Philippe Crouzet predsedal predstavenstvu VallourecFrancúzsky špecialista na bezšvíkové rúry, od roku 2009 do roku 2020. Narodil sa 18. októbra 1956 v Neuilly-sur-Seine, absolvoval Národnú školu verejnej správy (ENA) ako najlepší vo svojej triede, pracoval v Štátnej rade a potom strávil viac ako dvadsať rokov v spoločnosti Saint-Gobain. Na čelo spoločnosti Vallourec sa postavil na vrchole ropného boomu, predtým ako prekonal jednu z najhorších kríz v histórii skupiny. Jeho kariéra je učebnicovým príkladom pochopenia cyklických akcií a rizík spojených s dlhom.
Vzdelávanie: Sciences Po, ENA a Štátna rada
Philippe Crouzet, študent Lycée Pasteur v Neuilly-sur-Seine, absolvoval Sciences Po Paris (1976, sekcia verejnej služby). Následne nastúpil naNárodná škola administratívyz ktorého vychádza špička vo svojej triede v roku 1981. Svoju kariéru začal v Štátna rada, ako audítor a potom ako správca požiadaviek.
V roku 1983 sa oženil so Sylvie Hubacovou, vysokou štátnou úradníčkou, ktorá bola v rokoch 2012 až 2015 šéfkou kancelárie prezidenta Françoisa Hollanda.
Dvadsaťdva rokov v Saint-Gobain (1986 – 2008)
V roku 1986 sa pridal Philippe Crouzet Saint-Gobain, na čele ktorej vtedy stál Jean-Louis Beffa ako riaditeľ plánu. Zastával tam rôzne pozície, prevádzkové aj finančné:
- 1989-1992 generálny riaditeľ papierní Condat;
- 1992-1996 : generálny delegát pre Španielsko a Portugalsko;
- od spoločnosti 1996 riaditeľ divízie priemyselnej keramiky;
- od spoločnosti 2000 Zástupca generálneho riaditeľa zodpovedný za financie, nákup a IT, neskôr za divíziu distribúcie budov.
Táto kariérna dráha mu poskytla komplexné skúsenosti v globálnych priemyselných skupinách: riadenie tovární, finančný dohľad a distribúcia. Ak chcete lepšie pochopiť spoločnosť, ktorá ho vyškolila, pozrite si našu analýzu...Akcie spoločnosti Saint-Gobain.
2009: Nastupuje do spoločnosti Vallourec
V apríli 2008 sa Philippe Crouzet stal členom dozornej rady spoločnosti Vallourec; o rok neskôr v roku 2009Bol menovaný za predsedu predstavenstva. Jeho funkčné obdobie bolo v marci 2012 obnovené na štyri roky. Od roku 2009 tiež päť rokov pôsobil ako riaditeľ EDF a predsedal výboru monitorujúcemu záväzky v oblasti jadrovej energie.
Spoločnosť Vallourec bola vtedy na vrchole svojej slávy. Skupina vyrábala bezšvíkové oceľové rúry, ktoré sa používali predovšetkým na ťažbu ropy a plynu (tzv. OCTG rúry), ale aj pre elektrárne a priemysel. Vzhľadom na to, že ceny ropy zostali konzistentne vysoké, dopyt bol silný a akcie spoločnosti patrili medzi popredné na Parížskej burze cenných papierov.
2009 – 2014: Investovanie pre rast
Stratégiou pre toto obdobie je posilniť prítomnosť spoločnosti Vallourec v oblastiach so silným rastom produkcie uhľovodíkov: Brazília (s novou oceliarňou a valcovňou postavenou v partnerstve s japonskou spoločnosťou Sumitomo), Spojené štáty (kde boom bridlicového plynu a ropy podporuje dopyt) a Blízky východ. Tieto investície zvyšujú kapacitu a dlh skupiny na základe predpokladu, že dopyt zostane silný.
V roku 2010 sa jeho odmena odhadovala na 2,73 milióna eur, čo je suma, ktorú niektorí akcionári kritizovali, podľa vtedajšej tlače, ktorí považovali stratégiu za príliš ambicióznu.
2014 – 2020: Ropná kríza a zostup akciového trhu do pekla
Prudký pokles cien ropy od druhej polovice roka 2014 všetko zmenil. Ropné spoločnosti drasticky znížili svoje investície do vrtov, objemy ťažby a ceny potrubí prudko klesli a spoločnosť Vallourec, zaťažená fixnými nákladmi a dlhmi, utrpela sériu strát. Skupina spustila plány na znižovanie nákladov a znižovanie kapacít, najmä v Európe.
