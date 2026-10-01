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Philippe Crouzet taitaifono o le komiti faatino o VallourecO le tagata tomai faapitoa Farani i paipa e leai ni so'oga, mai le 2009 i le 2020. Na soifua mai i le aso 18 o Oketopa, 1956, i Neuilly-sur-Seine, na faauu o ia ma le sili i lana vasega mai le ENA (Aoga Faaleatunuu o Pulega), galue i le Fono a le Setete, ona silia ma le luasefulu tausaga i Saint-Gobain. Na ia taitaia le Vallourec i le tumutumuga o le tuputupu a'e o le suauu, a'o le'i feagai ma se tasi o faalavelave sili ona leaga i le talafaasolopito o le vaega. O lana galuega o se mataupu faavae mo le malamalama i le fesuia'iga o oloa ma tulaga lamatia e fesootai ma aitalafu.

A'oa'oga: Saienisi Po, ENA ma le Fono a le Setete

O se tamaitiiti aʻoga i le Lycée Pasteur i Neuilly-sur-Seine, na faauu Philippe Crouzet mai le Sciences Po Paris (1976, vaega o Auaunaga Lautele). Ona ulufale lea o ia i leNational School of Administrationlea e sau ai o ia sili i lana vasega i le 1981. Na amata lana galuega i le Komiti o le setete, i le avea ai ma se suetusi ona sosoo ai lea ma se matai o talosaga.

I le 1983, na faaipoipo ai o ia ia Sylvie Hubac, o se tagata faigaluega sinia a le malo o lē na avea ma ali’i sili o le aufaigaluega a le Peresetene o François Hollande mai le 2012 i le 2015.

Luasefulu lua tausaga i Saint-Gobain (1986-2008)

I le 1986, na auai ai Philippe Crouzet Saint-Gobain, lea na taitaia e Jean-Louis Beffa, o le faatonu o le fuafuaga. Sa ia umiaina ni tofiga eseese iina, i galuega faatino ma tulaga tau tupe:

1989-1992 pule aoao o fale gaosi pepa a Condat;

pule aoao o fale gaosi pepa a Condat; 1992-1996 : sui aoao mo Sepania ma Potukale;

: sui aoao mo Sepania ma Potukale; mai 1996 : faatonu o le vaega o omea tau alamanuia;

: faatonu o le vaega o omea tau alamanuia; mai 2000 : Sui pule sili e nafa ma tupe, fa'atauga ma tekonolosi, ona sosoo ai lea ma le vaega o le tufatufaina atu o fale.

O lenei galuega ua maua ai e ia le poto masani atoatoa i vaega tau alamanuia faavaomalo: pulega o falegaosimea, vaavaaiga tau tupe, ma le tufatufaina atu. Ina ia malamalama atili i le kamupani na aʻoaʻoina o ia, tagaʻi i la matou auiliiliga o...Fa'asoa a Saint-Gobain.

2009: Mauaina o se tofiga i Vallourec

Ia Aperila 2008, na auai Philippe Crouzet i le komiti fa'afoe a Vallourec; i le tausaga na sosoo ai, i 2009Sa tofia o ia e avea ma taitaifono o le komiti faatino. Sa toe faafouina lona tofiga mo le fa tausaga ia Mati 2012. Sa avea foi o ia ma faatonu o le EDF mai le 2009 mo le lima tausaga, ma sa taitaifono i le komiti e mataituina tautinoga faaniukilia.

O le taimi lea sa i ai le Vallourec i lona tumutumuga. Na gaosia e le vaega ni paipa u'amea e leai ni so'oga, e fa'aaogaina muamua mo le eliina o le suau'u ma le kesi (e ta'ua o paipa OCTG), ae fa'apea fo'i mo la'au eletise ma alamanuia. Faatasi ai ma le maualuga pea o tau o le suau'u, sa malosi le mana'oga ma o le sea sa i ai i totonu o sea sili ona ta'uta'ua i le Paris Stock Exchange.

2009-2014: Fa'afaigaluega mo le Tuputupu A'e

O le fuafuaga mo lenei vaitaimi o le faʻamalosia lea o le i ai o Vallourec i vaega o loʻo malosi le tuputupu aʻe o le gaosiga o le hydrocarbon: Pasila (faʻatasi ai ma se fale gaosi uʻamea fou ma se fale gaosi taʻavale ua fausia faʻatasi ma le Sumitomo a Iapani), le Iunaite Setete (lea o loʻo lagolagoina ai le manaʻoga e le shale gas ma le suauʻu), ma Sasaʻe Tutotonu. O nei tupe teufaafaigaluega o loʻo faʻateleina ai le gafatia ma aitalafu a le vaega, e faʻavae i luga o le manatu o le a tumau pea le malosi o le manaʻoga.

I le 2010, na fuafua lona totogi i le 2,73 miliona euros, o se aofaʻiga na faitioina e nisi o tagata e umia sea, e tusa ai ma le au tusitala i le taimi lea, o ē na manatu o le fuafuaga e matuā tele naua.

2014-2020: O le faʻalavelave tau suauʻu ma le paʻū ifo o le maketi o oloa i seoli

O le pa'ū tele o tau o le suāuu mai le afa lona lua o le 2014 na suia ai mea uma. Na matuā fa'aitiitia e kamupani suāuu a latou tupe teufaafaigaluega i le viliina, na matuā pa'ū le aofa'i o paipa ma tau, ma na mafatia Vallourec, ua mafatia i tau mautu ma aitalafu, ma le tele o gau. Na fa'alauiloa e le vaega ni fuafuaga e fa'aitiitia ai tau ma fa'aitiitia ai le gafatia, aemaise lava i Europa.

