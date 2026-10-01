Eric Trappier vodi Dassault Aviation od januarja 2013. Rodil se je 1. junija 1960, skupini se je pridružil pri 24 letih in večino svoje kariere preživel s prodajo lovskih letal za izvoz, preden je prevzel krmilo. Pod njegovim vodstvom je razburjenjeČeprav je dolgo veljal za neprodajnega zunaj Francije, je postal svetovno komercialni uspeh. Januarja 2025 je prevzel tudi predsedovanje industrijski skupini Marcel Dassault (GIMD). Portret diskretnega vodje, čigar odločitve so pomembne za vse, ki podpirajo obrambne vrednote.

Usposabljanje in začetki

Éric Trappier je diplomirani inženir podjetja Télécom SudParis. Vojaško službo je opravil kot častnik v francoski mornarici leta 1983 in 1984, nato pa se je pridružil Dassault Aviation leta 1984. Zdaj je rezervni mornariški kapitan. Poročil se je leta 1983 in je oče treh otrok.

Trideset let v službi izvoza

Njegova kariera pri Dassault Aviation je bila skoraj v celoti osredotočena na mednarodne zadeve:

1984-1987 : projektni biro in upravljanje orožnih sistemov.

: projektni biro in upravljanje orožnih sistemov. 1987-1991 : mednarodno tehnično vodstvo, odgovoren za pogajanja z Južno Korejo, Singapurjem, Saudovo Arabijo, Čilom in Nemčijo. Sodeluje pri prodaji atlantskega pomorske patruljne letal.

: mednarodno tehnično vodstvo, odgovoren za pogajanja z Južno Korejo, Singapurjem, Saudovo Arabijo, Čilom in Nemčijo. Sodeluje pri prodaji atlantskega pomorske patruljne letal. 1991-1995 : odgovoren za prodajo v Aziji, vključno s pogodbo Mirage z Indijo.

: odgovoren za prodajo v Aziji, vključno s pogodbo Mirage z Indijo. 1995-2000 : odgovoren za prodajo v Združenih arabskih emiratih, kjer upravlja pogodbo za Mirage 2000-9.

: odgovoren za prodajo v Združenih arabskih emiratih, kjer upravlja pogodbo za Mirage 2000-9. 2000-2005 : direktor za regije Bližnjega vzhoda in Afrike, nato direktor vojaškega izvoza.

: direktor za regije Bližnjega vzhoda in Afrike, nato direktor vojaškega izvoza. 2006 Mednarodni generalni direktor.

Prav tako se pogaja o industrijskih sporazumih za demonstratorja bojnih brezpilotnih letalnikov. nevronpod vodstvom Dassault Aviation skupaj s Saabom (Švedska), Alenio (Italija), RUAG (Švica), HAI (Grčija) in EADS (Španija). Ta evropski program je služil kot laboratorij za tehnologije prikritega letenja in avtonomnega pilotiranja.

2013: Najmlajši izvršni direktor v zgodovini Dassault Aviation

Éric Trappier, ki je bil 18. decembra 2012 kooptiran za direktorja, je bil imenovan za predsednika in izvršnega direktorja. Januar 8 2013nasledil Charlesa Edelstenneja. Pri 52 letih je postal peti izvršni direktor podjetja od njegove ustanovitve leta 1929 in najmlajši na tem položaju.

Podedoval je paradoksalno situacijo: Rafale je bil tehnično priznan, vendar ga še ni kupil noben tuji kupec, letalo pa je bilo financirano le z naročili francoske vlade. Izziv desetletja je bil torej preoblikovati nacionalni program v izvozni uspeh.

Največja prodaja letal Rafale pod njegovim vodstvom

Naslednje desetletje je dokazalo, da je imel prav. Ključne pogodbe, podpisane od leta 2015:

leto država Da 2015 Egipt 24 Rafale (prvi izvozni kupec), dopolnjeno z drugim naročilom leta 2021 2015 Katar 24 Rafale, kasneje povečano na 36 2016 Indija 36 letal Rafale za francoske zračne sile 2021 Grèce Nova in rabljena letala Rafale 2021 Croatie 12 rabljenih Rafalov 2021 ZAE 80 letal Rafale, največje izvozno naročilo v zgodovini programa 2022 Indonezija 42 letal Rafale, v več serijah 2024 Serbie 12 Poči 2025 Indija 26 letal Rafale Marine za indijsko mornarico

Ti uspehi so globoko spremenili podobo podjetja Dassault Aviation: večletna knjiga naročil, povečanje proizvodnje in izjemna prepoznavnost v vojaškem sektorju. Koristijo tudi glavnim partnerjem programa, podjetju Thales za elektroniko in podjetju Safran za motorje M88. Vlagatelji, ki jih zanima ta vrednostna veriga, si lahko ogledajo naše analize ...Delnice Dassault Aviation,Thales akcija inDelnica Safrana.

