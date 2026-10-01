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Eric Trappier ua taitaia le Dassault Aviation talu mai Ianuari 2013. Na soifua mai i le aso 1 o Iuni, 1960, na auai o ia i le vaega i le 24 o ona tausaga ma faaaluina le tele o lana galuega i le faatauina atu o vaalele tau mo le auina atu i fafo a o lei avea ma taitaifono. I lalo o lana taitaiga, o le flurryUa leva ona manatu e lē mafai ona faʻatauina i fafo atu o Falani, ae ua avea ma manuia faapisinisi i le lalolagi atoa. Ia Ianuari 2025, na ia avea ai foi ma taitaifono o le Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). O se ata o se taitai faautauta o ana faaiuga e taua ia i latou uma e lagolagoina tulaga faatauaina o le puipuiga.

A'oa'oga ma amataga

O Éric Trappier o se inisinia faauu mai le Télécom SudParis. Na ia faamaeaina lana auaunaga faamiliteli o se ofisa i le Neivi a Farani i le 1983 ma le 1984, ona auai lea i le Dassault Vaalele i le 1984. Ua avea nei o ia ma kapeteni o le va’a fa’asao. Na faaipoipo i le 1983, o ia o le tama o le fanau e to’atolu.

Tolusefulu tausaga i le tautua i le auina atu i fafo

O lana galuega i le Dassault Aviation ua toetoe lava a taulaʻi atoa i mataupu faavaomalo:

1984-1987 : ofisa o mamanu ma le pulega o faiga o auupega.

: ofisa o mamanu ma le pulega o faiga o auupega. 1987-1991 : pulega fa'atekinolosi fa'avaomalo, e nafa ma feutanaiga ma Korea i Saute, Sigapoa, Saudi Arabia, Chile ma Siamani. O lo'o a'afia o ia i le fa'atauina atu o vaalele va'alele a le Atlantic.

: pulega fa'atekinolosi fa'avaomalo, e nafa ma feutanaiga ma Korea i Saute, Sigapoa, Saudi Arabia, Chile ma Siamani. O lo'o a'afia o ia i le fa'atauina atu o vaalele va'alele a le Atlantic. 1991-1995 : e nafa ma fa'atauga i Asia, e aofia ai le konekarate Mirage ma Initia.

: e nafa ma fa'atauga i Asia, e aofia ai le konekarate Mirage ma Initia. 1995-2000 : e nafa ma fa'atauga i le United Arab Emirates, lea e pulea ai e ia le konekarate Mirage 2000-9.

: e nafa ma fa'atauga i le United Arab Emirates, lea e pulea ai e ia le konekarate Mirage 2000-9. 2000-2005 : faatonu o itulagi o Sasaʻe Tutotonu ma Aferika, ona sosoo ai lea ma le faatonu o auina atu i fafo o militeri.

: faatonu o itulagi o Sasaʻe Tutotonu ma Aferika, ona sosoo ai lea ma le faatonu o auina atu i fafo o militeri. 2006 Pule sili faavaomalo.

Na te feutagaʻi foʻi ma maliega faʻapisinisi mo le faʻataʻitaʻiga o le vaalele e leai ni pailate i le taua. nEUROntaʻitaʻia e Dassault Aviation faʻatasi ai ma Saab (Suetena), Alenia (Italia), RUAG (Sueteselani), HAI (Eleni) ma EADS (Sepania). O lenei polokalame a Europa na avea o se fale suʻesuʻe mo tekinolosi faʻalilolilo ma pailate tutoʻatasi.

2013: O le Pule Sili aupito laʻitiiti i le talafaasolopito o Dassault Aviation

Na tofia Éric Trappier e avea ma faatonu ia Tesema 18, 2012, ma tofia ai o ia e avea ma peresitene ma Ofisa Sili o Pulega i le Ianuari 8 2013e suitulaga ia Charles Edelstenne. I le 52 o ona tausaga, ua avea ai o ia ma Pule Sili lona lima o le kamupani talu mai lona faavaeina i le 1929, ma o le aupito laitiiti foi lea ua umiaina lenei tofiga.

