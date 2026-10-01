Jean-Louis Beffa Sa ia taitaia Saint-Gobain mo le silia ma le lua sefulu tausaga, mai le 1986 i le 2007, a'o le'i avea ma Taitaifono o le Komiti Fa'afoe se'ia o'o i le 2010. Na soifua mai i le aso 11 o Aokuso, 1941, i Nice, o se tagata na fa'au'u mai le a'oga inisinia a le Corps des Mines, o ia o se fa'atusa o se tupulaga o fa'atonu pisinisi Farani ta'uta'ua na a'oa'oina i tulaga maualuluga o le tautua a le malo ma talitonu i le matafaioi taua a le alamanuia. E le gata i Saint-Gobain, na ia fa'aosofia ai finauga a le lautele e ala i ana lipoti ma tusi i luga o faiga fa'avae tau alamanuia. O se toe tepa i tua i se galuega o lo'o fa'aauau pea ona fa'amatalaina filifiliga a vaega tau alamanuia a le CAC 40.

A'oa'oga: Polytechnique, Maina ma Saienisi Po

O le atalii o se inisinia ma se faiaʻoga, o Jean-Louis Beffa sa sauniuni mo suega tauva i le Lycée Masséna i Nice ma sa taliaina i le...Aoga fa'apitoa i le 1960. Na avea o ia ma inisinia o Vaega o Maina I le 1963, sa a'oga fo'i i le École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ma maua ai se tipiloma mai le Institut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance section).

Amataga i le pulega o le malosi

Na amata lana galuega o se inisinia o le eliina o minerale i Clermont-Ferrand, ona amata lea mai le 1967 i le 1974 ona auai lea i le matagaluega o suauʻu a le Matagaluega o Alamanuia, lea na avea ai o ia ma ulu o le auaunaga "faʻamamāina ma le faʻaaogaina" ona sosoo ai lea ma le sui faatonu. O lenei aafiaga na maua ai e ia le malamalama loloto i le malosiaga ma le sootaga i le va o le Setete ma le alamanuia, o autu e lua na faʻaauau pea i lana galuega atoa.

1974-1986: O Le Tula’i Mai i Saint-Gobain

I le 1974, na auai ai Jean-Louis Beffa Saint-Gobain o le faatonu o fuafuaga. Ona ia avea lea ma faatonu aoao, ona avea lea ma peresitene o Pont-a-Mousson, o se lala e fa'apitoa i paipa u'amea, a'o pulea fo'i le lala o "paipa ma mekanika" a le vaega mai le 1979 i le 1982. Ia Mati 1982, le tausaga na fa'ale-atunuu ai Saint-Gobain, na avea ai o ia ma pule fa'atonu.

Ia Ianuari 1986, na ia suitulaga ai ia Roger Fauroux i le tofiga peresitene ma le Pule SiliNa tofia i lalo o le peresetene a François Mitterrand ma faamaonia e Jacques Chirac, o le Palemia i lena taimi, na ia taitaia le faapisinisiina o Saint-Gobain, o le uluai faapisinisiina tele lea o le malo nonofo faatasi, i le faaiuga o le 1986.

1986-2007: Luasefulu tausaga i le taʻitaʻiga o Saint-Gobain

I lalo o lana taitaiga, na oo i ai se suiga tele ia Saint-Gobain. O le vaega, lea na taulaʻi i mea tau tioata i aso ua mavae, na faʻalauteleina lona tulaga i mea faufale ma le tufatufaina atu o meafaitino, ma ua lauiloa tele i le lalolagi atoa. O mea taua i le taimi lea e aofia ai le mauaina o le kamupani Amerika o Norton i le 1990, lea na avea ai le vaega ma taʻitaʻi i le lalolagi i mea e olo ai, sosoo ai ma le mauaina o le kamupani Peretania o le BPB, o se tagata tomai faapitoa i le plasterboard, i le 2005.

