Jean-Cyril Spinetta Je eden redkih francoskih visokih javnih uslužbencev, ki mu je uspelo uspešno začeti drugo kariero na čelu velikih korporacij. Rodil se je 4. oktobra 1943 v 15. okrožju Pariza in več kot enajst let predsedoval Air Interju, nato Air Franceu, vodil delno privatizacijo podjetja in njegovo združitev s KLM leta 2004, preden je prevzel vodstvo nadzornega sveta Areve. Leta 2018 se je njegovo ime ponovno pojavilo v novicah s "poročilom Spinetta" o prihodnosti železniškega prometa. Tukaj je njegova karierna pot, njegove ključne odločitve in kaj te še vedno pomenijo za vlagatelje v letalskem sektorju.

Izvor in nastanek

Jean-Cyril Spinetta je odraščal v družini, ki je bila globoko predana socializmu. Njegov dedek, Cyrille Spinetta, inženir iz šole Arts et Métiers, je od leta 1911 vodil delavsko steklarstvo Albi in je bil blizu Jeanu Jaurèsu. Njegova mati, Antoinette Brignoli, učiteljica, doma iz Korzike, in oče, Adrien Spinetta, gradbeni inženir, sta se naselila v Parizu, kjer se je rodil Jean-Cyril.

Študent Lycée Hoche v Versaillesu je na Pravni fakulteti v Parizu pridobil podiplomski študij javnega prava, diplomiral na Sciences Po Paris in se nato vpisal na ENA (Nacionalno šolo za upravo) v razredu Charlesa de Gaulla. Do leta 1977 je bil član Socialistične stranke.

Kariera višjega državnega uslužbenca (1969–1990)

Njegova upravna kariera je obsežna in raznolika. Po delu kot asistent pri poučevanju je zaporedoma opravljal funkcije na Ministrstvu za nacionalno izobraževanje (vodja urada za naložbe in načrtovanje, nato direktor fakultet), v Državnem svetu kot revizor, v Generalnem sekretariatu vlade in v informacijski službi predsednika vlade.

Nato se je bolj poglobil v prometni sektor in dvakrat postal vodja kabineta Michela Delebarra, zlasti ko je bil slednji minister za promet in pomorstvo, kasneje pa minister za infrastrukturo. Te izkušnje so mu omogočile temeljito poznavanje civilnega letalstva in njegovih regulativnih izzivov.

Air Inter, nato Air France: prestrukturiranje in odprtje kapitala

Od leta 1990 do 1993 je bil predsednik in izvršni direktor podjetjaAir Inter, francoskega domačega letalskega prevoznika, v času, ko so potekale priprave na odprtje evropskega zračnega prostora za konkurenco. Po misiji pri predsedniku Françoisu Mitterrandu in delu pri Evropski komisiji je bil imenovan za vodjoAir France 22 septembra 1997.

Njegov načrt je bil dvojen: nadaljevati okrevanje podjetja, ki se je iz leta izgub izvilo iz težav, in pripraviti njegovo odprtje za trg. Leta 1999 je vodil delna privatizacija Air France, s prvo javno ponudbo delnic podjetja. V tem obdobju se je Air France pridružil tudi zavezništvu SkyTeam, ki je bilo leta 2000 ustanovljeno z Delto, Aeromexico in Korean Air.

2004: ustanovitev Air France-KLM

Najpomembnejša operacija v njegovi karieri je bila združitev z nizozemskim podjetjem. KLMZdružitev, ki je bila zaključena leta 2004, je bila prva večja čezmejna združitev v evropskem zračnem prometu. Izbrana struktura je ohranila dve letalski družbi in dve blagovni znamki z dvema vozliščema (Pariz-Charles-de-Gaulle in Amsterdam-Schiphol) v okviru skupne javne delniške družbe. Operacija je privedla tudi do privatizacije Air France, pri čemer je delež francoske države padel pod večinski prag.

Jean-Cyril Spinetta je ostal izvršni direktor skupine do 31. decembra 2008, nato pa je od 1. januarja 2009 postal predsednik upravnih odborov Air France-KLM in Air France, mesto izvršnega direktorja pa je prevzel Pierre-Henri Gourgeon. 17. oktobra 2011 je po Gourgeonovem odhodu Spinetta ponovno prevzel vlogo izvršnega direktorja do leta 2013, ko ga je nasledil Alexandre de Juniac.

Dvoglavi model, zasnovan leta 2004, je bil pogosto predmet razprav, zlasti med napetostmi med Parizom in Haagom leta 2019, ko je nizozemska država pridobila delež v podjetju. Da bi razumeli, kako ta zapuščina še vedno vpliva na vrednotenje skupine, smo v naši analiziDelnice Air France-KLM pregleda kapitalsko strukturo in vprašanja voznega parka.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: iščemo administratorja

Vzporedno je Jean-Cyril Spinetta član številnih odborov. Predseduje Nadzorni svet Areve Od aprila 2009 do junija 2013, obdobje, ki so ga zaznamovale težave z reaktorjem EPR in dvomi o strategiji jedrske skupine (ki je postala Orano za gorivni cikel). Deluje tudi kot direktor pri Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (od leta 2005), Unilever in GDF Suez.

