Philippe Crouzet akatungamira bhodhi re VallourecNyanzvi yekuFrance mukugadzira machubhu asina musono, kubva muna 2009 kusvika 2020. Akazvarwa musi wa18 Gumiguru 1956, muNeuilly-sur-Seine, akapedza kudzidza ari pamusoro pekirasi yake kubva kuENA (National School of Administration), akashanda kuDare reHurumende, ndokuzopedza makore anopfuura makumi maviri kuSaint-Gobain. Akatora chigaro cheVallourec panguva yekukura kwemafuta, asati atarisana nematambudziko akaipisisa munhoroondo yeboka iri. Basa rake inyaya yekuverenga kunzwisisa masheya anotenderera uye njodzi dzinoenderana nechikwereti.

Dzidzo: Sciences Po, ENA neDare reHurumende

Philippe Crouzet, mudzidzi paLycée Pasteur muNeuilly-sur-Seine, akapedza kudzidza paSciences Po Paris (1976, chikamu chePublic Service). Akabva apinda muChikoro cheNyika cheKutongakwaanobva pamusoro pekirasi yake muna 1981. Akatanga basa rake pa Board of state, semuongorori wemabhuku uye zvakare semukuru wezvikumbiro.

Muna 1983, akaroora Sylvie Hubac, mushandi mukuru wehurumende uyo ainyanya kuve mukuru wevashandi veMutungamiri François Hollande kubva muna 2012 kusvika 2015.

Makore makumi maviri nemaviri kuSaint-Gobain (1986-2008)

Muna 1986, Philippe Crouzet akabatana ne Saint-Gobain, yakazotungamirwa naJean-Louis Beffa, semutungamiriri wechirongwa ichi. Akashanda munzvimbo dzakasiyana-siyana ipapo, dzekushanda nedzemari:

1989-1992 : maneja mukuru wemakambani ekugadzira mapepa eCondat;

: maneja mukuru wemakambani ekugadzira mapepa eCondat; 1992-1996 : mumiriri mukuru weSpain nePortugal;

: mumiriri mukuru weSpain nePortugal; kubva ku1996 : mutungamiriri wechikamu chezvesimbi zvemaindasitiri;

: mutungamiriri wechikamu chezvesimbi zvemaindasitiri; kubva ku2000 : Mutevedzeri wemaneja mukuru anotarisira mari, kutenga neIT, uye ipapo wechikamu cheBuilding Distribution.

Basa iri rakamupa ruzivo rwakakwana mumapoka emaindasitiri epasi rose: manejimendi emafekitori, kutarisira mari, uye kugovera. Kuti unzwisise zviri nani kambani yakamudzidzisa, ona ongororo yedu ye...Zvivako zveSaint-Gobain.

2009: Kutora chinzvimbo kuVallourec

Muna Kubvumbi 2008, Philippe Crouzet akabatana nebhodhi rekutarisira reVallourec; gore rakatevera, mu 2009Akagadzwa kuva sachigaro webhodhi. Nguva yake yekushanda yakavandudzwa kwemakore mana munaKurume 2012. Akashandawo semutungamiriri weEDF kubva muna 2009 kwemakore mashanu, uye akatungamira komiti yaiongorora zvibvumirano zvenyukireya.

Vallourec panguva iyoyo yakanga yava padanho repamusoro. Boka iri rakagadzira machubhu esimbi asina musono, aishandiswa zvikuru pakuchera mafuta negasi (anonzi machubhu eOCTG), asiwo kumafekitori emagetsi nemaindasitiri. Nemitengo yemafuta yakaramba yakakwira nguva dzose, kudiwa kwacho kwakasimba uye masheya acho aive pakati pemasheya anotungamira paParis Stock Exchange.

2009-2014: Kudyara Mari Kuti Kukure

Hurongwa hwenguva ino ndehwekusimbisa kuvapo kweVallourec munzvimbo dzine kukura kwakasimba kwekugadzirwa kwemahydrocarbon: Brazil (ine fekitori itsva yesimbi nerori rakavakwa pamwe chete neSumitomo yekuJapan), United States (uko kuwedzera kwegasi reshale nemafuta kuri kutsigira kudiwa), uye Middle East. Mari iyi iri kuwedzera kugona kweboka uye chikwereti, zvichibva pakufungidzira kuti kudiwa kucharamba kwakasimba.

Muna 2010, mari yaaibhadharwa yaifungidzirwa kuva mamiriyoni 2,73 euros, mari yakatsoropodzwa nevamwe vane masheya, sekureva kwevezvenhau panguva iyoyo, avo vaiona hurongwa uhwu sehwakanyanya.

2014-2020: Dambudziko remafuta uye kudonha kwemusika wemasheya mugehena

Kudzikira kukuru kwemitengo yemafuta kubva muchikamu chechipiri cha2014 zvichienda mberi kwakachinja zvese. Makambani emafuta akadzikisa zvakanyanya mari yavo yekuchera, huwandu hwemapombi nemitengo zvakaderera, uye Vallourec, yakaremerwa nemitengo yakatarwa uye zvikwereti, yakarasikirwa kakawanda. Boka iri rakatanga zvirongwa zvekuderedza mitengo uye kuderedza kugona, kunyanya muEurope.

