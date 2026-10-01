Andre Citroen (1878-1935) ndeimwe yemazita makuru muindasitiri yeFrance. Apedza kudzidza kuÉcole Polytechnique, haana kugadzira mota iyi, asi ndiye mumwe wevanhu vekutanga muEurope kuigadzira zvakanyanya, kuitengesa sechigadzirwa chikuru pamusika, uye kuishandisa sechishandiso chekushambadzira. Hupenyu hwake chidzidzowo mune zvehupfumi: kubudirira kukuru kwemaindasitiri, kwakapihwa mari nechikwereti chiri kuramba chichikwira, chakazoguma nekubhuroka uye kutorwa kwekambani naMichelin. Muna 2026, zita rake rakabudazve munhau nemusangano wekuvigwa kwake muPanthéon.
Hupenyu hwepakutanga: mwanakomana wevatorwa vane chido chetekinoroji
André Citroën akaberekwa musi wa5 Kukadzi 1878, muParis, pa44 rue Laffitte, mudunhu rechi9. Aive mwana wechishanu uye wekupedzisira waLevie Citroen, mutengesi wedhaimani wechiJudha wekuDutch uyo akagara muParis muna 1873, naAmalia Kleinmann, anobva kuWarsaw. Zita remhuri rinobva kutateguru aive mutengesi wecitrus muNetherlands ("citroen" zvinoreva remoni muchiDutch); ndiAndré akatora diaeresis pa "e".
Hudiki hwake hwakaratidzwa nenhamo: muna 1884, baba vake vakazviuraya mushure mekudyara mari yakawanda mumugodhi wedhaimani muSouth Africa. Mudzidzi akachenjera paLycée Condorcet, achifadzwa naJules Verne nekuvakwa kweEiffel Tower, André akapinda muOlecole polytechnique in 1898.
Magiya eHerringbone: kuzvarwa kwechiratidzo
Muna 1900, parwendo rwake kuPoland, akawana nzira yekugadzira magiya eV-groove. Magiya aya, akanyarara uye achikwanisa kutumira simba guru, aida kunyatsogadzira michina. André Citroën akatenga rezenisi ndokugadzira nzira yekugadzira maindasitiri achishandisa simbi. Muna 1901, iye neshamwari dzake mbiri dzechikoro chesekondari vakatanga kambani yekugadzira magiya mudunhu reFaubourg Saint-Denis muParis.
Iyi chevron ine machira maviri yakazova chiratidzo chemhando yemotokari: imwe yezviratidzo zvinonyanya kuzivikanwa muindasitiri yepasi rose yakabva muchikamu chemakanika.
Mors, America, uye Kuwanikwa kweKugadzirwa Kwakawanda
Kubva muna 1906 zvichienda mberi, akadanwa kuti abatsire mugadziri wemotokari Morse, iyo yakanga yava panguva yakaoma. Akarongazve manejimendi ayo uye huwandu hwezvigadzirwa: kugadzirwa kwacho kwakawedzera kubva pamotokari mazana matatu muna 1908 kusvika pa800 muna 1913. Muna 1912, rwendo rwekuenda kuUnited States rwakamukanganisa zvikuru: akashanyira fekitori yeFord ndokuwana kugadzirwa kwetambo dzemagetsi. Chinangwa chake chakava chekuva "Henry Ford wekuEurope".
1915-1918: Fekitori yemagoko paQuai de Javel
Ava muchikwata muna 1914 semupurisa wezvombo, akaona kushomeka kwezvombo. Muna Ndira 1915, akakumbira kuBazi reHondo kuti vavake, mukati memwedzi mishoma, fekitari inokwanisa kugadzira mabara e75mm nekukurumidza kusati kwamboitika. Doko reJavelMuParis, akavaka fekitori yemazuva ano ine vakadzi vanosvika 13,000. Yakaburitsa magoko anosvika mamiriyoni 23. Fekitori iyi inozivikanwawo nemabasa ayo ekubatsira vanhu, ayo akanga asingawanzoitiki panguva iyoyo: kanteen, infirmary, uye nzvimbo yekurera vana.
