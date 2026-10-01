André Citroën (1878-1935) waa mid ka mid ah magacyada waaweyn ee warshadaha Faransiiska. Isagoo ka qalin jabiyay École Polytechnique, ma uusan ikhtiraacin gaariga, laakiin wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee Yurub ka soo saara si ballaaran, u iibiya sidii badeecad suuq geyn ah, oo u isticmaala aalad suuq geyn ah. Noloshiisa sidoo kale waa cashar ku saabsan dhaqaalaha: guul warshadeed oo cajiib ah, oo ay maalgelisay deynta sii kordheysa, taasoo ku dhammaatay musalafnimo iyo la wareegidda shirkadda Michelin. Sannadkii 2026, magaciisa ayaa soo muuqday iyadoo ololaha aaskiisa lagu qabanayo Panthéon uu socdo.
Noloshii hore: wiilka muhaajiriinta oo xiise u qaba tiknoolajiyada
André Citroën wuxuu ku dhashay Febraayo 5, 1878, Paris, 44 rue Laffitte, degmada 9aad. Wuxuu ahaa cunuggii shanaad iyo kii ugu dambeeyay ee Levie Citroen, oo ahaa ganacsade dheeman oo reer Holland ah oo degay Paris sanadkii 1873, iyo Amalia Kleinmann, oo asal ahaan ka soo jeeda Warsaw. Magaca qoyska wuxuu ka yimid awoowe oo ahaa ganacsade liin ah oo ku nool Netherlands ("citroen" macnaheedu waa liin Dutch); waa André kii qaatay diaeresis-ka "e".
Carruurnimadiisii waxaa lagu arkay musiibo: sannadkii 1884, aabihiis ayaa isdilay ka dib markii uu maalgashi xun ku sameeyay macdan dheeman ah oo ku taal Koonfur Afrika. André oo ahaa arday aad u wanaagsan oo wax ka barta Lycée Condorcet, oo uu xiiseeyay Jules Verne iyo dhismaha Eiffel Tower, ayaa galay.Techcole polytechnique sanadkii 1898kii.
Qalabka Herringbone: dhalashada astaanta
Sannadkii 1900, intii uu ku guda jiray safar uu ku tagay Poland, wuxuu ogaaday habka wax soo saarka ee qalabka V-groove. Qalabkan, oo ah kuwo aamusan oo awood u leh gudbinta awoodda sare, waxay u baahnaayeen saxnaan farsamo oo sare. André Citroën wuxuu iibsaday shatiga wuxuuna sameeyay habka wax soo saarka warshadaha isagoo adeegsanaya birta. Sannadkii 1901, isaga iyo laba saaxiib oo dugsiga sare ah ayaa aasaasay shirkad soo saarta qalabka oo ku taal degmada Faubourg Saint-Denis ee Paris.
Chevron-kan laba-laaban ayaa markii dambe noqon doona astaanta astaanta gaariga: mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan warshadaha caalamiga ah ayaa ka yimid qayb farsamo.
Mors, Ameerika, iyo Daahfurka Wax Soo Saarka Badan
Laga bilaabo 1906 wixii ka dambeeyay, waxaa loo yeeray inuu caawiyo shirkadda sameysa baabuurta. Morse, kaas oo markaas dhibaato ku jiray. Wuxuu dib u habeeyay maaraynta iyo kala duwanaanshaha wax soo saarka: wax soo saarku wuxuu ka kordhay 300 oo baabuur sannadkii 1908 ilaa 800 sannadkii 1913. Sannadkii 1912, safar uu ku tagay Mareykanka ayaa si weyn u saameeyay: wuxuu booqday warshadda Ford wuxuuna helay wax soo saarka khadadka isku-xidhka. Hamigiisu wuxuu noqday inuu noqdo "Henry Ford Yurub".
1915-1918: Warshadda qolofka ee ku taal Quai de Javel
Markii la abaabulay sanadkii 1914 isagoo ah sarkaal madaafiic ah, wuxuu arkay yaraanta rasaasta. Bishii Janaayo 1915, wuxuu Wasaaradda Dagaalka u soo jeediyay dhismaha, dhowr bilood gudahood, warshad awood u leh inay soo saarto madaafiic 75mm ah oo heer aan hore loo arag ah. Dekedda dameerkaMagaalada Paris, wuxuu ka dhisay warshad casri ah oo ay ku shaqeeyaan ilaa 13,000 oo haween ah. Waxay soo saartay qiyaastii 23 milyan oo qolof ah. Warshadda waxaa sidoo kale lagu yaqaanaa adeegyadeeda bulshada, kuwaas oo wakhtigaas naadir ahaa: makhaayad, xarun caafimaad, iyo xannaano carruureed.
