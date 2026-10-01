Jean-Louis Beffa Akatungamira Saint-Gobain kweanopfuura makore makumi maviri, kubva muna 1986 kusvika 2007, asati ashanda saSachigaro weBhodhi kusvika muna 2010. Akazvarwa musi wa11 Nyamavhuvhu 1941, muNice, akapedza kudzidza paCorps des Mines engineering school, anomiririra chizvarwa chevatungamiriri vemabhizinesi ekuFrance vakadzidziswa mumabasa epamusoro ehurumende uye vane chokwadi nebasa remaindasitiri. Kupfuura Saint-Gobain, akapesvedzera gakava revanhu kuburikidza nemishumo yake nemabhuku pamusoro pemutemo weindasitiri. Kutarisa kumashure pabasa rinoramba richizivisa sarudzo dzemapoka eindasitiri eCAC 40.
Dzidzo: Polytechnique, Mines neScience Po
Mwanakomana weinjiniya nemudzidzisi, Jean-Louis Beffa akagadzirira bvunzo dzemakwikwi paLycée Masséna muNice uye akagamuchirwa mu...Olecole polytechnique muna 1960. Akava mainjiniya we Corps of Mines Muna 1963, akadzidzawo paÉcole nationale supérieure du pétrole et des moteurs uye akawana dhipuroma kubva kuInstitut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance chikamu).
Kutanga mukutonga kwesimba
Akatanga basa rake seinjiniya wemigodhi muClermont-Ferrand, kubva muna 1967 kusvika 1974 akabatana nedhipatimendi remafuta muMinistry of Industry, kwaakazova mukuru webasa re "refining and utilizing" uye akazova mutevedzeri wemutungamiriri. Ruzivo urwu rwakamupa ruzivo rwakadzama nezvesimba uye hukama huripo pakati peHurumende neindasitiri, misoro miviri yaizoenderera mberi mubasa rake rese.
1974-1986: Kumuka kweSaint-Gobain
Muna 1974, Jean-Louis Beffa akabatana ne Saint-Gobain semutungamiriri wezvekuronga. Akazotora chigaro semutungamiriri mukuru, ndokuzotora chigaro semutungamiri we Pont-a-Mousson, kambani iri pasi pekambani inoona nezvemapaipi esimbi, ukuwo ichitarisira bazi re "mapaipi nemakanika" reboka kubva muna 1979 kusvika 1982. Muna Kurume 1982, gore rekuita kuti Saint-Gobain ive nyika, akava mukuru wayo.
Muna Ndira 1986, akatsiva Roger Fauroux sa mutungamiri wenyika uye CEOAkagadzwa pasi pehutungamiriri hwaFrançois Mitterrand uye akasimbiswa naJacques Chirac, uyo aive Prime Minister panguva iyoyo, akatungamira kutengeswa kweSaint-Gobain, uko kwaive kutanga kutengeswa kwehurumende yekugara pamwe chete, pakupera kwa1986.
1986-2007: Makore makumi maviri ari pamusoro peSaint-Gobain
Pasi pehutungamiriri hwake, Saint-Gobain akachinja zvikuru. Boka iri, iro kare rainyanya kutarisa pagirazi, rakawedzera kuvapo kwaro muzvinhu zvekuvaka uye kugoverwa kwezvinhu, uye rakava repasi rose. Zviitiko zvikuru munguva iyi zvaisanganisira kutenga kambani yekuAmerica yeNorton muna 1990, izvo zvakaita kuti boka iri rive mutungamiri wenyika mukugadzira mabrasives, zvichiteverwa nekutenga kambani yekuBritain yeBPB, nyanzvi mukugadzira plasterboard, muna 2005.
Maitiro aya akaita kuti Saint-Gobain ave mumwe wevanyanzvi vanotungamira pasi rose mukuvaka dzimba, chinzvimbo icho vatevedzeri vake vakaramba vachichisimbisa. Jean-Louis Beffa akaramba ari CEO kusvika muna Chikumi 2007, akazova Sachigaro weBhodhi kusvika muna 2010; Pierre-André de Chalendar akamutsiva saCEO. Kubva muna Chikunguru 2021, boka iri rave richitungamirwa naBenoit Bazin.
Kune vanoisa mari, nhoroondo yeSaint-Gobain pasi peBeffa inoratidza kuti kambani yemaindasitiri ine zana remakore inogona sei kuzvigadzira patsva kuburikidza nekutenga kwakatevedzana. Ongororo yedu yeZvivako zveSaint-Gobain inotsanangura mamiriro ayo aripo pari zvino, ayo akatarisana nekuvaka kunochengetedza nharaunda uye kugadzirisa kusingashandise simba zvakanyanya.
Nhaurirano pamusoro pemubhadharo neasbestos
Kufanana nevamwe vakuru vezera rake, Jean-Louis Beffa akatarisana nekutsoropodzwa kwakasiyana-siyana. Muna 2007, aive mumwe wevakuru vakuru vekuFrance vaibhadharwa zvakanyanya, nemari inofungidzirwa kuti inosvika €10,2 miriyoni zvichienderana nekuongororwa kwenhau gore iroro. Uyezve, panguva yaaive mutungamiri wePont-à-Mousson, akatarisana nevapikisi vekushandiswa kweasbestos, pakati pemakakatanwa aitambudza indasitiri yese yezvinhu. Nyaya yeasbestos yakakanganisa chimiro cheboka uye chinzvimbo charo chepamutemo, kunyanya muUnited States.
