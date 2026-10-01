Jean-Cyril Spinetta Waa mid ka mid ah shaqaalaha rayidka ah ee Faransiiska ee si guul leh u bilaabay shaqo labaad oo uu ku hoggaamiyo shirkadaha waaweyn. Wuxuu ku dhashay Oktoobar 4, 1943, degmada 15aad ee Paris, wuxuu guddoomiye ka ahaa Air Inter, ka dibna Air France in ka badan kow iyo toban sano, wuxuu hoggaaminayay qayb ahaan gaar ahaanshaha shirkadda iyo ku biirista KLM sannadkii 2004, ka hor inta uusan guddoomin guddiga kormeerka ee Areva. Sannadkii 2018, magaciisa ayaa dib ugu soo muuqday wararka iyadoo la adeegsanayo "Warbixinta Spinetta" ee ku saabsan mustaqbalka gaadiidka tareenka. Waa kuwan waddada shaqadiisa, go'aannadiisa muhiimka ah, iyo waxa ay weli uga dhigan yihiin maalgashadayaasha qaybta duulista.
Asalka iyo sameynta
Jean-Cyril Spinetta wuxuu ku koray qoys si qoto dheer ugu heellan hantiwadaagga. Awoowgiis, Cyrille Spinetta, oo ah injineer ka tirsan dugsiga Arts et Métiers, ayaa maamulayay Albi Workers' Glassworks laga bilaabo 1911 wuxuuna aad ugu dhawaa Jean Jaurès. Hooyadiis, Antoinette Brignoli, oo ahayd macallin dugsi oo asal ahaan ka soo jeeda Corsica, iyo aabihiis, Adrien Spinetta, oo ahaa injineer madani ah, waxay degeen Paris, halkaas oo Jean-Cyril ku dhashay.
Arday ka tirsan Lycée Hoche ee Versailles, wuxuu shahaadada koowaad ee sharciga dadweynaha ka qaatay Kulliyadda Sharciga ee Paris, wuxuu ka qalin jabiyay Sayniska Po Paris, ka dibna wuxuu galay ENA (Dugsiga Qaranka ee Maamulka) fasalka Charles de Gaulle. Wuxuu xubin ka ahaa Xisbiga Hantiwadaagga ilaa 1977.
Shaqo ahaan shaqaale dawladeed oo sare (1969-1990)
Xirfadiisa maamul waa mid ballaaran oo kala duwan. Ka dib markii uu ka shaqeeyay kaaliye macallinimo, wuxuu si isdaba joog ah u soo qabtay jagooyin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Qaranka (madaxa xafiiska maalgashiga iyo qorsheynta, markaas agaasimaha kulliyadaha), Golaha Dowladda isagoo ah hanti-dhowre, Xoghaynta Guud ee Dowladda iyo adeegga warfaafinta ee Ra'iisul Wasaaraha.
Kadib wuxuu u dhawaaday waaxda gaadiidka, isagoo laba jeer noqday madaxa shaqaalaha Michel Delebarre, gaar ahaan markii uu ahaa Wasiirka Gaadiidka iyo Arrimaha Badda, iyo markii dambe Wasiirka Kaabayaasha Dhaqaalaha. Waayo-aragnimadani waxay siisay aqoon qoto dheer oo ku saabsan duulista rayidka iyo caqabadaha sharciyeed.
Air Inter ka dibna Air France: dib-u-habeyn iyo furitaan caasimadda
Laga soo bilaabo 1990 ilaa 1993, wuxuu ahaa madaxweyne iyo madaxa fulinta ee shirkaddaAir Inter, shirkadda diyaaradaha ee gudaha Faransiiska, xilli ay socotay diyaargarow ku aaddan furitaanka hawada Yurub si ay tartan u gasho. Ka dib markii uu la shaqeeyay Madaxweyne François Mitterrand iyo muddo uu ka shaqeynayay Guddiga Yurub, waxaa loo magacaabay madaxaAir France bisha 22 ee Sebtember 1997.
Qorshe-hawleedkiisa wuxuu ahaa laba qaybood: inuu sii wado soo kabashada shirkad ka soo baxaysa sannado badan oo khasaarooyin ah, iyo inuu u diyaariyo fursaddeeda suuqa. Sannadkii 1999, wuxuu hoggaaminayay. qayb ahaan gaar-yeelida Air France, iyadoo shirkaddu ay bixinayso adeeg dadweyne oo bilow ah. Muddadan, Air France waxay sidoo kale ku biirtay isbahaysiga SkyTeam, oo la aasaasay 2000 Delta, Aeromexico iyo Korean Air.
