001 – 2013) a v dozornej rade spoločnosti Caisse des Dépôts (2014 – 2019). Pôsobil aj ako riaditeľ spoločností BNP Paribas a Gaz de France. Členom dozornej rady skupiny je od roku 1994. Le MondeJej prezidentom sa stal 5. októbra 2017.
Jeho úloha v spoločnosti Engie ho približuje k hlavným energetickým otázkam, sektoru, ktorý analyzujeme najmä v našom informačnom liste o...Engie akcia.
vyznamenanie
Jean-Louis Beffa je držiteľom Rádu čestnej légie (2007), Veľkého kríža Národného rádu za zásluhy (2016) a Komandéra Rádu umení a literatúry (2005). Získal množstvo zahraničných vyznamenaní vrátane Rádu vychádzajúceho slnka (Japonsko). Ako nadšenec opery predsedal združeniu na podporu Parížskej národnej opery.
Čo sa investor učí z jeho cesty
- Priemyselné skupiny sa postupne pretvárajú. Spoločnosť Saint-Gobain zmenila svoje ťažisko bez toho, aby zmenila svoj názov: na pochopenie jej hodnoty sa musíte pozrieť na rozdelenie tržieb podľa obchodných línií.
- Veľké akvizície sú hazardné hry. Ak je integrácia úspešná, vytvárajú hodnotu, ale zaťažujú krátkodobý dlh.
- Politický kontext je dôležitý. Znárodňovanie, privatizácia, priemyselná politika: verejné rozhodnutia hlboko ovplyvnili vývoj spoločnosti Saint-Gobain.
Spoločnosti Saint-Gobain a Engie majú nárok PEAŠtandardný daňovo zvýhodnený investičný nástroj pre dlhodobé investovanie do francúzskych akcií. Tento článok slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo.
Často kladené otázky
Ako dlho viedol Jean-Louis Beffa spoločnosť Saint-Gobain?
Jej prezidentom a generálnym riaditeľom bol od januára 1986 do júna 2007, potom predsedom predstavenstva do roku 2010.
Aké knihy napísal Jean-Louis Beffa?
Špeciálne Francúzsko si musí vybrať (2012), Francúzsko musí konať (2013), Kľúče k moci (2015) et Transformácia alebo smrť (2017), všetky publikované vydavateľstvom Seuil.
Čo je Agentúra pre priemyselné inovácie?
Verejný orgán vytvorený v roku 2005 na základe jeho správy o priemyselnej politike, ktorého cieľom bolo podporovať významné výskumné a inovačné projekty. Predsedal jeho dozornej rade.