Munhu anofunga nezvemutemo weindasitiri
Jean-Louis Beffa akazvisimbisa semutauri ane simba pamusoro peramangwana reindasitiri yeFrance:
- Muna 2004, Jacques Chirac akamupa basa rekuvandudza mutemo weindasitiri. Mushumo wake waNdira 2005, Kuenda kuhurongwa hutsva hwemaindasitiri, zvakakonzera kuumbwa kweSangano Rekuvandudza Maindasitiri, iyo yaave achitungamira bhodhi rekutarisira kubvira munaGunyana 2005;
- Muna 2002, akatanga Saint-Gobain centre yekutsvagisa mune zvehupfumi aine muhwina mubairo weNobel Prize muhupfumi, Robert Solow, iyo yakava nzvimbo yeCournot, yakazotevera Cournot Foundation (2010), yavaive sachigaro pamwe chete;
- Akaburitsa rondedzero dzakawanda naSeuil: France inofanira kusarudza (2012), France inofanira kuita chimwe chinhu (2013), Makiyi Esimba (2015) uye Shandura kana kufa: makambani makuru kana makambani matsva (2017).
Pfungwa dzake huru: akatarisana neUS-China, simba renyika rinotsamira paindasitiri yayo yekutumira zvinhu kunze kwenyika, matekinoroji ayo, simba rayo, uye kugona kwayo kwemauto. Anotsigira hurongwa hwakabatana hwemaindasitiri hunotungamirwa nehurumende uye anotsoropodza kubviswa kwemaindasitiri muFrance. Dzimwe dzepfungwa idzi dzakapararira zvakanyanya kubva padambudziko rehutano, nenhaurirano pamusoro pekuzvitonga kwemaindasitiri uye kugadzirisa zvinhu.
Lazard, Engie, Le Monde: basa rechipiri senhengo yebhodhi
Mushure meSaint-Gobain, Jean-Louis Beffa akava mupi wezano mukuru kubhangi LazardAkashanda mumabhodhi eGDF Suez uye Engie kubva muna 2008 kusvika 2015, kwaakatungamira komiti yekusarudzwa uye mibairo, mubhodhi rekutarisira reSiemens (2008-2013), mubhodhi reGroupe Bruxelles Lambert (2001-2013), uye mubhodhi rekutarisira reCaisse des Dépôts (2014-2019). Akashandawo semutungamiriri weBNP Paribas neGaz de France. Anga ari nhengo yebhodhi rekutarisira reboka kubvira muna 1994. Le MondeAkava mutungamiri wayo musi wa5 Gumiguru, 2017.
Basa rake kuEngie rinomuswededza pedyo nenyaya huru dzesimba, chikamu chatinoongorora kunyanya mupepa redu reruzivo pamusoro pe...Engie chiito.
kusarurana
Jean-Louis Beffa iGrand Officer weLegion of Honour (2007), Grand Cross yeNational Order of Merit (2016), uye Commander weOrder of Arts and Letters (2005). Akawana mibairo yakawanda yekune dzimwe nyika, kusanganisira Order of the Rising Sun (Japan). Aifarira opera, ndiye akatungamira sangano rekusimudzira Paris National Opera.
Zvinodzidziswa nerwendo rwake nevanoisa mari
- Mapoka emaindasitiri ari kuzvigadzira patsva zvishoma nezvishoma. Saint-Gobain yakachinja nzvimbo yayo huru isina kuchinja zita rayo: unofanira kutarisa kupatsanurwa kwemari inowanikwa nebhizinesi kuti unzwisise kukosha kwayo.
- Kutenga kukuru kubhejera. Zvinogadzira kukosha kana kubatanidzwa kwacho kukabudirira, asi zvinotarisa chikwereti chenguva pfupi.
- Mamiriro ezvematongerwo enyika akakosha. Kuisa nyika muhurumende, kuisirwa makambani ega ega, mutemo weindasitiri: sarudzo dzeveruzhinji dzakakanganisa zvikuru nzira yeSaint-Gobain.
Saint-Gobain naEngie vanokodzera PEANzira yakajairika yekudyara mari inobatsira mutero yekudyara kwenguva refu muzvikamu zveFrance. Chinyorwa chino ndechekupa ruzivo chete uye hachisi zano rekudyara mari.
FAQ
Jean-Louis Beffa akatungamira Saint-Gobain kwenguva yakareba sei?
Aive mutungamiri uye CEO wayo kubva muna Ndira 1986 kusvika muna Chikumi 2007, uye ipapo akava sachigaro webhodhi kusvika muna 2010.
Mabhuku api akanyorwa naJean-Louis Beffa?
Kunyanya France inofanira kusarudza (2012), France inofanira kuita chimwe chinhu (2013), Makiyi Esimba (2015) uye Shandura kana kufa (2017), zvese zvakabudiswa naSeuil.
Chii chinonzi Industrial Innovation Agency?
Dare rehurumende rakaumbwa muna 2005 mushure memushumo wake pamusoro pemutemo weindasitiri, rakagadzirirwa kutsigira mapurojekiti makuru ekutsvagisa nekugadzira zvinhu zvitsva. Ndiye akatungamira bhodhi rayo rekutarisira.