O lenei fuafuaga ua avea ai Saint-Gobain ma se tasi o tagata tomai faapitoa i le lalolagi i fale ma galuega faufale, o se tulaga ua faaauau pea ma faamalosia e ona sui. Sa tumau pea Jean-Louis Beffa o le Pule Sili seia oo ia Iuni 2007, ona avea lea ma Taitaifono o le Komiti Faatino seia oo i le 2010; na suitulaga Pierre-André de Chalendar ia te ia o le Pule Sili. Talu mai Iulai 2021, ua taitaia le vaega e Benoit Bazin.

Mo tagata teu tupe, o le talafaasolopito o Saint-Gobain i lalo o Beffa o loʻo faʻaalia ai le auala e mafai ai e se kamupani gaosi oloa e seneturi le matua ona toe faʻafouina o ia lava e ala i faʻatauga faʻasolosolo. O la matou suʻesuʻega o leFa'asoa a Saint-Gobain o loʻo faʻamatalaina auiliili ai lona talaaga i le taimi nei, lea e taulaʻi i galuega faufale gafataulimaina ma le toe faʻafouina e faʻaaogā lelei ai le malosi.

O le finauga i le totogi ma le asbestos

E pei o isi taitai o lona tupulaga, sa feagai Jean-Louis Beffa ma faitioga i le tele o itu. I le 2007, o ia o se tasi o Pule Sili Farani e sili ona maualuga le totogi, faatasi ai ma le tau o le €10,2 miliona e tusa ai ma le faasologa o tusitala i lena tausaga. E le gata i lea, i le taimi o lana nofoaiga i le Pont-à-Mousson, sa taulaia o ia e tagata tetee i le faaaogaina o le asbestos, i le lotolotoi o feeseeseaiga na aafia ai le pisinisi atoa o meafaitino. O le mataupu o le asbestos sa i ai se aafiaga leaga tumau i le igoa o le vaega ma lona tulaga faaletulafono, aemaise lava i le Iunaite Setete.

O se tagata mafaufau i faiga fa'avae tau alamanuia

Ua fa'atuina e Jean-Louis Beffa o ia lava o se leo tāua i le lumana'i o pisinisi Farani:

I le 2004, na tuuina atu ai e Jacques Chirac ia te ia se misiona e toe faaolaola ai le faiga faavae tau alamanuia. O lana lipoti o Ianuari 2005, Agaʻi i se faiga faʻavae fou tau alamanuia, na mafua ai ona faia le Ofisa o Fa'afouga Fa'apisinisi , lea na ia taitaifono ai i le komiti fa'afoe talu mai Setema 2005;

, lea na ia taitaifono ai i le komiti fa'afoe talu mai Setema 2005; I le 2002, na ia faavaeina faatasi ai ma le na manumalo i le Nobel Prize i le tamaoaiga o Robert Solow le nofoaga autu mo suesuega i le tamaoaiga o Saint-Gobain, lea na avea ma nofoaga autu o Cournot, ona sosoo ai lea ma le Cournot Foundation (2010), lea na la taitaia faatasi;

Na ia lolomiina ni tusiga se tele ma Seuil: E tatau i Falani ona filifili (2012), E tatau i Falani ona gaoioi (2013), O Ki i le Mana (2015) ma Suia pe oti: kamupani tetele e faʻatusatusa i kamupani fou (2017).

O lana autū autū: o le feagai ai ma le paga Amerika-Saina, o le malosiaga o se atunuu e faalagolago i lana pisinisi auina atu i fafo, ana tekinolosi, lona malosi, ma ona gafatia faamiliteli. Na te lagolagoina se fuafuaga tau alamanuia e taitaia e le malo ma faitioina le aveesea o le alamanuia o Farani. O nisi o nei manatu ua salalau solo talu mai le faalavelave tau soifua maloloina, faatasi ai ma finauga i le pule silisili ese tau alamanuia ma le toe faaleleia o le eleele.

