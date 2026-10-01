Philippe Crouzet predsedoval upravnemu odboru VallourecFrancoski specialist za brezšivne cevi, od leta 2009 do 2020. Rodil se je 18. oktobra 1956 v Neuilly-sur-Seine, diplomiral je kot najboljši v svojem letniku na ENA (Nacionalni šoli za upravo), delal je v državnem svetu in nato več kot dvajset let preživel pri Saint-Gobainu. Vodstvo podjetja Vallourec je prevzel na vrhuncu naftnega razcveta, preden se je spopadel z eno najhujših kriz v zgodovini skupine. Njegova kariera je učbeniški primer za razumevanje cikličnih delnic in tveganj, povezanih z dolgom.

Izobraževanje: Sciences Po, ENA in Državni svet

Philippe Crouzet je bil študent Lycée Pasteur v Neuilly-sur-Seine in je leta 1976 diplomiral na Sciences Po Paris (oddelek za javne službe). Nato je vstopil vNacionalna šola za upravoiz katerega izhaja najboljši v svojem razredu leta 1981. Svojo kariero je začel pri Državni odbor, kot revizor in nato kot mojster zahtev.

Leta 1983 se je poročil s Sylvie Hubac, visoko državno uslužbenko, ki je bila med letoma 2012 in 2015 vodja kabineta predsednika Françoisa Hollanda.

Dvaindvajset let pri Saint-Gobainu (1986–2008)

Leta 1986 se je pridružil Philippe Crouzet Saint-Gobain, ki ga je takrat vodil Jean-Louis Beffa kot direktor načrta. Tam je opravljal različne položaje, tako operativne kot finančne:

1989-1992 : generalni direktor papirnic Condat;

: generalni direktor papirnic Condat; 1992-1996 : generalni delegat za Španijo in Portugalsko;

: generalni delegat za Španijo in Portugalsko; od 1996 : direktor divizije za industrijsko keramiko;

: direktor divizije za industrijsko keramiko; od 2000 : Namestnik generalnega direktorja, odgovoren za finance, nabavo in IT, nato za oddelek za distribucijo stavb.

Ta karierna pot mu je prinesla obsežne izkušnje v globalnih industrijskih skupinah: vodenje tovarn, finančni nadzor in distribucija. Če želite bolje razumeti podjetje, ki ga je usposabljalo, si oglejte našo analizo ...Delnice Saint-Gobaina.

2009: Zaposlitev pri Vallourecu

Aprila 2008 se je Philippe Crouzet pridružil nadzornemu svetu družbe Vallourec; leto kasneje pa leta 2009Imenovan je bil za predsednika upravnega odbora. Njegov mandat je bil marca 2012 podaljšan za štiri leta. Od leta 2009 je pet let opravljal tudi funkcijo direktorja EDF in predsedoval odboru za spremljanje jedrskih obveznosti.

Vallourec je bil takrat na vrhuncu. Skupina je proizvajala brezšivne jeklene cevi, ki so se uporabljale predvsem za vrtanje nafte in plina (tako imenovane OCTG cevi), pa tudi za elektrarne in industrijo. Ker so cene nafte ostale dosledno visoke, je bilo povpraševanje veliko, delnica pa je bila med vodilnimi na pariški borzi.

2009–2014: Vlaganje za rast

Strategija za to obdobje je okrepiti prisotnost Valloureca na območjih z močno rastjo proizvodnje ogljikovodikov: v Braziliji (z novo jeklarstvom in valjarno, zgrajeno v partnerstvu z japonskim Sumitomom), v Združenih državah Amerike (kjer razcvet skrilavčevega plina in nafte podpira povpraševanje) in na Bližnjem vzhodu. Te naložbe povečujejo zmogljivost in dolg skupine, ob predpostavki, da bo povpraševanje ostalo močno.

Leta 2010 je bilo njegovo plačilo ocenjeno na 2,73 milijona evrov, kar so nekateri delničarji po takratnem poročanju tiska kritizirali, saj so strategijo ocenili kot preveč ambiciozno.

2014–2020: Naftna kriza in zdrs borze v pekel

Močan padec cen nafte v drugi polovici leta 2014 je vse spremenil. Naftne družbe so drastično zmanjšale svoje naložbe v vrtanje, obseg in cene cevi so strmoglavile, Vallourec, obremenjen s fiksnimi stroški in dolgovi, pa je utrpel vrsto izgub. Skupina je uvedla načrte za zmanjševanje stroškov in zmogljivosti, zlasti v Evropi.

