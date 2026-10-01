André Citroen (1878–1935) je eno velikih imen francoske industrije. Diplomiral je na École Polytechnique, vendar ni izumil avtomobila, je pa bil eden prvih v Evropi, ki ga je množično proizvajal, prodajal kot izdelek za množični trg in ga uporabljal kot marketinško orodje. Njegovo življenje je tudi lekcija iz ekonomije: spektakularen industrijski uspeh, financiran z naraščajočim dolgom, ki se je končal s stečajem in prevzemom podjetja s strani Michelina. Leta 2026 se je njegovo ime ponovno pojavilo v novicah s kampanjo za njegov pokop v Panteonu.

Zgodnje življenje: sin priseljencev z navdušenjem nad tehnologijo

André Citroën se je rodil 5. februarja 1878 v Parizu na ulici Laffitte 44 v 9. okrožju. Bil je peti in zadnji otrok Levieja Citroëna, nizozemskega judovskega trgovca z diamanti, ki se je leta 1873 naselil v Parizu, in Amalije Kleinmann, ki je bila doma iz Varšave. Priimek izvira po predniku, ki je bil trgovec z agrumi na Nizozemskem ("citroen" v nizozemščini pomeni limona); André je prevzel dierezo na "e".

Njegovo otroštvo je zaznamovala tragedija: leta 1884 je njegov oče storil samomor po katastrofalni naložbi v rudnik diamantov v Južni Afriki. André je bil briljanten študent na Lycée Condorcet, ki ga je očaral Jules Verne in gradnja Eifflovega stolpa, zato je vstopil vÉcole polytechnique v 1898.

Zobniki v obliki ribje kosti: rojstvo logotipa

Leta 1900 je med potovanjem na Poljsko odkril postopek izdelave zobnikov z V-utorom. Ti zobniki, tišji in sposobni prenašati veliko moč, so zahtevali visoko natančnost obdelave. André Citroën je kupil licenco in razvil industrijski proizvodni postopek z uporabo jekla. Leta 1901 je z dvema prijateljema iz srednje šole v pariškem okrožju Faubourg Saint-Denis ustanovil podjetje za proizvodnjo zobnikov.

Ta dvojna ševronska črka je kasneje postala emblem avtomobilske znamke: eden najbolj prepoznavnih logotipov v svetovni industriji izvira iz mehanskega dela.

Mors, Amerika in odkritje množične proizvodnje

Od leta 1906 naprej je bil poklican na pomoč proizvajalcu avtomobilov Morse, ki je bilo takrat v težavah. Reorganiziral je njegovo vodstvo in ponudbo izdelkov: proizvodnja se je povečala s 300 avtomobilov leta 1908 na 800 leta 1913. Leta 1912 ga je potovanje v Združene države Amerike močno prevzelo: obiskal je Fordovo tovarno in odkril proizvodnjo po tekočem traku. Njegova ambicija je postala postati "evropski Henry Ford".

1915–1918: Tovarna školjk na Quai de Javel

Leta 1914 je bil mobiliziran kot topniški častnik in je opazil pomanjkanje streliva. Januarja 1915 je vojnemu ministrstvu predlagal gradnjo tovarne, ki bi lahko v nekaj mesecih proizvajala 75-milimetrske granate z izjemno hitrostjo. Na podlagi tega Pristanišče JavelV Parizu je zgradil ultramoderno tovarno, ki je zaposlovala do 13.000 žensk. Proizvedla je skupno približno 23 milijonov školjk. Tovarna je znana tudi po svojih socialnih storitvah, ki so bile takrat redke: kantina, ambulanta in vrtec.

1919: Tip A in prvi serijsko proizveden evropski avtomobil

Takoj po premirju je tovarna izgubila vojaška naročila. André Citroën je to predvidel: v nekaj mesecih je lokacijo preuredil v tovarno avtomobilov. Januarja 1919 je tisku napovedal avtomobil po ceni 7250 frankov, kar je približno polovica cene najcenejšega na trgu. Kampanja je v dveh tednih ustvarila več kot 16.000 povpraševanj.

La Citroën tip AIstega leta je izšel Citroën 2CV, ki ga je zasnoval inženir Jules Salomon. Predstavljen je bil kot prvi evropski avtomobil, izdelan v veliki seriji, s ciljno proizvodnjo 30 avtomobilov na dan. Leta 1929 je Citroën proizvedel 102.891 avtomobilov, kar je skoraj tretjina francoske proizvodnje, in v svojih tovarnah v Javelu, Suresnesu, Clichyju, Saint-Ouenu in Grenellu zaposloval približno 32.000 delavcev.

Trženjski genij, ki je pred svojim časom

André Citroën je pred drugimi razumel, da oglaševanje prodaja:

4. oktobra 1922 je letalo med avtomobilskim salonom z dimnimi črkami nad Slavolokom zmage napisalo "Citroën";

Od leta 1925 do 1933 je bil postavljen ogromen osvetljen napis iz ogled Eiffla velikanski oglasni pano;

velikanski oglasni pano; Kégressejeve polgosenične odprave so močno vplivale na javno mnenje: prečkanje Sahare (1922–1923), Črno križarjenje v Afriki (1924), Rumena križarka v Aziji (1931);

v Afriki (1924), v Aziji (1931); Prav tako uvaja inovacije na področju poprodajne storitve: vozniški priročnik, mreža prodajalcev, zagotovljeni originalni nadomestni deli.

