Gérard Mestrallet mumwe wevatungamiriri vakanyanya kuumba mamiriro esimba reFrance mumakore makumi matatu apfuura. Akazvarwa musi wa1 Kubvumbi, 1949 muParis, akatungamira shanduko yeCompagnie de Suez kuita boka remaindasitiri, akaronga kubatanidzwa neGaz de France muna 2008, ndokuzotungamira GDF Suez, yakatumidzwa zita rekuti Engie muna 2015. Nhoroondo iyi inoratidza basa rake, zvisarudzo zvikuru zvakariratidza, gakava raakamutsa, uye zvarichiri kureva mu2026 kune vanoisa mari vari muchikamu chesimba.
Dzidzo: mainjiniya uye nhoroondo yevashandi vehurumende vakuru
Gérard Mestrallet aitevera nzira yakajairika yebasa revatungamiriri veFrance, aine chinangwa chakasimba mune zvesainzi. Aimbove mudzidzi weÉcole Polytechnique (kirasi ya1968), akapedza kudzidza paÉcole Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), uye akazove weENA, yaakapedza kudzidza muna 1978 nekirasi ye"Pierre Mendès France".
Paakapedza kudzidza kuENA (National School of Administration), akabatana neDhipatimendi reTreasury semutariri wehurumende. Kubva munaGunyana 1982 kusvika munaChikunguru 1984, akashanda semupi wezano wezvemaindasitiri muhofisi yaJacques Delors, uyo panguva iyoyo aive Gurukota rezvehupfumi nezvemari. Ruzivo urwu paBercy (Bazi rezvemari) rwakamupa kunzwisisa kwakadzama kwehukama huripo pakati pehurumende nemakambani makuru, chinhu chaizobatsira zvikuru mubasa rake rese.
Kubva kuSuez Financial Company kuenda kuGeneral Society yeBelgium
Muna 1984, akabatana neSuez Financial Company semaneja wemapurojekiti. Akakurumidza kukwira pazvinzvimbo: Mutevedzeri Mukuru weVamiririri veMaindasitiri muna 1986, Mutungamiriri Mukuru weEuropean Rights Company (imwe kambani iri pasi peSuez) muna 1987, uye akazova Mutevedzeri Mukuru Mukuru wekambani muna 1991. Mushure mezvo, akava Mutungamiriri Mukuru uye Sachigaro weKomiti Yepamusoro ye Société Générale de Belgique, imwe yemakambani ekare ekubata maindasitiri muEurope, ayo ari kutungamira budiriro yawo.
Chiitiko ichi chekuBelgium chaive chakakosha: Suez aive nechikamu mumagetsi (Electrabel), mari, uye maindasitiri ikoko. Izvi zvinotsanangura kuti nei Belgium, kusvika nanhasi, ichiri dombo guru remabasa eboka iri, iro rakazova Engie.
1995-2008: Kushandurwa kweSuez kuita boka rebasa
Muna 1995, Gérard Mestrallet akatora chigaro chemukuru weCompagnie de Suez. Zano rake raive pachena: kutarisa patsva kambani yezvemari pamabhizinesi matatu makuru, simba, mvura uye kuchenaKuti aite izvi, akatanga kubatana neLyonnaise des Eaux. Muna 1997, Suez Lyonnaise des Eaux akaumbwa, uyo akatungamira bhodhi rekutungamira, ukuwo Jérôme Monod, mukuru wenhoroondo weLyonnaise, akatungamira bhodhi rekutarisira.
Boka iri rakazodzokera kuzita rekuti Suez. Muna 2003, rakatanga kushandisa hurongwa hwekutonga hwebhodhi revatungamiriri, Gérard Mestrallet achiva sachigaro uye CEO waro. Munguva iyi, Suez zvishoma nezvishoma yakasiya mabasa ayo emari ndokuzvipa chinzvimbo muEurope mumabasa emagetsi, kureva, mabasa akakosha (magetsi, gasi, mvura, marara).
2008: Kubatana kweGDF Suez, muchato wenyika
Kubatanidzwa kweGaz de France naSuez, kwakaitwa muna Chikunguru 2008, ndiko kwakava chiratidzo chikuru mubasa rake. Yakaziviswa kare muna 2006 nekuda kwekutyisidzirwa kwekutora Suez kubva kune dzimwe nyika, yaida mutemo wekubvumira nyika yeFrance kuderedza migove yayo muGaz de France pasi pemuganho waidiwa kuchengetedza. Boka idzva, GDF Suez, inova imwe yemakambani makuru emagetsi pasi rose. Gérard Mestrallet aive CEO wayo kubva muna Chikunguru 2008 kusvika Chivabvu 2016, ukuwo achiramba ari sachigaro webhodhi revatungamiriri veSuez Environnement, bazi remvura nemarara iro rakanyorwa pamusika wemasheya zvakasiyana.