Leta 2016 je Vallourec izvedel dokapitalizacijo v višini približno milijarde evrov z vstopom družb Nippon Steel & Sumitomo Metal ter podporo družbe Bpifrance, javnega delničarja. Ta operacija je podjetju omogočila, da je premagalo izzive, vendar za ceno znatnega razvodenitve deleža obstoječih delničarjev.

Obdobje je zaznamoval tudi primer jeklarne.Ascoval, v Saint-Saulveu (Nord), katerega delničar in stranka je bil Vallourec. Vloga skupine pri poskusih prevzema lokacije je bila deležna ostrih kritik, zlasti v dokumentarcu Ascoval, bitka za jeklo avtorja Érica Guéreta.

Philippe Crouzet zapušča upravni odbor 2020Nasledil ga je Édouard Guinotte.

Po Crouzetu: prestrukturiranje in nov začetek

Leta 2021 je Vallourec doživel obsežno finančno prestrukturiranje: velik del dolga je bil pretvorjen v lastniški kapital, upniki, vključno s skladom Apollo, pa so postali večinski delničarji. Delež obstoječih delničarjev se je znatno zmanjšal. Pod vodstvom Philippa Guillemota, imenovanega leta 2022, je skupina zaprla svoje nemške tovarne, se preusmerila na svoje najbolj donosne lokacije (Brazilija, Združene države) in drastično zmanjšala svoj dolg. Leta 2025 je ArcelorMittal napovedal prevzem približno 28-odstotnega deleža, ki ga je imel Apollo.

Če želite spremljati trenutno stanje skupine, njene rezultate in napovedi, si oglejte našo analizoDelnica Valloureca.

Lekcije za vlagatelja

Uspešnost podjetja Vallourec v času mandata Philippa Crouzeta je eden najbolj preučevanih primerov na pariški borzi. Štirje ključni zaključki:

Ciklična delnica se ocenjuje glede na celoten cikel. Rekordni dobički na vrhuncu cikla niso vzdržni. Vrednotenje skupine, kot je Vallourec, na podlagi rezultatov iz leta 2008 ali 2013 je pomenilo pozabiti, da bi cena nafte lahko padla. Dolg vse okrepi. V fazi razcveta spodbuja rast; v fazi recesije ogroža preživetje. Razmerje med neto dolgom in dobičkom pred obrestmi, davki, amortizacijo in depreciacijo (EBITDA) je ključni kazalnik, ki ga je treba spremljati. Povečanja kapitala in konverzije dolga se razvodenijo. Delničar, ki med prestrukturiranjem obdrži svoje delnice, lahko izgubi večino svoje naložbe, tudi če podjetje preživi. Upravljanje je pomembno. Uprava, ki jo nadzira nadzorni svet, z javnim delničarjem v kapitalu, ne ščiti pred strateškimi napakami.

Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre opaziti sur Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

leto Korak 1956 Rojen v Neuilly-sur-Seine (18. oktobra) 1981 Diplomiral je na ENA kot najboljši v svojem letniku; pridružil se je državnemu svetu. 1986 Pridružitev Saint-Gobainu 2000 Namestnik generalnega direktorja Saint-Gobaina 2008 Član nadzornega sveta družbe Vallourec 2009 Predsednik upravnega odbora Vallourec; direktor EDF 2012 Mandat podaljšan za štiri leta 2016 Povečanje kapitala z Nippon Steel in Bpifrance 2020 Zapušča mesto predsednika upravnega odbora

FAQ

Kdaj je Philippe Crouzet vodil Vallourec?

Upravnemu odboru družbe Vallourec je predsedoval od leta 2009 do 2020, potem ko je bil od aprila 2008 član nadzornega sveta.

Zakaj je cena delnic Valloureca padla med njegovim mandatom?

Predvsem zaradi padca cen nafte od leta 2014 naprej, kar je zmanjšalo povpraševanje po vrtalnih ceveh, medtem ko je bila skupina po naložbah v rast močno zadolžena.

Kakšna je bila karierna pot Philippa Crouzeta pred Vallourecom?

Leta 1981 je diplomiral na ENA kot najboljši v svojem letniku, nato pa je začel delati v državnem svetu, nato pa več kot dvajset let preživel pri Saint-Gobainu in sčasoma postal namestnik generalnega direktorja.