V roku 2016 spoločnosť Vallourec uskutočnila navýšenie kapitálu o približne jednu miliardu eur vstupom spoločností Nippon Steel & Sumitomo Metal a s podporou spoločnosti Bpifrance, verejného akcionára. Táto operácia umožnila spoločnosti prekonať jej výzvy, ale za cenu výrazného zriedenia podielu existujúcich akcionárov.
Toto obdobie poznačila aj kauza oceliarní.Ascoval, v Saint-Saulve (Nord), ktorej bol Vallourec akcionárom a zákazníkom. Úloha skupiny pri pokusoch o prevzatie lokality bola ostro kritizovaná, najmä v dokumentárnom filme Ascoval, boj o oceľ od Érica Guéreta.
Philippe Crouzet odchádza z predstavenstva 2020Jeho nástupcom sa stal Édouard Guinotte.
Po Crouzetovi: reštrukturalizácia a nový začiatok
V roku 2021 prešla spoločnosť Vallourec rozsiahlou finančnou reštrukturalizáciou: veľká časť jej dlhu bola prevedená na vlastné imanie a veritelia vrátane fondu Apollo sa stali majoritnými akcionármi. Podiely existujúcich akcionárov sa výrazne znížili. Pod vedením Philippa Guillemota, vymenovaného v roku 2022, skupina zatvorila svoje nemecké závody, preorientovala sa na svoje najziskovejšie lokality (Brazília, Spojené štáty) a drasticky znížila svoj dlh. V roku 2025 spoločnosť ArcelorMittal oznámila akvizíciu približne 28 % podielu spoločnosti Apollo.
Ak chcete sledovať aktuálnu situáciu skupiny, jej výsledky a výhľad, pozrite si našu analýzuAkcie spoločnosti Vallourec.
Ponaučenia pre investora
Výkonnosť spoločnosti Vallourec počas pôsobenia Philippa Crouzeta je jedným z najštudovanejších príkladov na Parížskej burze cenných papierov. Štyri kľúčové poznatky:
- Cyklická akcia sa posudzuje počas celého cyklu. Rekordné zisky na vrchole cyklu nie sú udržateľné. Oceniť skupinu ako Vallourec na základe jej výsledkov z rokov 2008 alebo 2013 znamenalo zabudnúť na to, že cena ropy by mohla klesnúť.
- Dlh všetko zosilňuje. Vo fáze boomu poháňa rast; vo fáze poklesu ohrozuje prežitie. Pomer čistého dlhu k zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je kľúčovým ukazovateľom, ktorý treba sledovať.
- Zvýšenie kapitálu a konverzie dlhu sa zrieďujú. Akcionár, ktorý si ponechá svoje akcie počas reštrukturalizácie, môže prísť o väčšinu svojej investície, a to aj v prípade, že spoločnosť prežije.
- Na riadení záleží. Predstavenstvo kontrolované dozornou radou s verejným akcionárom na kapitáli nechráni pred strategickými chybami.
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Philippe Crouzet v kľúčových dátumoch
|rok
|Krok
|1956
|Narodený v Neuilly-sur-Seine (18. októbra)
|1981
|Vyštudoval ENA ako najlepší vo svojej triede; stal sa členom Štátnej rady.
|1986
|Pripojenie sa k spoločnosti Saint-Gobain
|2000
|Zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Saint-Gobain
|2008
|Člen dozornej rady spoločnosti Vallourec
|2009
|Predseda predstavenstva spoločnosti Vallourec; riaditeľ spoločnosti EDF
|2012
|Mandát obnovený na štyri roky
|2016
|Navýšenie kapitálu so spoločnosťami Nippon Steel a Bpifrance
|2020
|Odchádza z funkcie predsedu predstavenstva
Často kladené otázky
Kedy Philippe Crouzet trénoval Vallourec?
V rokoch 2009 až 2020 predsedal predstavenstvu spoločnosti Vallourec, po tom, čo od apríla 2008 pôsobil v jej dozornej rade.
Prečo cena akcií spoločnosti Vallourec klesla počas jeho pôsobenia?
Predovšetkým kvôli prepadu cien ropy od roku 2014, ktorý znížil dopyt po vrtných rúrkach, zatiaľ čo skupina bola po svojich investíciách do rastu silne zadlžená.
Aká bola kariérna dráha Philippa Crouzeta pred Vallourecom?
V roku 1981 absolvoval ENA ako najlepší vo svojej triede, najprv pracoval v Štátnej rade a potom strávil viac ako dvadsať rokov v spoločnosti Saint-Gobain, kde sa nakoniec stal zástupcom generálneho riaditeľa.