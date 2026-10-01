Gérard Mestrallet waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu qaabeeyey muuqaalka tamarta Faransiiska soddonkii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu ku dhashay Abriil 1, 1949 magaalada Paris, wuxuu hoggaamiyay isbeddelka Compagnie de Suez oo loo beddelay koox warshadeed, wuxuu abaabulay isku-darka Gaz de France sanadkii 2008, ka dibna wuxuu guddoomiye ka noqday GDF Suez, oo loo bixiyay Engie sanadkii 2015. Taariikh nololeedkan wuxuu dib u eegayaa shaqadiisa, go'aannadii ugu waaweynaa ee calaamadeeyay, murannadii uu kiciyay, iyo waxa dhaxalkiisu weli uga dhigan yahay 2026 maalgashadayaasha raacaya qaybta tamarta.
Waxbarashada: injineer iyo xirfadle sare oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ah
Gérard Mestrallet wuxuu raacay waddo shaqo oo caadi ah oo uu ku maray madaxda sare ee maamulka Faransiiska, isagoo diiradda saaraya cilmiga sayniska oo xooggan. Waa arday hore uga tirsanaa École Polytechnique (fasalka 1968), wuxuu ka qalin jabiyay École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), ka dibna wuxuu ka qalin jabiyay ENA, kaasoo uu ka qalin jabiyay 1978 fasalka "Pierre Mendès France".
Markii uu ka qalin jabiyay ENA (Dugsiga Qaranka ee Maamulka), wuxuu ku biiray Waaxda Maaliyadda isagoo ah maamule rayid ah. Laga bilaabo Sebtembar 1982 ilaa Luulyo 1984, wuxuu u shaqeeyay lataliye farsamo oo ku saabsan arrimaha warshadaha xafiiska Jacques Delors, oo markaas ahaa Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda. Khibraddaas Bercy (Wasaaradda Maaliyadda) waxay siisay faham qoto dheer oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo shirkadaha waaweyn, taasoo ah hanti qiimo leh oo waxtar u yeelan doonta shaqadiisa xigta.
Laga bilaabo Shirkadda Maaliyadda Suez ilaa Bulshada Guud ee Belgium
Sannadkii 1984, wuxuu ku biiray Shirkadda Maaliyadda ee Suez isagoo ah maareeye mashruuc. Si dhakhso ah ayuu uga soo baxay darajada: Ku-xigeenka Ergeyga Guud ee Arrimaha Warshadaha sannadkii 1986, Agaasimaha Guud ee Shirkadda Xuquuqda Yurub (oo ah shirkad hoos timaada Suez) sannadkii 1987, ka dibna Ku-xigeenka Agaasimaha Guud ee shirkadda sannadkii 1991. Ka dib, wuxuu noqday Agaasimaha Guud iyo Guddoomiyaha Guddiga Fulinta ee shirkadda. Société Générale de Belgique, mid ka mid ah shirkadaha warshadaha ee ugu da'da weyn Yurub, oo uu hormuud ka yahay horumarkiisa.
Waayo-aragnimadan Belgian-ka ayaa muhiim ahayd: Suez waxay halkaas ku lahayd saamiyo koronto (Electrabel), maaliyadda, iyo warshadaha. Waxay sharraxaysaa sababta Belgium ay, ilaa maanta, u tahay saldhig u ah hawlaha kooxda, kaas oo markii dambe noqon doona Engie.
1995-2008: Isbeddelkii Suez oo loo beddelay koox adeeg
Sannadkii 1995, Gérard Mestrallet wuxuu la wareegay xilka madaxa Compagnie de Suez. Istaraatiijiyaddiisu way caddayd: in dib loogu soo celiyo shirkad maaliyadeed saddex ganacsi oo muhiim ah, tamarta, biyaha iyo nadaafaddaSi uu u gaaro tan, wuxuu bilaabay isku-darka Lyonnaise des Eaux. Sannadkii 1997, waxaa la sameeyay Suez Lyonnaise des Eaux, kaas oo uu ka ahaa guddoomiyaha guddiga maamulka, halka Jérôme Monod, oo ahaa madaxa taariikhiga ah ee Lyonnaise, uu guddoominayay guddiga kormeerka.
