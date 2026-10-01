Eric Trappier anga achitungamira Dassault Aviation kubvira Ndira 2013. Akazvarwa musi wa1 Chikumi 1960, akabatana neboka iri aine makore makumi maviri nemana uye akapedza nguva yakawanda yebasa rake achitengesa ndege dzehondo kuti dzitengeswe kunze kwenyika asati atora chigaro chehutungamiriri. Pasi pehutungamiriri hwake, vakanyorerana kakawandaYakanga yagara ichionekwa seisingatengeswi kunze kweFrance, yave kubudirira kwekutengeserana pasi rose. Muna Ndira 2025, akatorawo chigaro chesachigaro weMarcel Dassault Industrial Group (GIMD). Mufananidzo wemutungamiriri akangwara ane zvisarudzo zvinokosha kune vese vanochengetedza tsika dzekudzivirira.

Kudzidziswa uye kutanga

Éric Trappier iinjiniya akapedza kudzidza kubva kuTélécom SudParis. Akapedza basa rake rechiuto semukuru wemauto muFrench Navy muna 1983 na1984, ndokuzobatana naye Vadivelu Comedy Dassault Aviation muna 1984. Iye zvino ava kaputeni wemauto egungwa akachengetedzwa. Akaroora muna 1983, uye ndiye baba vevana vatatu.

Makore makumi matatu ari mubasa rekutumira kunze kwenyika

Basa rake kuDassault Aviation rave rakanyanya kutarisana nenyaya dzepasi rose:

1984-1987 : mahofisi ekugadzira uye manejimendi ezvombo.

: mahofisi ekugadzira uye manejimendi ezvombo. 1987-1991 : manejimendi yehunyanzvi hwepasi rose, ane basa rekutaurirana neSouth Korea, Singapore, Saudi Arabia, Chile neGermany. Anobatanidzwa mukutengeswa kwendege dzeAtlantic dzinoongorora mafambiro egungwa.

: manejimendi yehunyanzvi hwepasi rose, ane basa rekutaurirana neSouth Korea, Singapore, Saudi Arabia, Chile neGermany. Anobatanidzwa mukutengeswa kwendege dzeAtlantic dzinoongorora mafambiro egungwa. 1991-1995 : ane basa rekutengesa muAsia, kusanganisira chibvumirano cheMirage neIndia.

: ane basa rekutengesa muAsia, kusanganisira chibvumirano cheMirage neIndia. 1995-2000 : ane basa rekutengesa muUnited Arab Emirates, uko anotarisira chibvumirano cheMirage cha2000-9.

: ane basa rekutengesa muUnited Arab Emirates, uko anotarisira chibvumirano cheMirage cha2000-9. 2000-2005 : mutungamiriri wenzvimbo dzeMiddle East neAfrica, uye mutungamiriri wezvekutengeswa kwezvinhu nemauto.

: mutungamiriri wenzvimbo dzeMiddle East neAfrica, uye mutungamiriri wezvekutengeswa kwezvinhu nemauto. 2006 : Maneja mukuru wepasi rose.

Anotauriranawo nezvezvibvumirano zveindasitiri zvemuratidziri wemauto anorwisa madrone. nEUROninotungamirwa neDassault Aviation pamwe neSaab (Sweden), Alenia (Italy), RUAG (Switzerland), HAI (Greece) neEADS (Spain). Chirongwa ichi chekuEurope chakashanda serabhoritari yehunyanzvi hwekuongorora ndege nenzira dzakavanda uye dzinozvitonga.

2013: CEO mudiki munhoroondo yeDassault Aviation

Akasarudzwa kuva director musi wa18 Zvita 2012, Éric Trappier akagadzwa kuva purezidhendi uye CEO pa January 8 2013achitsiva Charles Edelstenne. Ava nemakore makumi mashanu nemaviri, anova CEO wechishanu wekambani iyi kubvira payakavambwa muna 1929, uye ndiye mudiki pane vese vakabata chinzvimbo ichi.

Akagara nhaka mamiriro ezvinhu asinganzwisisike: Rafale yaizivikanwa nehunyanzvi, asi hapana mutengi wekune imwe nyika akanga aitenga, uye ndege yacho yaitsigirwa chete nemirairo yehurumende yeFrance. Dambudziko regumi remakore raive rekushandura chirongwa chenyika kuita kubudirira kwekutumira kunze kwenyika.

Kutengeswa kukuru kweRafale pasi pehutungamiriri hwake

Makore gumi akatevera akaratidza kuti akarurama. Zvibvumirano zvakakosha zvakasainwa kubvira muna 2015:

Gore Pays hurongwa 2015 Egypt 24 Rafale (mutengi wekutanga kutumira kunze kwenyika), akawedzerwa neodha yechipiri muna 2021 2015 Kwata 24 Rafale, akazowedzera kusvika pa36 2016 India Ndege dzeRafale makumi matatu nematanhatu dzeFrench Air Force 2021 Grèce Ndege itsva uye yakashandiswa yeRafale 2021 Croatie 12 Rafale yakashandiswa 2021 United Arab Emirates Ndege dzeRafale 80, ndiyo ndege huru kwazvo inotengeswa kunze kwenyika munhoroondo yechirongwa ichi 2022 Indonesia Ndege dzeRafale 42, dziri muzvikamu zvakasiyana-siyana 2024 Serbia 12 Rafale 2025 India Ndege makumi maviri nematanhatu dzeRafale Marine dzeIndian Navy

Kubudirira uku kwakachinja zvikuru chitarisiko cheDassault Aviation: bhuku remaodha emakore akawanda, kuwedzera kwekugadzirwa, uye kuonekwa kusati kwamboitika muchikamu chemauto. Zvinobatsirawo vadyidzani vakuru vechirongwa ichi, Thales yemagetsi uye Safran yeinjini dzeM88. Vanoisa mari vanofarira cheni iyi yekukosha vanogona kutarisa ongororo dzedu dze...Dassault Aviation stock, wepa'Thales chiito and of l 'Mugove weSafran.