Lazard, Engie, Le Monde: o se galuega lona lua o se sui o le komiti

Ina ua maeʻa Saint-Gobain, na avea Jean-Louis Beffa ma faufautua sinia i le faletupe LazardSa avea o ia ma sui o le komiti faatino a le GDF Suez ona sosoo ai lea ma le Engie mai le 2008 i le 2015, lea na ia taitaifono ai i le komiti o tofiga ma totogi, i le komiti faatino a le Siemens (2008-2013), i le komiti faatino a le Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), ma le komiti faatino a le Caisse des Dépôts (2014-2019). Sa avea foi o ia ma faatonu o le BNP Paribas ma le Gaz de France. Sa avea o ia ma sui o le komiti faatino a le vaega talu mai le 1994. Le MondeNa avea o ia ma peresitene i le aso 5 Oketopa, 2017.

O lana matafaioi i Engie ua faalatalata atili ai o ia i mataupu tetele o le malosiaga, o se vaega matou te iloiloina aemaise lava i la matou pepa o faamatalaga i luga o le...Gaioiga a Engie.

faailoga

O Jean-Louis Beffa o se Ofisa Sili o le Legion of Honour (2007), o se Koluse Sili o le National Order of Merit (2016), ma se Taitai o le Order of Arts and Letters (2005). Ua ia mauaina le tele o faailoga mai fafo, e aofia ai le Order of the Rising Sun (Iapani). O se tagata e fiafia i le opera, sa avea o ia ma taitaifono o le asosi mo le faalauiloaina o le Paris National Opera.

O mea ua aʻoaʻoina e lana malaga i le tagata teu tupe

O loʻo toe faʻafouina e vaega faʻapisinisi i latou lava i ni laʻasaga. Ua suia e Saint-Gobain lona ogatotonu o le kalave e aunoa ma le suia o lona igoa: e tatau ona e tilotilo i le vaevaeina o tupe maua e tusa ai ma laina pisinisi ina ia malamalama i lona taua.

Ua suia e Saint-Gobain lona ogatotonu o le kalave e aunoa ma le suia o lona igoa: e tatau ona e tilotilo i le vaevaeina o tupe maua e tusa ai ma laina pisinisi ina ia malamalama i lona taua. O fa'atauga tetele o ni taaloga faitupe. Latou te fa'atupuina se aogā pe a manuia le tu'ufa'atasiga, ae o lo'o i ai le mamafa i aitalafu mo se taimi pu'upu'u.

Latou te fa'atupuina se aogā pe a manuia le tu'ufa'atasiga, ae o lo'o i ai le mamafa i aitalafu mo se taimi pu'upu'u. E tāua le tulaga fa'apolokiki. Fa'a-atunuu, fa'a-tumaoti, faiga fa'avae tau alamanuia: o fa'ai'uga a le malo ua matua'i a'afia ai le ala o Saint-Gobain.

E agavaa Saint-Gobain ma Engie mo PEAO le auala masani e fa'afaigaluega ai tupe e fa'amanuiaina i lafoga mo tupe fa'afaigaluega umi i sea Farani. O lenei tusiga e mo na'o fa'amatalaga ma e le o se fautuaga mo tupe fa'afaigaluega.

FAQ

O le ā le umi na taʻitaʻia ai e Jean-Louis Beffa ia Saint-Gobain?

Sa avea o ia ma peresitene ma le Pule Sili mai ia Ianuari 1986 ia Iuni 2007, ona avea lea ma taitaifono o le komiti faatino seia oo i le 2010.

O a tusi na tusia e Jean-Louis Beffa?

Ae maise lava E tatau i Falani ona filifili (2012), E tatau i Falani ona gaoioi (2013), O Ki i le Mana (2015) ma Liliu pe oti (2017), lomia uma e Seuil.

O le ā le Ofisa o Fa'afouga Fa'apisinisi?

O se fa'alapotopotoga a le malo na fa'avaeina i le 2005 ina ua mae'a lana lipoti i le faiga fa'avae tau alamanuia, ma le fa'amoemoe e lagolago ai galuega tetele tau su'esu'ega ma fa'afouga. Sa avea o ia ma taitaifono o le komiti fa'afoe.