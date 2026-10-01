Koliko je zaslužil? Emmanuel Faber Na čelu Danona? To vprašanje se pogosto pojavlja, saj se je nekdanji vodja živilske skupine od svojih kolegov iz CAC 40 ločil z več javnimi ugodnostmi: dodatno pokojnino, odpravnino in prostovoljnim znižanjem fiksne plače med krizo Covid-19. Ta stran združuje razpoložljive podatke, vedno vključno z letom in virom, postavlja njegovo nadomestilo v kontekst njegove kariere in pojasnjuje, kaj lahko delničar odnese iz tega v letu 2026.

Kdo je Emmanuel Faber?

Emmanuel Faber, rojen 22. januarja 1964 v Grenoblu, je diplomiral na HEC Paris (1986). Začel je pri Bain & Company, nato se preselil v banko Barings, nato pa se je leta 1993 pridružil podjetju Legris Industries kot upravni in finančni direktor, preden je leta 1996 postal njihov generalni direktor.

Leta 1997 se je pridružil podjetju Danone kot direktor za finance, strategijo in informacijske sisteme, leta 2000 je postal glavni finančni direktor in član izvršnega odbora, nato pa leta 2005 podpredsednik za azijsko-pacifiško regijo. Od leta 2008 do septembra 2014 je bil namestnik glavnega izvršnega direktorja, nato pa je na tem mestu nasledil Francka Ribouda. generalni direktor oktobra 2014. Leta 2017 je zasedal več položajev in postal predsednik in izvršni direktorSkupino je zapustil marca 2021.

Njegova kariera je neločljivo povezana s socialnim gospodarstvom: z Muhammadom Yunusom je leta 2006 ustanovil skupno podjetje Grameen Danone Foods v Bangladešu, nadzoroval ustanovitev investicijskega sklada Danone Communities in leta 2020 vodil Danoneovo pridobitev statusa socialnega podjetja.poslanstvo podjetjaodobrilo več kot 99 % delničarjev.

Plača Emmanuela Faberja: številke po letih

Spodnje številke so vzete iz informacij, objavljenih na skupščinah družbe Danone, o katerih so poročali poslovni mediji in Wikipedija. Za uradne podrobnosti (fiksna plača, letna variabilna plača, deleži uspešnosti) glejte univerzalni registracijski dokument družbe Danone za ustrezno leto.

vaja fonction Prijavljeno nadomestilo LED vir svetlobe 2016 Generalni direktor 4,82 milijona evrov (približno 170-kratnik povprečne plače zaposlenih v skupini) Ekonomski tisk, citirano z Wikipedije 2018 CEO 2,8 milijona evrov, odobreno z 98 % glasov na letni skupščini 25. aprila 2019 Generalna skupščina Danone 2019 2020 CEO Fiksna obrestna mera se je na njegovo zahtevo do konca leta znižala za 30 %. Odločitev upravnega odbora, maj 2020

Treba je opozoriti na dve točki. Prvič, zneski iz enega leta v drugo niso neposredno primerljivi: variabilni del in vrednotenje delnic uspešnosti sta odvisna od rezultatov in borznega trga. Drugič, zmanjšanje med letoma 2016 in 2018 ne pomeni zmanjšanja osnovne plače, temveč spremembo variabilnih in dolgoročnih elementov.

Odpovedi, ki so povzročile razburjenje

Dodatna pokojnina in odpravnina (2019)

Na skupščini 25. aprila 2019 je Emmanuel Faber napovedal svoj odstop s položaja. odškodnina za prisilni odhod in njegovemu dodatna pokojnina z določenimi prejemkiTa dodatna pokojnina, ocenjena na 1,2 milijona evrov na leto, je pomembna ugodnost. Navedel je, da namerava prejemati le standardni pokojninski načrt za zaposlene v skupini. Ta poteza je v ostrem nasprotju s polemikami, ki so se v istem času dogajale okoli drugih direktorjev CAC 40.

30-odstotno zmanjšanje fiksnih stroškov med zdravstveno krizo (2020)

Maja 2020 je upravni odbor sprejel njegov predlog, da se mu fiksno prejemke do konca leta znižajo za 30 %, v znak solidarnosti z zaposlenimi in v kontekstu, ko je Danone trpel zaradi posledic zaprtja, zlasti zaradi mineralnih vod, ki se prodajajo zunaj doma.

Odhod marca 2021: ko bo borza dohitela poslanstvo

Konec leta 2020 je aktivistični sklad Bluebell Capital pridobi delež v podjetju in kritizira "razočarajočo" uspešnost skupine na borzi. Februarja 2021 je Artisan PartnerjiTudi tretji največji delničar, ki ima približno 3 % kapitala, poziva k odstopu generalnega direktorja. Razpravo podžigajo številke: med 1. decembrom 2017 in 31. decembrom 2020 je cena delnic Danonea padla za skoraj 23 %, indeks CAC 40 pa se je v istem obdobju zvišal za 4,5 %. Nasprotno pa njegovi podporniki poudarjajo, da je delnica septembra 2019 dosegla rekordno vrednost, kar je 58 % več kot od njegovega imenovanja za generalnega direktorja leta 2014.

