Gérard Mestrallet je eden od vodilnih ljudi, ki so v zadnjih tridesetih letih najbolj oblikovali francosko energetsko krajino. Rodil se je 1. aprila 1949 v Parizu, vodil je preoblikovanje družbe Compagnie de Suez v industrijsko skupino, leta 2008 organiziral združitev z Gaz de France in nato predsedoval skupini GDF Suez, ki se je leta 2015 preimenovala v Engie. Ta biografija opisuje njegovo kariero, glavne odločitve, ki so jo zaznamovale, polemike, ki jih je sprožil, in kaj njegova zapuščina še vedno pomeni leta 2026 za vlagatelje, ki spremljajo energetski sektor.

Izobrazba: inženir in višji državni uslužbenec

Gérard Mestrallet je sledil tipični karierni poti francoske upravne elite z močno znanstveno usmerjenostjo. Je nekdanji študent École Polytechnique (letnik 1968), diplomant École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) in nato ENA, kjer je leta 1978 diplomiral z odliko "Pierre Mendès France".

Po diplomi na ENA (Nacionalni šoli za upravo) se je zaposlil na Ministrstvu za finance kot civilni upravitelj. Od septembra 1982 do julija 1984 je delal kot tehnični svetovalec za industrijske zadeve v uradu Jacquesa Delorsa, takratnega ministra za gospodarstvo in finance. Te izkušnje v Bercyju (ministrstvu za finance) so mu omogočile poglobljeno razumevanje odnosa med vlado in velikimi korporacijami, kar se je izkazalo za neprecenljivo v njegovi nadaljnji karieri.

Od Sueške finančne družbe do Belgijske splošne družbe

Leta 1984 se je pridružil finančni družbi Suez kot vodja projektov. Hitro je napredoval: leta 1986 je bil namestnik generalnega delegata za industrijske zadeve, leta 1987 generalni direktor družbe European Rights Company (hčerinske družbe Suez), nato pa leta 1991 namestnik generalnega direktorja družbe. Kasneje je postal generalni direktor in predsednik izvršnega odbora. Société Générale de Belgique, enega najstarejših industrijskih holdingov v Evropi, katerega razvoj vodi.

Ta belgijska izkušnja je bila ključna: Suez je imel deleže v elektroenergetskem sektorju (Electrabel), financah in industriji. To pojasnjuje, zakaj Belgija ostaja temelj dejavnosti skupine, ki je kasneje postala Engie.

1995–2008: Preoblikovanje Sueza v storitveno skupino

Leta 1995 je Gérard Mestrallet prevzel vodenje podjetja Compagnie de Suez. Njegova strategija je bila jasna: preusmeriti finančni konglomerat na tri ključne dejavnosti, energija, voda in čistočaDa bi to dosegel, je sprožil združitev z Lyonnaise des Eaux. Leta 1997 je bila ustanovljena družba Suez Lyonnaise des Eaux, katere upravni odbor je vodil on, nadzornemu svetu pa Jérôme Monod, zgodovinski vodja Lyonnaise.

Skupina se je nato vrnila k imenu Suez. Leta 2003 je sprejela strukturo upravljanja upravnega odbora, njen predsednik in izvršni direktor pa je postal Gérard Mestrallet. V tem obdobju je Suez postopoma opustil svoje finančne dejavnosti in se pozicioniral kot evropski akter na področju komunalnih storitev, torej bistvenih storitev (elektrika, plin, voda, odpadki).

2008: Združitev GDF Suez, državna poroka

Združitev Gaz de France in Sueza, ki je bila zaključena julija 2008, je najbolj simbolična operacija v njegovi karieri. Napovedana že leta 2006 v kontekstu grožnje tuje ponudbe za prevzem Sueza, je zahtevala zakonodajo, ki bi francoski državi omogočila zmanjšanje njenega deleža v Gaz de France pod minimalni prag, ki ga je morala ohraniti. Nova skupina, GDF Suez, postane eno vodilnih svetovnih energetskih podjetij. Gérard Mestrallet je bil njen izvršni direktor od julija 2008 do maja 2016, hkrati pa je ostal predsednik upravnega odbora podjetja Suez Environnement, podružnice za vodo in odpadke, ki je bila ločeno uvrščena na borzo.

