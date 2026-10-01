Eric Trappier Wuxuu hoggaaminayay Dassault Aviation tan iyo Janaayo 2013. Wuxuu dhashay Juun 1, 1960, wuxuuna ku biiray kooxda isagoo 24 jir ah, wuxuuna inta badan xirfaddiisa ku qaatay iibinta diyaaradaha dagaalka si loogu dhoofiyo ka hor inta uusan qaban hoggaanka. Isagoo hoggaaminaya, dedaaladiiMuddo dheer waxaa loo arkayay inaan la iibin karin meel ka baxsan Faransiiska, waxayna noqotay guul ganacsi oo caalami ah. Bishii Janaayo 2025, wuxuu sidoo kale la wareegay guddoomiyaha Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Sawir muujinaya hoggaamiye qarsoon oo go'aannadiisu ay muhiim u yihiin dhammaan kuwa ilaaliya qiimaha difaaca.
Tababar iyo bilow
Éric Trappier waa injineer qalin jabiyay oo ka tirsan Télécom SudParis. Wuxuu dhammeystay shaqadiisa milatari isagoo ah sarkaal ka tirsan Ciidamada Badda Faransiiska sannadihii 1983 iyo 1984, ka dibna wuxuu ku biiray Daasta Dassault sannadkii 1984. Hadda waa kabtanka ciidamada badda ee kaydka ah. Wuxuu guursaday 1983, waana aabaha saddex carruur ah.
Soddon sano oo uu ku jiray adeegga dhoofinta
Xirfadiisa Dassault Aviation waxay ku dhawaad gebi ahaanba diiradda saareysay arrimaha caalamiga ah:
- 1984-1987 : xafiiska naqshadeynta iyo maaraynta nidaamyada hubka.
- 1987-1991 : maamulka farsamada caalamiga ah, oo mas'uul ka ah wadahadallada Kuuriyada Koonfureed, Singapore, Sacuudi Carabiya, Chile iyo Jarmalka. Wuxuu ku lug leeyahay iibinta diyaaradaha ilaalada badda ee Atlantic.
- 1991-1995 : mas'uul ka ah iibka Aasiya, oo ay ku jirto qandaraaska Mirage ee Hindiya.
- 1995-2000 : mas'uul ka ah iibka Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu maamulo qandaraaska Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : agaasimaha gobollada Bariga Dhexe iyo Afrika, ka dibna agaasimaha dhoofinta militariga.
- 2006 : Maareeyaha guud ee caalamiga ah.
Wuxuu sidoo kale ka gorgortamaa heshiisyada warshadaha ee loogu talagalay dibadbaxayaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. nEURONoo ay hoggaaminayso Dassault Aviation oo ay weheliyaan Saab (Sweden), Alenia (Talyaaniga), RUAG (Switzerland), HAI (Greece) iyo EADS (Spain). Barnaamijkan Yurub wuxuu u adeegay sidii shaybaar loogu talagalay teknoolojiyada duulista qarsoon iyo kuwa madaxbannaan.
2013: Madaxa ugu da'da yar taariikhda Dassault Aviation
Markii uu agaasime noqday Diseembar 18, 2012, Éric Trappier waxaa loo magacaabay madaxweyne iyo madaxa shirkadda. January 8 2013isagoo 52 jir ah, wuxuu noqonayaa madaxa shirkadda shanaad tan iyo markii la aasaasay 1929, waana qofkii ugu yaraa ee jagadan qabta.
Wuxuu dhaxlay xaalad iska hor imaad ah: Rafale waxaa si farsamo ahaan loo aqoonsaday, laakiin ma jiro macaamiil shisheeye ah oo weli iibsaday, diyaaraddana waxaa taageeray oo keliya amarrada ka yimid dowladda Faransiiska. Sidaa darteed, caqabadda tobanka sano waxay ahayd in barnaamij qaran loo beddelo guul dhoofin ah.
Iibka ugu weyn ee Rafale ee uu hoggaaminayay
Tobankii sano ee xigay waxay muujiyeen inuu saxnaa. Qandaraasyada muhiimka ah ee la saxiixay tan iyo 2015:
|sanadkii
|dalka
|si
|2015
|Masar
|24 Rafale (macaamiilkii ugu horreeyay ee dhoofiya), oo lagu kabay dalab labaad 2021
|2015
|Qadar
|24 Rafale, markii dambena waxaa loo kordhiyay 36
|2016
|India
|36 diyaaradood oo Rafale ah oo loogu talagalay Ciidanka Cirka Faransiiska
|2021
|Grece
|Diyaarad Rafale oo cusub oo la isticmaalay
|2021
|Croatia
|12 Rafale oo la isticmaalay
|2021
|Imaaraadka Carabta
|80 diyaaradood oo Rafale ah, oo ah dhoofinta ugu weyn taariikhda barnaamijka
|2022
|Indonesia
|42 diyaaradood oo Rafale ah, oo dhowr dufcadood ah
|2024
|Serbia
|12 Rafale
|2025
|India
|26 diyaaradood oo Rafale Marine ah oo loogu talagalay Ciidanka Badda Hindiya
Guulahani waxay si weyn u beddeleen wejiga Dassault Aviation: buug dalbasho sannado badan ah, kor u kac wax soo saar ah, iyo muuqaal aan hore loo arag oo ka jira qaybta militariga. Waxay sidoo kale ka faa'iidaystaan la-hawlgalayaasha waaweyn ee barnaamijka, Thales ee elektaroonigga iyo Safran ee matoorada M88. Maalgashadayaasha xiiseynaya silsiladdan qiimaha leh waxay la tashan karaan falanqaynteena ku saabsan...Saamiyada Dassault Aviation, TheThales ficil iyoSaamiga Safran.