I le 2016, na faʻatinoina ai e Vallourec se faʻaopoopoga o tupe faavae e tusa ma le tasi piliona euros, faʻatasi ai ma le ulufale atu o Nippon Steel & Sumitomo Metal ma le lagolago a Bpifrance, o se tagata e umia sea a le malo. O lenei gaioiga na mafai ai e le kamupani ona foia ona luʻitau, i le tau o le faʻaitiitia tele o tupe maua mo i latou e umia sea o loʻo iai nei.

Sa faailogaina foi lena vaitaimi i le mataupu a le fale gaosi uʻamea.Ascoval, i Saint-Saulve (Nord), lea sa avea ai Vallourec ma se tasi o ana tagata e umia sea ma o se tagata faʻatau. O le matafaioi a le vaega i taumafaiga e pulea le nofoaga ua matuā faitioina, aemaise lava i le pepa faʻamaumau Ascoval, le taua mo u'amea e Éric Guéret.

Ua tuua e Philippe Crouzet le komiti fa'afoe i le 2020Na suitulaga ia te ia Édouard Guinotte.

A maeʻa Crouzet: toe faʻatulagaina ma se amataga fou

I le 2021, na faia ai e Vallourec se toe fa'atulagaina tele o tupe: o se vaega tele o ana aitalafu na liua i sea, ma o tagata aitalafu, e aofia ai le Apollo fund, na avea ma tagata e to'atele e umia sea. O sea a tagata e umia sea sa matua fa'aitiitia lava. I lalo o le taitaiga a Philippe Guillemot, na tofia i le 2022, na tapunia ai e le vaega ana falegaosimea i Siamani, toe taula'i atu i ana nofoaga e sili ona maua ai tupe mama (Pasila, Iunaite Setete), ma fa'aitiitia tele ana aitalafu. I le 2025, na fa'alauiloa ai e ArcelorMittal le mauaina o le tusa ma le 28% o sea o lo'o umia e Apollo.

Mo le mulimuli i le tulaga o loʻo iai nei le vaega, ona taunuuga ma ona vaaiga, tagaʻi i la matou auiliiliga o leFa'asoa a Vallourec.

Lesona mo le tagata teu tupe

O le faatinoga a Vallourec i le taimi o Philippe Crouzet o se tasi lea o faataitaiga e sili ona suesueina i le Paris Stock Exchange. E fa ni manatu taua e ao ona manatua:

O se fa'asoa fa'ata'amilosaga e fa'amasinoina i le ta'amilosaga atoa. O tupe mama maualuluga i le tumutumuga o se taamilosaga e le mafai ona faatumauina. O le faʻatauaina o se vaega e pei o Vallourec e faʻavae i luga o ana taunuuga o le 2008 poʻo le 2013 o le galo lea o le ono pa'ū o le tau o le suauʻu. E fa'ateleina mea uma e le aitalafu. I le taimi o le tuputupu aʻe, e faʻamalosia ai le tuputupu aʻe; a oʻo i le taimi o le pa'ū o le tamaoaiga, e lamatia ai le ola. O le fua faatatau o le aitalafu mama i tupe maua aʻo leʻi oʻo i le tului, lafoga, faʻaititia o le tau, ma le faʻaititia o tupe (EBITDA) o se faʻailoga autu lea e mataʻituina. Faʻateleina o tupe faavae ma faʻaitiitia ai le liua o aitalafu. O se tagata e umia sea e taofia ana sea i le taimi o se toe faʻatulagaina e ono leiloa le tele o ana tupe teufaafaigaluega, e tusa lava pe ola le kamupani. E tāua le pulega. O se komiti fa'afoe e pulea e se komiti fa'afoe, fa'atasi ai ma se tagata e umia sea a le malo i le laumua, e le puipuia ai mai mea sese tau togafiti.

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tausaga Sitepu 1956 Na soifua mai i Neuilly-sur-Seine (Oketopa 18) 1981 Faauu mai le ENA, sili i lana vasega; auai i le Fono a le Setete 1986 Auai i Saint-Gobain 2000 Sui Ofisa Sili o Pulega o Saint-Gobain 2008 Sui o le komiti fa'afoe o Vallourec 2009 Taitaifono o le komiti faatino a Vallourec; faatonu o le EDF 2012 Ua toe fa'afouina le pule mo le fa tausaga 2016 Fa'ateleina o tupe faavae ma Nippon Steel ma Bpifrance 2020 Ua tuua e ia le nofoa o le komiti fa'afoe

FAQ

O anafea na pulea ai e Philippe Crouzet le Vallourec?

Sa avea o ia ma taitaifono o le pulega a Vallourec mai le 2009 i le 2020, ina ua maeʻa ona avea ma sui o le komiti faʻafoe mai ia Aperila 2008.

Aiseā na pa'ū ai le tau o sea a Vallourec i le taimi o lana nofoaiga?

O le mafuaʻaga autū lava ona o le pa'ū o tau o le suāuu mai le 2014 agai i luma, lea na faʻaitiitia ai le manaʻoga mo paipa vili, ae o loʻo tele aitalafu a le vaega ina ua maeʻa ana tupe teufaafaigaluega na tuputupu aʻe.

O le ā le galuega a Philippe Crouzet a o leʻi amataina Vallourec?

Na faauu o ia mai le ENA i le 1981 ma avea ma tagata sili i lana vasega, ma amata lana galuega i le Fono a le Setete a o lei faaaluina le silia ma le luasefulu tausaga i Saint-Gobain, ma iu ai ina avea ma sui faatonu sili.