Mafaira anonyanya kuoma: SCAF naFalcon

Hazvisi nyore kudaro. Purogiramu yekuEurope ye Sisitimu Yemhepo Yekurwa Yemangwana (FCAS)Chirongwa ichi, chakatangwa neGermany neSpain, chakaratidzwa nekusawirirana kakawanda kwemaindasitiri pamusoro pekugovaniswa kwemabasa pakati peDassault Aviation neAirbus. Éric Trappier akatsigira pachena kudiwa kwemukondirakita mukuru wendege yehondo, chinzvimbo chaigara chichikuchidzira kusawirirana pakati pevadyidzani.

Kune veruzhinji, mhando dzakasiyana dzendege dzebhizinesi norukodzi Ndege yeFalcon 6X yakambononoka, kunyanya mainjini, isati yatanga kushanda uye Falcon 10X yakagadzirwa. Bhizinesi reFalcon richiri kunetseka nemamiriro ehupfumi kupfuura bhizimisi remauto.

Mutungamiri weGIMD uye munhu anotungamira muvashandirwi vemaindasitiri

Musi wa9 Ndira 2025, Éric Trappier akatsiva Charles Edelstenne semutungamiri we Boka reMaindasitiri reMarcel Dassault (GIMD)Kambani yemhuri yeDassault ine masheya akawanda muDassault Aviation, iyo inonyanya kudzora Dassault Aviation uye ine mugove wakakura muDassault Systèmes, ndiyo ine mugove mukuru muThales. Achiri CEO weDassault Aviation.

Anewo zvinzvimbo zvakati wandei zvekumiririra:

Mutungamiri weEuropean Aerospace and Defense Industries Association (ASD), akasarudzwa muna Chivabvu 2017;

Mutungamiri weGIFAS (French Aerospace Industries Association), akasarudzwa musi wa8 Chikumi, 2017;

Mutungamiri weCIDEF (French Defense Industries Council) kubva munaKurume 2021 kusvika Ndira 2023;

Mutungamiri weUIMM (Union of Metallurgical Industries and Trades), akasarudzwa musi wa15 Kubvumbi, 2021.

Anga ari Mutungamiriri weLegion of Honour kubvira muna Ndira 2025 uye akagamuchira Medal yeAeronautics (2023).

Kudzivirirwa kweEurope muna 2026: nei basa rayo richikosha kune anodyara mari

Kubva mugore ra2022, kuwedzera kwemari yemauto muEurope kwakaita kuti masheya ekudzivirira ave chimwe chezvinhu zvinonyanya kutariswa pamusika wemasheya. Munyaya iyi, pane zvinhu zvinoverengeka zvinofanira kutariswa:

Bhuku reodha : inoita kuti zvionekwe kwemakore akati wandei, asi purofiti inoenderana nekukwanisa kuita basa nenguva, saka pane cheni ye subcontracting.

: inoita kuti zvionekwe kwemakore akati wandei, asi purofiti inoenderana nekukwanisa kuita basa nenguva, saka pane cheni ye subcontracting. Maumbirwo ekudzora Dassault Aviation ine mugoveri weGIMD, Airbus ine mugoveri wevashoma. Saka, mugove wemahara hauna kukwana, izvo zvinogona kuwedzera mafambiro emitengo yemasheya.

Dassault Aviation ine mugoveri weGIMD, Airbus ine mugoveri wevashoma. Saka, mugove wemahara hauna kukwana, izvo zvinogona kuwedzera mafambiro emitengo yemasheya. Zvibvumirano zvekutumira kunze kwenyika : vanovimba nesarudzo dzezvematongerwo enyika, mari uye dzimwe nguva kutamiswa kwetekinoroji, nehurongwa hwekuita husingazivikanwe.

: vanovimba nesarudzo dzezvematongerwo enyika, mari uye dzimwe nguva kutamiswa kwetekinoroji, nehurongwa hwekuita husingazivikanwe. Zvinodiwa zveESG : mamwe mari haabatanidzi zvombo, mamwe akazvibatanidzazve kubvira muna 2022. Izvi zvinokanganisa kudiwa kwezvibatiso izvi.

Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre wongororo pa Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Kubva rini Eric Trappier ave achitungamira Dassault Aviation?

Anga ari Sachigaro uye CEO weDassault Aviation kubvira musi wa8 Ndira 2013.

Basa raEric Trappier mukutengesa kweRafale raiva rei?

Aimbove mukuru wezvekutengeserana kwenyika, akatungamira hurongwa hwekutengesa kunze kwenyika hwakaita kuti zvibvumirano zvekutanga zviitwe (Egypt neQatar muna 2015, India muna 2016), uye United Arab Emirates yakazopedzisira yaita 80 Rafale muna 2021.

Chii chinonzi GIMD inotungamirwa naÉric Trappier?

Marcel Dassault Industrial Group ndiyo kambani yemhuri inodzora Dassault Aviation. Éric Trappier akava sachigaro wayo musi wa9 Ndira, 2025.

Éric Trappier ndiye mutungamiri weUIMM here?

Ehe, akasarudzwa kuva purezidhendi weUnion of Metallurgical Industries and Trades musi wa15 Kubvumbi, 2021.