1919: Nooca A iyo gaarigii ugu horreeyay ee Yurub laga soo saaro oo tiro badan
Isla markii uu dagaalku dhammaaday, warshaddu waxay lumisay amarradeedii militariga. André Citroën wuxuu filayay tan: wuxuu goobta u beddelay warshad baabuur dhowr bilood gudahood. Bishii Janaayo 1919, wuxuu saxaafadda ugu dhawaaqay gaari qiimihiisu yahay 7,250 franc, qiyaastii kala bar qiimaha ugu jaban suuqa. Ololaha ayaa dhaliyay in ka badan 16,000 oo su'aalood laba toddobaad gudahood.
La Nooca Citroën AGaariga Citroën 2CV, oo uu naqshadeeyay injineer Jules Salomon, ayaa la sii daayay isla sanadkaas. Waxaa loo soo bandhigay inuu yahay gaarigii ugu horreeyay ee Yurub ah oo lagu sameeyo taxane weyn, iyadoo bartilmaameedkiisu yahay 30 baabuur maalintii. Sannadkii 1929, Citroën waxay soo saartay 102,891 baabuur, ku dhawaad saddex meelood meel wax soo saarka Faransiiska, waxayna shaqaaleysiisay qiyaastii 32,000 oo shaqaale ah warshadaheeda Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, iyo Grenelle.
Halyeey suuqgeyn ah oo ka horreeyay waqtigiisa
André Citroën wuxuu fahmay ka hor dadka kale in xayaysiisku uu iibiyo:
- Oktoobar 4, 1922, diyaarad ayaa "Citroën" ku qortay xarfo qiiq ah oo ka sarreeya Arc de Triomphe intii lagu jiray Bandhigga Mootooyinka;
- Laga bilaabo 1925 ilaa 1933, calaamad weyn oo iftiin leh oo laga sameeyay Eiffel Tower boorar xayaysiis oo weyn;
- Safarradii nus-track-ka ahaa ee Kégresse waxay saameyn xooggan ku yeesheen ra'yiga dadweynaha: ka gudubka Saxaraha (1922-1923), Dalxiiska Madow Afrika (1924), Dalxiiska Jaallaha ah Aasiya (1931);
- Waxay sidoo kale ku cusboonaysiisaa iibka kadib: buug-gacmeedka darawalka, shabakadda ganacsadaha, qaybaha dayactirka asalka ah ee la damaanad qaaday.
Traction Avant iyo musalafnimadii 1934
Sannadkii 1933, si uu ula tartamo Louis Renault, André Citroën wuxuu dib u dhisay warshaddii Javel dhowr bilood gudahood, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah kuwa ugu casrisan Yurub. Wuxuu shaqaaleysiiyay injineer André Lefebvre, kaasoo naqshadeeyay gaariga sannad gudaheed. Wadida hore ee taayirrada, oo la soo bandhigay Maarso 24, 1934. Gaarigu waa mid kacaan ah, laakiin shirkaddu waa mid dhaqaale ahaan daalan: warbixin ka soo baxday Bangiga Faransiiska oo la daabacay Maajo 1934 ayaa sheegaysa in khasaare gaaray 200 milyan oo faran.
Bangiyadu way diideen inay sii wadaan taageerada, dawladduna ma rabto inay farageliso. December 21 1934Shirkadda Citroën waxaa lagu meeleeyay sharci-dejin. MichelinguidenWuxuu la wareegay shirkadda. Bishii Janaayo 1935, André Citroën wuxuu iibiyay saamiyadiisa; Pierre Michelin ayaa beddelay madaxweyne bishii Luulyo. André Citroën wuxuu dhintay Luulyo 3, 1935, isagoo ku sugan Paris, isagoo 57 jir ah.
Dhaxalka: laga bilaabo Michelin ilaa Stellantis
Sumcadda ayaa badbaaday oo ku fiday lahaanshaha Michelin, iyadoo leh noocyo caan ah sida 2CV (1948) iyo DS (1955). Sannadkii 1976, Peugeot waxay iibsatay Citroën, taasoo keentay in kooxdu ay soo baxdo. PSA Peugeot CitroënBishii Janaayo 2021, isku-darka PSA iyo Fiat Chrysler ayaa la sameeyay Stellarkuwaas oo Citroën ay ka mid tahay afar iyo tobanka nooc ee ugu caansan.