2004: abuuritaanka Air France-KLM
Hawlgalkii ugu muhiimsanaa ee uu sameeyay wuxuu ahaa ku biirista shirkadda Nederland. KLMIsku-darka, oo la dhammeeyay 2004, wuxuu ahaa isku-darka ugu horreeya ee ugu weyn ee xuduudaha ka gudba ee gaadiidka cirka ee Yurub. Qaab-dhismeedka la doortay wuxuu ilaaliyay laba shirkadood oo diyaaradeed iyo laba nooc, oo leh laba xarumood (Paris-Charles-de-Gaulle iyo Amsterdam-Schiphol), oo hoos yimaada shirkad si wadajir ah loo leeyahay oo si dadweyne loo ganacsado. Hawlgalku wuxuu sidoo kale horseeday in Air France la gaareeyo, iyadoo saamiga dawladda Faransiisku uu hoos uga dhacay heerka aqlabiyadda.
Jean-Cyril Spinetta wuxuu ahaa madaxa shirkadda ilaa Diseembar 31, 2008, ka dibna wuxuu noqday Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha ee Air France-KLM iyo Air France laga bilaabo Janaayo 1, 2009, iyadoo Pierre-Henri Gourgeon uu la wareegay xilka madaxa shirkadda. Oktoobar 17, 2011, ka dib markii Gourgeon uu ka tagay, Spinetta wuxuu dib u bilaabay doorka madaxa shirkadda ilaa 2013, markaas oo Alexandre de Juniac uu ku guuleystay.
Qaabka laba-madax leh ee la sameeyay 2004 ayaa inta badan laga hadlay, gaar ahaan xilligii xiisadda u dhaxaysay Paris iyo The Hague sannadkii 2019, markii dawladda Nederland ay saami ku yeelatay shirkadda. Si loo fahmo sida dhaxalkani uu weli u miisaamo qiimaynta kooxda, falanqaynteena ku saabsanSaamiyada Air France-KLM dib u eegis ku sameyneysaa qaab-dhismeedka raasamaalka iyo arrimaha maraakiibta.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: maamule ayaa la raadinayaa
Dhanka kale, Jean-Cyril Spinetta wuxuu ku fadhiyaa looxyo badan. Guddiga kormeerka ee Areva Laga bilaabo Abriil 2009 ilaa Juun 2013, xilli ay ku asteeyeen dhibaatooyin la xiriira fal-galiyaha EPR iyo su'aal laga keenay istaraatiijiyadda kooxda nukliyeerka (taas oo noqotay Orano wareegga shidaalka). Waxa kale oo uu u shaqeeyaa agaasime Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (laga bilaabo 2005), Unilever, iyo GDF Suez.
Joogitaankiisa guddiga Saint-Gobain ayaa ka dhigay isaga oo la socda shakhsiyaad sida Jean-Louis Beffa; kuwa xiiseynaya kooxda agabka waxay kala tashan karaan boggayagaSaamiyada Saint-Gobain.
Kiis sharci ah ayaa la xiray iyada oo aan dacwad lagu soo oogin.
Bishii Luulyo 2006, Jean-Cyril Spinetta waxaa maxkamadaha u yeeray iyadoo qayb ka ah baaritaan lagu bartilmaameedsanayo qandaraasle hore oo Air France ah oo ku takhasusay amniga duulista. Ugu dambeyntii waxaa la weydiiyay markhaati gacan ka geystay mana lagu soo oogin dacwad rasmi ah. Wuxuu had iyo jeer ku adkeysan jiray inuu dambi lahayn kiiskan.
2018: Warbixinta Spinetta ee ku saabsan mustaqbalka tareenada
Febraayo 15, 2018, wuxuu warbixin ku saabsan "mustaqbalka gaadiidka tareenada" u gudbiyay Ra'iisul Wasaare Édouard Philippe. Talooyinkiisa ugu hadal haynta badnaa waxay la xiriireen joojinta dhaqanka shaqaaleysiinta shaqaalaha cusub ee hoos yimaada heerka shaqaalaha tareenka, u beddelka SNCF shirkad dadweyne oo xaddidan, u diyaargarowga furitaanka shabakadda tareenada si ay u tartanto, iyo yareynta tirada khadadka laamaha. Qaar ka mid ah soo jeedimahan ayaa lagu daray sharciga heshiis tareen oo cusub oo la ansixiyay 2018, ka dib dhaqdhaqaaq shaqo joojin oo dheer.