Kune vanoisa mari, kubatana uku kunoratidza chinhu chakakosha: muzvikamu zvinodzorwa, kukosha kwekambani kunoenderana zvakanyanya nehurongwa hwayo hweindasitiri pamwe nehukama hwayo nehurumende semugovani wemasheya. Ichi ndicho chiyero chekufunga nezvacho pakuongorora zvanhasi...Engie chiitoiyo nyika yeFrance ichiri mugovani mukuru wemasheya.
2015: GDF Suez anova Engie
Muna 2015, GDF Suez yakachinja zita rayo ndokuva EngieKunze kwekuchinja zita rekambani, boka iri riri kuzivisa shanduko kuenda kumagetsi anogona kushandiswazve, mabasa esimba, uye kupera kwemarasha zvishoma nezvishoma. Zvisinei, shanduko iyi iri kuuya kunonoka, sekureva kwevacherechedzi vakati wandei: munyaya yaKukadzi 2020, Le Monde Yakataura nezve "zvikanganiso zvehurongwa" zvakakanganisa shanduko yeboka, ichiti shanduko "yegirini" yakanga yatotanga muna 2013.
Musi wa3 Chivabvu 2016, Gérard Mestrallet akasiya basa rekutungamira kambani. Isabelle Kocher uye anoramba ari sachigaro webhodhi revatungamiriri. Muna 2018, anodzosera chigaro chesachigaro kuna Jean-Pierre ClamadieuKubva muna 2021, Catherine MacGregor anga ari maneja mukuru weEngie.
Makakatanwa: muripo uye zvirongwa zvepenjeni yekuwedzera
Kufanana nevamwe vakuru vakuru veCAC 40 vezera rake, Gérard Mestrallet anga ari pakati pemakakatanwa pamusoro pekubhadhara vashandi:
- 2012 : mari yake yese yakasvika €3,005,079, kudzikira kudiki (-2,7%) zvichienzaniswa negore ra2011, izvo zvakazomuisa pachinzvimbo chechisere muCAC 40 (nhamba dzakatorwa kubva kuWikipedia zvichibva panhau dzezvehupfumi).
- October 2014 Mari yemudyandigere wake wekuwedzera, inofungidzirwa kuva mamiriyoni makumi maviri nerimwe emaeuro uye yakaziviswa pachena neCGT, iri kukonzera gakava panguva iyo boka iri riri kunyora kurasikirwa kukuru mugore remari ra2013. Dare Repamusoro reKutonga Kwemakambani rinoona chirongwa ichi sechinoenderana nemutemo weAfep-Medef; Emmanuel Macron, uyo panguva iyoyo aive Gurukota rezvehupfumi, anoratidza kuti Hurumende ichavhota ichiramba rudzi urwu rwechisarudzo mune ramangwana.
- Dai 2016 Zvaave sachigaro asiri wehutungamiriri, anozivisa kuti ari kusiya muhoro wasachigaro wake (€350,000 pagore), uyo unobhadharwa kusangano reEngie corporate foundation.
Zviitiko izvi zvakabatsira mukuchinja kwehutungamiriri hwemakambani akanyorwa muFrance: mavhoti evane migove vanosunga pamubhadharo wevakuru ("taurai pamubhadharo," mutemo weSapin 2 wegore ra2016), uye mitemo yakaoma pamusoro pemapenjeni ekuwedzera. Kune mumwe nemumwe ane migove, kuverenga chikamu che "hutungamiriri hwemakambani" chegwaro rekunyoresa kwese ikozvino chikamu chekuongorora kwehutungamiriri hwemakambani. fundamental analysis zvakakomba.
Paris Europlace, FACE uye diplomacy yezvehupfumi
Kuwedzera pamabasa ake ekushanda, Gérard Mestrallet ndiye aive sachigaro Paris Europlace, sangano rinokurudzira Paris senzvimbo yezvemari, pamwe chete ne Hwaro hweChiito Chekurwisa Kudzingwa (FACE) Kubva muna 2007 kusvika 2020. Muna 2015, akagadzwa kuva "mumiriri wedzidzo"; muna Kubvumbi 2016, Ségolène Royal akamupa basa rekutarisa mutengo wekabhoni muEurope, zvichitevera COP21.