Faylasha xasaasiga ah: SCAF iyo Falcon
Ma aha wax fudud. Barnaamijka Yurub ee Nidaamka Hawada Dagaalka ee Mustaqbalka (FCAS)Mashruucan, oo ay la bilaabeen Jarmalka iyo Spain, waxaa lagu calaamadeeyay khilaafaad warshadeed oo soo noqnoqda oo ku saabsan qaybinta hawlaha u dhexeeya Dassault Aviation iyo Airbus. Éric Trappier ayaa si cad u difaacay baahida loo qabo qandaraasle sare oo si cad loo aqoonsaday oo loogu talagalay diyaaradda dagaalka, oo ah boos si joogto ah u sii hurinaya xiisadda la-hawlgalayaasha.
Dhanka rayidka, noocyada kala duwan ee diyaaradaha ganacsiga Falcon Diyaaradda Falcon 6X waxay la kulantay dib u dhacyo, gaar ahaan kuwa la xiriira matoorada, ka hor inta aysan shaqada bilaabin, waxaana la sameeyay Falcon 10X. Ganacsiga Falcon wuxuu weli ka xasaasisan yahay xaaladaha dhaqaale marka loo eego ganacsiga militariga.
Madaxweynaha GIMD iyo shakhsi hormuud u ah loo-shaqeeyayaasha warshadaha
Janaayo 9, 2025, Éric Trappier wuxuu ku guuleystay xilka madaxweynaha ururka Midowga Yurub (Edelstenne). Kooxda Warshadaha Marcel Dassault (GIMD)Shirkadda qoyska ee Dassault, oo si gaar ah u maamusha Dassault Aviation isla markaana saami weyn ku leh Dassault Systèmes, ayaa lafteedu ah saamiga ugu badan ee Thales. Waa madaxa shirkadda Dassault Aviation.
Waxa kale oo uu hayaa jagooyin dhowr ah oo matala:
- Madaxweynaha Ururka Warshadaha Hawada Sare iyo Difaaca ee Yurub (ASD), oo la doortay bishii Maajo 2017;
- Madaxweynaha GIFAS (Ururka Warshadaha Hawada Sare ee Faransiiska), oo la doortay Juun 8, 2017;
- Madaxweynaha CIDEF (Golaha Warshadaha Difaaca Faransiiska) laga bilaabo Maarso 2021 ilaa Janaayo 2023;
- Madaxweynaha UIMM (Ururka Warshadaha iyo Ganacsiga Birta), oo la doortay Abriil 15, 2021.
Wuxuu ahaa Taliyaha Ciidanka Sharafta tan iyo Janaayo 2025 wuxuuna ku guuleystay Biladda Duulista Hawada (2023).
Difaaca Yurub sanadka 2026: Sababta doorkeedu muhiim ugu yahay maalgashadayaasha
Tan iyo 2022, kororka miisaaniyadda militariga ee Yurub ayaa ka dhigay kaydka difaaca mid ka mid ah mawduucyada ugu daawashada badan suuqa saamiyada. Xaaladdan, dhowr qodob ayaa mudan fiiro gaar ah:
- Buugga dalabka : waxay bixisaa aragti dhowr sano ah, laakiin faa'iidada waxay ku xiran tahay awoodda lagu bixin karo waqtigii loogu talagalay, sidaas darteed silsiladda qandaraaska hoose.
- Qaab-dhismeedka xakamaynta Dassault Aviation waxaa leh GIMD, iyadoo Airbus ay tahay saamile tiro yar oo muhiim ah. Sidaa darteed, free float-ku waa xaddidan yahay, taasoo kordhin karta dhaqdhaqaaqa qiimaha saamiyada.
- Qandaraasyada dhoofinta : waxay ku tiirsan yihiin go'aannada siyaasadeed, maalgelinta iyo mararka qaarkood wareejinta tiknoolajiyada, iyadoo inta badan aan la hubin jadwalka hirgelinta.
- Shuruudaha ESG : qaar ka mid ah lacagaha ayaa ka reeban hubka, kuwa kalena dib ayaa loogu soo celiyay tan iyo 2022. Tani waxay saameyn ku leedahay baahida loo qabo dammaanadahaas.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre ra'yi ku saabsan Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
Ilaa goorma ayuu Eric Trappier mas'uul ka ahaa Dassault Aviation?
Wuxuu ahaa Guddoomiyaha iyo Madaxa Fulinta ee Dassault Aviation tan iyo Janaayo 8, 2013.
Waa maxay doorka Eric Trappier uu ka qaatay iibinta Rafale?
Agaasimihii hore ee maamulka caalamiga ah, wuxuu hoggaaminayay istaraatiijiyadda dhoofinta taasoo suurtagelisay qandaraasyadii ugu horreeyay (Masar iyo Qatar sannadkii 2015, Hindiya sannadkii 2016), ka dibna liiska rikoodhka ah ee 80 Rafale ee Imaaraadka Carabta sannadkii 2021.
Waa maxay guddoomiyaha GIMD ee uu hoggaamiyo Éric Trappier?
Kooxda Warshadaha ee Marcel Dassault waa shirkadda qoyska ee maamusha Dassault Aviation. Éric Trappier wuxuu noqday guddoomiyaha shirkadda Janaayo 9, 2025.
Eric Trappier ma madaxweynaha UIMM baa?
Haa, waxaa loo doortay madaxweynaha Midowga Warshadaha iyo Ganacsiga Birta Abriil 15, 2021.