Wuxuu sidoo kale guddoomiyay, laga bilaabo Oktoobar 2013, Golaha Qaranka ee Waxbarashada-Dhaqaalaha, oo loo xilsaaray inuu isku soo dhaweeyo iskuulada iyo adduunka ganacsiga.
soocaya
Jean-Cyril Spinetta waa Taliyaha Kooxda Sharafta iyo Heerka Qaran ee Mudanayaasha, iyo Sarkaal ka tirsan Tiirarka Waxbarashada. Waxaa loo doortay "Maareeyaha Sanadka" Dhaqaaleyahan Cusub sannadkii 2003-dii, waxaana la guddoonsiiyay Abaalmarinta Icare oo ka timid Ururka Suxufiyiinta Duulista Hawada Sare ee Xirfadlayaasha ah iyo Hawada Sare sannadkii 2004-kii.
Waxa safarkiisu barayo maalgashadayaasha
Waaxda diyaaradaha waa mid ka mid ah kuwa ugu wareegga badan suuqa saamiyada. Shaqada Jean-Cyril Spinetta waxay muujinaysaa dhowr ka mid ah arrimahan:
- Isku-darka ayaa ah isha ugu muhiimsan ee abuurista qiimaha. Air France-KLM, ka dibna IAG (British Airways-Iberia) iyo Lufthansa Group waxaa lagu dhisay isku-darka. Kooxaha qiimaha suuqa ee awood u leh inay hagaajiyaan shabakadahooda.
- Joogitaanka dawladdu wax walba way beddeshaa. Dowladaha Faransiiska iyo Holland ayaa weli ah saamileyda Air France-KLM; tani waxay bixisaa taageero waqtiyada dhibaatada, sida sanadka 2020, laakiin sidoo kale waxay xaddidaysaa xorriyadda istaraatiijiyadeed waxayna horseedi kartaa kala-goyn inta lagu jiro dib-u-soo-celinta.
- Shirkaduhu waxay ku tiirsan yihiin soosaarayaasha. Dib u dhaca keenista iyo helitaanka matoorka ayaa saameynaya awoodda. Maalgashadayaal badan ayaa doorbida inay la kulmaan qaybta iyagoo adeegsanaya soosaarayaasha, sida ku cad falanqaynteena...Saamiyada Airbus.
Si loo maalgeliyo saamiyadan, PEA (qorshaha keydinta sinnaanta Faransiiska) ama akoon dammaanad ah oo leh dilaal online ah ayaa ku filan; si loogu ganacsado isbeddelka qaybta diyaaradaha iyada oo loo marayo CFDs, annaga ra'yi ku saabsan Vantage Maqaalkani wuxuu faahfaahinayaa shuruudaha iyo xaaladaha dilaalkan la xakameeyey (alaabada la kasbaday, khatarta sare). Maqaalkani waa ujeeddooyin macluumaad oo keliya mana aha talo maalgashi.
Jean-Cyril Spinetta oo ku jira taariikho muhiim ah
|sanadkii
|Tallaabada
|1943
|Wuxuu ku dhashay Paris (Oktoobar 4)
|1990-1993
|Madaxa shirkadda Air Inter
|1997
|Madaxa shirkadda Air France oo la magacaabay (Sebtembar 22)
|1999
|Qayb ahaan gaar-yeelidda iyo liiska Air France
|2004
|Xiriir dhow oo lala yeesho KLM, dhalashada Air France-KLM
|2009
|Guddoomiyaha guddiga Air France-KLM iyo guddiga kormeerka ee Areva
|2011-2013
|Wuxuu dib u bilaabay shaqadiisa madaxa shirkadda Air France-KLM.
|2018
|Warbixin ku saabsan mustaqbalka gaadiidka tareenka
FAQ
Maxay Jean-Cyril Spinetta ka qabatay Air France?
Wuxuu hoggaaminayay Air France laga bilaabo 1997 ilaa 2008, wuxuu qayb ahaan gaar u yeeshay shirkadda sannadkii 1999, wuxuuna agaasimay isku-darka KLM sannadkii 2004, taasoo dhalisay kooxda Air France-KLM.
Waa maxay warbixinta Spinetta?
Warbixin loo gudbiyay dowladda bishii Febraayo 2018 oo ku saabsan mustaqbalka gaadiidka tareenka, taasoo dhiirrigelisay dib-u-habaynta SNCF ee la ansixiyay isla sanadkaas.
Jean-Cyril Spinetta ma guddoomiye ka ahaa Areva?
Haa, wuxuu guddoomiyay guddiga kormeerka ee Areva laga bilaabo Abriil 2009 ilaa Juun 2013.