Na ia mautofi mai i se tulaga feteenai: sa lauiloa faapitoa le Rafale, ae e leai se tagata faatau mai fafo na faatauina mai, ma sa na o poloaiga mai le malo Farani na lagolagoina ai le vaalele. O le luitau lea o le sefulu tausaga o le liua lea o se polokalame faaleatunuu i se manuia i le auina atu i fafo.

O faʻatauga tetele o le Rafale i lalo o lana taitaiga

O le sefulu tausaga na sosoo ai na faamaonia ai lona sa'o. O konekarate taua na sainia talu mai le 2015:

tausaga totogi poloaiga 2015 Aikupito 24 Rafale (tagata faʻatau muamua na auina atu i fafo), faʻaopoopo i ai se oka lona lua i le 2021 2015 Qatar 24 Rafale, mulimuli ane fa'ateleina i le 36 2016 Initia 36 vaalele Rafale mo le Vaegaau Vaalele a Farani 2021 Grèce Vaalele fou ma vaalele ua fa'aaogaina o le Rafale 2021 Croatie 12 Rafale ua fa'aaogaina 2021 United Arab Emirates 80 vaalele Rafale, o le oka sili ona tele na auina atu i fafo i le talafaasolopito o le polokalame 2022 Initonesia 42 vaalele Rafale, i ni vaega eseese 2024 Serbia 12 Rafale 2025 Initia 26 vaalele a le Rafale Marine mo le Neivi a Initia

O nei manuia ua matuā suia ai foliga o le Dassault Aviation: o se tusi oka e tele tausaga, o se faʻateleina o le gaosiga, ma se vaʻaiga e leʻi mafaufauina i le vaega o le militeri. E aogā foʻi i paʻaga tetele o le polokalame, o Thales mo mea eletise ma Safran mo afi M88. O tagata teu tupe e fiafia i lenei filifili taua e mafai ona faʻafesoʻotaʻi a matou auʻiliʻiliga o le...Kamupani a le Dassault Aviation, maiGaioiga a Thales 'ua de l'Safran stock.

Faila maaleale: SCAF ma Falcon

E lē faigofie fa'apea. O le polokalame a Europa o Faiga o le Ea Tau i le Lumanai (FCAS)O le galuega faatino, lea na faʻalauiloa faʻatasi ma Siamani ma Sepania, sa faʻailogaina i feeseeseaiga faifai pea a pisinisi e uiga i le vaevaeina o galuega i le va o Dassault Aviation ma Airbus. Na puipuia faʻalauaʻitele e Éric Trappier le manaʻomia o se konekarate autu ua faʻailoa manino mai mo le vaalele tau, o se tulaga e masani ona faʻatupuina ai feeseeseaiga ma paʻaga.

I le itu a tagata lautele, o le tele o vaalele faapisinisi Faʻatau Sa i ai ni fa'atuai i le Falcon 6X, aemaise lava i afi, a'o le'i fa'aaogaina ma sa fa'atupuina ai le Falcon 10X. O lo'o sili atu ona maaleale le pisinisi a Falcon i tulaga tau tamaoaiga nai lo le pisinisi militeri.

Peresetene o le GIMD ma o se tagata taʻutaʻua i totonu o pisinisi faʻapisinisi

I le aso 9 o Ianuari, 2025, na suitulaga ai Éric Trappier ia Charles Edelstenne i le avea ai ma peresitene o le Vaega Fa'apisinisi a Marcel Dassault (GIMD)O le kamupani umia a le aiga Dassault, lea e pulea faapitoa le Dassault Aviation ma e tele ana sea i le Dassault Systèmes, o ia lava o le toatele o tagata e umia sea i le Thales. O loo tumau pea o ia o le Pule Sili o le Dassault Aviation.