1919: Mota yerudzi rweA uye yekutanga kugadzirwa muEurope
Mushure mekupedza chibvumirano chemauto, fekitari yakarasikirwa nemirairo yayo yemauto. André Citroën aitarisira izvi: akachinja nzvimbo iyi kuita fekitari yemotokari mukati memwedzi mishoma. Muna Ndira 1919, akazivisa kune vezvenhau kuti mota yaitengeswa nemutengo we7,250 francs, inenge hafu yemutengo wemutengo wakaderera pane waive pamusika. Chirongwa ichi chakaunza mibvunzo inodarika 16,000 mumavhiki maviri.
La Citroën Type ACitroën 2CV, yakagadzirwa nainjiniya Jules Salomon, yakaburitswa mugore rimwe chete iroro. Yakaunzwa semota yekutanga yekuEurope yakagadzirwa mumhando huru, ine chinangwa chemota makumi matatu pazuva. Muna 1929, Citroën yakagadzira mota 102,891, inenge chikamu chimwe muzvitatu chemota dzakagadzirwa muFrance, uye yakashandira vashandi vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri mumafekitori ayo muJavel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, neGrenelle.
Nyanzvi yekushambadzira pamberi penguva yake
André Citroën akanzwisisa pamberi pevamwe kuti kushambadza kunotengesa:
- Musi wa4 Gumiguru 1922, ndege yakanyora "Citroën" nemavara eutsi pamusoro peArc de Triomphe panguva yeMotor Show;
- Kubva muna 1925 kusvika 1933, chiratidzo chikuru chakavhenekerwa chakagadzirwa ne Eiffel Tower chikwangwani chikuru chekushambadzira;
- Rwendo rweKégresse rwehafu yenzira rwakaratidza pfungwa huru pamusoro pemaonero evanhu: kuyambuka Sahara (1922-1923), Rwendo Rutema muAfrica (1924), Rwendo Rweyero muAsia (1931);
- Inogadzirawo zvinhu zvitsva mukutengesa mushure mekutengesa: bhuku remutyairi, network yevatengesi, zvikamu zvepakutanga zvinovimbiswa.
The Traction Avant uye kubhuroka kwa1934
Muna 1933, kuti varambe vachikwikwidzana naLouis Renault, André Citroën akaita kuti fekitori yeJavel ivakwezve mumwedzi mishomanana chete, ichiichinja kuita imwe yedzemazuva ano muEurope. Akatora mainjiniya André Lefebvre, uyo akagadzira... mugore rimwe chete. Front-vhiri Drive, yakaratidzwa musi wa24 Kurume, 1934. Mota iyi ine shanduko huru, asi kambani iyi yakaneta nemari: mushumo wakabva kuBank of France wakabudiswa muna Chivabvu 1934 unoshuma kurasikirwa kwemamiriyoni mazana maviri emafranc.
Mabhangi anoramba kuramba achimutsigira, uye hurumende haidi kupindira. 21 décembre 1934Kambani yeCitroën yaiswa mumatare edzimhosva. Mukweretesi mukuru, MichelinAkatora kambani. Muna Ndira 1935, André Citroën akatengesa migove yake; Pierre Michelin akamutsiva semutungamiri wenyika muna Chikunguru. Pakurwara, André Citroën akafa musi wa3 Chikunguru 1935, muParis, ava nemakore makumi mashanu nemanomwe.
Nhaka: kubva kuna Michelin kusvika kuna Stellantis
Chigadzirwa ichi chakaramba chiripo uye chakabudirira pasi pehutongi hwaMichelin, nemamodheru anozivikanwa akadai se2CV (1948) neDS (1955). Muna 1976, Peugeot yakatenga Citroën, zvikaita kuti boka racho ritange. PSA Peugeot CitroenMuna Ndira 2021, kubatanidzwa kwePSA neFiat Chrysler kwakagadzira StellarCitroën ndeimwe yemhando gumi neina.