Mushure maEngie, akava sachigaro mukuru weSangano reFrance reKuvandudza AlUla (Afalula), uyo ane basa rekushandira pamwe pakati peFranco neSaudi panzvimbo iyi yenhaka. Muna Kukadzi 2024, Emmanuel Macron akamugadza semumiriri weFrance pachirongwa ichi. Nzira dzehupfumi dzeIndia-Middle East-Europe (IMEC). Akashandawo mumabhodhi akawanda: Société Générale, Siemens supervisory board, European Round Table of Industrialists, uye mabhodhi akawanda ekupa mazano epasi rose muChina neHong Kong.
Iye Mutungamiriri weLegion of Honour (2016) uye Mutungamiriri weNational Order of Merit.
Zvaanodzidzisa mudyari mari parwendo rwake muna 2026
Basa raGérard Mestrallet rinojekesa zvinhu zvitatu zvinobatsira kune chero ani zvake anoisa mari musimba uye mabasa eruzhinji:
- Kubatanidzwa kukuru kwemasheya kunochinja hunhu hwemasheya. Mugovani weSuez muna 1995 aive nekambani yezvemari; mugovani we2008, kambani yemagetsi yakabatanidzwa; uye mugovani we2026, boka raitarisa pamagetsi anogona kudzorerwa uye zvivakwa. Tsananguro yekudyara mari inofanirwa kuongororwa padanho rega rega.
- Kuputsa mabasa dzimwe nguva kunogadzira kukosha. Suez Environnement, yakagara ichitungamirwa naGérard Mestrallet kwenguva refu, yakabuda pachena muna 2008 isati yava chinhu chikuru mukutsvaga kwaVeolia kutora chigaro muna 2020-2022. Avo vanoteveraVeolia chiito Vanonyatsoziva nezvenyaya iyi, iyo yakachinja magariro emvura nemarara muFrance.
- Kutonga kune mutengo. Kukakavadzana pamusoro pemari yekubhadhara hakuna kuchinja nzira yeEngie pamusika wemasheya, asi kwakakurudzira kubatanidzwa kwevanemasheya muzvisarudzo zvebhodhi.
Kuti vazive nezvemasheya makuru emagetsi ekuEurope, vazhinji vanoisa mari vanoshandisa account yezvibatiso kana PEA (French equity savings plan) neinternet broker; kune avo vanoda kutengesa mafambiro emasheya aya kuburikidza neCFDs, yedu ongororo yakadzama pamusoro Vantage Chinyorwa chino chinotsanangura mari, mitemo, uye zvipingamupinyi zvemutengesi uyu (maCFD ane njodzi huru yekurasikirwa nekuda kwesimba rekushandisa). Semazuva ese, chinyorwa ichi ndecheruzivo chete uye hachisi zano rekudyara mari.
Gérard Mestrallet mumazuva akakosha
|Gore
|Nhanho
|1949
|Akazvarwa muParis (Kubvumbi 1)
|1978
|Ndakapedza kudzidza paENA, ndikapinda muDhipatimendi reTreasury
|1982-1984
|Mupi wezano wehunyanzvi kuna Jacques Delors, Gurukota rezvehupfumi
|1984
|Kubatana neSuez Financial Company
|1995
|Anotora hutungamiriri hweSuez Company
|1997
|Kuberekwa kwaSuez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Kubatanidzwa kweGDF Suez, CEO weboka idzva
|2015
|GDF Suez anova Engie
|2016
|Isabelle Kocher anova CEO; anoramba ari sachigaro
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu anomutsiva sachigaro weEngie
|2024
|Mumiriri weFrance weIMEC corridor
FAQ
Basa raGérard Mestrallet raiva rei pakusikwa kweEngie?
Akatungamira kubatana kweGaz de France naSuez muna 2008, ndokuzotungamira GDF Suez kusvika muna 2016. Boka iri rakatora zita rekuti Engie muna 2015, pasi pehusachigaro hwake.
Ndiani akatsiva Gérard Mestrallet paEngie?
Isabelle Kocher akamutsiva semaneja mukuru muna Chivabvu 2016, uye Jean-Pierre Clamadieu sesachigaro webhodhi revatungamiriri muna 2018.
Sei parachuti yake yegoridhe yakakonzera gakava?
Muna Gumiguru 2014, mari yataurwa (€21 miriyoni) yakaburitswa pachena apo GDF Suez yakanga ichinyora kurasikirwa kukuru uye ichigadzirira hurongwa hwekuderedza mari. Chibvumirano ichi chakaonekwa sechinoenderana nemutemo weAfep-Medef, asi chakamutsa gakava pamusoro pekutonga muripo wevakuru.