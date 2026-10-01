Jean-Louis Beffa Saint-Gobain je vodil več kot dve desetletji, od leta 1986 do 2007, preden je bil do leta 2010 predsednik upravnega odbora. Rodil se je 11. avgusta 1941 v Nici, diplomiral je na inženirski šoli Corps des Mines in uteleša generacijo vodilnih francoskih poslovnih direktorjev, izobraženih v višjih ravneh državne uprave in prepričanih o strateški vlogi industrije. Poleg Saint-Gobaina je s svojimi poročili in knjigami o industrijski politiki vplival na javno razpravo. Pogled nazaj na kariero, ki še naprej vpliva na odločitve 40 industrijskih skupin CAC.

Izobrazba: Politehnika, rudarstvo in naravoslovje

Jean-Louis Beffa, sin inženirja in učiteljice, se je pripravljal na tekmovalne izpite na liceju Masséna v Nici in bil sprejet v ...École polytechnique leta 1960. Postal je inženir Rudniški korpus Leta 1963 je študiral tudi na École nationale supérieure du pétrole et des moteurs in diplomiral na Institut d'études politiques de Paris (1966, ekonomsko-finančni oddelek).

Začetki v upravljanju energetike

Svojo kariero je začel kot rudarski inženir v Clermont-Ferrandu, nato pa se je med letoma 1967 in 1974 pridružil oddelku za goriva ministrstva za industrijo, kjer je postal vodja službe za "rafiniranje in uporabo" in nato namestnik direktorja. Te izkušnje so mu dale poglobljeno znanje o energetiki in odnosu med državo in industrijo, dveh temah, ki sta ga spremljali skozi celotno kariero.

1974–1986: Vzpon Saint-Gobaina

Leta 1974 se je pridružil Jean-Louis Beffa Saint-Gobain kot direktor načrtovanja. Nato je prevzel mesto generalnega direktorja, nato pa predsednika Pont-a-Mousson, hčerinsko podjetje, specializirano za litoželezne cevi, hkrati pa je od leta 1979 do 1982 vodil tudi podružnico skupine "cevi in ​​mehanika". Marca 1982, v letu nacionalizacije Saint-Gobaina, je postal njegov generalni direktor.

Januarja 1986 je nasledil Rogerja Faurouxa na tem mestu. predsednik in izvršni direktorImenovan pod predsedovanjem Françoisa Mitterranda in potrjen s strani takratnega predsednika vlade Jacquesa Chiraca, je konec leta 1986 vodil privatizacijo Saint-Gobaina, prvo večjo privatizacijo kohabitacijske vlade.

1986–2007: Dvajset let na čelu podjetja Saint-Gobain

Pod njegovim vodstvom je Saint-Gobain doživel globoko preobrazbo. Skupina, ki je bila zgodovinsko osredotočena na steklo, je razširila svojo prisotnost na področju gradbenih materialov in distribucije materialov ter postala zelo internacionalizirana. Ključni mejniki v tem obdobju so bili prevzem ameriškega podjetja Norton leta 1990, s čimer je skupina postala vodilna na svetu na področju abrazivnih sredstev, nato pa je leta 2005 sledil prevzem britanskega podjetja BPB, specialista za mavčne plošče.

Zaradi te strategije je Saint-Gobain postal eden vodilnih svetovnih specialistov za stanovanjsko gradnjo in gradbeništvo, kar so njegovi nasledniki nadaljevali in okrepili. Jean-Louis Beffa je ostal izvršni direktor do junija 2007, nato pa predsednik upravnega odbora do leta 2010; na mestu izvršnega direktorja ga je nasledil Pierre-André de Chalendar. Od julija 2021 skupino vodi Benoit Bazin.

Za vlagatelje zgodovina Saint-Gobaina pod vodstvom Beffe kaže, kako se lahko stoletno industrijsko podjetje preoblikuje z zaporednimi prevzemi. Naša analizaDelnice Saint-Gobaina podrobno opisuje njegov trenutni profil, ki je osredotočen na trajnostno gradnjo in energetsko učinkovito prenovo.

Razprava o plačah in azbestu

Tako kot drugi direktorji njegove generacije se je tudi Jean-Louis Beffa soočil s kritikami na več frontah. Leta 2007 je bil med najbolje plačanimi francoskimi generalnimi direktorji, z ocenjeno plačo v višini 10,2 milijona evrov po lestvici medijev tistega leta. Poleg tega je bil med svojim vodenjem podjetja Pont-à-Mousson tarča nasprotnikov uporabe azbesta, sredi polemik, ki so pestile celotno industrijo materialov. Vprašanje azbesta je imelo trajen negativen vpliv na podobo in pravni položaj skupine, zlasti v Združenih državah.