Za vlagatelje ta združitev ponazarja ključno točko: v reguliranih sektorjih je vrednost podjetja odvisna tako od njegove industrijske strategije kot od odnosa z državo kot delničarjem. To je merilo, ki ga je treba upoštevati pri analizi današnjega ...Engie akcija... pri čemer francoska država ostaja glavni delničar.

2015: GDF Suez postane Engie

Leta 2015 je GDF Suez spremenil ime in postal engiePoleg preimenovanja skupina napoveduje premik k obnovljivim virom energije, energetskim storitvam in postopnemu opuščanju premoga. Vendar pa ta premik po mnenju več opazovalcev prihaja pozno: v članku iz februarja 2020 je Le Monde Skliceval se je na "strateške napake", ki so ovirale prehod skupine, in poudaril, da se je "zeleni" premik zares začel šele leta 2013.

3. maja 2016 je Gérard Mestrallet odstopil z generalnega vodstva. Isabelle Kocher in ohrani predsedovanje upravnemu odboru. Leta 2018 predsedovanje preda Jean-Pierre ClamadieuOd leta 2021 je Catherine MacGregor generalna direktorica podjetja Engie.

Polemike: odškodnine in dodatni pokojninski načrti

Kot mnogi izvršni direktorji CAC 40 svoje generacije je bil tudi Gérard Mestrallet v središču razprav o nagrajevanju vodilnih delavcev:

2012 : njegovo skupno plačilo je doseglo 3.005.079 EUR, kar je nekoliko manj (-2,7 %) v primerjavi z letom 2011, zaradi česar se je uvrstil na 8. mesto na lestvici CAC 40 (podatki so vzeti iz Wikipedije na podlagi ekonomskega tiska).

: njegovo skupno plačilo je doseglo 3.005.079 EUR, kar je nekoliko manj (-2,7 %) v primerjavi z letom 2011, zaradi česar se je uvrstil na 8. mesto na lestvici CAC 40 (podatki so vzeti iz Wikipedije na podlagi ekonomskega tiska). Oktober 2014 Znesek njegove dodatne pokojnine, ocenjen na 21 milijonov evrov in ga je objavila CGT, povzroča polemike v času, ko skupina beleži velike izgube za poslovno leto 2013. Visoki odbor za korporativno upravljanje meni, da je shema v skladu s kodeksom Afep-Medef; Emmanuel Macron, takratni minister za gospodarstvo, nakazuje, da bo država v prihodnje glasovala proti tovrstni resoluciji.

Znesek njegove dodatne pokojnine, ocenjen na 21 milijonov evrov in ga je objavila CGT, povzroča polemike v času, ko skupina beleži velike izgube za poslovno leto 2013. Visoki odbor za korporativno upravljanje meni, da je shema v skladu s kodeksom Afep-Medef; Emmanuel Macron, takratni minister za gospodarstvo, nakazuje, da bo država v prihodnje glasovala proti tovrstni resoluciji. Maja 2016 Ko je postal neizvršni predsednik, je napovedal, da se bo odpovedal svoji predsedniški plači (350.000 evrov na leto), ki jo bo prejel v korporativno fundacijo Engie.

Ti dogodki so prispevali k spremembam v upravljanju francoskih podjetij, ki kotirajo na borzi: zavezujoče glasovanje delničarjev o nadomestilih vodstva ("say on pay", zakon Sapin 2 iz leta 2016) in strožji predpisi o dodatnih pokojninah. Za posameznega delničarja je branje razdelka "korporativno upravljanje" v univerzalnem registracijskem dokumentu zdaj del vsakega pregleda korporativnega upravljanja. temeljna analiza resno.