MuParis, Quai de Javel yakatumidzwa zita rekuti Quai André-Citroën muna 1958, uye fekitari yekare yakatsiviwa neParc André-Citroën. Kwemakore akati wandei, mhuri, kunyanya muzukuru wake Henri-Jacques Citroën, yave ichitsigira kuti avigwe muPanthéon. Musi wa26 Nyamavhuvhu, 2026, purezidhendi weMedef (French Business Confederation), Patrick Martin, akatsigira pachena kusarudzwa uku kuchikoro chezhizha chesangano iri.
Zvinodzidziswa nenhau yaAndré Citroën nevanoisa mari
Nzira yeCitroën inopa zvidzidzo zvichiri kukosha pakuongorora vagadziri vemotokari dzakanyorwa:
- Huwandu hwacho hahuna kukwana. Citroën yakatengesa zvakawanda, asi nemitengo yakaderera zvikuru kuti ikunde musika. Pasina mari yakakwana, kukura kwemari yakabhadharwa nechikwereti kwakava kusingachashandi zvakanaka. Pamusika wemasheya, unotarisa mari inoshanda uye mari inobuda, kwete kutengesa chete.
- Indasitiri yemotokari inoda mari yakawanda. Kuvaka patsva fekitari kana kutanga modhi itsva kunodhura mari yakawanda. Izvi ndezvechokwadi muna 2026 nekuchinja kwemotokari dzemagetsi, izvo zviri kuisa mutoro pamari yevagadziri vese.
- Mubatsiri wezvemari akakosha. Michelin, uyo akakweretesa, ndiye akava muridzi. Hukama huripo pakati pevagadziri nevatengesi huchiri pedyo; ongororo yedu yeZvigadzirwa zveMichelin inoratidza kuti mugadziri wematayi akachinja sei kubva ipapo.
Kuti utevere mugari wenhaka wekambani yeChevron parizvino, tarisa paprofile yedu paStellantis stockuye kuenzanisa nemuvengi mukuru wenhoroondo weCitroën, uyo ari paRenault stockOngororo idzi ndedzekupa ruzivo chete uye hadzisi zano rekudyara mari.
André Citroën mumazuva akakosha
|Gore
|Chiitiko
|1878
|Akazvarwa muParis (Kukadzi 5)
|1898
|Kupinda kuÉcole Polytechnique
|1901
|Kutangwa kwekambani yekugadzira michina ye herringbone
|1906
|Anotungamira mukupora kweMors
|1915
|Kuvakwa kwefekitori yeJavel quay shell
|1919
|Kuburitswa kweCitroën Type A
|1924
|Rwendo Rutema
|1934
|Traction Avant (Kurume), kuvharirwa kwematare edzimhosva (Zvita 21)
|1935
|Akatorwa naMichelin; akafa musi wa3 Chikunguru
|1976
|Kuzvarwa kwePSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën inova kambani yeStellantis
FAQ
Sei chiratidzo cheCitroën chine machevron maviri?
Zvinotiyeuchidza nezvemagiya akaita seV (herringbone) ayo André Citroën akagadzirwa pakutanga kwebasa rake, asati apinda muindasitiri yemotokari.
Sei Citroën yakabhuroka muna 1934?
Kambani iyi yakanga yatora chikwereti chakakura kuti ikwanise kukura, kuvakazve fekitori yeJavel, uye kuvaka Traction Avant, nepo mitengo yayo yakaderera yekutengesa yaideredza purofiti yayo. Mabhangi akaramba kuitsigira, uye yakaiswa muhofisi yekutora mari musi wa21 Zvita 1934.
Ndiani ane Citroën nhasi?
Citroën ikambani yeStellantis, yakagadzirwa muna 2021 kubva pakubatanidzwa kwePSA neFiat Chrysler Automobiles.