Traction Avant in stečaj leta 1934

Leta 1933 je André Citroën, da bi ostal konkurenčen Louisu Renaultu, v samo nekaj mesecih obnovil tovarno Javel in jo preoblikoval v eno najsodobnejših v Evropi. Najel je inženirja Andréja Lefebvreja, ki je zasnoval ... v enem letu. Avant, predstavljen 24. marca 1934. Avtomobil je revolucionaren, vendar je podjetje finančno izčrpano: poročilo Francoske banke, objavljeno maja 1934, poroča o izgubah v višini 200 milijonov frankov.

Banke ga nočejo več podpirati, vlada pa se ne želi vmešavati. 21 décembre 1934Družba Citroën je bila v postopku sodne likvidacije. Glavni upnik, MichelinPrevzel je podjetje. Januarja 1935 je André Citroën prodal svoje delnice; julija ga je na mestu predsednika zamenjal Pierre Michelin. André Citroën je umrl 3. julija 1935 v Parizu v starosti 57 let.

Zapuščina: od Michelina do Stellantisa

Znamka je preživela in uspevala pod Michelinovo lastništvom, z ikoničnimi modeli, kot sta 2CV (1948) in DS (1955). Leta 1976 je Peugeot prevzel Citroën, s čimer je nastal koncern. PSA Peugeot CitroënJanuarja 2021 je združitev PSA in Fiat Chryslerja ustvarila stellantisod katerih je Citroën ena od štirinajstih znamk.

V Parizu so leta 1958 Quai de Javel preimenovali v Quai André-Citroën, nekdanjo tovarno pa je nadomestil park André-Citroën. Družina, zlasti njegov vnuk Henri-Jacques Citroën, se že več let zavzema za njegov pokop v Panteonu. 26. avgusta 2026 je predsednik Medefa (Francoske poslovne konfederacije) Patrick Martin na poletni šoli organizacije javno podprl to kandidaturo.

Kaj zgodba Andréja Citroëna nauči vlagatelja

Citroënova pot ponuja lekcije, ki so še vedno pomembne za analizo proizvajalcev avtomobilov, ki kotirajo na borzi:

Glasnost ni dovolj. Citroën je veliko prodal, vendar po zelo nizkih cenah, da bi osvojil trg. Brez zadostnih marž je rast, financirana z dolgom, postala krhka. Na borzi se ne upošteva le prodaje, temveč tudi operativna marža in denarni tok. Avtomobilska industrija je zelo kapitalsko intenzivna. Obnova tovarne ali lansiranje revolucionarnega modela stane precejšnje vsote. To velja tudi za leto 2026 s prehodom na električna vozila, kar obremenjuje finance vseh proizvajalcev. Finančni partner je pomemben. Michelin, upnik, je postal lastnik. Povezave med proizvajalci in dobavitelji ostajajo tesne; naša analizaMichelinova zaloga kaže, kako se je proizvajalec pnevmatik od takrat diverzificiral.

Če želite spremljati trenutnega dediča blagovne znamke chevron, si oglejte naš profil naZaloga Stellantisin za primerjavo z velikim zgodovinskim tekmecem Citroëna, tistim naZaloga RenaultaTe analize so zgolj informativne narave in ne predstavljajo investicijskega nasveta.

leto dogodek 1878 Rojen v Parizu (5. februarja) 1898 Vpis na École Polytechnique 1901 Ustanovitev podjetja za zobniško tehniko 1906 Prevzema vodilno vlogo pri okrevanju Morsa 1915 Gradnja tovarne školjk na pomolu Javel 1919 Predstavitev Citroëna tipa A 1924 Črno križarjenje 1934 Traction Avant (marec), sodna likvidacija (21. december) 1935 Prevzel Michelin; umrl 3. julija 1976 Rojstvo PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën postane blagovna znamka Stellantis

FAQ

Zakaj ima logotip Citroën dva ševrona?

Spominja na zobnike v obliki črke V (ribja kost), ki jih je André Citroën izdeloval na začetku svoje kariere, preden se je podal v avtomobilsko industrijo.

Zakaj je Citroën leta 1934 bankrotiral?

Podjetje se je znatno zadolžilo za financiranje rasti, obnove tovarne Javel in razvoja modela Traction Avant, medtem ko so nizke prodajne cene omejevale njegove dobičkonosne marže. Banke so ga zavrnile podpreti in 21. decembra 1934 je bilo podjetje v stečaju.

Kdo je danes lastnik Citroëna?

Citroën je blagovna znamka skupine Stellantis, ki je nastala leta 2021 z združitvijo podjetij PSA in Fiat Chrysler Automobiles.