Njegova prisotnost v upravnem odboru Saint-Gobaina ga je postavila ob bok osebnostim, kot je Jean-Louis Beffa; tisti, ki jih zanima skupina za materiale, si lahko ogledajo naš profil naDelnice Saint-Gobaina.

Sodni primer zaključen brez obtožbe.

Julija 2006 je sodišče v okviru preiskave, usmerjene proti nekdanjemu podizvajalcu Air France, specializiranemu za letalsko varnost, vabilo Jeana-Cyrila Spinetto. Na koncu je bil zaslišan kot pomoč pri priči in ni bil formalno obtožen. V tem primeru je vedno vztrajal pri svoji nedolžnosti.

2018: Poročilo Spinette o prihodnosti železnic

15. februarja 2018 je predsedniku vlade Édouardu Philippu predložil poročilo o "prihodnosti železniškega prometa". Njegova najbolj razpravljana priporočila so se nanašala na konec prakse zaposlovanja novih delavcev s statusom železniškega delavca, preoblikovanje SNCF v delniško družbo, priprave na odprtje železniškega omrežja za konkurenco in zmanjšanje števila stranskih prog. Nekateri od teh predlogov so bili vključeni v zakon za nov železniški pakt, sprejet leta 2018 po dolgotrajni stavki.

Od oktobra 2013 je predsedoval tudi Nacionalnemu svetu za izobraževanje in gospodarstvo, katerega naloga je zbližati šole in poslovni svet.

razlike

Jean-Cyril Spinetta je poveljnik častne legije in nacionalnega reda za zasluge ter častnik akademskih palm. Izbran je bil za "managerja leta" Novi ekonomist leta 2003 in leta 2004 prejel nagrado Icare, ki jo podeljuje Združenje profesionalnih novinarjev za aeronavtiko in vesolje.

Kaj se investitor nauči s svoje poti

Letalski sektor je eden najbolj cikličnih na borzi. Kariera Jean-Cyrila Spinette ponazarja več teh dejavnikov:

Konsolidacija je glavni vir ustvarjanja vrednosti. Z združitvami so nastale Air France-KLM, nato IAG (British Airways-Iberia) in skupina Lufthansa. Trg vrednoti skupine, ki so sposobne poenostaviti svoja omrežja.

Z združitvami so nastale Air France-KLM, nato IAG (British Airways-Iberia) in skupina Lufthansa. Trg vrednoti skupine, ki so sposobne poenostaviti svoja omrežja. Prisotnost države spremeni vse. Francoska in nizozemska država ostajata delničarki Air France-KLM; to zagotavlja podporo v kriznih časih, kot je bila leta 2020, vendar hkrati omejuje strateško svobodo in lahko privede do razvodenitve med dokapitalizacijami.

Francoska in nizozemska država ostajata delničarki Air France-KLM; to zagotavlja podporo v kriznih časih, kot je bila leta 2020, vendar hkrati omejuje strateško svobodo in lahko privede do razvodenitve med dokapitalizacijami. Podjetja so odvisna od proizvajalcev. Zamude pri dobavi in ​​razpoložljivost motorjev vplivajo na zmogljivost. Mnogi vlagatelji raje pridobijo izpostavljenost sektorju prek proizvajalcev, kot kaže naša analiza ...Delnice Airbusa.

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leto Korak 1943 Rojen v Parizu (4. oktobra) 1990-1993 Izvršni direktor Air Interja 1997 Imenovan za generalnega direktorja Air France (22. septembra) 1999 Delna privatizacija in kotacija Air France na borzi 2004 Tesnejše vezi s KLM, rojstvo Air France-KLM 2009 Predsednik upravnega odbora Air France-KLM in nadzornega sveta Areve 2011-2013 Ponovno prevzema dolžnosti generalnega direktorja Air France-KLM 2018 Poročilo o prihodnosti železniškega prometa

FAQ

Kaj je Jean-Cyril Spinetta počel pri Air Franceu?

Med letoma 1997 in 2008 je vodil Air France, leta 1999 izvedel delno privatizacijo in leta 2004 organiziral združitev s KLM, iz katere je nastala skupina Air France-KLM.

Kaj je Spinettovo poročilo?

Poročilo, predloženo vladi februarja 2018 o prihodnosti železniškega prometa, ki je navdihnilo reformo SNCF, sprejeto istega leta.

Je Jean-Cyril Spinetta predsedoval Arevi?

Da, nadzornemu svetu Areve je predsedoval od aprila 2009 do junija 2013.