Kooxda ayaa markaa dib ugu laabatay magaca Suez. Sannadkii 2003, waxay qaadatay qaab-dhismeed maamul oo ay samaysay guddiga maamulka, iyadoo Gérard Mestrallet uu noqday guddoomiyaha iyo madaxa shirkadda. Muddadaas, Suez waxay si tartiib tartiib ah uga baxday hawlaheeda maaliyadeed waxayna isu taagtay inay tahay ciyaaryahan Yurub ah oo ku takhasusay adeegyada korontada, taas oo ah, adeegyada lagama maarmaanka ah (korontada, gaaska, biyaha, qashinka).
2008: Midowgii GDF Suez, guur dowladeed
Isku-darka Gaz de France iyo Suez, oo la dhammeeyay Luulyo 2008, waa hawlgalkii ugu astaan ahaa ee shaqadiisa. Markii lagu dhawaaqay horraantii 2006 iyadoo loo eegayo dalab halis ah oo ku saabsan la wareegidda Suez ee shisheeye, waxay u baahnayd sharci u oggolaanaya dawladda Faransiiska inay hoos u dhigto saamiga ay ku leedahay Gaz de France oo ka hooseeya heerka ugu hooseeya ee loo baahan yahay inay ilaaliso. Kooxda cusub, GDF Suez, wuxuu noqday mid ka mid ah shirkadaha tamarta ugu horreeya adduunka. Gérard Mestrallet wuxuu ahaa madaxa shirkadda laga bilaabo Luulyo 2008 ilaa Maajo 2016, isagoo weli ah guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha ee Suez Environnement, oo ah laanta biyaha iyo qashinka oo si gaar ah loogu taxay suuqa saamiyada.
Maalgashadayaasha, isku-darkani wuxuu muujinayaa qodob muhiim ah: qaybaha la nidaamiyay, qiimaha shirkaddu wuxuu ku xiran yahay istiraatiijiyaddeeda warshadeed iyo xiriirka ay la leedahay dawladda oo ah saamile. Tani waa shuruud la tixgelinayo marka la falanqeynayo...Ficilka Engiekaas oo dawladda Faransiisku ay weli tahay saamile weyn.
2015: GDF Suez waxay noqotay Engie
Sannadkii 2015, GDF Suez waxay beddeshay magaceeda waxayna noqotay EngieMarka laga soo tago dib-u-habeynta, kooxdu waxay ku dhawaaqeysaa isbeddel ku wajahan tamarta la cusboonaysiin karo, adeegyada tamarta, iyo marxaladda tartiib tartiib ah ee ka bixitaanka dhuxusha. Si kastaba ha ahaatee, isbeddelkani wuxuu soo daahay, sida ay sheegeen dhowr goobjooge: maqaal Febraayo 2020 ah, aduunka Waxay tilmaamaysay "khaladaad istaraatiijiyadeed" oo carqaladeeyay kala-guurka kooxda, iyadoo xustay in isbeddelka "cagaaran" uu dhab ahaantii bilaabmay 2013-kii.
3dii Maajo, 2016, Gérard Mestrallet wuxuu maamulka guud u wareejiyay xilka. Isabelle Kocher wuxuuna sii hayaa jagada guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha. Sannadkii 2018, wuxuu xilka ku wareejiyay Jean-Pierre ClamadieuTan iyo 2021, Catherine MacGregor waxay ahayd maareeyaha guud ee Engie.