Občutljive datoteke: SCAF in Falcon

Ni vse tako preprosto. Evropski program Prihodnji bojni zračni sistem (FCAS)Projekt, ki se je začel z Nemčijo in Španijo, so zaznamovala ponavljajoča se industrijska nesoglasja glede delitve nalog med Dassault Aviation in Airbusom. Éric Trappier je javno zagovarjal potrebo po jasno določenem glavnem izvajalcu za lovsko letalo, kar je redno spodbujalo napetosti s partnerji.

Na civilni strani, ponudba poslovnih letal Falcon Pri razvoju rakete Falcon 6X je prišlo do zamud, zlasti zaradi motorjev, preden je začela obratovati, zato je bil razvit model Falcon 10X. Poslovanje s raketami Falcon ostaja bolj občutljivo na gospodarske razmere kot vojaško poslovanje.

Predsednik GIMD in vodilna osebnost med industrijskimi delodajalci

9. januarja 2025 je Éric Trappier nasledil Charlesa Edelstenneja na mestu predsednika. Industrijska skupina Marcel Dassault (GIMD)Družinska holding družba Dassault, ki nadzoruje predvsem Dassault Aviation in ima pomemben delež v Dassault Systèmes, je sama večinski delničar družbe Thales. Še vedno je izvršni direktor Dassault Aviation.

Ima tudi več predstavniških funkcij:

Predsednik Evropskega združenja letalske in obrambne industrije (ASD), izvoljen maja 2017;

Predsednik GIFAS (Francosko združenje letalske in vesoljske industrije), izvoljen 8. junija 2017;

Predsednik CIDEF-a (Francoskega sveta za obrambno industrijo) od marca 2021 do januarja 2023;

Predsednik UIMM (Zveze metalurške industrije in obrti), izvoljen 15. aprila 2021.

Od januarja 2025 je poveljnik častne legije in prejemnik medalje za aeronavtiko (2023).

Evropska obramba leta 2026: zakaj je njena vloga pomembna za vlagatelja

Zaradi povečanja vojaških proračunov v Evropi so obrambne delnice od leta 2022 ena najbolj pozorno spremljanih tem na borznem trgu. V tem kontekstu je treba opozoriti na več točk:

Knjiga naročil : zagotavlja preglednost za več let, vendar je dobičkonosnost odvisna od sposobnosti pravočasne dobave, torej od verige podizvajalcev.

: zagotavlja preglednost za več let, vendar je dobičkonosnost odvisna od sposobnosti pravočasne dobave, torej od verige podizvajalcev. Nadzorna struktura Dassault Aviation je v večinski lasti GIMD, Airbus pa je pomemben manjšinski delničar. Prosti obtok delnic je zato omejen, kar lahko okrepi nihanja cen delnic.

Dassault Aviation je v večinski lasti GIMD, Airbus pa je pomemben manjšinski delničar. Prosti obtok delnic je zato omejen, kar lahko okrepi nihanja cen delnic. Izvozne pogodbe : odvisni so od političnih odločitev, financiranja in včasih prenosa tehnologije, s pogosto negotovim časovnim načrtom izvajanja.

: odvisni so od političnih odločitev, financiranja in včasih prenosa tehnologije, s pogosto negotovim časovnim načrtom izvajanja. Merila ESG Nekateri skladi izključujejo orožje, drugi pa so ga od leta 2022 ponovno vključili. To vpliva na povpraševanje po teh vrednostnih papirjih.

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FAQ

Od kdaj je Eric Trappier vodja Dassault Aviation?

Od 8. januarja 2013 je predsednik in izvršni direktor podjetja Dassault Aviation.

Kakšna je bila vloga Erica Trappierja pri prodaji Rafala?

Kot nekdanji mednarodni generalni direktor je vodil izvozno strategijo, ki je omogočila prve pogodbe (Egipt in Katar leta 2015, Indija leta 2016), nato pa rekordno naročilo 80 letal Rafale s strani Združenih arabskih emiratov leta 2021.

Kaj je GIMD, ki mu predseduje Éric Trappier?

Industrijska skupina Marcel Dassault je družinsko holding podjetje, ki nadzoruje Dassault Aviation. Éric Trappier je postal njen predsednik 9. januarja 2025.

Je Éric Trappier predsednik UIMM?

Da, 15. aprila 2021 je bil izvoljen za predsednika Sindikata metalurške industrije in obrti.