Mislec o industrijski politiki

Jean-Louis Beffa se je uveljavil kot vpliven glas glede prihodnosti francoske industrije:

Leta 2004 mu je Jacques Chirac zaupal nalogo oživitve industrijske politike. Njegovo poročilo iz januarja 2005, Za novo industrijsko politiko, je privedlo do nastanka Agencija za industrijske inovacije , katere nadzornemu svetu predseduje od septembra 2005;

, katere nadzornemu svetu predseduje od septembra 2005; Leta 2002 je skupaj z Nobelovim nagrajencem za ekonomijo Robertom Solowom ustanovil center Saint-Gobain za raziskave v ekonomiji, ki je postal center Cournot, nato pa fundacija Cournot (2010), ki ji sopredsedujeta;

Pri Seuilu je objavil več esejev: Francija se mora odločiti (2012) Francija mora ukrepati (2013) Ključi do moči (2015) in Preobrazba ali smrt: velike korporacije proti zagonskim podjetjem (2017).

Njegova osrednja teza: soočena z dvojcem ZDA in Kitajske, moč države temelji na njeni izvozni industriji, tehnologijah, energiji in vojaških zmogljivostih. Zavzema se za skladno industrijsko strategijo, ki jo vodi država, in kritizira deindustrializacijo Francije. Nekatere od teh idej so po zdravstveni krizi močno odmevale, v razpravah o industrijski suverenosti in vračanju proizvodnje.

Lazard, Engie, Le Monde: druga kariera člana uprave

Po Saint-Gobainu je Jean-Louis Beffa postal višji svetovalec banke LazardOd leta 2008 do 2015 je bil član upravnih odborov družb GDF Suez in nato Engie, kjer je predsedoval odboru za imenovanja in prejemke, član nadzornega sveta družbe Siemens (2008–2013), član upravnega odbora družbe Groupe Bruxelles Lambert (2001–2013) in član nadzornega sveta družbe Caisse des Dépôts (2014–2019). Bil je tudi direktor družb BNP Paribas in Gaz de France. Član nadzornega sveta skupine je od leta 1994. Le MondeNjegov predsednik je postal 5. oktobra 2017.

Njegova vloga pri Engieju ga približa pomembnim energetskim vprašanjem, sektorju, ki ga posebej analiziramo v našem informativnem listu o ...Engie akcija.

razlike

Jean-Louis Beffa je veliki častnik legije časti (2007), veliki križec nacionalnega reda za zasluge (2016) in poveljnik reda umetnosti in književnosti (2005). Prejel je številna tuja odlikovanja, vključno z redom vzhajajočega sonca (Japonska). Kot operni navdušenec je predsedoval združenju za promocijo pariške nacionalne opere.

Kaj se investitor nauči s svoje poti

Industrijske skupine se preoblikujejo po fazah. Saint-Gobain je spremenil svoje težišče, ne da bi spremenil ime: za razumevanje njegove vrednosti morate pogledati razčlenitev prihodkov po poslovnih področjih.

Saint-Gobain je spremenil svoje težišče, ne da bi spremenil ime: za razumevanje njegove vrednosti morate pogledati razčlenitev prihodkov po poslovnih področjih. Velike pridobitve so igre na srečo. Če je integracija uspešna, ustvarjajo vrednost, vendar obremenjujejo kratkoročni dolg.

Če je integracija uspešna, ustvarjajo vrednost, vendar obremenjujejo kratkoročni dolg. Politični kontekst je pomemben. Nacionalizacija, privatizacija, industrijska politika: javne odločitve so močno vplivale na razvoj podjetja Saint-Gobain.

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FAQ

Kako dolgo je Jean-Louis Beffa vodil Saint-Gobain?

Bil je njen predsednik in izvršni direktor od januarja 1986 do junija 2007, nato pa predsednik upravnega odbora do leta 2010.

Katere knjige je napisal Jean-Louis Beffa?

Še posebej Francija se mora odločiti (2012) Francija mora ukrepati (2013) Ključi do moči (2015) in Preobrazi se ali umri (2017), vse objavljeno pri založbi Seuil.

Kaj je Agencija za industrijske inovacije?

Javni organ, ustanovljen leta 2005 po njegovem poročilu o industrijski politiki, namenjen podpori večjih raziskovalnih in inovacijskih projektov. Predsedoval je njegovemu nadzornemu odboru.