Khilaafaadka: magdhowga iyo qorshayaasha hawlgabka dheeraadka ah
Sida madax-dhaqameedyo badan oo CAC 40 ah oo jiilkiisa ah, Gérard Mestrallet wuxuu ahaa udub-dhexaadka doodaha ku saabsan magdhowga fulinta:
- 2012 : wadarta mushaharkiisa ayaa gaartay €3,005,079, taasoo ah hoos u dhac yar (-2,7%) marka la barbar dhigo 2011, taasoo markaas ka dhigtay booska 8aad ee CAC 40 (tirakoobyada laga soo qaatay Wikipedia oo ku salaysan saxaafadda dhaqaalaha).
- October 2014 Lacagta hawlgabkiisa dheeraadka ah, oo lagu qiyaasay 21 milyan oo Yuuro oo ay CGT shaacisay, ayaa muran dhalisay xilli kooxdu ay diiwaangelinayso khasaare culus sannad-maaliyadeedka 2013. Guddiga Sare ee Maamulka Shirkadaha ayaa u arka qorshahan mid waafaqsan xeerka Afep-Medef; Emmanuel Macron, oo markaas ahaa Wasiirka Dhaqaalaha, ayaa tilmaamaya in Dowladdu ay mustaqbalka u codeyn doonto nooca qaraarka.
- 2016 karaa Markuu noqday guddoomiye aan fulinayn, wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulayo mushaharka guddoomiyihiisa (€350,000 sannadkii), kaas oo la siiyo hay'adda shirkadda Engie.
Dhacdooyinkani waxay gacan ka geysteen isbeddello ku yimid maamulka shirkadaha Faransiiska ee liiska ku jira: codadka saamileyda ee ku saabsan magdhowga fulinta ("sheeg mushaharka," sharciga Sapin 2 ee 2016), iyo qawaaniin adag oo ku saabsan hawlgabka dheeraadka ah. Saamile shaqsiyeed, akhrinta qaybta "maamulka shirkadaha" ee dukumeentiga diiwaangelinta guud hadda waa qayb ka mid ah dib u eegista maamulka shirkadaha. falanqaynta aasaasiga ah dhab ah.
Paris Europlace, FACE iyo diblomaasiyadda dhaqaalaha
Marka laga soo tago waajibaadkiisa shaqo, Gérard Mestrallet ayaa guddoomiyay Paris Europlace, ururka u ololeeya Paris sidii xarun dhaqaale, iyo sidoo kale Aasaaska Ficilka Ka Dhanka ah Ka-saarista (FACE) Laga bilaabo 2007 ilaa 2020. Sannadkii 2015, waxaa loo magacaabay "safiirka waxbarashada"; bishii Abriil 2016, Ségolène Royal wuxuu ku aaminay hawlgal ku saabsan qiimaha kaarboonka Yurub, ka dib COP21.
Kadib Engie, wuxuu noqday guddoomiyaha fulinta ee ururkaHay'adda Faransiiska ee Horumarinta AlUla (Afalula), oo mas'uul ka ah iskaashiga Franco-Saudi ee ku saabsan goobta dhaxalka. Bishii Febraayo 2024, Emmanuel Macron wuxuu u magacaabay wakiilka Faransiiska ee mashruuca. Waddada dhaqaalaha Hindiya-Bariga Dhexe-Yurub (IMEC). Waxa kale oo uu ka soo shaqeeyay guddiyo badan: Société Générale, guddiga kormeerka Siemens, Shaxda Wareegga Yurub ee Warshadaha, iyo dhowr guddi oo la-talin caalami ah oo ku yaal Shiinaha iyo Hong Kong.
Waa Taliyaha Ciidanka Sharafta (2016) iyo Taliyaha Hay'adda Qaranka ee Abaalmarinta.