Paris Europlace, FACE in gospodarska diplomacija

Poleg operativnih dolžnosti je Gérard Mestrallet predsedoval Pariz Europlace, združenje, ki promovira Pariz kot finančno središče, pa tudi Fundacija za ukrepanje proti izključenosti (FACE) Od leta 2007 do 2020. Leta 2015 je bil imenovan za »ambasadorja učenja«; aprila 2016 mu je Ségolène Royal zaupala misijo o ceni ogljika v Evropi, ki je sledila COP21.

Po Engieju je postal izvršni predsednikFrancoska agencija za razvoj Al-Ule (Afalula), odgovoren za francosko-saudsko sodelovanje v zvezi s tem območjem dediščine. Februarja 2024 ga je Emmanuel Macron imenoval za francoskega predstavnika pri projektu. Gospodarski koridor Indija–Bližnji vzhod–Evropa (IMEC). Bil je tudi član številnih upravnih odborov: Société Générale, nadzornega sveta Siemensa, Evropske okrogle mize industrialcev in več mednarodnih svetovalnih odborov na Kitajskem in v Hongkongu.

Je poveljnik častne legije (2016) in poveljnik nacionalnega reda za zasluge.

Kaj njegova pot nauči vlagatelja leta 2026

Kariera Gérarda Mestralleta osvetljuje tri realnosti, ki so koristne za vse, ki vlagajo v vrednote energije in javnih storitev:

Velike združitve spremenijo naravo delnice. Delničar Sueza je bil leta 1995 lastnik finančnega holdinga, delničar leta 2008 integriranega energetskega podjetja, delničar leta 2026 pa skupine, osredotočene na obnovljive vire energije in infrastrukturo. Naložbeno tezo je treba pregledati na vsaki stopnji. Razčlenitev dejavnosti včasih ustvari vrednost. Družba Suez Environnement, ki ji je dolgo predsedoval Gérard Mestrallet, je leta 2008 postala javna, preden je postala osrednja v prevzemni ponudbi Veolie v letih 2020–2022. Tisti, ki spremljajoDelnice Veolie Dobro so seznanjeni s to epizodo, ki je preoblikovala sektor vode in odpadkov v Franciji. Upravljanje ima svojo ceno. Polemike glede nagrajevanja same po sebi niso spremenile gibanja delniškega trga družbe Engie, so pa pospešile vključevanje delničarjev v odločitve upravnega odbora.

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leto Korak 1949 Rojen v Parizu (1. aprila) 1978 Diplomiral na ENA in se zaposlil na Ministrstvu za finance 1982-1984 Tehnični svetovalec Jacquesa Delorsa, ministra za gospodarstvo 1984 Pridružitev finančni družbi Suez 1995 Prevzema krmilo Sueške družbe 1997 Rojstvo Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Združitev GDF Sueza, izvršni direktor nove skupine 2015 GDF Suez postane Engie 2016 Isabelle Kocher postane izvršna direktorica; on ostaja predsednik uprave 2018 Jean-Pierre Clamadieu ga je nasledil na mestu predsednika uprave Engie. 2024 Francoski predstavnik za koridor IMEC

FAQ

Kakšna je bila vloga Gérarda Mestralleta pri nastanku Engie?

Leta 2008 je vodil združitev Gaz de France in Sueza, nato pa je do leta 2016 vodil GDF Suez. Skupina se je pod njegovim vodstvom leta 2015 preimenovala v Engie.

Kdo je nasledil Gérarda Mestralleta pri Engieju?

Isabelle Kocher ga je maja 2016 nasledila na mestu generalne direktorice, Jean-Pierre Clamadieu pa leta 2018 na mestu predsednika upravnega odbora.

Zakaj je njegovo zlato padalo povzročilo polemiko?

Oktobra 2014 je bila omenjena številka (21 milijonov evrov) objavljena, medtem ko je GDF Suez beležil rekordne izgube in pripravljal načrt za zmanjšanje stroškov. Dogovor je bil ocenjen kot skladen s kodeksom Afep-Medef, vendar je sprožil razpravo o regulaciji nadomestil vodilnim delavcem.