Magaalada Paris, Quai de Javel waxaa loogu magac daray Quai André-Citroën sanadkii 1958, warshaddii horena waxaa lagu beddelay Parc André-Citroën. Sannado badan, qoyska, gaar ahaan awowgiis Henri-Jacques Citroën, waxay u doodayeen aaskiisa Panthéon. Agoosto 26, 2026, madaxweynaha Medef (Xiriirka Ganacsiga Faransiiska), Patrick Martin, ayaa si cad u taageeray musharaxnimadan dugsiga xagaaga ee ururka.
Maxay sheekada André Citroën baraysaa maalgashadayaasha
Jidka Citroën wuxuu bixiyaa casharro wali khuseeya falanqaynta soosaarayaasha baabuurta ee liiska ku jira:
- Mugga kuma filna. Citroën wax badan ayuu iibiyey, laakiin qiimo aad u hooseeya ayuu ku iibiyey si uu suuqa u qabsado. Haddii aan la helin faa'iido ku filan, kobaca lagu maalgeliyo deynta ayaa noqday mid jilicsan. Suuqa saamiyada, waxaad eegtaa faa'iidada hawlgalka iyo socodka lacagta caddaanka ah, ma aha oo kaliya iibka.
- Warshadaha baabuurta ayaa aad u isticmaala raasamaalka. Dib u dhiska warshad ama bilaabista qaab kacaan ah waxay ku kacaysaa lacag badan. Tani waa run sanadka 2026 iyadoo loo gudbayo gawaarida korontada ku shaqeeya, taasoo culeys ku ah dhaqaalaha dhammaan soosaarayaasha.
- Lamaanaha maaliyadeed ayaa muhiim ah. Michelin, oo ah deyn bixiye, ayaa noqotay milkiilaha. Xiriirka ka dhexeeya soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa weli ah mid isku dhow; falanqaynteenna ku saabsanSaamiyada Michelin waxay muujinaysaa sida soo saaraha taayirka uu tan iyo markaas u kala duwanaa.
Si aad u raacdo dhaxalka hadda jira ee sumadda chevron, la tasho boggayaga ku yaalSaamiyada Stellantisiyo in la barbar dhigo xafiiltanka taariikhiga ah ee weyn ee Citroën, kan ku yaalSaamiyada RenaultFalanqayntani waxay u tahay ujeeddooyin macluumaad oo keliya mana aha talo maalgashi.
André Citroën oo ku jira taariikho muhiim ah
|sanadkii
|Dhacdo
|1878
|Wuxuu ku dhashay Paris (Febraayo 5)
|1898
|Gelitaanka Ecole Polytechnique
|1901
|Samaynta shirkad qalabka herringbone
|1906
|Wuxuu hormuud ka yahay soo kabashada Mors
|1915
|Dhismaha warshadda qolofka ee dekedda Javel
|1919
|Soo bandhigidda Citroën Type A
|1924
|Dalxiiska Madow
|1934
|Traction Avant (Maarso), joojinta garsoorka (Diseembar 21)
|1935
|Waxaa la wareegay Michelin; wuxuu dhintay Luulyo 3-deedii
|1976
|Dhalashada PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën wuxuu noqday summad Stellantis ah
FAQ
Maxay astaanta Citroën u leedahay laba chevrons?
Waxay xasuusinaysaa qalabka V-shaped (herringbone) ee uu André Citroën soo saaray bilowgii xirfaddiisa, ka hor inta uusan bilaabin warshadaha baabuurta.
Maxay Citroën u kacday 1934?
Shirkaddu waxay qaadatay deymo badan si ay u maalgeliso kobaceeda, dib u dhiska warshadda Javel, iyo horumarinta Traction Avant, halka qiimaha iibka hooseeya uu xaddiday faa'iidada. Bangiyadu way diideen inay taageeraan, waxaana la geliyay shirkaddii raasamaal bishii Diseembar 21, 1934.
Yaa maanta leh Citroën?
Citroën waa nooc ka mid ah kooxda Stellantis, oo la aasaasay 2021 laga bilaabo isku-darka PSA iyo Fiat Chrysler Automobiles.