Waxa safarkiisu barayo maalgashadayaasha sanadka 2026
Shaqada Gérard Mestrallet waxay iftiiminaysaa saddex xaqiiqo oo faa'iido u leh qof kasta oo maalgashanaya qiimaha tamarta iyo adeegyada dadweynaha:
- Isku-darka waaweyn wuxuu beddelaa dabeecadda saamiyada. Saamileyda Suez sanadkii 1995 waxay lahaayeen shirkad haysata dhaqaale; saamileydii 2008, shirkad tamar isku dhafan; iyo saamileydii 2026, koox diiradda saareysa dib-u-cusboonaysiinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Aragtida maalgashiga waxay u baahan tahay in dib loo eego marxalad kasta.
- Jebinta hawlaha mararka qaarkood waxay abuurtaa qiimo. Deegaanka Suez, oo uu muddo dheer guddoomiye ka ahaa Gérard Mestrallet, ayaa dadweynaha u soo baxay 2008 ka hor inta uusan noqon udub dhexaadka ololaha la wareegidda Veolia 2020-2022. Kuwa raacaya heshiiskan ayaa ah kuwa raacaya heshiiskan.Ficilka Veolia Si fiican ayay u yaqaaniin qaybtan, taas oo dib u habaysay qaybta biyaha iyo qashinka ee Faransiiska.
- Maamulku wuxuu ku yimaadaa qiimo. Murannada ku saabsan mushaharka iskood uma beddelin jihada suuqa saamiyada ee Engie, laakiin waxay dardar geliyeen ka qaybgalka saamileyda ee go'aannada guddiga.
Pour s’exposer aux grandes valeurs de l’énergie européenne, beaucoup d’investisseurs particuliers passent par un compte-titres ou un PEA chez un courtier en ligne ; pour ceux qui préfèrent trader les mouvements de ces titres via des CFD, notre dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan Vantage présente les frais, la régulation et les limites de ce courtier (les CFD comportent un risque élevé de perte en raison de l’effet de levier). Comme toujours, cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Gérard Mestrallet taariikhaha muhiimka ah
|sanadkii
|Tallaabada
|1949
|Wuxuu ku dhashay Paris (Abriil 1)
|1978
|Ka qalin jabiyay ENA, kuna biiray Waaxda Maaliyadda
|1982-1984
|La-taliyaha farsamada ee Jacques Delors, Wasiirka Dhaqaalaha
|1984
|Ku biirista Shirkadda Maaliyadda ee Suez
|1995
|Wuxuu qabtay hoggaanka shirkadda Suez
|1997
|Dhalashada Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Isku-darka GDF Suez, Madaxa Fulinta ee kooxda cusub
|2015
|GDF Suez wuxuu noqday Engie
|2016
|Isabelle Kocher waxay noqotay CEO; wuu sii ahaanayaa gudoomiyaha
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu ayaa ku guuleystay xilka guddoomiyaha Engie
|2024
|Wakiilka Faransiiska ee marin-haweedka IMEC
FAQ
Waa maxay doorka Gérard Mestrallet ee abuurista Engie?
Wuxuu hoggaaminayay isku-darka Gaz de France iyo Suez sanadkii 2008, ka dibna wuxuu madax ka ahaa GDF Suez ilaa 2016. Kooxda waxay magaca Engie u qaadatay 2015, isagoo guddoomiye ah.
Yaa ku guuleystay Gérard Mestrallet intii uu joogay Engie?
Isabelle Kocher ayaa ku xigeen u noqotay maareeyaha guud bishii Maajo 2016, halka Jean-Pierre Clamadieu ay noqotay guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha sannadkii 2018.
Maxaa sababay in baarashuutkiisii dahabka ahaa uu muran dhaliyo?
Bishii Oktoobar 2014, tirada la sheegay (€21 milyan) ayaa la shaaciyay iyadoo GDF Suez ay soo bandhigaysay khasaare rikoor ah isla markaana diyaarinaysay qorshe kharash dhimis ah. Heshiiska waxaa loo arkay inuu waafaqsan yahay xeerka Afep-Medef, laakiin wuxuu sii huriyay dooddii ku saabsanayd nidaaminta magdhowga fulinta.