E tele fo'i tofiga fa'a-sui e umia e ia:

Peresetene o le European Aerospace and Defence Industries Association (ASD), na filifilia ia Me 2017;

Peresetene o le GIFAS (French Aerospace Industries Association), na filifilia ia Iuni 8, 2017;

Peresetene o le CIDEF (French Defence Industries Council) mai ia Mati 2021 ia Ianuari 2023;

Peresetene o le UIMM (Iuni o Alamanuia ma Fefaatauaiga Fa'ametala), na filifilia ia Aperila 15, 2021.

Sa avea o ia ma Taitai o le Legion of Honour talu mai Ianuari 2025 ma o le na mauaina le Aeronautics Medal (2023).

Puipuiga a Europa i le 2026: aisea e taua ai lona matafaioi i le tagata teu tupe

Talu mai le 2022, o le faʻateleina o paketi a le militeri i Europa ua avea ai oloa tau puipuiga ma se tasi o autu e sili ona mataʻituina i luga o le maketi o oloa. I lenei tulaga, e tele ni manatu e tatau ona gauai atu i ai:

O le tusi oka : e maua ai le vaʻaia mo le tele o tausaga, ae o le tupe mama e faʻalagolago i le mafai ona faʻatino i le taimi atofaina, o lea la i luga o le filifili o konekarate laiti.

: e maua ai le vaʻaia mo le tele o tausaga, ae o le tupe mama e faʻalagolago i le mafai ona faʻatino i le taimi atofaina, o lea la i luga o le filifili o konekarate laiti. O le fausaga o le pulega O le Dassault Aviation e tele ana sea e umia e le GIMD, ae o le Airbus o se vaega toalaiti e umia sea. O le mea lea, e fa'atapula'aina le free float, lea e mafai ona fa'ateleina ai le suiga o tau o sea.

O le Dassault Aviation e tele ana sea e umia e le GIMD, ae o le Airbus o se vaega toalaiti e umia sea. O le mea lea, e fa'atapula'aina le free float, lea e mafai ona fa'ateleina ai le suiga o tau o sea. Konekarate auina atu i fafo : latou te faalagolago i faaiuga faapolokiki, fesoasoani tau tupe ma o nisi taimi o fesiitaiga o tekinolosi, faatasi ai ma se faasologa o faatinoga e masani ona le mautinoa.

: latou te faalagolago i faaiuga faapolokiki, fesoasoani tau tupe ma o nisi taimi o fesiitaiga o tekinolosi, faatasi ai ma se faasologa o faatinoga e masani ona le mautinoa. Fa'atonuga a le ESG : o nisi fa'alapotopotoga e le aofia ai auupega, o isi ua toe fa'aofiina talu mai le 2022. O lenei mea e a'afia ai le mana'oga mo nei pepa fa'amaonia.

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FAQ

O anafea na amata ai ona pulea e Eric Trappier le Dassault Aviation?

Sa avea o ia ma Taitaifono ma le Pule Sili o le Dassault Aviation talu mai le aso 8 o Ianuari, 2013.

O le ā le matafaioi a Eric Trappier i le faʻatauina atu o le Rafale?

Sa avea muamua ma pule faatonu faavaomalo, na ia taitaia le fuafuaga mo le auina atu i fafo lea na mafai ai ona faia uluai konekarate (Aikupito ma Qatar i le 2015, Initia i le 2016), ona sosoo ai lea ma le oka faamaumau o le 80 Rafale e le United Arab Emirates i le 2021.

O le ā le GIMD o loʻo taitaifono ai Éric Trappier?

O le Marcel Dassault Industrial Group o le kamupani umia faaleaiga lea e pulea le Dassault Aviation. Na avea Éric Trappier ma taitaifono ia Ianuari 9, 2025.

O Éric Trappier ea le peresitene o le UIMM?

Ioe, na filifilia o ia e avea ma peresitene o le Union of Metallurgical Industries and Trades ia Aperila 15, 2021.