Muna 2016, Vallourec yakawedzera mari inosvika bhiriyoni imwe chete yeeuro, nekupinda kweNippon Steel & Sumitomo Metal nerutsigiro rweBpifrance, kambani ine migove yeruzhinji. Basa iri rakabvumira kambani kukunda matambudziko ayo, zvichikonzera kuderedzwa kukuru kwemari kune migove iripo.

Nguva iyi yakaratidzwawo nenyaya yesimbi.Ascoval, muSaint-Saulve (Nord), iyo Vallourec yaive mugovani uye mutengi wayo. Basa reboka iri mukuyedza kutora nzvimbo iyi rakatsoropodzwa zvakanyanya, kunyanya mufirimu. Ascoval, hondo yesimbi naÉric Guéret.

Philippe Crouzet anosiya bhodhi iri 2020Édouard Guinotte akamutsiva.

Mushure meCrouzet: kugadziridzwa kwemamiriro ezvinhu uye kutanga kutsva

Muna 2021, Vallourec yakagadziriswazve zvakanyanya mune zvemari: chikamu chikuru chechikwereti chayo chakachinjwa kuita equity, uye vanokweretesa, kusanganisira Apollo fund, vakava vazhinji vevane migove. Migove yevaridzi vemigove iripo yakaderedzwa zvakanyanya. Vachitungamirirwa naPhilippe Guillemot, akagadzwa muna 2022, boka iri rakavhara mafekitori aro ekuGermany, rikatangazve kutarisa panzvimbo dzaro dzinoita mari yakawanda (Brazil, United States), uye rakaderedza chikwereti charo zvakanyanya. Muna 2025, ArcelorMittal yakazivisa kutenga migove inosvika 28% yaichengetwa neApollo.

Kuti mutevere mamiriro ezvinhu aripo pari zvino eboka, mhedzisiro yaro uye maonero aro, onai ongororo yedu yestock yeVallourec.

Zvidzidzo kune anoisa mari

Kushanda kweVallourec panguva yaPhilippe Crouzet ndeimwe yemienzaniso inonyanya kudzidzwa paParis Stock Exchange. Zvinhu zvina zvakakosha:

Chikamu chinotenderera chinotongwa pamusoro pedenderedzwa rose. Purofiti yakakwira zvikuru panguva yekukwira kwemitengo haigari kwenguva refu. Kukoshesa boka rakaita seVallourec zvichibva pane zvabuda muna 2008 kana 2013 kwaive kukanganwa kuti mutengo wemafuta unogona kudonha. Chikwereti chinowedzera zvese. Muchikamu chekukura kwemari, zvinosimudzira kukura; mukudzikira kwemitengo, zvinotyisidzira kurarama. Chiyero chechikwereti chemari inowanikwa usati wasvika pamubereko, mitero, kudzikira kwemitengo, uye kuderedzwa kwemitengo (EBITDA) chiratidzo chakakosha chekutarisa. Kuwedzera kwemari uye kushandurwa kwechikwereti zvinoderera. Mugovani wemasheya anoramba aine migove yake panguva yekugadziriswazve kwekambani anogona kurasikirwa nemari yakawanda yaakadyara, kunyangwe kana kambani ikararama. Hutongi hunokosha. Bhodhi rekutarisira rinodzorwa nebhodhi rekutarisira, rine mugovanisi wevanhu muguta guru, haridziviriri kubva pakukanganisa kwehurongwa.

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Gore Nhanho 1956 Akazvarwa muNeuilly-sur-Seine (Gumiguru 18) 1981 Akapedza kudzidza paENA, ari pamusoro pekirasi yake; akabatana neDare reHurumende 1986 Kubatana neSaint-Gobain 2000 Mutevedzeri weMukuru Mukuru weSaint-Gobain 2008 Nhengo yebhodhi rekutarisira reVallourec 2009 Sachigaro webhodhi reVallourec; mutungamiriri weEDF 2012 Mvumo inovandudzwa kwemakore mana 2016 Kuwedzera kwemari neNippon Steel neBpifrance 2020 Ari kusiya chigaro chesachigaro webhodhi

FAQ

Philippe Crouzet akatungamira Vallourec riini?

Akava sachigaro webhodhi rekutarisira reVallourec kubva muna 2009 kusvika 2020, mushure mekushanda mubhodhi rekutarisira kubva muna Kubvumbi 2008.

Sei mutengo wemasheya eVallourec wakadzikira panguva yaaive mubati wekambani?

Zvikurukuru nekuda kwekudonha kwemitengo yemafuta kubva muna 2014 zvichienda mberi, izvo zvakaderedza kudiwa kwekuchera machubhu, ukuwo boka iri raive nechikwereti chikuru mushure mekukura kwemari yaro.

Ndeipi yaive nzira yebasa raPhilippe Crouzet Vallourec asati aita basa rake?

Achipedza kudzidza paENA muna 1981, akatanga kuDare reHurumende asati apedza makore anopfuura makumi maviri kuSaint-Gobain, akazova mutevedzeri wemukuru wechikoro.