1. marca 2021 se je upravni odbor odločil ločiti vlogi predsednika in izvršnega direktorja. 14. marca 2021 je s takojšnjim učinkom prekinil delovno razmerje z Emmanuelom Faberjem. Predsedstvo je prevzel Gilles Schnepp, nekdanji izvršni direktor podjetja Legrand; Antoine de Saint-Affrique je postal izvršni direktor septembra 2021. Emmanuel Faber, ki se je dve leti prej odpovedal odpravnini, ob odhodu ni prejel "zlatega padala".

Ta primer je postal preučevan primer v poslovnih šolah: kaže, da je vodja lahko cenjen zaradi svoje družbene in okoljske vizije, hkrati pa ga delničarji, ki menijo, da ustvarjanje vrednosti ni zadostno v primerjavi s konkurenti, kot sta Nestlé ali Unilever, še vedno kaznujejo. Za primerjavo teh poti si lahko ogledate naše informativne liste o ...Delnice Danone in naNestléjeve delnice.

Po Danoneu: tvegani kapital in zunajfinančni standardi

Oktobra 2021 je Emmanuel Faber postal partner za Evropo priAstanor Ventures, sklad tveganega kapitala, specializiran za kmetijstvo in hrano. Decembra 2021 je bil imenovan za predsednika upravnega odboraISSB Mednarodni odbor za standarde trajnostnega razvoja (ISSB), organ, ki ga je ustanovila Fundacija MSRP za opredelitev globalnih standardov poročanja o trajnostnem razvoju, je junija 2023 objavil svoja prva dva standarda, MSRP S1 in MSRP S2 (podnebje). Ta standarda služita kot merilo za številne jurisdikcije.

Za vlagatelja to ni nepomembna podrobnost: ti standardi določajo kakovost podatkov ESG, ki jih objavljajo podjetja, ki kotirajo na borzi, in s tem možnost primerjave podjetij po zunajfinančnih merilih.

Primer Faber ponuja uporaben analitični okvir, ki se lahko uporablja za katero koli podjetje CAC 40:

Razlikovanje med fiksnimi, variabilnimi in dolgoročnimi. Fiksni znesek pove malo; spremenljiva merila (rast, marža, denarni tok, merila ESG) razkrivajo prioritete upravnega odbora.

Fiksni znesek pove malo; spremenljiva merila (rast, marža, denarni tok, merila ESG) razkrivajo prioritete upravnega odbora. Poglejte razmerje med lastniškim kapitalom. Od zakona Pacte iz leta 2019 družbe, ki kotirajo na borzi, objavljajo razmerje med prejemki direktorja ter povprečnimi in srednjimi prejemki zaposlenih.

Od zakona Pacte iz leta 2019 družbe, ki kotirajo na borzi, objavljajo razmerje med prejemki direktorja ter povprečnimi in srednjimi prejemki zaposlenih. Spremljajte glasovanja v skupščini. Glasovanje o "plačilu" pod 80 % je znak nezaupanja, ki ga je treba jemati resno. Leta 2019 je bilo nadomestilo Emmanuela Faberja odobreno z 98 % glasov, kar pa ni preprečilo njegovega odhoda dve leti pozneje: soglasje o plači ne zagotavlja soglasja o strategiji.

Glasovanje o "plačilu" pod 80 % je znak nezaupanja, ki ga je treba jemati resno. Leta 2019 je bilo nadomestilo Emmanuela Faberja odobreno z 98 % glasov, kar pa ni preprečilo njegovega odhoda dve leti pozneje: soglasje o plači ne zagotavlja soglasja o strategiji. Ugotovite odložene obveznosti. Dodatne pokojnine, odpravnine in konkurenčne klavzule lahko predstavljajo večjo težo kot letna plača.

Če želite pozorno spremljati ta vprašanja in glasovati na skupščini, morate imeti delnice v neposredni lasti. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre opaziti sur Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Kakšna je bila plača Emmanuela Faberja pri Danoneu?

Njegovo skupno prijavljeno nadomestilo je za leto 2016 znašalo 4,82 milijona evrov, za leto 2018 pa 2,8 milijona evrov (znesek, ki ga je na letni skupščini aprila 2019 odobrilo 98 % delničarjev). Ti zneski vključujejo fiksne, variabilne in dolgoročne komponente.

Je Emmanuel Faber prejel odpravnino?

Ne. Aprila 2019 se je odpovedal odškodnini za prisilni odhod in dodatni pokojnini, ocenjeni na 1,2 milijona evrov na leto.

Zakaj je Emmanuel Faber zapustil Danone?

Pod pritiskom aktivističnih skladov (Bluebell Capital, Artisan Partners), ki so menili, da je uspešnost borze nezadostna, se je upravni odbor 14. marca 2021 odločil za njegov odhod.

Kaj počne Emmanuel Faber danes?

Po Danoneju se je pridružil skladu Astanor Ventures (2021) in bil decembra 2021 imenovan za predsednika ISSB, organa, ki razvija mednarodne standarde za poročanje o trajnosti.